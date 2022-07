EastEnders alumni Michelle Collins and Martin Kemp reunite to shoot new comedy film

Ronnie-alumni Michelle Collins en Martin Kemp zijn herenigd om een ​​nieuwe komische film op te nemen met de ex Eddie Boxshall van Denise Van Outen.

De actrice en de Spandau Ballet-ster, beide 60, waren dinsdag te zien bij het filmen van scènes op een schroothoop in Dartford, Kent, met grondstoffenhandelaar Eddie, 49.

Michelle, die haar vriend Martin beroemd aanbeval voor zijn EastEnders-deel, zag er moeiteloos chic uit in een roze midi-jurk tijdens de opnames voor Miss The Kiss.

Ze schonk zichzelf een paar centimeter extra in een paar beige sandalen met bandjes en had een koffiekopje en een fles water in haar hand.

De tv-presentator veegde haar gouden lokken terug in een paardenstaart en liet de lokken losjes vallen om haar gezicht te omkaderen.

Ze accentueerde haar opvallende gelaatstrekken met een likje mascara en een vleugje foundation terwijl ze op de set werd vergezeld door Martin.

Martin sneed een mooi figuur in een zwarte broek en een marineblauw overhemd, dat hij stylede met zwarte kostuumschoenen met gesp en een zilveren horloge.

De muzikant bewaarde zijn benodigdheden in een zwarte tas die over zijn schouder hing en droeg zijn kenmerkende zilveren lokken in een gladde stijl.

Hij werd gezien terwijl hij naast Michelle liep en aan het kletsen was terwijl het paar herenigd werd om scènes op te nemen voor hun nieuwe film Miss The Kiss.

Ze zijn al lang bevriend met Michelle die Martin aanbeveelt om zich bij de cast van EastEnders aan te sluiten, waarbij hij slechts enkele maanden na haar vertrek in 1998 in de BBC-soap begon.

Martin speelde in de serie als Steve Owen van 1998 tot 2002, terwijl Michelle Cindy Beale speelde van 1988 tot 1998, met een pauze van twee jaar tussen 1990 en 1992.

Het paar speelde vervolgens samen in de film Can’t Buy Me Love uit 2004, waarin een man doet alsof hij de loterij heeft gewonnen om te voorkomen dat zijn vrouw hem verlaat.

En ze zijn nu herenigd voor hun nieuwe speelfilm Miss The Kiss, met weinig bekend over de aankomende komediefilm.

Michelle heeft op de set foto’s geplaatst met de filmnaam als hashtag, maar de plot en hun personages blijven in nevelen gehuld.

Dinsdag werden de vrienden op de set vergezeld door de ex Eddie van Denise Van Outen, die een grondstoffenhandelaar is maar een acteerrol in de film heeft veiliggesteld.

Eddie – wiens romance met Denise na zeven jaar eindigde in januari te midden van valse beschuldigingen – zag er keurig uit in een marineblauwe spijkerbroek en een beige shirt.

Hij maakte zijn stijlvolle look af met een blauwe halsdoek en droeg tijdens het filmen een zwart leren jack in één hand.

Eddie droeg een zwarte bril en veegde zijn grijze lokken weg van zijn gezicht, terwijl hij goed verzorgd gezichtshaar droeg.

Op de set was ook de controversiële cabaretier Dapper Laughs te zien, die het casual hield in een marineblauwe broek en een marineblauw gestreept overhemd.

Dapper, die in 2018 in het Celebrity Big Brother-huis verscheen in een poging zichzelf te verlossen na het maken van een verkrachtingsgrap, voltooide zijn look met witte sneakers.

Hij hing een rugzak over een schouder en leek een script in zijn ene hand te houden toen hij zich bij de anderen voegde die op de schroothoop aan het filmen waren.

Na de dag van het filmen ging de komiek naar Instagram om een ​​foto van zichzelf met de crew te delen, samen met een lang bijschrift over het project, waarin hij zei dat hij dacht dat hij ‘nooit meer voor de camera zou staan’.

Hij schreef: ‘Wat een dag op de set! Je gaat van deze film houden, zo grappig! Zo surrealistisch dat we eigenlijk films maken. Onze laatste gaan bijna vallen en deze ziet er echt goed uit.

‘Ik hoop echt dat deze opblazen, we hebben zo lang zo hard gewerkt, maar eerlijk gezegd voel ik me bevoorrecht en weggeblazen Ik ben hier eigenlijk op de set acteren, er was een tijd niet zo lang geleden dat ik dacht dat ik nooit weer op de camera staan. Het gaat super!!’