Erik ten Hag risks burning out Man United players by not rotating in Europa League

‘Alles uit voor de overwinning. De eerste wedstrijd is de belangrijkste.’

Het antwoord van Erik ten Hag op een vraag of hij zijn selectie zou rouleren voor de thuiswedstrijd van de Europa League van donderdagavond met Omonia Nicosia was prijzenswaardig.

Het zou kunnen worden opgevat als een indicatie dat de normen bij Manchester United opnieuw stijgen. Winnen ten koste van alles is het mantra van de club, zoals het vroeger was.

Manchester United speelde opnieuw een sterke XI in de UEFA Europa League toen ze donderdagavond de Cypriotische minnows Omonia Nicosia op Old Trafford speelden

United-baas Erik ten Hag heeft de mogelijkheid om zijn team te rouleren in de Europa League afgewezen

Maar de zeer sterke teamselectie van de Nederlander voor de ontmoeting met de Cyprioten – en inderdaad zijn onwil om in het algemeen wijzigingen door te voeren voor de Europa League – baart ook zorgen.

Als Ten Hag in elke wedstrijd op zijn sternamen blijft vertrouwen, waardoor ze drie wedstrijden per week spelen, zou het hem gemakkelijk kunnen bijten in termen van blessures en burn-out.

En het dreigt degenen aan de rand van de ploeg van United van zich te vervreemden, degenen die misschien normale speeltijd in de Europa League hadden verwacht, maar die er helemaal niet bij betrokken zijn.

De XI van Ten Hag donderdagavond was in zekere zin begrijpelijk. United zou het echt kunnen doen om als eerste in hun groep te eindigen, voor Real Sociedad, om te voorkomen dat de Champions League uitvalt in de play-offronde in februari.

Zo zijn Diogo Dalot (links), David de Gea (tweede van rechts) en Bruno Fernandes (rechts) vaste gasten in zowel de Europa League als de Premier League

United maakte zwaar weer van het verslaan van Omonia, met Scott McTominay die het laat won

United speelt een inhaalslag in Groep E sinds ze hun opener verloren van Real Sociedad

Sterke line-ups van Ten Hag in Europa Echte Maatschappij (H): De Gea; Dalot, Maguire, Lindelof, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fred, Elanga; Ronaldo Sheriff Tiraspol (A): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; McTominay, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Ronaldo Omonia Nicosia (A): De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Ronaldo Omonia Nicosia (H): De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Malacia; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Ronaldo

United wordt terecht beschouwd als een van de favorieten om de Europa League te winnen, maar zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen ze halsoverkop Barcelona, ​​Sevilla, Atlético Madrid, Juventus of AC Milan binnenstormen in deze extra tweebenige wedstrijd.

Een andere factor is dat verschillende spelers momenteel geblesseerd zijn – Harry Maguire, Donny van de Beek, Anthony Martial en Aaron Wan-Bissaka – waardoor de mogelijkheden van Ten Hag werden beperkt.

Maar dit is niets nieuws. Ten Hag heeft tot nu toe sterke kanten gekozen door de groepsfase heen, ook als er andere opties beschikbaar waren.

Cristiano Ronaldo is alle vier de wedstrijden begonnen, net als Antony. Eerste keus spelers zoals David de Gea, Diogo Dalot en Tyrell Malacia hetzelfde.

Bruno Fernandes is drie van de games begonnen en komt in de andere, hetzelfde met Christian Eriksen. Casemiro is er nauw bij betrokken geweest, terwijl Marcus Rashford donderdag begon.

Cristiano Ronaldo is alle vier de Europa League-wedstrijden van United begonnen, maar scoorde slechts één keer

De werkdruk op Bruno Fernandes is intens aangezien hij zowel competitie- als Europese wedstrijden speelt

Diogo Dalot lijkt ook elke wedstrijd te spelen in afwezigheid van Aaron Wan-Bissaka

Wedstrijdschema van Man United Premier League tenzij anders vermeld Zondag Newcastle United (H) 19 oktober Tottenham Hotspur (H) 22 oktober Chelsea (A) 27 oktober Sheriff Tiraspol (H) Groepsfase UEFA Europa League 30 oktober West Ham (H) 3 november Echte Maatschappij (A) Groepsfase UEFA Europa League

Gezien hoe United zowel thuis als uit worstelde tegen Omonia – waarvoor een winnaar van de 93e minuut van Scott McTominay op Old Trafford nodig was – is deze kracht misschien nodig.

Maar het is een duidelijk vertrekpunt van eerdere United-managers, die de Europa League gebruikten als een kans om de grote spelers rust te geven, kansen te geven aan de ploeg en toch vooruitgang boekten.

United zou natuurlijk liever in de Champions League spelen, maar de afgelopen seizoenen hebben ze de Europa League in 2017 gewonnen, de halve finales in 2020 en de finale in 2021 gezien.

Maar de echte maatstaf voor hun vooruitgang in het eerste seizoen van Ten Hag zal zijn of ze in de top vier van de Premier League eindigen – en dit is waar problemen kunnen ontstaan.

Spelers als Rashford, Antony, Ronaldo, Malacia, Dalot, Lisandro Martinez, De Gea en Casemiro zullen zondag worden opgeroepen als United tegen Newcastle United speelt.

Het betekent weer een snelle ommekeer tussen de wedstrijden door, terwijl de afgelopen donderdagavond meestal de leidende spelers op de bank zaten of de ploeg uitsloten.

De moderne voetballer zou meer dan in staat moeten zijn om drie keer te spelen in zeven wedstrijden, maar als de blessurelijst van United begint op te lopen, zal een gebrek aan rotatie een belangrijke oorzaak zijn.

En wat zegt het over het vertrouwen van Ten Hag in de rest van zijn ploeg?

Als Luke Shaw, Tom Heaton, Anthony Elanga en Facundo Pellistri niet in het team kunnen komen voor een thuiswedstrijd met minnow zoals Omonia, welke kans hebben ze dan om ooit te spelen?

Donny van de Beek, momenteel geblesseerd, speelde slechts 19 minuten voetbal onder Ten Hag

Anthony Elanga moet gefrustreerd zijn dat hij geen speeltijd krijgt na een succesvolle 2021-22

De dagen van Aaron Wan-Bissaka bij United zien er ook geteld uit terwijl hij worstelt om een ​​plaats te bemachtigen

Als ze fit waren, zou je denken dat Wan-Bissaka en Van de Beek in dezelfde situatie zouden zitten.

Van de Beek had redelijkerwijs gehoopt dat een weerzien met zijn voormalige baas bij Ajax tot meer speeltijd zou leiden.

Maar hij speelde slechts 19 minuten voordat hij zijn huidige spierblessure opliep en United heeft Casemiro en Eriksen met succes aan hun middenveld toegevoegd.

Wan-Bissaka speelde dit seizoen slechts vier minuten voetbal voor United en het is duidelijk dat Ten Hag hem overbodig acht.

Elanga genoot van een doorbraakcampagne in 2021-22 en nadat Ten Hag eerder in het seizoen tegen hem speelde, lijkt hij zowel in eigen land als in Europa weer vast te zitten op de bank.

In het verleden waren Europa League-wedstrijden een proeftuin voor jongeren bij United.

Tijdens het seizoen 2019-20 startte Ole Gunnar Solskjaer met James Garner, Ethan Laird, Angel Gomes, Tahith Chong, Dylan Levitt en Timothy Fosu-Mensah in de Europa League.

Facundo Pellistri speelde voor de onder-21s tegen Barrow in de Papa John Trophy

Jongeling Zidane Iqbal zag er veelbelovend uit in de voorbereiding, maar heeft sindsdien geen kans meer gehad

Maar spelers als Pellistri, Zidane Iqbal, Alejandro Garnacho, Charlie McNeill en Teden Mengi zullen het moeilijk vinden om dit seizoen zelfs maar een kijkje te nemen.

Het is onmogelijk om te weten of een van deze jongeren donderdagavond de vonk zou hebben gegeven die United nodig had.

Gezien het feit dat United pas in hun 34e schot van de avond doorbrak, is dat misschien wel gelukt.

Het was misschien een ander verhaal geweest als United Real Sociedad had verslagen in hun eerste groepswedstrijd.

Die 1-0 nederlaag, op een vreemde avond slechts enkele uren na de dood van de koningin, zorgde ervoor dat ze een inhaalslag moesten maken, ondanks drie opeenvolgende overwinningen.

Maar met Ten Hag erop aandringend dat de volgende wedstrijd altijd de belangrijkste is, zou de rotatie sowieso minimaal geweest kunnen zijn.

Ole Gunnar Solskjaer gebruikte de Europa League om zijn selectie te laten rouleren en jonge spelers op de been te brengen

United zette een zeer jeugdige kant op tegen Astana in 2019. Achterste rij, van links naar rechts: Axel Tuanzebe, Ethan Laid, Tahith Chong, Luke Shaw, Lee Grant, Di’Shon Bernard. Voorste rij, van links naar rechts: Dylan Levitt, Jesse Lingard, Mason Greenwood, James Garner, Angel Gomes.

Helaas voor hem wordt het seizoen niet minder intens. United heeft mogelijk 15 of meer spelers die naar Qatar gaan voor het WK van volgende maand.

Daarna wordt het binnenlandse seizoen tot mei ingehaald, waarbij United en alle anderen elk weekend en midweek spelen.

Als ze uiteindelijk uitkomen in de Premier League, Europa League, FA Cup en Carabao Cup, zal United geen moment ophouden en zal de druk op de leidende spelers van Ten Hag enorm zijn.

Het voelt alsof er tijdens de groepsfase een kans is gemist om uit te rusten en af ​​te wisselen – Ten Hag zal moeten hopen dat zijn ‘all-out for the overwinning’-aanpak geen averechts effect heeft tijdens de cruciale slotfase van het seizoen.