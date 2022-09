Emily Ratajkowski shares sexy snaps after officially filing for divorce from Sebastian Bear-McClard

Emily Ratajkowski pronkte met haar ongelooflijke figuur in een vintage Jean-Paul Gaultier mini-jurk, met een all-over krantenprint en een diepe halslijn op zaterdag.

De ochtend na het bijwonen van Harper’s BAZAAR Icons x Bloomingdale’s 150e jaarlijkse feest, deelde het 31-jarige model sexy beelden van zichzelf in haar dijskimmende jurk terwijl ze op een marineblauwe fluwelen bank lag.

In de opname is ze smeulend naar de camera te zien, die filmt dat ze er ontspannen uitziet, ondanks het nieuws dat ze slechts 24 uur eerder officieel de scheiding aanvroeg.

Onaangedaan: Emily Ratajkowski toonde zaterdag haar ongelooflijke figuur in een vintage Jean-Paul Gaultier mini-jurk, met een all-over krantenprint en een diepe halslijn

De moeder van één maakte naar verluidt een einde aan haar huwelijk van vier jaar nadat beschuldigingen waren opgedoken dat haar vervreemde echtgenoot haar had bedrogen.

PageSix meldde vrijdag dat de bestsellerauteur de dag ervoor een klacht had ingediend bij het Hooggerechtshof van Manhattan.

Het verkooppunt, dat beweert de documenten te hebben gezien, voegde eraan toe dat de echtscheiding wordt betwist, wat betekent dat er problemen zijn om te procederen.

Bombshell: de ochtend na het bijwonen van Harper’s BAZAAR Icons x Bloomingdale’s 150e jaarlijkse feest, deelde het 31-jarige model sexy beelden van zichzelf in haar dij-skimmende jurk terwijl ze op een marineblauwe fluwelen bank lag

Krantenkoppen halen: in de opname is ze smeulend voor de camera te zien, wat filmt dat ze er ontspannen uitziet ondanks het nieuws dat ze slechts 24 uur eerder officieel de scheiding aanvroeg

Het stel ging voor het eerst uit elkaar in juli na beschuldigingen dat Sebastian een ‘serie-bedrieger’ was.

Het model heeft naar verluidt de beslissing genomen om haar echtgenoot, de filmproducent, te verlaten na de beweringen van zijn ontrouw, maar er wordt gezegd dat het goed gaat.

Een bron dicht bij de ster bevestigde eerst de schokkende splitsing Mensen magazine in juli, waarin wordt uitgelegd dat Emily zich concentreert op het opvoeden van de zoon van het stel, Sylvester, 16 maanden.

Afscheid: de moeder van één maakte naar verluidt een einde aan haar huwelijk van vier jaar nadat beschuldigingen opdoken dat haar vervreemde echtgenoot haar had bedrogen

‘Ze zijn onlangs uit elkaar gegaan. Het was Ems beslissing. Ze maakt het goed’, onthulde de insider. ‘Ze is sterk en gefocust op haar zoon. Ze vindt het heerlijk om moeder te zijn.’

Emily en Sebastian werden voor het eerst gelinkt op Valentijnsdag in februari 2018. Destijds werd het paar gespot op de PDA in Los Angeles, Californië. Ze worden gezien in maart 2018

Het nieuws kwam slechts enkele dagen nadat iemand die dicht bij het paar stond het vertelde Pagina zes dat Sebastian een ‘serie-bedrieger’ was, waarbij de insider zei: ‘Het is walgelijk. Hij is een hond.’

Comedian en social media-beïnvloeder Claudia Oshry sprak destijds ook over de situatie tijdens een aflevering van The Morning Toast-podcast, waarin ze beweerde dat Sebastians ontrouw een publiek geheim was in de industrie.

‘Het is bekend dat haar man haar heeft bedrogen en dat ze een echtscheiding aanvragen’, zei ze, eraan toevoegend dat wanneer het paar officieel hun scheiding bevestigt, het voor niemand als een verrassing zal komen.

Noch Emily noch Sebastian hebben tot nu toe openbare opmerkingen gemaakt met betrekking tot de status van hun huwelijk. DailyMail.com heeft contact opgenomen met vertegenwoordigers van hen beiden voor commentaar.

Emily en Sebastian werden half juni voor het laatst samen gespot terwijl ze op vakantie waren in Italië, en verschenen vol goede moed terwijl ze samen ontspanden op het strand van Porto Ercole.

Het paar was ook een van de vele beroemde gasten op het huwelijk van Ari Emanuel met Sarah Staudinger in St. Tropez eind mei.

Ze veroorzaakte voor het eerst geruchten over een relatiebreuk in juli, toen ze werd gezien tijdens een wandeling in New York met de zoon van het stel, en ze droeg haar trouwring niet.

Het model werd afgebeeld terwijl ze haar spullen uit het appartement in New York City haalde dat ze vorige maand met Sebastian deelde.

Slechts enkele dagen na hun eerste spotten kwam het nieuws op het web dat ze op 23 februari 2018 in een gerechtsgebouw in New York City in het huwelijksbootje waren gestapt. Ze worden gezien in het gerechtsgebouw

Terwijl verhuizers haar meubels, kunstwerken, kleding en andere bezittingen uit het huis verwijderden, zag Emily een plant bezig zijn.

Emily en Sebastian, die vooral bekend is van het produceren van films Uncut Gems, Good Time en Funny Pages, werden voor het eerst gelinkt op Valentijnsdag in februari 2018 – een maand nadat het nieuws op internet was verschenen dat ze na drie jaar uit elkaar was gegaan van haar vriend Jeff Magid. jaar samen.

Destijds werd het paar gespot op de PDA in Los Angeles, Californië. Het is onduidelijk hoe ze elkaar hebben ontmoet, maar een insider vertelde Ons Wekelijks in de tijd dat ze elkaar ‘al jaren’ kenden.

Ze maakten hun debuut op de rode loper in maart van dat jaar, terwijl ze samen de 33e jaarlijkse Film Independent Spirit Awards bijwoonden (zie hierboven)

Slechts enkele dagen na hun eerste spotten kwam het nieuws op het web dat ze op 23 februari 2018 in een gerechtsgebouw in New York City in het huwelijksbootje waren gestapt.

Emily bevestigde het nieuws vervolgens via Instagram en schreef: ‘Zooo, ik heb een verrassing, ik ben vandaag getrouwd.’

Later vertelde ze Jimmy Fallon in zijn show, The Tonight Show, dat ze maar ’30 seconden’ nodig had om te besluiten dat ze met de producer wilde trouwen.

‘Ik heb er ongeveer 30 seconden over nagedacht’, grapte ze. ‘Het was een bruiloft in het gemeentehuis. Ik denk dat ik niet wist wat ik altijd al wilde doen, en dat is misschien waarom het zo onconventioneel was.’

Ze maakten hun debuut op de rode loper in maart van dat jaar, terwijl ze samen de 33e jaarlijkse Film Independent Spirit Awards bijwoonden, en de twee zagen eruit als de belichaming van huwelijksgeluk op het evenement

In oktober 2020 maakte het paar bekend dat ze hun eerste kind samen verwachten. Emily wordt gezien tijdens de zwangerschap

‘Emily zag er zo verliefd uit op haar man. Ze bleef naar hem staren, glimlachte en raakte zijn gezicht veel aan’, vertelde een toeschouwer e! Nieuws. ‘Emily legde haar hoofd op zijn schouder en zag er echt gelukkig uit.’

Hun vierjarige romance werd geplaagd door schandalen en controverses, te beginnen met het feit dat ze al na een paar dagen samen waren getrouwd.

Het paar kreeg online veel kritiek op de wervelende romance, en Emily verdedigde later hun beslissing om zo snel te trouwen, en legde tijdens een optreden op Busy Tonight uit dat hun relatie al een lange tijd aan het opbouwen was voordat ze met daten begonnen.

‘We kenden elkaar al lang,’ legde ze uit. ‘Hij maakt graag grapjes: “Ja, iedereen denkt dat we snel getrouwd zijn, maar je hebt me twee jaar doorgelicht.”‘

In oktober 2020 maakte het paar bekend dat ze hun eerste kind samen verwachten. En terwijl ze opgewonden waren om samen te delen in de ervaring, vertelde Emily dat ze zich alleen voelde tijdens de zwangerschap.

Sylvester Apollo Bear werd geboren op 8 maart 2021, en Emily noemde het de meest ‘surrealistische, mooie en liefdevolle’ ervaring van haar leven op Instagram

‘Het is iets wat een vrouw alleen doet, in haar lichaam, ongeacht haar omstandigheden’, schreef ze tijdens een Vogue-essay.

‘Ondanks het feit dat ik een liefhebbende partner heb en veel vriendinnen die klaar staan ​​om de gruizige details van hun zwangerschap te delen, sta ik uiteindelijk alleen met mijn lichaam in deze ervaring.

‘Er is niemand die het bij mij voelt – de scherpe spierpijn in mijn onderbuik die uit het niets komt terwijl ik een film kijk of de pijnlijke zwaarte van mijn borsten die me nu elke ochtend als eerste begroeten.

‘Mijn man heeft geen lichamelijke klachten tijdens ‘onze’ zwangerschap, nog een herinnering aan hoe verschillend de levenservaring van een vrouw en een man kan zijn.’

Sylvester Apollo Bear werd geboren op 8 maart 2021 en Emily noemde het de meest ‘surrealistische, mooie en liefdevolle’ ervaring van haar leven op Instagram.