Eric Greitens Faces Ad Blitz and a Growing Threat to His Political Future

De race trok twee mannen aan die in 2024 als mogelijke presidentskandidaten werden gezien: senator Ted Cruz uit Texas, die campagne voerde voor de heer Schmitt, en Josh Hawley, de andere senator van Missouri, die mevrouw Hartzler steunde.

Maar tot duidelijke irritatie van de heer Trump weigerde mevrouw Hartzler zijn samenzweringstheorieën over de verkiezingen van 2020 volledig te steunen of zijn onwaarheden over de aanval op het Capitool van 6 januari 2021 te omarmen. In een verklaring op 9 juli die het vermogen van de heer Trump aantoonde om de Republikeinse voorverkiezingen naar zijn hand te zetten, zei hij dat hij niet dacht dat mevrouw Hartzler “heeft wat nodig is om het op te nemen tegen de radicaal-linkse democraten”. Haar poll-aantallen kelderden al snel, terwijl die van meneer Schmitt steeg.

De heer Trump bleef twijfelen of hij de heer Greitens zou steunen. De beslissing van de voormalige president werd bemoeilijkt door het feit dat de verloofde van zijn oudste zoon, Kimberly Guilfoyle, de voorzitter is van de senaatscampagne van de heer Greitens. Dagen nadat hij de heer Greitens ‘slim en stoer’ had genoemd, temperde de heer Trump de opmerking met de nauwkeurige opmerking dat de Democraten waarschijnlijk liever tegen de voormalige gouverneur zouden strijden dan tegen een andere Republikein.

Als gouverneur vervreemdde de heer Greitens vooraanstaande leden van zijn partij, die hij vaak aanviel als “corrupt” en geen contact meer. Zijn gebrek aan geloofwaardige Republikeinse bondgenoten bleef hem achtervolgen tijdens het laatste deel van de campagne, ondanks zijn beroep op elementen van Trumps basis.

De rol van mevrouw Greitens was een belangrijke factor in de race. De nieuwsuitzendingen van Missouri hebben de voogdijzaak van haar en de heer Greitens tot in de kleinste details behandeld, waaronder een: beëdigde verklaring ze vaardigde in maart uit waarin ze publiekelijk haar vrees voor de veiligheid van hun zonen uitte en hem beschuldigde van verschillende incidenten van huiselijk geweld.