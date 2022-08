Elton John sports £2,200 outfit as he returns to his yacht in Cannes after impromptu performance

Elton John verheugde fans dinsdag toen hij een geïmproviseerde uitvoering van zijn nieuwe single gaf met Britney Spears in een bar in Cannes.

En na het optreden zag de iconische Britse zanger er opgewonden uit toen hij terugkeerde naar zijn jacht aan de Franse Rivièra met zijn Canadese echtgenoot, David Furnish, 59.

Elton, 75, was van top tot teen gekleed in Gucci en droeg een ensemble van het luxe merk ter waarde van een coole £ 2.213.

Elton’s outfit was beige van kleur en had een kleurrijke Mickey Mouse-print, afkomstig uit Gucci’s samenwerking met Disney.

Zijn overhemd en korte broek alleen al kosten meer dan £ 1.683, terwijl zijn designer-trainers £ 530 kosten.

De legendarische ster combineerde de look met een zonnebril met zebraprint – in overeenstemming met zijn kenmerkende look.

David droeg ondertussen een gebloemd overhemd en een bijpassende korte set en droeg een Gucci-draagtas, die ongeveer £ 3.430 kostte.

Familieaangelegenheid: het paar werd tijdens het uitje vergezeld door hun zonen Elijah, negen, en Zachary, 11

Jachtdag: ze werden gezien toen ze van een kleine jetboot stapten en op hun luxe jacht stapten

Het paar werd tijdens het uitje vergezeld door hun zonen Elijah, negen, en Zachary, 11. Ze werden gezien toen ze van een kleine jetboot stapten en op hun luxe jacht stapten.

Elton gaf fans dinsdag een voorproefje van zijn samenwerkingstrack Hold Me Closer met Britney Spears, voorafgaand aan de officiële release van de track op vrijdag.

De 75-jarige superster gaf een geïmproviseerde uitvoering van het nummer in de exclusieve bar en restaurant La Guérite in Cannes, waar hij de fans verrukte die daar aan het lunchen waren.

Elton pakte de microfoon achter de DJ-booth en speelde het nummer – hoewel zijn medewerker Britney, 40, afwezig was.

Hij zag er moeiteloos cool uit in zijn designer tinten voor de uitvoering terwijl hij de woorden uitsprak en de menigte bewerkte.

Terwijl hij de microfoon aan het einde van het nummer teruggaf aan de DJ, bedankte hij de liefhebbende fans terwijl ze juichten en vertelde hij hen dat het nummer vrijdag zou uitkomen.

Hij deelde het moment – dat kwam tijdens zijn luxe Europese uitje – op zijn Instagram en schreef in het bijschrift: ‘Sneak peak van Hold Me Closer – deze vrijdag verkrijgbaar!’

Hier gaat hij! De superster, 75, gaf een geïmproviseerde uitvoering van het lied in het exclusieve restaurant La Guérite in Cannes, waar hij de fans verblijdde die daar aan het lunchen waren

Wow: gekleed in een crèmekleurige co-ord met patroon nam Elton de microfoon achter de DJ-booth en speelde het nummer – hoewel zijn medewerker Britney, 40, afwezig was

Fans gingen wild voor de teaser met één schrijven: ‘Woohoo! Klinkt goed!’ met een ander schrijven: ‘HOLD ME DICHTER KOMT ER!’

Het komt nadat op maandag Britney en Elton te zien waren op een nieuwe cover voor hun aanstaande duet.

De artiesten werden zij aan zij gezien voor de langverwachte single Hold Me Closer, die op 26 augustus wordt uitgebracht door Universal Music.

Spears deelde een blik op de nieuwe hoes waarin zowel zij als Elton in blauwe en witte sprankelende honkbaluniformen te zien waren.

Blij: hij werd lastiggevallen door opgetogen en liefhebbende fans in het restaurant na zijn geïmproviseerde optreden

Ze hadden allemaal een honkbalknuppel in hun hoed en ze leken klaar om te zwaaien.

Vorige week uploadde de Cold Heart-zanger de foto op zijn Instagram-hoofdpagina om de release van het nummer te plagen.

Het enkele kunstwerk toont schattige throwback-kiekjes van de twee sterren als kinderen.

De Queen of Pop gekleed in een roze dansoutfit en de hitmaker Your Song vrolijk pianospelend.

Het bijgewerkte hoesontwerp bevatte de namen van de twee zangers bovenaan en de naam van de single onderaan.

Britney kon je zien poseren met een glimlach op haar gezicht als een jong meisje in een opvallende roze dansoutfit. Haar blonde haar was gestyled met een grote roze veer in haar lokken.

De Rocketman-zanger was te zien aan de piano op een zwart-witfoto toen hij nog een jongen was.

Eerder artwork voor de track is onlangs uitgebracht, met alleen de titel van het nummer, gevolgd door een roos en raketemoji om de twee zangers te vertegenwoordigen.

Hold Me Closer werd opgenomen als een nieuwe kijk op zijn klassieke hit uit 1971, Tiny Dancer. De track heeft fans op het puntje van hun stoel, met het nummer dat Britney’s eerste single release is sinds het einde van haar conservatorium in november 2021.

Pagina zes meldde vorige maand dat Britney zich had aangesloten bij de Engelse zanger en componist in Beverly Hills om het nummer op te nemen, dat voor het eerst verscheen op zijn album Madman Across The Water uit 1971.

Elton lijkt degene te zijn die op het idee van de samenwerking kwam, maar het lijkt een ideale zachte lancering voor Britney om haar muzikale carrière nieuw leven in te blazen na een stilzwijgen in de laatste jaren van haar inmiddels ter ziele gegane conservatorium.

‘Dit was het idee van Elton en Britney is een grote fan. Ze hebben een remix van Tiny Dancer opgenomen als een volledig duet – en het is ongelooflijk’, vertelde een insider uit de muziekindustrie aan de outlet.

De bron voegde eraan toe dat Britney met Elton naar een studio in Beverly Hills was gereisd om het nummer buiten het publieke oog op te nemen, ‘onder toezicht van uber-producer Andrew Watt’.

Watt heeft met verschillende spraakmakende pop- en rockacts gewerkt – waaronder Miley Cyrus, Justin Bieber, Camilla Cabello en Pearl Jam – en hij heeft meerdere keren samengewerkt met Elton, wat suggereert dat hij een ideale keuze zou zijn voor de twee artiesten.

Volgens de bron is de nieuwe single van Britney en Elton al een hit bij de directie van platenmaatschappijen Pagina zes.

‘Ze hebben het al gedraaid voor mensen op hun platenlabel, en iedereen raakt in paniek. Het is zo goed,’ gutsten ze. ‘Ze zeggen dat dit het lied van de zomer wordt.

‘Britney is officieel terug’, voegde ze eraan toe. ‘Ze is weer aan het werk en ze is super enthousiast.’

Nu haar bijna 14-jarige conservatorium ten einde loopt, krijgt de popzangeres de kans om vrijuit terug te springen in de muziekindustrie. De laatste single van de ster werd in 2016 uitgebracht met Slumber Party.