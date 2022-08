Een kamer met hangslot, gescheurde pagina’s en een FBI-inval: een tijdlijn van Trumps problemen met het Nationaal Archief

Het Mar-a-Lago-resort van Donald Trump in Florida is maandagavond overvallen door de FBI, onthulde de voormalige president in een furieuze en lange verklaring.

De onaangekondigde huiszoeking had betrekking op documenten van het Witte Huis die door het Nationaal Archief waren opgezocht, vertelde zijn zoon Eric Trump later die avond aan Fox News.

Federale agenten ‘plunderden’ het kantoor van zijn vader, zei hij, en in zijn eigen verklaring beschuldigde de voormalige president hen van het inbreken in zijn kluis.

Maar de problemen van Trump met het Nationaal Archief begonnen naar verluidt voordat hij zelfs maar zijn ambt verliet.

Politico meldde in 2018 dat assistenten werden gedwongen om de toenmalige president te volgen om documenten die hij had versnipperd terug te plakken – een gewoonte waar de Republikein bekend om stond tijdens zijn vorige leven aan het hoofd van de Trump-organisatie – uit angst om in strijd te raken met de registratiewetten .

En eind vorig jaar probeerde Trump de vrijgave van presidentiële documenten van het Nationaal Archief aan de geselecteerde commissie van het Huis die de aanval van 6 januari onderzoekt, te vertragen.

Het is niet duidelijk wat er specifiek wordt onderzocht, maar het is vermeldenswaard dat er wetten zijn tegen het knoeien en vernietigen van geheime presidentiële gegevens.

Hieronder is een tijdlijn met rapporten over de juridische strijd van de voormalige president met de oproercommissie van het Capitool over zijn documenten, die parallel leek te lopen met de eigen inspanningen van het Nationaal Archief om geheime pagina’s van Trump te herstellen.

Trump klaagt commissie van 6 januari aan om records Nationaal Archief te blokkeren

In oktober 2021 lanceerde de voormalige president een rechtszaak tegen het door de Democraten geleide House-panel en het Nationaal Archief om de vrijgave van gegevens van het Witte Huis in verband met de Capitol-rellen van vorig jaar te blokkeren.

De advocaten van Trump noemden het onderzoek een ‘visexpeditie’ in een 26 pagina’s tellende rechtszaak die medio oktober werd aangespannen.

De advocaten hadden het Nationaal Archief ook gevraagd om het team van Trump alle documenten te sturen die relevant zouden kunnen zijn voor beoordeling.

Trump verloor de zaak samen met twee daaropvolgende beroepen later dat jaar.

FBI-agenten met een huiszoekingsbevel vielen maandagochtend het Mar-a-Lago-retraite van Trump in Palm Beach, Florida binnen

De bovenstaande tijdlijn belicht slechts enkele van de gevechten van voormalig president Donald Trump met het Nationaal Archief sinds hij zijn ambt heeft verlaten, inclusief een niet-gerelateerd gerechtelijke gevecht met de commissie van 6 januari

Hooggerechtshof sluit het bod van Trump om documenten te blokkeren af, het Nationaal Archief zegt dat het ze zal overdragen

De commissie van 6 januari onthulde op 19 januari dat ze documenten van het Nationaal Archief begon te ontvangen die Trump ‘hoopte verborgen te houden’.

Het gebeurde op dezelfde dag dat het Hooggerechtshof het laatste verzoek van Trump om zijn gegevens af te schermen afwees.

Negen rechters stemden tegen de voormalige president, waaronder drie die hij op de bank benoemde.

Alleen Clarence Thomas, wiens vrouw Ginni nu door de commissie wordt onderzocht vanwege haar pogingen om Trumps beweringen over verkiezingsfraude door te drukken, stemde in het voordeel van Trump.

Naast zijn eigen documenten bevatte de tranche ook documenten van de juridisch adviseur van het Witte Huis, ex-adviseur Stephen Miller en ex-stafchef Mark Meadows, meldde The Guardian.

Nationaal Archief onthult dat sommige Trump-records ‘verscheurd’ waren

De registratie-instantie bevestigde aan de Washington Post op 31 januari dat de documenten die het aan de commissie van 6 januari overhandigde ‘papieren documenten bevatten die waren verscheurd door voormalig president Trump’.

Op dat moment had het Nationaal Archief naar verluidt meer dan 700 pagina’s aan de commissie overhandigd.

Anti-media en pro-Trump demonstranten staan ​​tegenover de waterkant van Mar A Lago. Het landgoed Mar-a-Lago van president Donald Trump nadat het maandag werd overvallen door FBI-agenten

Op het moment van ontvangst van de commissie waren ze niet allemaal weer aan elkaar geplakt.

‘Deze werden aan het einde van de regering-Trump overgedragen aan het Nationaal Archief, samen met een aantal verscheurde documenten die niet door het Witte Huis waren gereconstrueerd’, aldus de archieven.

De 15 dozen met gevoelige Witte Huis-documenten van Trump

De volgende maand onthulde het Nationaal Archief dat Trump 15 dozen vol met gegevens van het Witte Huis had meegenomen naar zijn retraite in Mar-a-Lago nadat hij het jaar ervoor Washington, DC had verlaten.

Ambtenaren van het Archief en de Administratie moesten afgelopen januari de dozen ophalen.

Het werd voor het eerst gemeld door de Washington Post op 7 februari.

Items die onterecht werden meegenomen en moesten worden teruggevonden, waren onder meer wat Trump ‘liefdesbrieven’ noemde die werden uitgewisseld met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un.

Een brief van de toen vertrekkende president Barack Obama aan Trump toen hij voor het eerst aantrad, behoorde ook tot de schat.

Nationaal Archief vraagt ​​​​ministerie van Justitie om administratie van Trump te onderzoeken

Twee dagen nadat bekend werd dat Trump 15 dozen met documenten van het Witte Huis naar Mar-a-Lago had gebracht, voerde het Nationaal Archief de handhaving op door het ministerie van Justitie te vragen de behandeling van de gevoelige pagina’s door de ex-president te onderzoeken.

De archieven hebben het DOJ van president Joe Biden gevraagd te onderzoeken of Trump de Presidential Records Act heeft geschonden, vertelde een bron op 9 februari aan CNN.

De Washington Post meldde de volgende dag dat sommige van de bestanden in de 15 dozen die de archieven hadden teruggevonden, waren gemarkeerd als ‘topgeheim’ – wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over de veiligheid.

De voormalige president was in de Trump Tower in New York City toen zijn huis werd overvallen, vertelde zijn zoon Eric Trump die avond aan Fox News

Trump bracht een lange verklaring uit waarin hij beweerde dat hij ‘belegerd’ was en dat federale agenten inbraken in zijn kluis

Destijds zei Trumps woordvoerder Taylor Budowich dat het ophalen van gegevens ‘normaal en routinematig’ was, maar ‘bewapend werd door anonieme, politiek gemotiveerde overheidsbronnen om nepnieuws te verspreiden’.

Rapport details maandenlange inspanning om Trump-documenten op te halen

Het volgt op een bezoek in juni van DOJ-functionaris Jay Bratt en twee anderen aan Mar-a-Lago om te informeren naar de documenten

Terwijl de controverse tussen de voormalige president en de recordhouders van de regering pas eerder dit jaar op stoom kwam, werd op 13 februari CNN uit het rapport blijkt dat het Nationaal Archief al in mei 2021 wist dat er documenten ontbraken.

De raadsman van het Nationaal Archief, Gary Stern, nam naar verluidt eerst contact op met een functionaris in het Witte Huis die was aangewezen als aanspreekpunt voor zaken op het gebied van archivering.

Stern nam blijkbaar contact op met een van de andere advocaten van Trump nadat zijn pogingen om de gegevens te bemachtigen traag leken te gaan.

Ten tijde van het februari-rapport vertelde een persoon aan CNN dat de zaak ‘niet volledig was opgelost’ en dat het Nationaal Archief nog steeds op zoek was naar meer documenten van Trump.

‘Vertegenwoordigers van voormalig president Trump hebben NARA laten weten dat ze blijven zoeken naar aanvullende presidentiële archieven die toebehoren aan het Nationaal Archief’, aldus het Archief in een verklaring.

Gerubriceerde documenten behoorden tot de 15 dozen die Trump meenam, zegt het Nationaal Archief

Een week later bevestigde het Nationaal Archief een eerder rapport van de Washington Post dat topgeheime documenten tot de schat behoorden die Trump meenam naar Mar-a-Lago.

Het orgaan zei in een op 18 februari gepubliceerde verklaring dat het ‘in communicatie’ was met het DOJ over door Trump opgehaalde documenten die ‘gemarkeerd waren als geclassificeerde nationale veiligheidsinformatie’.

In reactie op brieven van de House Oversight Committee die meer informatie over de kwestie zochten, onthulde het Archief de gevoelige aard van de documenten en voegde eraan toe dat sociale media en andere online gegevens van assistenten van het Witte Huis niet correct waren opgeslagen.

Het lichaam zei dat Trump-medewerkers eerder voor de zaak waren gewaarschuwd.

DOJ roept grand jury op in onderzoek van het Nationaal Archief en roostert Trump-stafleden

Na maanden van stilte werd in mei onthuld dat het ministerie van Justitie onderzoekt of Trump of anderen geheime documenten van het Witte Huis verkeerd hebben behandeld.

De DOJ riep een grand jury bijeen in het onderzoek, meldde de New York Times op 12 mei.

Aanklagers hadden de relevante documenten van het Nationaal Archief gedagvaard en CNN onthulde dat ze in april en mei van dit jaar Trump-medewerkers ondervroegen.

Topfunctionarissen van Merrick Garland zitten met advocaten van Trump in Mar-a-Lago

Vier hoge DOJ-functionarissen reisden begin juni naar Mar-a-Lago om met de advocaten van de voormalige president te praten over de documenten, zo werd de dag na de FBI-inval gemeld.

Bij de onthulling van het bezoek merkte CNN op hoe ‘zeldzaam’ het van nature was.

Jay Bratt, hoofd van de afdeling contraspionage en exportcontrole van het DOJ, behoorde naar verluidt tot de groep die met Trumps advocaten ging zitten.

Het team van Trump had de regeringsfunctionarissen ook laten zien waar Trump documenten opsloeg.

Onderzoekers hebben naar verluidt opgemerkt dat sommige van de bestanden daar als geclassificeerd waren gemarkeerd.

Op een gegeven moment stopte de voormalige president zelf naar verluidt om hallo te zeggen en een praatje te maken voordat hij weer vertrok.

Trump stafmedewerkers hangslot documentenkamer in Mar-a-Lago

Dagen na het bezoek van de onderzoekers stuurden ze naar verluidt een brief naar het personeel van Trump met het verzoek de kamer te beveiligen waar ze zagen dat de documenten werden opgeslagen.

Hulpverleners sloten het gebied af, volgens CNN.

Feds vallen maandagochtend Mar-a-Lago binnen

Er werd gemeld dat de operatie van de FBI in Mar-a-Lago in de vroege uren van maandagochtend plaatsvond.

De ex-president was op dat moment in de Trump Tower in New York City geweest. Zijn zoon Eric Trump vertelde Fox dat hij zijn vader op de hoogte had gesteld van de inval.

CNN meldde dat de activiteiten van federale agenten uitsluitend werden gehouden in de delen van de club waar het kantoor en de residentie van Trump zijn.

De voormalige president beweerde dat hij het slachtoffer was van politieke vervolging in een verklaring waarin de onaangekondigde zoektocht aan het publiek werd onthuld.

‘Dit zijn donkere tijden voor onze natie, aangezien mijn prachtige huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, momenteel wordt belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten’, zei Trump via zijn Save America PAC. .

‘Ik kwam op tegen de bureaucratische corruptie van Amerika, ik herstelde de macht aan de mensen en leverde echt voor ons land, zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Het establishment had er een hekel aan. Nu ze zien hoe mijn goedgekeurde kandidaten grote overwinningen behalen en mijn dominantie in alle peilingen zien, proberen ze mij en de Republikeinse Partij opnieuw tegen te houden. De wetteloosheid, politieke vervolging en heksenjacht moeten worden ontmaskerd en gestopt.’