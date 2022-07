Emails Reveal Details of Trump Fake Electors Plan

Op 8 december 2020 schreef de heer Wilenchik dat Kelli Ward, een van de Republikeinen in Arizona die deelnam aan het nep-kiezersplan, aanraadde te proberen “het geheim te houden totdat het Congres de stemmen op 6 januari telt (zodat we kunnen proberen ‘verras’ de Democraten en de media ermee) – ik ben het meestal met haar eens.”

De heer Epshteyn, de heer Wilenchik, de heer Roman, de heer Eastman, mevrouw Bobb en James Troupis, een andere advocaat die bij het plan betrokken was, weigerden commentaar te geven of reageerden niet op e-mails of telefoontjes die om commentaar vroegen.

De heer Marks betwistte in een e-mail dat er iets ongepasts of ongepasts was op het werk.

“Ik geloof niet dat er iets ‘neps’ of illegaals was aan de alternatieve leien van afgevaardigden, en in het bijzonder Pennsylvania,” zei hij. “Er was een geschiedenis van alternatieve leien uit Hawaï in 1960. Hier was niets geheim aan – ze werden verstrekt aan het Nationaal Archief, zoals ik de procedure begrijp, en toen was het aan het Congres om te beslissen wat te doen.”

De commissie van het Huis die de aanval van 6 januari op het Capitool onderzoekt, heeft bewijs opgeleverd dat de heer Trump op de hoogte was van het verkiezingsplan. Ronna McDaniel, de voorzitter van het Republikeinse Nationale Comité, zei in een verklaring aan het panel dat de heer Trump haar had gebeld en de heer Eastman aan de telefoon had “om te praten over het belang van de RNC die de campagne helpt deze tijdelijke kiezers te verzamelen. ”