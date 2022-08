Elvis Presley seen learning to fire rocket launcher during time in US Army

Toen hij zijn blauwe suède schoenen verruilde voor een paar legerlaarzen, was Elvis Presley al een wereldwijd muziekicoon.

Een toont hem die leert een raketwerper af te vuren op Wildflecken, Duitsland, terwijl een andere, genomen op dezelfde basis, hem toont terwijl hij in het vizier van een geweer mikt.

Een derde toont de ster die een geschenk ontvangt van Nancy Sinatra – de dochter van collega-zanger Frank Sinatra – op de dag in maart 1960 toen hij werd ontslagen uit actieve dienst.

Toen hij zijn blauwe suède schoenen verruilde voor een paar legerlaarzen, was Elvis Presley al een wereldwijd muziekicoon. De legendarische zangeres diende van 1958 tot 1960 in het Amerikaanse leger en was gestationeerd in West-Duitsland. Boven: Elvis ondergaat training met de 3.5 raketwerper in Wildflecken, Duitsland, oktober 1959

Afbeeldingen die zijn vrijgegeven in een recente blogpost op de website van de Amerikaanse National Archives tonen de Hound Dog-kunstenaar tijdens zijn tijd in het leger. Boven: Elvis informeert zijn verkenningsteam voordat hij op weg gaat naar hun doel mijlenver weg. Luisteren naar de uitleg zijn collega-verkenners van de 3rd Armored Division van het Amerikaanse leger. Ze namen deel aan Winter Shield-oorlogsspelen in Beieren, West-Duitsland, in 1960

Elvis wordt gezien terwijl hij in het vizier van een geweer mikt tijdens een training in Wildflecken, West-Duitsland, in oktober 1959. De ster arriveerde die maand vanuit de VS in het land

Elvis werd in maart 1958 op 23-jarige leeftijd ingewijd in het Amerikaanse leger in Tennessee, toen hij al een grote ster was in de VS en de rest van de wereld.

Net als veel andere Amerikanen van zijn leeftijd in die tijd, was hij onderworpen aan de dienstplicht, waarvoor hij twee jaar in het leger moest dienen.

De ster kreeg de kans om te dienen in de Special Services – de eenheid die hem in staat zou hebben gesteld slechts zes weken basistraining te volgen en daarna regelmatig voor troepen te presteren.

Hij koos er echter voor om als gewone soldaat in het leger te gaan. Vervolgens onderging hij een basisopleiding in Fort Hood, Texas, waar hij zes maanden gestationeerd was.

Nadat hij in oktober 1958 was toegewezen aan het 1st Medium Tank Battalion, 32nd Armored Regiment, 3rd Armored Division, werd Elvis naar Friedberg, West-Duitsland gestuurd, waar hij de volgende zes maanden bleef.

Elvis beantwoordde vragen voor de pers tijdens zijn laatste persconferentie in Friedberg, Duitsland, op 1 maart 1960 voordat hij terugkeerde naar de VS en het burgerleven

Elvis wordt gezien terwijl hij een machinegeweer op de achterkant van een jeep controleert tijdens een trainingsoefening in Beieren, West-Duitsland, in 1960

Elvis wordt gezien terwijl hij zijn oor uit de achterkant van een vrachtwagen haalt na deelname aan een trainingsoefening. De zanger wordt gezien met de strepen van zijn sergeant, die hij in februari 1960 ontving

Elvis wordt gezien terwijl hij de positie van zijn eenheid op een kaart controleert terwijl hij jeepchauffeur Private Lonnie Wolfe aanstuurt tijdens een oefening in Beieren, West-Duitsland, in 1960

Elvis wordt gezien met het opwarmen van voedsel met Amerikaanse en Duitse kameraden tijdens de Winter Shield-oefening van het Amerikaanse leger in Beieren, West-Duitsland in 1960

Elvis wordt gezien terwijl hij in een jeep staat en de horizon afspeurt naar ‘vijandelijke’ soldaten tijdens de Winter Shield-manoeuvres van het Amerikaanse leger in 1960

Elvis is rechtsboven te zien met andere leden van het Amerikaanse leger terwijl ze in 1960 kaarten op de motorkap van een jeep onderzoeken

Elvis wordt gezien terwijl hij met twee kameraden over een kaart kijkt voordat de mannen wegreden in hun jeep. De foto is gemaakt tijdens een training in Gravenwohr, Duitsland, in februari 1960

Elvis wordt gezien in het centrum van coördinatie met Duitse soldaten tijdens een verkenningsoefening in Beieren, West-Duitsland, in 1960

Elvis kijkt samen met een kameraad over de voorkant van een jeep tijdens de Winter Shield-oefening van het Amerikaanse leger in Beieren, West-Duitsland, in 1960

Op de dag dat hij uit actieve dienst werd ontslagen, op 5 maart 1960, ontving Elvis een geschenk van Nancy Sinatra, de dochter van collega-zanger Frank Sinatra

Bezorgd dat zijn tijd in Duitsland een negatieve invloed zou hebben op zijn carrière, zorgde Elvis ervoor dat zijn platenmaatschappij liedjes bleef uitbrengen tijdens zijn dienstplicht en hij had tien top 40-hits terwijl hij in het leger zat.

In september 1959, tijdens een feestje als zijn thuis, maakte Elvis kennis met de toen 14-jarige Priscilla Beaulieu, wiens stiefvader bij de luchtmacht in Duitsland was gestationeerd.

Hij mocht haar meteen en het paar was praktisch onafscheidelijk gedurende de rest van zijn tijd in Duitsland.

Ze hielden contact toen hij terugging naar Amerika en Priscilla bezocht hem in 1962 voordat hij in 1963 naar Graceland verhuisde en in 1967 met hem trouwde.

Een deel van zijn tijd in Duitsland woonde Elvis bij zijn vader Vernon en grootmoeder Minnie Mae, samen met twee vrienden en lijfwachten.

Fans verzamelden zich buiten zijn huis om naar de ster te kijken terwijl hij vertrok om manoeuvres uit te voeren, wat de familie ertoe bracht een bord te plaatsen met de mededeling dat handtekeningen zouden worden gegeven tussen 19.30 uur en 20.00 uur.

Tijdens zijn tijd in Duitsland ontwikkelde Elvis ook een ongezonde relatie met de stimulerende middelen en barbituraten die later bijdroegen aan zijn dood op 42-jarige leeftijd in 1977.

Elvis werd in januari 1960 gepromoveerd tot sergeant en kreeg de volgende maand zijn strepen.

Maar hij werd toen officieel ontslagen op 5 maart tijdens een ceremonie in Fort Dix, New Jersey.

Daar ontving de ster zijn laatste loon en een geschenk van mevrouw Sinatra.

In de biopic van dit jaar over de ster, simpelweg getiteld Elvis, speelt Austin Butler de hoofdrol, terwijl Tom Hanks zijn aanmatigende manager kolonel Tim Parker speelt.

De film, geregisseerd door Baz Luhrmann, heeft positieve recensies ontvangen van critici en publiek

Terwijl hij in Duitsland diende, ontmoette Elvis zijn toekomstige vrouw Priscilla op een huisfeest dat hij organiseerde, terwijl zijn moeder Gladys stierf aan een hartaanval kort voordat hij de VS verliet. Boven: Elvis en Priscilla op hun bruiloft in 1967