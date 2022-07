Emily Atack enjoys romantic dinner date with former Big Brother star Liam McGough

Emily Atack was in een goed humeur toen ze zondagavond een romantisch diner deelde met een voormalige Big Brother-ster.

De Celebrity Juice-ster werd afgebeeld terwijl ze giechelden met Liam McGough terwijl ze op hun auto wachtten na een intieme avond in het Galvin at Windows-restaurant in het Park Lane Hotel in Londen.

Het paar, dat volgens insiders onlangs een reeks dates heeft gehad, keek dichtbij terwijl ze praatten voordat ze in dezelfde auto naar huis stapten.

Emily, 32, pronkte met haar benen in een slinky mintgroene mini-jurk. Het omslagstuk werd gecombineerd met strappy zwarte hakken.

Liam was ondertussen slim in een strak blauw shirt en zwarte broek voor de romantische date.

Het paar kon hun glimlach niet verbergen terwijl ze buiten het hotel verder praatten, voordat Emily hen voorging naar hun gedeelde taxi, waar ze allebei op de achterbank klommen.

De tv-ster en voormalig Big Brother-huisgenoot zouden ‘heel graag’ zijn om hun relatie verder te ontwikkelen.

Een bron vertelde The Sun: ‘Ze zijn al een tijdje aan het daten, maar de laatste tijd begint het serieuzer te worden.

‘Dit weekend was een slim diner samen en ze hebben het duidelijk naar hun zin.’

Liam werd beroemd in serie acht van Big Brother in 2007, waarbij de realityster op de 3e plaats eindigde en een extra prijzengeld van £ 100.000 mee naar huis nam naast de hoofdgeldprijs, die in de derde week van het seizoen aan Liam werd toegekend.

Hij werkt nu als boomchirurg en runt zijn eigen bedrijf nadat hij drie jaar lang £ 5.000 per nachtcluboptreden had binnengehaald nadat hij de status van beroemdheid op Big Brother had bereikt.

En Celebrity Juice-ster Emily zou ‘erg enthousiast’ zijn om verder te gaan met Liam, met de bron toe te voegen: ‘Emily is de laatste tijd carrièregericht, ze haalt haar schouders op over mannen en daten, enz.

‘Maar als je het haar vraagt, voelt ze heel sterk dat ze zich moet kunnen storten op het hebben van plezier en genieten van het leven, net zoals elke beroemde man zou moeten mogen.

‘Ze heeft geen behoefte om zich te verontschuldigen voor het feit dat ze met een paar mannen op de foto staat, maar deze keer gaat het goed en ze is blij om de dingen een tijdje te laten zoals ze zijn en te kijken of het vordert.’

MailOnline heeft contact opgenomen met Liam voor commentaar. Een vertegenwoordiger van Emily weigerde commentaar te geven toen MailOnline contact met hen opnam.

Emily is de afgelopen maanden in verband gebracht met een aantal mannen, waaronder komiek en voormalig Strictly Come Dancing-deelnemer Seann Walsh, en voetballer Jack Grealish.

De tv-ster en Manchester City-voetballer Jack, 26, zouden een geheime affaire van zes weken hebben gehad terwijl hij nog aan het daten was met zijn vriendin Sasha Attwood – iets wat het paar heftig heeft ontkend.

Naar verluidt beëindigde Jack het met Emily door alle contact met haar te verbreken, nadat werd beweerd dat hij door haar ‘verliefd’ was.

In een interview eerder dit jaar noemde Emily zichzelf ‘ondeugend’ als de verklaarde: ‘Ik probeer weg te blijven van dingen die niet goed voor me zijn. Het is moeilijk als je een beetje ondeugend bent zoals ik!’

Toen hij werd ondervraagd over de levensles die moeilijk te slikken was, antwoordde de ster van The Inbetweeners: ‘Dat sommige mensen en sommige dingen soms gewoon niet voor jou bedoeld zijn.’

In gesprek met The Mirror sloeg Emily ook haar mannelijke fans aan die haar op sociale media bombardeerden met ongevraagde foto’s van hun penissen.

De ster zei dat ze waarschijnlijk ‘ongeveer 10 penissen zal krijgen waar ik niet om heb gevraagd’ voor het ontbijt.

Ze zei: ‘Als iemand me een seksueel expliciete boodschap stuurt, heb ik zoiets van: ‘Waarom hebben ze dat tegen me gezegd?’ ‘Je gaat je afvragen wie je bent en waarom je single bent.’

