Eerie image of parasitic ‘zombie’ fungus erupting from a fly wins ecology photo competition 

Afbeeldingen van olifanten in de lucht, embryo’s van boomkikkers en een parasitaire schimmel die uit het lichaam van een vlieg losbarst, hebben allemaal prijzen gewonnen bij een ecologische fotowedstrijd.

De gedoemde vlieg werd gevangen door evolutionair bioloog Roberto García-Roa in het Tambopata National Reserve, Peru, en pakte de algemene overwinning bij de tweede ooit BMC Ecology and Evolution Image Competition.

De wedstrijd is bedoeld om het wonder van de natuurlijke wereld te laten zien en de groeiende behoefte te benadrukken om deze te beschermen tegen menselijke activiteit.

De heer García-Roa, van de Universiteit van Valencia, Spanje, zei: ‘De afbeelding toont een verovering die gevormd is door duizenden jaren van evolutie.

‘De sporen van de zogenaamde ‘zombie’-schimmel zijn het exoskelet en de geest van de vlieg geïnfiltreerd en gedwongen om te migreren naar een locatie die gunstiger is voor de groei van de schimmel.

‘De vruchtlichamen zijn dan uit het lichaam van de vlieg gebarsten en zullen worden overboord gegooid om meer slachtoffers te besmetten.’

Individuele winnaars en runners-up werden ook aangekondigd in vier categorieën; Relaties in de natuur, bedreigde biodiversiteit, leven van dichtbij en onderzoek in actie.

Algehele winnaar: het vruchtlichaam van een parasitaire ‘zombie’-schimmel barst los uit het lichaam van een gastvlieg. ‘Het illustreert zowel leven als dood tegelijkertijd, aangezien de dood van de vlieg leven geeft aan de schimmel’, zei senior redactielid Christy Anna Hipsley

Winnaar categorie ‘Relations in Nature’: Een Boheemse Pestvogel smult van gefermenteerde lijsterbessen. De waxwings migreren afhankelijk van de aanwezigheid van de bessen en hebben grotere levers ontwikkeld om de ethanol die ze produceren te verwerken

Senior redactielid Christy Anna Hipsley beval de algehele winnende inzending aan en zei: ‘Roberto García-Roa’s opvallende beeld is als iets uit sciencefiction.

‘Het illustreert zowel leven als dood tegelijk, want de dood van de vlieg geeft leven aan de schimmel.’

Een afbeelding van een Boheemse Pestvogel die zich tegoed doet aan gefermenteerde lijsterbessen, behaalde de eerste plaats in de categorie Relaties in de natuur, omdat het de sterke invloed van het fruit op de vogel benadrukte.

De waxwings migreren afhankelijk van de aanwezigheid van de bessen, en ze kan honderden per dag eten, dus hebben grotere levers ontwikkeld om de ethanol te verwerken die door hen wordt geproduceerd tijdens het fermenteren.

De foto is gemaakt door ecoloog en natuurfotograaf Alwin Hardenbol van de Universiteit van Oost-Finland.

Senior redactielid Luke Jacobus zei: ‘Dit beeld roept een onmiddellijke reactie van de kijker op door actie, reactie en interactie duidelijk te communiceren.

‘De contrasterende kleuren en zorgvuldig gemaakte compositie leggen een vluchtig moment vast waarop de pestvleugel lijkt te reageren op de kijker.’

Winnaar categorie Biodiversity Under Threat: een groep Afrikaanse olifanten schuilt voor de zon onder een baobabboom

De winnaar van de categorie Biodiversity Under Threat werd vastgelegd door Samantha Kreling van de University of Washington, VS.

Haar afbeelding toont Afrikaanse olifanten die schuilen voor de zon onder een grote baobabboom in Mapungubwe National Park, Zuid-Afrika, terwijl de droogte toeslaat.

Mevrouw Kreling zei: ‘Baobabbomen kunnen meer dan 2000 jaar leven en water opslaan in hun tonachtige stammen wanneer water schaars is.

‘Van de boom op deze afbeelding is de bast verwijderd door olifanten die water zoeken.

‘Hoewel deze bomen meestal snel genezen, is deze schade meer dan baobabbomen aankunnen als de temperatuur stijgt als gevolg van klimaatverandering.

‘Deze foto benadrukt de noodzaak van actie om het blijvende verlies van deze iconische bomen te voorkomen.’

Winnaar Life Close Up-categorie: Zweefvliegende boomkikkerbroers en -zussen in een vroeg ontwikkelingsstadium in hun eieren

De eerste plaats in de categorie Life Close Up was een afbeelding van glijdende embryo’s van boomkikkers die zich in hun eieren in het Osa-schiereiland, Costa Rica ontwikkelen.

Het werd genomen door Brandon André Güell van de Boston University, VS, die zei: ‘De eieren op deze afbeelding behoren tot de eieren die zijn gelegd door duizenden glijdende boomkikkers tijdens een explosief broedgebeuren veroorzaakt door een hevige regenbui.

Als ze ongestoord zijn, zullen deze eieren na zes dagen ontwikkeling uitkomen, maar de embryo’s kunnen vroeg uitkomen om te ontsnappen aan bedreigingen zoals roofdieren en overstromingen.’

De winnaar van de categorie Research in Action werd gewonnen door Jeferson Ribeiro Amaral van de Cornell University, VS, en twee onderzoekers van de Staatsuniversiteit van Rio de Janeiro, Brazilië.

De onderzoekers voeren veldwerk uit midden in een storm en tijdens de COVID-19-pandemie.

Ze onderzoeken of geïsoleerde bomen kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal kikkers in het gebied en het verbeteren van de circulatie van voedingsstoffen in vijvers.

Amfibieën nemen in Brazilië af als gevolg van ziekte en verlies van leefgebied, terwijl het gebruik van landbouwgrond de nutriëntenbalans verstoort.

De fotograaf zei: ‘De onderzoekers op deze afbeelding zijn representatief voor zoveel anderen die tijdens de COVID-19-pandemie zijn blijven werken.

‘Dit beeld toont hun kracht en toewijding om onze wereld te begrijpen terwijl ze hun werk ondanks onweer en een wereldwijde pandemie uitvoeren.’

Winnaar Research in Action-categorie: onderzoekers in Brazilië voeren veldwerk uit tijdens onweersbuien in de COVID-pandemie

Relaties in de natuur categorie runner-up: een vleermuis lokaliseert zijn diner door af te stemmen op de paringsroep van een kikker

De tweedeprijswinnaars in elke categorie werden ook aangekondigd, met een foto van een vleermuis met franjelippen die zich op een wiebelende tungara-kikker op de tweede plaats bevindt voor Relaties in de natuur.

Fotograaf en gedragsbioloog Alexander T. Baugh zei: ‘Deze afbeelding illustreert hoe natuurlijke en seksuele selectie op gespannen voet kunnen staan.’

De vleermuizen zijn gespecialiseerd in het jagen op kikkers, omdat hun gehoor is aangepast aan hun laagfrequente paringsoproepen en hun speekselklieren de gifstoffen in de giftige huid van de prooi neutraliseren.

Voor de categorie Biodiversity Under Threat was de tweede plaats Lindsey Swierk, een assistent-onderzoeksprofessor aan de Binghamton University, VS.

Ze nam een ​​foto van een houtkikker die zich vastklampte aan een eiermassa terwijl hij ondergedompeld was in een bevroren vijver.

Ze zei: ‘Houtkikkers broeden in het vroege voorjaar in het gematigde Noord-Amerika en komen samen in lentepoelen kort nadat het ijs smelt om te paren en eiermassa’s te produceren.

‘De laatste tijd broeden boskikkers eerder in het jaar, omdat de klimaatverandering het vroege voorjaar in het noordoosten van de VS ongebruikelijk opwarmt.

‘Helaas kunnen winterstormen nog steeds onverwacht kikkers vangen en onder het ijs vangen.’

Tweede plaats in categorie Biodiversity Under Threat: een mannelijke houtkikker klampt zich vast aan een eiermassa terwijl de vijver bevriest

Tweede plaats in de categorie Life Close Up: een anolehagedis duikt met een bel die op zijn snuit balanceert om onder water te ademen

Tweede plaats in categorie Research in Action: onderzoeker Brandon André Güell te midden van duizenden zich voortplantende glijdende boomkikkers

Mevrouw Swierk was ook tweede in de categorie Life Close Up, met een afbeelding van een anolehagedis die onder water duikt terwijl hij een luchtbel inademt die zich aan zijn snuit vastklampt.

‘Ze kunnen bijna 20 minuten onder water doorbrengen’, zei ze.

‘Zuurstof uit deze bel is uitgeput tijdens de onderwaterduik, waardoor wateranoles waarschijnlijk zo lang onder water blijven.’

De laatste fotograaf op de tweede plaats was Brandon A. Güell in de categorie Research in Action, die een foto van zichzelf nam te midden van duizenden glijdende boomkikkers en hun eieren balancerend op palmbladeren.

Hij zei: ‘Glijdende boomkikkers zijn van bijzonder wetenschappelijk en persoonlijk belang vanwege hun onvoldoende bestudeerde explosieve fokstrategie voor bomen en het uiteenlopende gedrag dat het reproductieve succes van volwassenen kan beïnvloeden.

‘Bovendien is het uitkomen in glijdende boomkikkers een uitstekend voorbeeld van adaptieve plasticiteit en milieuvriendelijk uitkomen; embryo’s kunnen voortijdig uitkomen om te ontsnappen aan roofdieren, overstromingen, uitdroging en andere eierdreigingen.’

De fotowedstrijd is in het leven geroepen om ecologen en evolutiebiologen de kans te geven hun creativiteit te gebruiken om hun onderzoek en de combinatie van kunst en wetenschap te vieren.

Zeer geprezen inzending: onderzoekers volgen de eieren van Bermuda-stormvogels op deze foto gemaakt door Letizia Campioni

Zeer geprezen inzending: Julian Schrader heeft bioluminescente schimmels vastgelegd in het regenwoud van Borne

Zeer geprezen inzending: Marine Cusa nam een ​​foto van de maag van een arme zeevogel die vol plastic afval zat