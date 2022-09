Emmys 2022: Sydney Sweeney is a blonde bombshell in a pleated taffeta gown with silver beading

Emmy-genomineerde Sydney Sweeney schitterde tijdens haar tijd op de rode loper tijdens de 2022 Emmy Awards in Los Angeles op maandagavond.

Het sterretje, 25, benadrukte haar ruime buste in een laag uitgesneden geplooide Oscar de la Renta-jurk die op maat was gemaakt door de bekende Dominicaanse modeontwerper.

De jurk van Sydney, gemaakt van een glanzende taftstof, was bedekt met bloemenapplicaties met zilveren kralen die het licht vingen terwijl ze poseerde.

De schouderlange gouden lokken van de inwoner van Washington werden gedragen in losse, uniforme golven die uit een precies middendeel vloeien.

Wat make-up betreft, liet Sydney haar natuurlijke schoonheid stralen door te kiezen voor een stralende, gebronsde teint en gedempte roze lipgloss op haar steenbolk.

Haar ogen waren zacht omlijnd met een mix van lichtbruine oogschaduw, terwijl ze haar wimperlijn versterkte met een paar pluizige nepwimpers.

Vanwege het kralenkarakter van haar jurk, hield de stylist van Sydney accessoires tot een minimum beperkt met slechts een paar oorknopjes en een diamanten ring.

Sweeney sleepte haar allereerste Emmy-nominaties binnen voor haar optredens in de populaire HBO-serie Euphoria en de veelgeprezen gelimiteerde serie The White Lotus van het premium kabelnetwerk.

Voor Euphoria stond ze tegenover Julia Garner van Ozark en Jung Ho-yeon van Squid Game in de categorie Outstanding Supporting Actress in een dramaserie.

Ondertussen moest ze het opnemen tegen drie van haar White Lotus co-sterren voor de Outstanding Supporting Actress in A Limited Or Anthology Series of Movie gong.

De 2022 Emmy Awards keerden op 12 september terug naar het Microsoft Theater, na een afwezigheid van twee jaar tijdens de aanhoudende coronaviruspandemie, waarbij de ceremonie in 2020 naar de Crypto.com Arena en in 2021 naar het Event Deck in LA Live werd verplaatst.

Saturday Night Live-ster Kenan Thompson zal voor het eerst de hostingtaken overnemen, en hij beloofde dat controverses zoals Will Smith’s schokkende klap van Chris Rock bij de Academy Awards ‘niet meer zullen gebeuren’ onder zijn toezicht.

‘Zelfs als ik aan het roosteren ben’ [someone]het mag niet overkomen als een soort kwaadaardigheid,’ zei hij tegen de… Associated Press.

De 74e jaarlijkse awardshow, die het beste op televisie viert, heeft al een aantal onderscheidingen toegekend tijdens de Creative Arts Emmys-ceremonie.

De eerdere ceremonie, verdeeld over twee nachten op 3 en 4 september, werd gedomineerd door scripted shows zoals The White Lotus, Euphoria en Stranger Things, samen met niet-gescripte gerechten zoals Adele’s One Night Only special.

De veelgeprezen serie Succession van HBO voert dit jaar de genomineerden aan met 25 nominaties.

Het premiumnetwerk is ook klaar voor goud dankzij de gelimiteerde serie The White Lotus, die 20 nominaties scoorde en al vijf technische prijzen won bij de eerdere ceremonie.

Netflix’ populaire Zuid-Koreaanse serie Squid Game, die geschiedenis schreef als de eerste niet-Engelstalige genomineerde in de categorie Beste Dramaserie, is opnieuw genomineerd.

Apple TV+’s feelgood-komedie Ted Lasso, met in de hoofdrol Jason Sudeikis, dingt ook mee naar maar liefst 20 prijzen bij de Emmy’s.

Onder de presentatoren die al zijn aangekondigd, zijn Kerry Washington, die is genomineerd voor uitvoerende productie Live In Front Of A Studio Audience: The Facts Of Life en Diff’rent Strokes, Selena Gomez, die kans maakt op de Best Comedy Series-prijs als een producer van Only Murders In The Building, Squid Game’s sterren Jung Ho-yeon, die strijden voor beste vrouwelijke bijrol, en Lee Jung-jae, die voor Beste Acteur is.

Jimmy Kimmel en Seth Meyers zullen waarschijnlijk een deel van de komedie van hun late-night-shows naar het Microsoft Theater brengen, en Jean Smart, die een ouder wordende komiek speelt in Hacks van HBO Max, zal samen met haar medespeler Hannah Einbinder een presentatie geven.

Academy Award-winnende West Side Story-ster Ariana DeBose zal zich ook bij de presentatoren voegen, evenals Angela Bassett, Amy Poehler, Will Arnett, Kelly Clarkson, Law & Order: SVU-veteranen Mariska Hargitay en Chris Meloni, Taye Diggs en Diego Luna, onder anderen .

Na het aannemen van een Golden Globes-achtige sfeer tijdens de ceremonie in 2021, zullen de Emmy’s genomineerden blijven plaatsen aan tafels dicht bij het podium, hoewel de grotere zaal nu meer gasten toelaat om in de rijen stoelen achter hen te zitten.

Veel van de Covid-gerelateerde beperkingen van het evenement van vorig jaar lijken te zijn geschrapt voor de editie van 2022.

Kijkers kunnen de Emmy Awards om 20.00 uur ET / 17.00 uur PT zien op zowel NBC als het streamingplatform Peacock.