EDEN CONFIDENTIAL: Mystery as poet Rachel Eliza Griffiths named as Sir Salman Rushdie’s fifth wife

Terwijl Sir Salman Rushdie langzaam herstelt van de moordaanslag waardoor hij ‘levensveranderende verwondingen’ opliep, wordt hij weer gezond gemaakt door de dichter Rachel Eliza Griffiths.

En Rushdie’s grote vriend en collega-romanschrijver Ian McEwan heeft gesuggereerd dat de Amerikaanse verificateur, bij hem bekend als Eliza, nu de vijfde vrouw van Sir Salman is.

Atonement en Amsterdamse auteur McEwan zegt: ‘Zijn vrouw, Eliza, is de hele tijd bij hem.’

Over Rushdie’s verwondingen gesproken, zegt McEwan: ‘Hij is extreem ziek geweest. Het was een zeer, zeer wrede aanval.

‘Ik heb indirect contact met hem gehad en hij komt terug bij ons. Hij is sterk, hij is een zeer moedige man. Hij heeft veel te vertellen en ik weet zeker dat we nog van hem zullen horen.’

McEwan geeft geen details over wanneer Rushdie, 75, geloften heeft uitgewisseld met Griffiths, die 31 jaar jonger is dan hij.

De zoon van sir Salman, Zafar, vertelt me: ‘Ik ben bang dat ik nooit commentaar geef op het privéleven van mijn vader.’

Als Eliza inderdaad de nieuwe Lady Rushdie is, zou ze in de voetsporen treden van Padma Lakshmi, 52, van wie hij in 2007 scheidde.

Hij was eerder getrouwd met auteur Elizabeth West, de Amerikaanse romanschrijver Marianne Wiggins en Clarissa Luard.

Rushdie werd meerdere keren neergestoken vlak voordat hij in augustus een lezing zou geven in New York.

De motieven van verdachte Hadi Matar voor de vermeende aanslag worden nog onderzocht. Hij voerde een niet schuldig pleidooi in.

Iraanse leiders hebben gepleit voor de dood van Rushdie voor het schrijven van het boek The Satanic Verses uit 1988 en de auteur leefde jarenlang onder politiebescherming.

Zafar zei: ‘Hoewel zijn verwondingen ernstig zijn, blijft zijn gebruikelijke pittige en uitdagende gevoel voor humor intact.’

De woordvoerder van Rushdie wilde geen commentaar geven.

Voor Vicky loont misdaad (op tv)

Line Of Duty-ster Vicky McClure, die een miljoen dollar zag bij de National Television Awards, kan nu bogen op een nog groter fortuin.

De actrice (rechts), 39, heeft nu £ 1,1 miljoen in Vicky McClure Ltd, het bedrijf dat ze gebruikt om haar inkomsten te kanaliseren.

Uit de laatste rekeningen blijkt dat de aandeelhoudersfondsen in het jaar tot maart bijna waren verdubbeld.

Eerder had McClure, die inspecteur Kate Fleming speelde in het populaire BBC-misdaaddrama, zichzelf het jaar ervoor £ 93.000 en £ 121.000 betaald.

Ze leeft een relatief bescheiden bestaan ​​in een vrijstaand huis met vier slaapkamers in de East Midlands met verloofde, acteur en schrijver Jonny Owen.

Terwijl veel Oekraïners hun door oorlog verscheurde land ontvluchten, onthult Strictly Come Dancing-ster Nadiya Bychkova dat haar moeder de andere kant op gaat.

‘Het is nu heel moeilijk’, vertelt de dansprofessional me op een rode loper evenement in Londen.

‘Mijn moeder vliegt terug om voor mijn oma te zorgen en we proberen haar naar het VK te krijgen.’

Nadiya, die in de nieuwe serie samenwerkt met popster uit de jaren 80 Matt Goss, voegt eraan toe: ‘Het is moeilijk, maar ik probeer er alles aan te doen om ze te ondersteunen en veilig te houden.’

De slimme set heeft het over… De mediawedstrijd van erfgename Ellie

Na zijn derde scheiding vroeg Sir Michael Leighton, 11e baronet, uit Loton Park, Shropshire, zich af of zijn beste gok voor een ander huwelijk zou zijn om ‘een advertentie in de krant te plaatsen’. [saying]:“Oude doffer wil verse duivin”.’

Maar nadat hij dit naliet, hertrouwde hij zes jaar later met de derde van zijn ex-vrouwen, Diana.

Nu vieren ze de verloving van hun dochter, Ellie, 30 – Sir Michael’s enige kind bij zijn drie vrouwen – met Ed Graham, 36, zoon van wijlen Alan Graham, regionale krantenmagnaat en eenmalige belastingvluchteling in Monaco.

‘Ze vormen een heel aantrekkelijk stel’, vertelt een vriend me. ‘Ellie (foto) is zo mooi en Ed is een knappe jongen.’

Sir Michael, 87, is misschien binnenkort klaar om hen de leiding te geven over Loton met 60 kamers, het ouderlijk huis van filmregisseur Guy Ritchie, wiens moeder de eerste van Sir Michaels bruiden was.

Terwijl Ellie haar marketingvaardigheden heeft aangescherpt door voor de ijle conciërgeservice te werken, komt een beetje van het familiefortuin van Graham goed van pas. Een bewonderaar mompelt: ‘Loton heeft veel restauratie nodig.’

Kimberley en een rollende steen

Made In Chelsea-ster Kimberley Garner moet duidelijk in de rijke enclave in West-Londen blijven. Want als ze eropuit trekt, ontstaan ​​er problemen.

Bij de National Television Awards, in Wembley, Noord-Londen, verloor ze op de rode loper een diamanten ring die naar verluidt £ 5.000 waard was.

De 31-jarige badmodeontwerper kreeg twee ringen van Hassanzadeh Jewellery, maar tot haar schrik ontdekte ze dat er een van haar zwarte satijnen handschoenen was gevallen.

Het werd later gevonden door beroemde tv-koks Phil Vickery en Lisa Faulkner, die het inleverden bij de beveiliging.

Maar het is nog steeds niet teruggegeven aan een radeloze Garner (links). ‘Ik kan niets anders bedenken,’ zegt ze tegen me.

De hertog van Sussex is niet de enige Harry die voor een dilemma staat over de gekozen datum voor de kroning.

6 mei is toevallig de verjaardag van Harry en Meghan’s zoon, Archie, maar het is ook wanneer de Badminton Horse Trials plaatsvinden op het landgoed van Gloucestershire van Harry, hertog van Beaufort.

‘Dit heeft roet in het eten gezet’, vertelt een van zijn vrienden. Badminton is de grootste geldschieter van het jaar voor de rockmuzikant-hertog, bekend als Bunter.

Zara Tindall zal zeker graag willen dat Bunter van datum wisselt – ze doet vaak mee aan badminton en zou natuurlijk de kroning van haar oom, koning Charles, willen bijwonen.

Hoe Lily Cole haar schaamte losliet

Het was een van de meest populaire tv-programma’s aller tijden, maar dat weerhield de Amerikaanse sitcom Friends er niet van om gevoelens van onbehagen op te wekken bij Lily Cole.

‘Alle culturele verwijzingen lieten alles heel hetero klinken, en alles wat lesbisch of homoseksueel is, voelt heel negatief’, zegt het model, dat zichzelf vorig jaar ‘queer’ noemde.

‘Het kostte me veel tijd om schaamte los te laten en trots te zijn op het feit dat ik zowel op mannen als op vrouwen val.’

Cole, 34, die een dochter heeft, Wylde, met vriend Kwame Ferreira, zegt dat ze ‘verschillende ervaringen had met vrouwen’.

In de Homo Sapiens-podcast legt ze uit dat ze achter in de twintig was: ‘Ik had een relatie met een vrouw die geweldig was en me heel goed voelde.’

(Zeer) moderne manieren

Met een Michelin-ster bekroonde chef-kok Jean-Christophe Novelli heeft het perfecte recept bedacht om zijn kinderen over te halen om thuis Frans te spreken – hij zal ze geen eten geven tenzij ze dat doen.

‘Als de kinderen komen ontbijten, krijgen ze niets te eten, tenzij ze goed communiceren’, vertelt zijn Ierse vrouw Michelle Kennedy me. ‘Het heeft hun Frans echt doen meegaan.’

Het bedrijf van prins Michael verliest £ 200k

Het ondoorzichtige bedrijf van prins en prinses Michael van Kent, Cantium Services, verdiende £ 425.700 in 15 maanden, maar wist toch verlies te maken.

Uit recent vrijgegeven rekeningen van het bedrijf, dat vijf werknemers in dienst heeft, blijkt dat de personeelskosten bijna £ 332.000 van de omzet stegen en nog eens £ 210.000 ging naar onverklaarbare ‘andere kosten’.

Het betekende dat het bedrijf een verlies van £ 117.400 maakte over 15 maanden tot eind juni, bovenop de £ 121.600 verliezen het jaar ervoor.

De totale verliezen in het bedrijf, dat volgens Companies House ‘professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten’ levert, bedragen nu £ 206.000.

De neef van koningin Elizabeth, die dit jaar 80 werd, werkt als bedrijfsadviseur en geeft advies aan de bouw-, telecommunicatie-, verzekerings-, financiële en toeristische sector.

Zijn vrouw, Marie-Christine, 77, bijgenaamd ‘Princess Pushy’ vanwege haar zogenaamd assertieve persoonlijkheid, heeft boeken geschreven en verdient geld als spreker in het openbaar.

De stijlnota van Lady Macca: we kunnen het verslijten

Nancy Shevell is getrouwd met waarschijnlijk de beroemdste popster ter wereld en draagt ​​graag haar toewijding op haar mouw.

De Amerikaanse zakenvrouw, 62, werd gespot met echtgenoot Sir Paul McCartney, 80, gekleed in een ‘Get Back’-sweatshirt versierd met afbeeldingen van optredens van The Beatles, waaronder wijlen John Lennon, hierboven ingevoegd.

Haar outfitkeuze zal haar stiefdochter Stella, 51, blij hebben gemaakt, want het komt uit het assortiment van de modeontwerper.

De afbeeldingen erop zijn afkomstig van het optreden van de Fab Four in 1968 in The David Frost Show, die werd gefilmd in Twickenham, Zuidwest-Londen.

Macca zag er even sportief uit in een jack met capuchon over een wit T-shirt, een trainingsbroek en een paar sandalen met sokken.

Iedereen die de casual look van Lady McCartney wil kopiëren, heeft diepe zakken nodig, want het kost £ 450.

Stella geeft haar ongetwijfeld korting. . .