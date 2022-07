Dua Lipa slips into a bedazzled catsuit as she rocks Lollapalooza stage

Dua Lipa trok de aandacht toen ze vrijdag het Lollapalooza-podium betrad de tweede dag van het jaarlijkse vierdaagse muziekfestival, gehouden in Grant Park in Chicago, Illinois.

De Engelse zangeres, 26, zag er ongelooflijk uit toen ze haar spectaculaire figuur in een bedwelmende, strakke catsuit met transparante panelen liet glijden.

De show is haar eerste na het incident dat zich woensdag voordeed tijdens haar concert in de Scotiabank Arena in Toronto, waarbij drie mensen gewond raakten nadat illegaal vuurwerk werd afgestoken op de locatie.

De hitmaker Don’t Start Now droeg een paar bijpassende zwarte laarzen bij haar verleidelijke outfit en droeg een paar bungelende oorbellen.

De zingende sensatie droeg haar zwarte lokken in het midden gescheiden en trapsgewijs over haar schouders.

Wat glamour betreft, koos de ster voor een lichte tint violette oogschaduw en een donkere lippenstift op haar steenbolk.

Op het festival trad ook Machine Gun Kelly op, 32, die zijn gebruikelijke punkrock-look rockte, gekleed in een roze jas met noppen en een zwarte PVC-broek.

De rocker droeg ook een hoofd van roze haar en een bijpassende roze gitaar die bij het funky ensemble paste.

Terwijl hij op het podium stond, bracht hij zijn vriend, de Canadese superster Avril Lavigne, 37, naar buiten om met hem op te treden. Hij trad ook op samen met gitarist Nita Strauss, 35.

Kelly maakte zijn look af met een dikke choker met parels en koos ervoor om zonder shirt te gaan, pronkend met zijn uitgebreide tattoo-collectie, voordat hij zijn jas volledig uittrok.

Een andere artiest van de avond was zangeres Tinashe, die er sensationeel uitzag in een gebruind decolleté en een oversized zilveren broek die een blik wierp op haar bijpassende hoge broek.

De zangeres, geboren als Tinashe Jorgensen Kachingwe, droeg een bijpassende hoed, gouden hoepels en donkere tinten.

Lipa heeft donderdag een verklaring afgelegd in de nasleep van het incident. Ze ging naar Instagram Stories om duidelijk te maken dat ze verbijsterd was door de gang van zaken en dat er een onderzoek gaande was in verband met het incident.

Ze was net klaar met haar show in de Scotiabank Arena toen een set vuurwerk in de concertzaal begon te ontploffen, net voor 23:45 uur. Woensdag.

‘Gisteravond ging er ongeoorloofd vuurwerk af in de menigte tijdens mijn set in Toronto’, zei de Cold Heart (Pnau-remix) artiest. ‘Het creëren van een veilige en inclusieve ruimte bij mijn shows is altijd mijn eerste prioriteit, en mijn team en ik zijn net zo geschokt en verward door de gebeurtenissen als jullie allemaal.’

Beroemde vriend: hij bracht ook zijn vriend, de Canadese superster Avril Lavigne, 37, mee om op een gegeven moment met hem op te treden

Ze vervolgde: ‘Er is een lopend onderzoek naar de gebeurtenissen die plaatsvinden en alle betrokkenen werken er hard aan om erachter te komen hoe dit incident heeft kunnen gebeuren.

‘Het tot leven brengen van de show voor mijn fans was zo’n geweldige ervaring, en het spijt me heel erg voor iedereen die bang was, zich onveilig voelde of wiens plezier van de show op enigerlei wijze werd aangetast.’

De muzikale artiest sloot de post schriftelijk in, ‘All my love, Dua.’

Constable Cindy Chung, een Media Relations Officer bij de politie van Toronto, vertelde: Mensen dat drie concertgangers werden behandeld nadat ze ‘zeer lichte verwondingen’ hadden opgelopen.

Een concertganger sprak ook met de media en merkte op dat veel andere aanwezigen waarschijnlijk niet wisten dat het geïmproviseerde vuurwerk niet gepland was.

‘Het was aan het einde, tijdens haar laatste nummer, en confetti was al uit, dus we dachten dat het een onderdeel van de finale was’, zeiden ze.

De concertganger voegde eraan toe: ‘Niemand was er door geschrokken behalve de mensen in de pit, [but it was] hallo eng.’

Funky decor: het podium waarop hij optrad, bevatte enkele creatieve rekwisieten, waaronder een microfoonstandaard die een mannequinhand was

Eigenzinnig: er werd een andere hand gezien met een leesbril

Een woordvoerder van Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) vertelde People ook dat bezoekers van alle evenementen door metaaldetectoren moeten gaan voordat ze toegang krijgen tot de arena.

Het bedrijf heeft ook een verklaring afgegeven over de gebeurtenissen tijdens het optreden van Dua Lipa.

Het begon: ‘Gisteravond, aan het einde van een concertevenement in de Scotiabank Arena, werd door een lid van het publiek ongeoorloofd en illegaal vuurwerk op de arenavloer afgestoken.

‘Als gevolg daarvan kregen drie aanwezigen ter plaatse lichte hulp en konden ze naar huis zonder verdere medische hulp’, aldus het rapport.

Als je het hebt! Een andere artiest van de avond was zangeres Tinashe, die pronkte met haar sensationele figuur in een decolleté met een gebruinde top en een oversized zilveren broek

Het bedrijf merkte vervolgens op dat het sindsdien de autoriteiten op de hoogte heeft gesteld van de kwestie.

Ze schreven: ‘Als een van de belangrijkste locaties in Noord-Amerika is het creëren van een veilige locatie voor elke deelnemer aan de Scotiabank Arena de topprioriteit van MLSE en we begonnen onmiddellijk samen te werken met de politie van Toronto om deze roekeloze en gevaarlijke daad volledig te onderzoeken. ‘

De verklaring eindigde met: ‘Zoals altijd danken we de politie van Toronto, het medische team ter plaatse, medewerkers en concertbezoekers voor hun snelle ondersteuning bij het reageren op dit incident.’

De zangeres begint momenteel aan haar doorlopende Future Nostalgia Tour, die dient om haar gelijknamige album te promoten.