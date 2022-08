EDEN CONFIDENTIAL: Paul McAdam Freud in punch-up with brother over funeral plans

De enige keer dat alle 14 erkende nakomelingen van Lucian Freud elkaar ooit ontmoetten, was naar verluidt op de begrafenis van de beroemde kunstenaar in 2011.

Een soortgelijke, sombere bijeenkomst had volgende week mogelijk geleken toen de familie afscheid nam van Jane McAdam Freud, de eerste van de broers en zussen die stierf.

Maar ik kan onthullen dat alle hoop daarop voorbij is – donderdagavond gedoofd door een buitengewone klap in een Londense pub, waardoor een van Freuds vijf zonen op het punt stond zijn broer aan te geven bij de politie.

Toch was er geen flauw vermoeden van vliegende vuisten toen Alex Boyt – Freuds enige zoon van Suzy Boyt – in gesprek raakte met schilder Paul McAdam Freud, de oudste van Freuds twee zonen van Katherine McAdam en broer van beeldhouwster Jane, wiens dood, 64 jaar oud, ik eerder deze maand bekend gemaakt.

Schilder Paul McAdam Freud (foto), de oudste van Freuds twee zonen door Katherine McAdam en broer van beeldhouwster Jane, wiens dood, 64 jaar oud, ik eerder deze maand onthulde

‘Ze stonden dicht bij de deur en praatten heel vriendschappelijk’, herinnert een ooggetuige zich in de Royal Exchange-pub in Paddington, waar donderdagavond een nieuwe trend is geworden, dankzij Paul Simenon, bassist van punkband The Clash.

‘Elke donderdag is er een dj-set van Simenon die een bohemien publiek trekt dat hun jeugd herbeleeft’, legt mijn informant uit, eraan toevoegend dat Bella Freud – een van Freuds dochters van tollenaarsdochter Bernardine Coverley – een vaste donderdag is.

Deze keer bestond het familiecontingent echter alleen uit de twee halfbroers – Alex ‘in een blazer en crèmekleurige koorden en loafers’ en Paul, ‘ongeveer 1.80 meter en dikker’, met ‘een varkenstaarthoed en een nogal luidruchtig shirt ‘.

Er bestond geen twijfel over de bloedbanden van de mannen. ‘Er is een opvallende overeenkomst in neus en gezicht’, voegt de getuige toe, die uitlegt dat de stemming plotseling en explosief veranderde toen Paul aan Alex vroeg of hij Jane’s begrafenis zou bijwonen.

Alex Boyt (foto) – Freuds enige zoon bij Suzy Boyt. Alex, die me vertelt Paul ‘al jaren’ niet te hebben gezien, vat de ontmoeting scherp samen. ‘Uit het niets sloeg hij me en verdween toen. [I] misschien naar de politie gaan, misschien niet’

‘Alex zei: ‘Kijk, ik heb haar maar één keer ontmoet; Ik vind het niet gepast dat ik ga”.’

Hij had niet de kans om nog iets te zeggen. ‘Paul sloeg hem – rechts op zijn linkerkaak – zo hard dat hij door de kroegdeur naar buiten vloog. Hij zou tegen de grond zijn geslagen als de menigte buiten niet had gedronken.’

Alex, geboren in 1957, twee jaar voor Paul, ‘vecht niet terug’ – tot woede van laatstgenoemde. ‘Paul ging voor hem. Hij moest tegengehouden worden.’

Alex, die me vertelt Paul ‘al jaren’ niet te hebben gezien, vat de ontmoeting scherp samen. ‘Uit het niets sloeg hij me en verdween toen. [I] misschien naar de politie gaan, misschien niet.’

Kunstenaar Lucian Freud met dochter Bella Freud. Hij had 14 ‘erkende’ kinderen, waaronder vijf zonen

Paul weigert commentaar te geven. Net als alle kinderen van Freud door McAdam, werd hij weggelaten uit het testament van zijn vader van £ 42 miljoen.

Maar hij heeft blijkbaar een vechtlust geërfd van Lucian, die ooit opmerkte dat hij ‘veel ruzie’ had omdat ‘mensen dingen tegen me zeiden waarop ik voelde dat het enige antwoord was om ze te slaan’.

Verzegeld met een kus: Lord’s girl om te trouwen met ‘snob’ Hetty

Als dochter van Le Mans-winnaar Johnny Dumfries weet Lady Caroline Crichton-Stuart het een en ander over champagnevieringen.

En ze heeft iets speciaals gepland voor haar eigen bruiloft. Lady Caroline, 37, gaat trouwen met kunstenaar en model Hetty Douglas, 31, die zichzelf omschrijft als een ‘in Londen gevestigde lesbische schilder’.

Lady Caroline, 37, gaat trouwen met kunstenaar en model Hetty Douglas, 31, die zichzelf omschrijft als een ‘in Londen gevestigde lesbische schilder’. ‘Ze zei ja!’ gutst Hetty. Haar verloofde verklaart: ‘Maak je klaar voor een grote homohuwelijk.’

Hetty heeft ten huwelijk gevraagd op het Spaanse feesteiland Ibiza, terwijl ze afgelopen weekend op vakantie waren met model Cara Delevingne. ‘Ze zei ja!’ gutst Hetty. Haar verloofde verklaart: ‘Maak je klaar voor een grote homohuwelijk.’

Het zal een welkome viering zijn voor Lady Caroline, wier vader, de 7e Markies van Bute, vorig jaar op 62-jarige leeftijd stierf.

Hetty veroorzaakte in 2017 een storm op sociale media door de spot te drijven met steigerbouwers in een McDonald’s door te suggereren dat ze maar ‘één GCSE’ tussen hen konden beheren.

Nadat Hetty online als ‘snob’ werd bestempeld, beweerde een vriendin dat ze had gereageerd op de bouwvakkers die het restaurantpersoneel verbaal uitschelden.

Vrij goed verbonden koninklijke imitator Angelica Hicks

Angela Hicks’ vader, Ashley, is de petekind van prins Philip en haar overgrootvader was de 1e graaf Mountbatten van Birma, maar ze is niet te groots om de gok te wagen.

De 29-jarige kunstenaar heeft een cult-aanhang aangetrokken door designerlooks opnieuw te creëren met behulp van alledaagse huishoudelijke artikelen zoals toiletpapier, scheerschuim en vuilniszakken.

In een video, uiterst rechts, bootst ze een outfit na die de koningin droeg tijdens een zilveren jubileumbezoek aan Noord-Ierland in 1977. Angelica, afgestudeerd aan University College London, gebruikt een kussenhoes bovenop een fruitschaal, bedekt met scheerschuim, om Haar te imiteren. Majesty’s opvallende hoed.

‘Het is alsof je verkleed speelt voor een volwassene’, legt de in New York woonachtige kunstenaar uit, wiens moeder Ashley’s eerste vrouw is, modeontwerper Allegra Hicks.

‘Ik probeer echt geen spullen te kopen, want dat is een deel van de komedie voor mij.’

Onder haar fans bevinden zich Meghan Markle’s trouwjurkontwerper Clare Waight Keller en royals, waaronder Lady Amelia Windsor.

Donna’s familievakantie met ‘de Airspinalls’

Veel mensen zouden naar het einde van de wereld gaan om te voorkomen dat ze een ex tegen het lijf lopen, maar Donna Air is met haar op vakantie gegaan.

De actrice, 43, is in de Bahama’s met casino en wildpark erfgenaam Damian Aspinall, 62, van wie ze in 2007 uit elkaar ging.

Actrice Donna Air, 43, is in de Bahama’s met erfgenaam van casino en wildpark Damian Aspinall, 62, van wie ze in 2007 uit elkaar ging.

En ze gaan zo goed met elkaar om dat ze heeft gesuggereerd dat ze een samentrekking van hun achternamen moeten maken.

‘Maak kennis met de Airspinalls,’ zegt ze, naast deze foto van haar en Damian, hieronder, op weg naar een strand op Harbour Island met hun dochter Freya, 18.

Voormalig Byker Grove-ster Donna werd verliefd op Damian nadat ze in 2000 werden geïntroduceerd door hun wederzijdse vriend, Tara Palmer Tomkinson, die in 2017 op 45-jarige leeftijd stierf.

‘Maak kennis met de Airspinalls,’ zegt ze, naast deze foto van haar en Damian, hieronder, op weg naar een strand op Harbour Island met hun dochter Freya, 18

Donna, die vroeger uitging met de broer van de hertogin van Cambridge, James Middleton, heeft een relatie met zakenman Ashley Smatt.

Damian trouwde in 2016 met zijn tweede vrouw, Victoria Fisher.

Hij scheidde van Julia Sebag-Montefiore in 2002.

Tragische Darius zou als Caesar spelen

De geliefde zanger en acteur Darius Campbell Danesh, die donderdag werd begraven in Glasgow, was van plan om op sensationele wijze terug te keren naar het West End-podium.

Ik kan verklappen dat de voormalige 41-jarige Pop Idol-deelnemer, die eerder deze maand niet meer reageerde in een flat in de VS, was uitgenodigd om de rol van Julius Caesar te spelen in de uitbundige nieuwe musical Cleopatra.

‘Ik wilde dat hij de mannelijke hoofdrol zou spelen vanwege zijn enorme talent en aanwezigheid op het podium – en die krachtige stem’, vertelt zijn vriend Rawaa Barnes.

‘Ik zou niemand anders kunnen bedenken die het charisma en de majesteit van Caesar zou kunnen vatten, die iemand zou kunnen charmeren.’

Rawaa, die in Chelsea woont met haar bankier-echtgenoot Nicholas Duffy, heeft het libretto en de partituur voor Cleopatra geschreven.

Over Darius voegt ze eraan toe: ‘Zo maken ze ze niet meer. Hij was knap en 1.80m, perfect voor de rol en keek er erg naar uit om terug te keren op het podium in Londen.’

De kosten van de kit rijzen de pan uit…

Kit Harington is nog maar 35 en maakt zich zorgen dat hij er versleten uitziet. Maar om te voorkomen dat fans van de Game Of Thrones-sterren naar adem snakken van afschuw, kan ik onmiddellijk geruststellen.

Het zijn niet de weelderige krullen van Harington die hem zorgen baren, maar het verouderende riet op de Grade II 15e-eeuwse boerderij in Suffolk die hij en zijn vrouw, Thrones co-ster Rose Leslie (rechts), in 2017 voor £ 1,75 miljoen oppikten

Het zijn niet de weelderige krullen van Harington die hem zorgen baren, maar het verouderende riet op de Grade II 15e-eeuwse boerderij in Suffolk die hij en zijn vrouw, Thrones co-ster Rose Leslie, in 2017 voor £ 1,75 miljoen oppikten.

‘Alle gebieden van dakbedekking moeten worden gerepareerd en vervangen’, adviseren de rietdekkers die de zaken zullen rechtzetten.

Baronet’s zoon Harington en Rose leren zeker over de uitdagingen van het plattelandsleven.

Vorig jaar vroegen ze toestemming om twee massief eiken poorten van 1,8 meter hoog te installeren om de lokale bevolking ervan te weerhouden naar binnen te kijken, niet geïnspireerd door ‘de architecturale en historische verdiensten van het gebouw’, merkte hun planner op, maar door ‘een onwelkome wens om de bewoners te observeren. ‘

Ricky Gervais lacht de hele weg naar de bank. Ik kan onthullen dat een van de bedrijven die eigendom zijn van de ster van The Office en After Life vorig jaar een winst van £ 4 miljoen heeft gemaakt.

Nieuw gepubliceerde accounts voor Derek Productions onthullen het enorme bedrag, terwijl een ander van zijn bedrijven, Red Lion 99, £ 850.000 verdiende.

Samen hadden deze twee bedrijven in november vorig jaar £ 11,2 miljoen.

Wat zou de Slough-tak van Wernham Hogg Paper Merchants zulke figuren begeren!