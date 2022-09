Elsa Hosk dons FIVE pieces from her Helsa collection in ONE day while visiting NYC

De Zweedse bom Elsa Hosk flitste een vleugje decolleté terwijl ze woensdag door Manhattan liep en vijf verschillende looks uit haar nieuw uitgebrachte Helsa-kledingcollectie liet zien.

De eerste blik van het 33-jarige IMG-model was afkomstig van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) van Sex and the City toen ze de button-up van Mr. Big met een Hermès-riem droeg in een aflevering uit 2000 van de HBO-show getiteld ‘Cock-a-Doodle -Doen.’

En terwijl Elsa’s blauw gestreepte $ 228 ‘Cotton Poplin Oversized’ shirt ‘zo snel uitverkocht’ was sinds het op FWRD dinsdag viel, schreef ze op Instastory dat ‘er nog een paar’ van de $ 148 ‘Nova’-riemen over zijn.

Hosk – met een to-go-beker van Starbucks in haar hand – maakte de eerste look af met haar eigen nudekleurige sandalen met bandjes, babyblauwe tas en collier.

‘Een bouwvakker [was] tegen me schreeuwen,’ de blondine met blauwe ogen – die 8 miljoen Instagram-volgers heeft – schreef van de straatopname.

‘En ik moet zeggen, nu ik in LA woon, heb ik dat gemist van NYC!’

‘Helsa’ is Elsa’s spel op het Zweedse woord voor gezondheid (hälsa) en haar 48-delige debuutcollectie is verkrijgbaar in de maten XXS-XL en kost $88-$658.

De in China gemaakte stukken van Hosk zullen worden tentoongesteld in de pop-up van The Revolve Gallery, gelegen in Hudson Yards’ Level 5, die van vrijdag tot en met zondag loopt ter ere van New York Fashion Week.

De tweede Helsa-look die de 5ft9in knaller woensdag aantrok, was de blauwe ‘Chino Pleated Mini Skort’ van $ 178 met het witte ‘Cotton Poplin Oversized’ overhemd van $ 228 – beide zijn ook uitverkocht.

Elsa – die net haar schouderlange platina lokken in een bob sneed – combineerde de korte en ultra-mini met een witte tas, verstandige zwarte loafers en bijpassende oversized zonnebril.

De derde Helsa-look die Hosk modelleerde was de $ 658 ‘Waterbased Faux Leather’ trenchcoat, meestal gemaakt van polyurethaan.

De voormalige Fyre Festival-promotor combineerde haar fetisj-wear-versie van de klassieke jas met een zwarte clutch en zwarte hakken.

Elsa flitste met haar strakke middenrif voor de vierde look, bestaande uit het $ 248 ‘Denim Overshirt’ met de $ 178 ‘Low Rise Mini Skirt’.

Hosk combineerde haar double-denim kleding met een witte tas en bijpassende loafers.

De voormalige Victoria’s Secret Angel droeg ook haar spullen in een groene ‘Lynnea Crew Pullover’ van $ 298 en de ‘Waterbased Faux Leather Cargo Pant’ van $ 358.

Elsa’s groene handtas paste bijna bij de trui en ze droeg nudekleurige teenslippers en een witte coltrui.

Hosk schakelde haar babydaddy Tom Daly in om modellenwerk te doen voor de zwart-witcampagne die werd opgenomen op de eilanden buiten haar woonplaats Stockholm.

Er was ook een optreden van de 19 maanden oude dochter van het onafscheidelijke stel Tuulikki Joan, die is vernoemd naar haar moeder en zijn grootmoeder.

Elsa werd op het eerste gezicht verliefd op de 35-jarige Engelsman ergens rond Halloween 2015 – hetzelfde jaar dat hij en Max Vallot medeoprichter waren van het marathonloperbrillenmerk District Vision.

‘Helsa is mijn liefdesbrief aan Scandinavië, een ode aan de waarden waarmee ik ben opgegroeid in Zweden en een poging om deze waarden over te brengen aan de volgende generatie duurzame jonge vrouwen en gezinnen,’ uitgelegd op dinsdag.

‘De stoffen, kleuren en pasvormen zijn gebaseerd op mijn tas met benodigdheden die ik zou meenemen om de zomers door te brengen op de eilanden buiten Stockholm. Er op je best uitzien terwijl je vrij, comfortabel en volledig in het moment leeft.’