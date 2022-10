Edward VIII and Wallis Simpson relax with friends in Venice in the 1950s in unseen images

Nadat hij de kroon had opgegeven om te trouwen met de vrouw van wie hij hield, bleef Edward VIII genieten van het soort levensstijl dat geschikt was voor een koning.

Nadat hij kort na zijn aftreden in december 1936 met de Amerikaanse gescheiden Wallis Simpson was getrouwd, bracht Edward een groot deel van zijn tijd door met het bijwonen van feesten en in luxe leven in Frankrijk en de VS.

Nu onthullen nooit eerder vertoonde afbeeldingen die te koop zijn verschenen slechts een van de vele vakanties die Edward in de jaren vijftig genoot met zijn vrouw Wallis Simpson.

De foto’s, die deel uitmaken van een schat aan brieven en documenten die worden verkocht en die ooit eigendom waren van de vriend van het koninklijk paar, de graaf van Dudley, zouden in Venetië zijn genomen.

De kavels zullen naar verwachting tot £ 8.000 ophalen wanneer ze morgen worden verkocht met Chiswick Auctions, in West-Londen.

De brieven in de verkoop verraden het drukke vakantieschema van Edward en Wallis, die de hertog en hertogin van Windsor werden na de troonsafstand van de voormalige koning.

In één daarvan vertelde Edward de graaf van Dudley hoe hij, na twee weken in Palm Beach, Florida te hebben doorgebracht, van plan was om een ​​week golfen in White Sulphur Springs in Virginia, voordat hij naar Europa zeilde en vervolgens Groot-Brittannië bezocht.

Andere brieven onthullen Edwards politieke sympathieën, waarbij één zijn steun betuigde aan de toenmalige premier Winston Churchill en een andere beschreef zijn teleurstelling over de Amerikaanse generaal MacArthur die gedwongen werd Noord-Korea te verlaten door Chinese communisten tijdens de Koreaanse oorlog.

Nooit eerder vertoonde beelden van de voormalige koning Edward VIII en zijn vrouw Wallis Simpson op vakantie in Venetië in de jaren vijftig zijn te koop aangeboden. Boven: Edward zit bij een vriend (links); Wallis (rechts) is te zien op het strand in een kort rokje

Op de nieuwe foto’s is vooral Wallis te zien die poseert met groepen vrienden, van wie geen enkele is geïdentificeerd. In één wordt ze op het strand gezien in een kort rokje.

Wallis Simpson en koning Edward VIII: een schandaal dat een natie op zijn kop zette januari 1931 – Wallis ontmoet prins Edward in januari 1931, nadat hij is voorgesteld via haar vriendin Lady Furness 1931- 1934 – De Amerikaanse gescheiden vrouw en de troonopvolger zien elkaar regelmatig op verschillende feesten augustus 1934 – Wallis geeft toe dat zij en Edward niet langer alleen maar vrienden zijn, nadat ze met hem mee is gegaan op een cruise januari 1936 – Koning George V sterft. Edward vraagt ​​Wallis om samen met hem te kijken naar de proclamatie van zijn toetreding vanuit het St. James’s Palace augustus 1936 – Het paar geniet van een cruise rond de Adriatische zee met vrienden. Details van hun relatie verschijnen in de Amerikaanse pers 11 december 1936 – Edward kondigt zijn troonsafstand aan 3 juni 1937 – Het stel trouwt in Zuid-Frankrijk. Wallis stond formeel bekend als de hertogin van Windsor, maar mocht de titel van ‘Koninklijke Hoogheid’ van haar man niet delen.

Een andere afbeelding toont Edward zittend op een bankje met een vriendin.

Edward schreef in mei 1951 vanuit New York aan de graaf van Dudley, minder dan een maand nadat zijn door spoken geschreven autobiografie was gepubliceerd.

Als reden waarom ik niet eerder contact had opgenomen, zei hij: ‘De waarheid is dat om de deadline van mijn uitgeverij te halen, ik uit de roulatie ben geweest tot mijn boek op 1 april werd gepubliceerd en ik mijn persoonlijke correspondentie slide, samen met al het andere.’

Toen hij zijn uitgebreide reisplannen en Wallis’ medische probleem onthulde, voegde hij eraan toe: ‘Toen, net toen ik klaar was en me kapot maakte met de laatste correctie van alle drukproeven, gaat de arme hertogin naar het Medisch Centrum voor een routinecontrole en de artsen besluiten een kleine operatie uit te voeren.

‘Het was alsof ‘Kayoing’ een duizelige man in de ring was. Godzijdank is ze goed hersteld, maar moet ze het nog rustig aan doen.

‘De dokters lieten haar niet naar Florida reizen, maar ze stuurde me als eenzame vrijgezel naar Palm Beach, om twee weken bij Bob en Anita Young te stoppen.

‘We vertrekken vanavond om de Kentucky Derby te zien en zullen dan een week in White Sulphour golfen. We varen op 24 mei in ‘Queen Elizabeth’ naar Europa en aangezien ik begin juni naar Groot-Brittannië verwacht te gaan, zie ik ernaar uit jou en Laura snel weer te zien.’

In een aparte brief aan William Ward, 3de Graaf van Dudley, schreef Edward hoe Churchills toespraak tot de conservatieve Primrose League in de Royal Albert Hall in 1951 in Amerika was ontvangen.

De hertog van Windsor schreef ook over zijn afkeer van de winter in New York, omdat hij toegaf dat hij de voorkeur gaf aan de warmere temperaturen van Palm Beach.

In een derde brief bedankte hij de graaf voor het organiseren van een schietpartij. Hij schreef: ‘De shoot op woensdag was erg leuk en genoten van al je gasten.

‘Je bent een geweldige gastheer en bezorgt je vrienden altijd plezier, de hertogin is heel dankbaar voor de vier stel fazanten die we serveren op een etentje.’

Wallis wordt gezien terwijl hij op vakantie is voor een groepsfoto met vrienden. De beelden zijn vermoedelijk gemaakt in Venetië

Een soortgelijke kleurenafbeelding onthult Wallis’ gevoel voor stijl en liefde voor sieraden toen ze werd gezien met een strikje en parelsnoer

Wallis schreef ook aan de graaf van Dudley. In een brief (hierboven) bedankte ze hem ‘om zo aardig te zijn voor mijn “Romance” en hem ervan te weerhouden alleen te zijn

Wallis schreef ook aan de graaf van Dudley. In één brief bedankte ze hem ‘om zo aardig te zijn tegen mijn ‘romantiek’ en hem ervan te weerhouden alleen te zijn.’

Ze gaf nog een indicatie van haar en Edwards vergulde sociale dagboek en voegde eraan toe: ‘We zullen je missen in Biarritz… misschien gaan we een paar dagen naar Oostenrijk om bij vrienden te logeren.’

Ze zei ook tegen hem: ‘Ik weet echt niets van je liefdesleven, dat ons, zoals je weet, altijd interesseert.’

De brieven zijn altijd in particuliere handen geweest en de verkoper is anoniem.

Over de beelden gesproken, vertelde veilingmeester Valentina Borghi aan MailOnline: ‘Ze laten Edward en Wallis zien met goede vrienden. Ze hadden veel vrienden en gingen met hen op vakantie.

De hertog en hertogin van Windsor na hun huwelijk in Monts, Frankrijk, in juni 1937. Het paar stond erop hun verbintenis voort te zetten ondanks het feit dat dit betekende dat Edward de troon opgaf

‘Ze gingen niet echt met z’n tweeën op vakantie. Ze waren altijd omringd door vele duivels en familieleden.

Ze voegde eraan toe dat de brieven die werden uitgewisseld tussen Edward, Wallis en de graaf van Dudley ‘een glimp geven’ van de weelderige levensstijl van het paar.

‘Ze brachten maanden door in New York, in Palm Beach in Florida en elders. Ze waren heel beroemd om het hele jaar door feesten. Ze brachten nooit echt te veel tijd op dezelfde plek door,’ zei ze.

Edwards relatie met Wallis, die twee keer getrouwd was geweest voordat ze met hem verbond, was een schandaal toen het nieuws voor het eerst naar buiten kwam.

Zijn voorstel om met haar te trouwen – terwijl de echtscheidingsprocedure met haar tweede echtgenoot nog gaande was – leidde tot een constitutionele crisis die culmineerde in Edwards besluit om af te treden.

Na zijn troonsafstand werd Edward door zijn broer – de nieuwe koning George VI – tot hertog van Windsor benoemd en kreeg hij de stijl van Zijne Koninklijke Hoogheid.

Echter, na hun huwelijk in 1937 en het besluit om zich in Frankrijk te vestigen, was Edward van streek door het besluit van de koning om Letters Patent uit te geven, waardoor Wallis de stijl van Hare Koninklijke Hoogheid ontzegd werd.

Edward ontving een belastingvrije vergoeding van zijn broer, waarmee hij de weelderige levensstijl van hem en Wallis enigszins kon behouden. Hij verdiende ook geld met illegale valutahandel.