Emily Atack begins filming her BBC documentary on sexual harassment at a London pub

Emily Atack is begonnen met het werk aan haar BBC-documentaire over seksuele intimidatie en gaat dinsdag naar een pub in Londen om te filmen.

De 32-jarige actrice, die eerder haar gruwelijke ervaring met seksongedierte heeft beschreven, werd gezien op weg naar een taverne in East End met een kopje koffie in de hand, nadat ze vorige week had onthuld dat ze de hoofdrol zal spelen in de keiharde film.

Emily, 32, koos voor een casual witte crop-top en camelkleurige culottebroek toen ze met een cameraploeg op sleeptouw de kroeg in ging.

Dagen nadat ze had aangekondigd dat ze de documentaire zou presenteren, zag ze Emily met een crew de kroeg ingaan om scènes voor het programma te filmen.

De I’m A Celebrity-ster sneed een nonchalante figuur om aan de documentaire te werken, nadat ze haar betrokkenheid op zondag had gedeeld.

In de documentaire zal de ster, die beroemd werd als Charlotte Hinchcliffe op The Inbetweeners, openhartig zijn over haar beproeving om vanaf jonge leeftijd opgejaagd te worden door seksongedierte.

Emily Atack: Sexual Harassment & Me zal ook zien hoe de ster haar ervaringen met haar familie bespreekt, terwijl ze ook zal spreken met enkele van de mannen die haar expliciete inhoud hebben gestuurd om te kijken naar de psychologie van hun gedrag.

De BBC Two-film volgt de Celebrity Juice-ster terwijl ze probeert te begrijpen waarom ze dagelijks wordt lastiggevallen, waarbij Emily opmerkt hoe ze al vanaf ‘zeer jonge leeftijd’ het doelwit was.

Emily zei over de documentaire: ‘Met deze documentaire hoop ik antwoorden te vinden op de vele vragen die ik mezelf mijn hele leven stel, en ik hoop dat het ook duizenden anderen zal helpen.’

De BBC stelt dat Emily zich openstelt voor dingen die ze in het verleden heeft moeten doorstaan ​​en haar moeilijke ervaringen met het omgaan met ‘ongewenste seksuele aandacht van jongs af aan’.

Emily is vaak open geweest over haar ervaringen met seksuele intimidatie, en heeft zelfs parlementsleden in het parlement ontmoet tijdens het wetsvoorstel om cyberflashing illegaal te maken.

Over waarom de documentaire haar ‘hart’ na aan het hart ligt, vertelde Emily: ‘In de afgelopen twee en een half jaar heb ik me uitgesproken over mijn eigen persoonlijke ervaringen met online seksuele intimidatie. In die tijd is één ding duidelijk geworden, ik ben niet de enige.’

Terwijl een bron aan The Sun toevoegde: ‘Dit is een enorm carrièremoment voor Emily. Ze heeft niet alleen een belangrijke beweging geleid, maar de BBC investeert ook veel in haar.

‘Ze neemt de rol heel serieus en wil het recht doen, ze onthult ook veel over zichzelf, maar weet dat het veel mensen kan helpen die lijden.’

In oktober onthulde Emily dat sommige van de trollen die haar online seksueel lastigvallen, vaders zijn die ‘hun kinderen in bed stoppen’ voordat ze haar verkrachtingsbedreigingen sturen.

De tv-ster zegt dat ze dagelijks honderden angstaanjagende berichten ontvangt van anonieme gebruikers, waaronder van een trol die de kussens op haar bank kon beschrijven voordat ze dreigde haar te verkrachten en te vermoorden.

Ze zegt dat ze door de stroom van gruwelijke mishandelingen depressief, angstig en soms bang voor haar leven is geworden.

In een interview met de Zondag Tijdenzei ze dat ze zich afvroeg hoe haar kwelgeesten ‘s nachts kunnen slapen’ wetende dat ze zulke gruwelijke berichten hebben gestuurd.

‘Sommige van deze mannen zijn getrouwd en hebben kinderen. Ze hebben dochters op hun profielfoto’s en dat soort dingen’, zei ze.

‘Hoe kun je ‘s nachts slapen, wetende dat je net je dochters in bed hebt gestopt, ze waarschijnlijk hebt geholpen met hun huiswerk, en dan ga je stiekem naar je telefoon [and sending sexual abuse].’

Emily zegt dat dreigen met het bellen van de politie haar trollen alleen maar aanmoedigt, en hoewel ze heeft overwogen hun vrouwen over de pesterijen te vertellen, heeft ze dat nooit gedaan in het belang van hun kinderen.

Ondertussen werd de schoonheid in mei met afschuw vervuld nadat ze opnieuw het doelwit was van de seksueel expliciete berichten van een trol.

De actrice ging naar haar Instagram-verhalen om de hele reeks berichten te delen die ze van een persoon heeft ontvangen en heeft de socialemediagigant om hulp gevraagd.

De teamcaptain van Celebrity Juice, die onlangs een campagne steunde om cyberflitsen tot een misdaad te maken, ving de reeks verachtelijke opmerkingen op en vertelde hoe ze ‘elke dag werd lastiggevallen’ door dezelfde persoon.

Emily heeft eerder haar sociale media gebruikt om volgers te vertellen hoe ze al geruime tijd wordt gebombardeerd met ongepaste berichten.

Om te bewijzen dat het nog steeds aan de gang is, nam ze haar 1,8 miljoen fans aan en schreef: ‘Hoe is dit nog steeds toegestaan?

‘Hoe maken we dit illegaal? Dit is een platform waar kinderen dit misbruik gemakkelijk kunnen krijgen.

‘Ik word elke dag lastiggevallen door deze man. Ik blokkeer en blokkeer, en hij maakt nieuwe accounts aan en komt in mijn privéberichten. Elke dag.’

De blonde schoonheid riep vervolgens Instagram-bazen op om hun sociale-mediabeleid te wijzigen, terwijl ze eraan toevoegde: ‘Zoek het uit.’

Na het uploaden van de derde screenshot van gruwelijke inhoud, voegde ze eraan toe: ‘Misbruik waar niemand het over heeft.’

Emily heeft eerder verteld dat door het poseren in jongensmagazines en het openlijk spreken over haar seksleven, sommige mensen geloofden dat het oké was om haar op deze manier te behandelen.

Ze heeft socialemediaplatforms opgeroepen om het misbruik aan te pakken en heeft in het verleden uitdagend teruggeslagen naar wrede trollen.

In april wierp Emily licht op de impact die trollen op haar heeft gehad. Ze ging zelfs zo ver dat ze seksueel expliciete berichten stelde dat ze zich afvroeg ‘wie ze is en waarom ze vrijgezel is’.

De actrice zei dat ze getuige is van ‘ongeveer tien penissen waar ik niet om heb gevraagd voor het ontbijt’, nadat ze heeft toegegeven dat ze elke dag kan worden overspoeld met honderden ongevraagde foto’s.

Emily opende een podcast over het effect dat de walgelijke berichten hebben gehad op haar geestelijke gezondheid.

In gesprek met de Plot Twist Podcast, zei ze: ‘Je kunt er gek van worden. Het is niet alleen hun foto zien en denken: ‘Ik wil je harige b******k niet zien, bedankt.’

‘Als het alleen dat was, zou ik er heel snel overheen komen, want ik heb veel vreselijke harige b******ks in mijn leven gezien. Het is niet normaal, toch? Mensen beseffen de schade niet [it can cause] en de triggering kan vonken – waar anders neem je het in je geest.’