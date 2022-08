Duck Sauce Killer’s suicide note claims he’s innocent, slams ‘sloppy’ NYPD

De beruchte ‘Duck Sauce Killer’ tierde in een langdradige afscheidsbrief waarin hij klaagde over de manier waarop de NYPD en andere functionarissen hem behandelden en beweerde dat hij onschuldig was.

Glenn Hirsch, 51, uit Jamaica, in Queens, pleegde eerder deze maand zelfmoord voordat hij voor de rechtbank verscheen nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten op een borgsom van $ 500.000.

Een zelfmoordbriefje van zes pagina’s – gedateerd 5 augustus, de dag van zijn dood – werd maandag voor de rechtbank ingediend en schetst een portret van Hirsch die gefrustreerd is door zijn portret in de media en probeert de lezer te overtuigen van dat van zijn vrouw – die wordt geconfronteerd met wapens aanklachten – onschuld.

De brief is ingediend door de vrouw van Hirsch, Dorothy, als onderdeel van haar verdediging. De advocaten van Dorothy Hirsch wezen op een bekentenis van Glenn dat hij wapens voor haar had verborgen zonder haar medeweten.

Hij werd beschuldigd van de moord op Zhiwen Yan, een vader van drie kinderen, die hij naar verluidt in de borst zou hebben geschoten terwijl Yan op zijn scooter in Forest Hills leveringen voor een Chinees restaurant afleverde.

Hirsch verklaart zijn onschuld bij de moord op Yan: ‘Ik heb meneer Yan niet neergeschoten en ik ben niet verantwoordelijk voor zijn dood.’

Hij eiste ook dat de officier van justitie van Queens, Melinda Katz, ‘een goed onderzoek zou doen’ naar de dood van Yan op 30 april.

Hirsch schrijft: ‘Mijn aanklacht en daaropvolgende arrestatie in verband met deze zaak is een van de meest obscene en flagrante gevallen van laster en onrechtmatige arrestatie in de recente geschiedenis. Het is een schoolvoorbeeld van slordig politiewerk, voorkeur voor bevestiging, politieke druk en haast om te oordelen.’

Hij is ook woedend op de NYPD die foto’s van de binnenkant van zijn koelkast vrijgeeft in een poging ‘me af te schilderen als iemand die geobsedeerd is door specerijen’.

Hirsch’ theorie over wie Yan heeft vermoord, is dat het een verdwaalde kogel was of het resultaat van een verkeersruzie, terwijl hij doorging over de misdaadgolf die New York City trof en in het bijzonder zijn gebied van Forest Hills.

Hij schreef: ‘Alle eerste rapporten suggereerden dat meneer Yan ofwel het onbedoelde doelwit was en werd geraakt door een verdwaalde kogel, of dat dit een verkeersincident was en dat iemand hem benaderde vanwege een eerder incident. In feite was er slechts twee weken voor deze gruwelijke misdaad nog een moord in Forest Hills.’

Hirsch zegt dat hij ‘altijd een aardig en zorgzaam persoon is’ en een ‘zeer gezond gevoel voor humor’ heeft.

Hij spitst specifiek zijn woede toe op de aanklagers in zijn zaak en zegt dat de roddelpers het op hem hadden.

Hirsch vreesde dat hij zou worden teruggestuurd naar de gevangenis wegens verdere wapenaanklachten voorafgaand aan de hoorzitting van vrijdag, en schreef dat hij niet jarenlang in een cel wilde zitten of de aanklachten van achter de tralies wilde bestrijden.

Zijn ‘stervensverklaring’, die gedeeltelijk werd ingediend bij de rechtbank, luidde: ‘Ik wil de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de acht wapens die zijn teruggevonden in een kast in Dorothy’s appartement.’

Ten slotte beweerde hij niet per se het type persoon te zijn dat zelfmoord pleegt, ‘maar de pijn die gepaard gaat met deze reeks gebeurtenissen is te zwaar om te dragen. Ik heb geen emotionele beslissing genomen, maar eerder een intellectuele. Hoe ik ook probeer, ik heb het probleem geanalyseerd en er is geen oplossing.’

De kast bij het huis van Dorothy Hirsch (hierboven afgebeeld). Haar advocaat beweert dat de inhoud van de kast die de autoriteiten tijdens de inval in juni hebben doorzocht, overeenkomt met de ‘unieke’ hamsterstijl van haar man

Het gerechtsdocument luidde: ‘Deze foto’s bewijzen dat – net zoals hij zijn eigendommen opsloeg in zijn afgesloten bij Dorothy’s appartement – Glenn zijn bezittingen oppotte in grote zwarte vuilniszakken en kartonnen dozen, die hij vervolgens op elkaar stapelde’

Tijdens de arrestatie namen de autoriteiten acht pistolen en munitie in beslag uit het huis van Hirsch in Briarwood. Gerechtelijke documenten beweren dat de manier waarop de wapens in de kast waren verpakt, overeenkomt met het huis van haar man in Jamaica, afgebeeld

Dorothy’s advocaat zegt dat het niet meer dan eerlijk is dat de aanklachten nu worden ingetrokken in het licht van de dood van haar echtgenoot, evenals ander bewijsmateriaal

Hirsch, van wie werd aangenomen dat hij verschillende keren ruzie had gehad met het restaurant over eendensaus en andere specerijen, wordt ervan beschuldigd Yan te hebben neergeschoten voordat hij op 30 april het toneel ontvluchtte.

Tijdens de arrestatie namen de autoriteiten acht pistolen en munitie in beslag uit het huis van Hirsch in Briarwood, zeiden functionarissen.

Uit politiegegevens blijkt dat het paar in aparte huizen woont en Glenn in het nabijgelegen Jamaica woont.

Het parket zegt in documenten dat ze erkennen dat haar man toegang had tot haar appartement.

De wapens werden gevonden in dozen en vuilniszakken tussen Hirsch’ andere bezittingen in een kast die door hem werd gebruikt.

De politie zegt dat Hirsch, van wie wordt aangenomen dat hij destijds in een ouder model van een Lexus RX3 SV reed, kort woorden wisselde bij een verkeerslicht voordat Yan werd neergeschoten in de buurt van 108th Street en 67th Drive.

In het huis van Hirsch in Briarwood ontdekten agenten zijn koelkast vol met zoetzure eendensaus.

‘Zijn hele koelkast was gevuld met eendensaus’, vertelde een politiebron aan de New York Daily News. ‘En andere specerijen.’

‘Hij is een verzamelaar. En als je de koelkast opent, is het zoiets als specerijen – er is eendensaus, sojasaus, ketchup.’

Zhiwen Yan, 45, afgebeeld met zijn vrouw in wat lijkt op een trouwfoto. Yan, die werkte als Chinese voedselbezorger, 45, werd doodgeschoten in New York City: de schutter was een ontevreden klant die ‘meerdere’ geschillen had met het restaurant over zijn bestellingen en arbeiders tweemaal bedreigde met een pistool

Hirsch, afgebeeld bij het Hooggerechtshof van Queen, kreeg de opdracht om een ​​enkelband te dragen die hem in de gaten hield en kreeg voor zijn dood een verbod om zijn buurt in Jamaica, Queens, te verlaten.

Een lijkzak werd door de autoriteiten verwijderd uit het appartement van Hirsch in Jamaica, nadat de vermeende moordenaar zichzelf had doodgeschoten

Rouwenden lieten bloemen, kaarsen, foto’s en tekeningen achter bij het Chinese restaurant Great Wall in Forest Hills voor de vermoorde bezorger Zhiwen Yan

De bron suggereerde dat de stapels specerijen in zijn appartement aan 141st Street allemaal deel uitmaakten van wat er in Hirsch’s brein gebeurde dat hem mogelijk tot moord leidde.

‘Ik denk dat in sommige pathologie mensen dat soort dingen heel serieus nemen – je hebt hem niet genoeg eendensaus gegeven,’ zeiden ze.

In een verklaring zei de officier van justitie van Queens, Melinda Katz: ‘Het verlies van een mensenleven is altijd tragisch.

‘Natuurlijk hadden we liever de heer Glenn Hirsch voor de berekende moord op de heer Zhiwen Yan voor de rechtbank berecht, maar dat is geen optie meer.

‘We betuigen nogmaals ons diepste medeleven aan de familie en vrienden van de heer Zhiwen Yan, die blijven rouwen om zijn tragische en zinloze verlies.’