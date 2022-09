EastEnders fans praise Jaime Winstone for ‘superb’ turn as Peggy Mitchell in flashback episode

Ronnie-fans hebben Jaime Winstone overladen met lof voor haar optreden als Peggy Mitchell in de flashback-aflevering.

De 37-jarige actrice speelde het personage dat beroemd werd gemaakt door Barbara Windsor, voor een speciale eenmalige aflevering waarin het gezin tegen het einde van de jaren zeventig met ontberingen werd geconfronteerd.

De aflevering oogstte een sterke Twitter-reactie van fans, waarbij velen de soap opriepen om een ​​spin-off te creëren.

En het optreden van Jaime werd bestempeld als ‘briljant’ en ‘fantastisch’, waarbij veel kijkers zeiden dat Barbara ‘trots’ zou zijn geweest.

Een fan twitterde: ‘#EastEnders vanavond deed me Barbara Windsor nog meer missen dan ik al deed. Zo overtuigend is Jaime Winstone als Peggy.

‘Fenomenale casting voor Phil en Billy. Een beetje ontdaan, dit was slechts een eenmalige flashback-aflevering. Ik heb een spin-off serie nodig, alsjeblieft!’

Een ander echode: ‘Nou Jaime Winstone was briljant, net als de jongere Peggy Mitchell, nietwaar? Geweldige aflevering! #EastEnders1979’.

Een derde stemde toe en schreef: ‘Absoluut briljante aflevering, Daniel Delaney als jonge Phil Mitchell was zo griezelig, zijn maniertjes waren perfect en Jaime Winstone als Peggy was fantastisch, deed je denken dat het echt de originele acteurs waren, goed gedaan allemaal’.

Een vierde voegde eraan toe: ‘Wow Jaime Winstone heeft de stem van Peggy Mitchell tot op het bot, het is ongelooflijk’.

Terwijl iemand anders deelde: ‘Ik weet dat Barbara Windsor naar beneden zou kijken en glimlachend Jaime Winstone zou zien spelen Peggy Mitchell, ze zou zeker trots zijn’.

En een zesde zei: ‘Wat een aflevering. Het enige vervelende is dat het te kort was! Ik zou serieus naar een Mitchell-spin-off kijken. Geweldige casting maar vooral Jaime Winstone als Peggy & Daniel Delaney als Phil. De gelijkenis tussen Daniel en Steve McFadden is griezelig.’

De aflevering legde ook eindelijk uit waarom DCI Keeble een vendetta heeft tegen de Mitchells.

De flashback onthulde dat Phil en zijn broer Grant en neef Billy verstrikt waren geraakt in een overval die was georganiseerd door zijn vader Eric.

Toen het mis ging, beval Eric Phil om de bewaker neer te schieten, maar hij weigerde dit te doen en toen ze allemaal vertrokken, schoot Eric in plaats daarvan de bewaker neer.

Aan het einde van de aflevering onthulde DCI Keeble dat de bewaker haar vader was geweest en vertelde Phil om Billy te verraden.

Ze zei onheilspellend tegen hem: ‘Schat de aarde af of zie de gevolgen onder ogen.’

De flashback-aflevering komt nadat Jaime had onthuld dat ze de stem van wijlen Barbara hoorde nadat ze de beroemde Peggy-pruik had opgezet.

De soapster gaf ook toe dat ze moeite had het ‘wiebelen en giechelen’ van Dame Barbara’s Carry On persona van zich af te schudden toen ze haar een tweede keer speelde, de eerste was de BBC-biopic Babs uit 2017.

Zij zei de spiegel: ‘Het is verdomd zenuwslopend. Je speelt gewoon het meest iconische personage in de Britse tv-geschiedenis! Ik probeerde de zenuwen om te zetten in opwinding. Zodra ik de pruik opzette, hoorde ik haar zeggen: “Je hebt dit.”‘

‘Die woorden, “Ga uit mijn kroeg!” gonsden in mijn hoofd. Ik heb zo veel rollen gespeeld in Barbara’s leven, maar niet Peggy Mitchell en het had aan me geknabbeld.

‘Ik moest alle Carry On-dingen weghalen – zoals het wiebelen, het giechelen – en alle dingen implementeren waar Peggy van groeide. Het duurde lang. Peggy is anders, ze is stoer, ze is kwetsbaar, maar niemand heeft haar op dit punt in haar leven gezien.’

De actrice beweerde ook dat het het uitstekende script was dat haar overhaalde om Barbara in de komende aflevering te spelen.

Het komt nadat Jaime had onthuld dat ze ‘tekens’ had gekregen van wijlen Barbara dat ze haar rol van Peggy op zich moest nemen in de speciale flashback-aflevering van EastEnders.

Ze gaf toe dat ze ‘bang’ was om de iconische rol van de ster op zich te nemen in de eenmalige aflevering, en ze moest ‘er goed over nadenken’ toen ze de rol kreeg aangeboden.

Sprekend op donderdag’s This Morning, Jaime voegde eraan toe dat ze de kans ‘vond’ om een ​​van Barbara’s iconische personages te spelen in een ‘epische’ flashback-aflevering, die zich richt op de familie Mitchell terwijl ze in beroering worden gebracht.

Jaime vertelde hosts Ruth Langsford en Rylan Clark dat ze de kans kreeg om Barbara te ontmoeten toen ze haar eerder speelde in een biopic uit 2017.

Ze zei: ‘ik ben niet bij Peggy gekomen’ [when she portrayed Barbara Windsor previously in her biopic] dus dit is een echte boekensteun van mijn reis [playing Peggy] en ik moest dat Carry On-achtige heen en weer schudden en het duurde lang om dat wiebelen en dat giechelen te schudden.

‘Maar ik moet alle dingen persoonlijk met Barbara uitvoeren… Ik heb haar thuis mogen zien en ik mocht rond de piano zitten en met haar zingen.’

‘Ze was zo prachtig en zo gul met haar tijd en had zoveel liefde en energie.’

Barbara stierf in december 2020 op 83-jarige leeftijd, twee jaar nadat haar man Scott Mitchell publiekelijk deelde dat ze de ziekte van Alzheimer had.

Ze legde uit: ‘Het gaat echt om de familie voordat de Mitchells de Mitchells werden… en zie ook waarom Phil is wie hij is. Het speelt zich af in 1979, de achtergrond is Londen, grimmig, heel huids, er is afval op straat…

‘Het is een turbulente aflevering – er is veel om in je op te nemen. Het gaat snel… je zult een meer kwetsbare kant van haar zien. Het is het ontstaan ​​van hoe Peggy Mitchell Peggy Mitchell werd.’

Jaime deelde haar reactie toen ze de oproep kreeg om een ​​jonge Peggy te spelen en voegde eraan toe: ‘Het was eng.

‘Ik moest er goed over nadenken, ik heb er een diepgaand gesprek met mijn agenten over gehad, maar als het een kans als deze is – Peggy Mitchell – de hospita van ons land – is het een eer voor mij.

‘Ze is zo’n stoere moeder en ze geloofde echt in haar jongens en die diepe bescherming. En je weet dat ik er zelf veel van heb gekregen van Barbara, ik heb er veel van in gestopt, en toen ik die pruik eenmaal op had… dat was het.’

Jaime onthulde toen: ‘ik heb een soort van met haar gesproken en gezegd:’ is dit het juiste voor mij? Mag ik het doen?” En ik had een paar tekens.’

Op de vraag of kijkers meer van haar konden zien op The Square, voegde ze eraan toe: ‘Bekijk deze ruimte! Ik hou echt van het idee om een ​​arbeidersdrama te doen uit de periode van de arbeidersklasse – teruggaan en iets doen in de jaren 70 was gewoon episch.’

Torn: Toen ze het moment besprak toen ze werd geroepen om de rol op zich te nemen, zei ze: ‘Het was eng. ‘Ik moest er goed over nadenken’