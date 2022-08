Drought exposes First World War training trenches in Newark field

Tijdens de aanhoudende droogte in Groot-Brittannië zijn oefenloopgraven ontdekt die door Britse soldaten werden gebruikt voordat ze tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk gingen vechten.

De kriskras lijnen werden gefilmd door een drone die werd uitgezonden in Newark, Nottinghamshire, tijdens een jacht op een vermiste man die later veilig en wel werd gevonden.

Bij het bekijken van de beelden realiseerde de operator van de drone, Steven Smith, zich onmiddellijk dat de bekende gekartelde lijnen waarschijnlijk loopgraven aan het trainen waren.

Soortgelijke loopgraven zijn gevonden bij Rothbury in Northumberland en op Salisbury Plane in Wiltshire.

Hij zei: ‘Ik ben in het verleden op slagvelden in Frankrijk en België geweest en heb de echte loopgraven gezien. Ik ken mijn militaire geschiedenis.

‘Het zijn oefenloopgraven. Ze volgen de lijn van de bergkam. Ze deden me denken aan wat ik op de slagvelden had gezien.

Terwijl de verschrikkingen van de loopgraven van het Westelijk Front nog steeds levendig zijn in de collectieve verbeelding van miljoenen Britten, is het bestaan ​​van trainingsversies in Groot-Brittannië minder bekend.

Aan het begin van de oorlog werden loopgraven in Groot-Brittannië gegraven toen miljoenen ongetrainde mannen zich aanmeldden om te vechten en waardevolle militaire vaardigheden moesten leren voordat ze naar het buitenland werden gestuurd naar slagvelden in Frankrijk en België.

Daar werden miljoenen van alle kanten gedood terwijl ze ‘over de top’ gingen en werden neergeschoten in Niemandsland. Tussen 1914 en 1918 doodden meer dan 800.000 mannen uit Groot-Brittannië.

De droogte die delen van het land deze zomer heeft getroffen, heeft ook ‘spooktuinen’ blootgelegd bij beroemde landhuizen en ‘verloren’ dorpen bij stuwmeren waar het waterpeil is gedaald.

De heer Smith stuurde zijn drone eind vorige maand om te helpen zoeken naar een man die als vermist was opgegeven op de nabijgelegen schoonheidsplek Beacon Heights.

Nadat de man was gevonden, besloot meneer Smith toch naar de beelden te kijken.

Hij zei: ‘Ik loop daar elke dag met de hond. Ik had deze patronen nooit opgemerkt totdat ik de beelden zag.

‘Ze zijn nog nooit eerder verschenen en dat komt omdat de grond zo droog is.

‘Het lijkt erop dat de droogte ze zichtbaar heeft gemaakt. Ik had de drone eigenlijk op zoek naar een man die al drie uur vermist was.

‘Iemand liet me weten dat hij was gevonden en ik zag ze toen ik terugkwam en nam de foto’s. Ik was letterlijk 100 meter van mijn huis.

‘Mijn eerste gedachte was dat ze ouder zouden kunnen zijn, omdat ze de burgeroorloggeschiedenis van Newark kennen, maar ze zijn te nieuw voor die tijd.

‘Ik wist niet of iemand ze eerder had gezien… Ik vraag me af wanneer iemand ze voor het laatst heeft gezien. Ik vraag me ook af wat er is gebeurd met de mannen die ze hebben gemaakt.’

Lokale historicus Kevin Winter bevestigde dat de Royal Engineers tijdens beide wereldoorlogen in Newark trainden en betrokken zouden zijn geweest bij het plannen en graven van oefenloopgraven in gereedheid voor het front.

‘Ze zien er zeker uit als oefenloopgraven uit de Eerste Wereldoorlog, met de omtrek van de tanden.

‘Ik moet zeggen dat ze niet echt hetero en regelmatig zijn, maar misschien hadden ze daarom de oefening nodig.’

De heer Winter, die voorzitter is van de East Midlands-afdeling van de Battlefields Trust en assistent tentoonstellingen en collecties van het National Civil War Centre, zei dat hun bestaan ​​voorheen onbekend was, maar voegde eraan toe dat soortgelijke oefenloopgraven waren ontdekt in Kelham, Nottinghamshire, die ook uit de periode.

Een onderzoek naar de Kelham-site, die ook artefacten uit de burgeroorlog heeft ingeleverd, werd opgeschort vanwege Covid, maar de hoop is dat het in de toekomst kan worden hervat.

Er zijn maar weinig officiële gegevens over trainingsgreppels bewaard gebleven, wat betekent dat luchtfoto’s en archeologische inspanningen de beste manier zijn om ze bloot te leggen.

Andere overblijfselen van oefenloopgraven waarvan bekend is dat ze in Groot-Brittannië bestaan, zijn die op Salisbury Plain in Wiltshire en in Rothbury, Northumberland.

Nadat de oorlog in augustus 1914 uitbrak, begon de Britse regering met een enorme rekruteringscampagne om mannen aan te melden voor de strijd.

In slechts acht weken hadden meer dan 750.000 mannen zich aangesloten. Maar elke vrijwilliger moest maandenlang een basisopleiding volgen in kampen in heel Groot-Brittannië.

Daar leerden ze loopgraven te graven, zodat ze klaar waren voor wanneer ze naar het buitenland werden gestuurd om te vechten.

Britse cavaleristen van het 1st Reserve Regiment bemannen een Hotchkiss machinegeweer door een bos bezet door ‘vijandelijke infanterie’ tijdens manoeuvres bij Aldershot, Hampshire

Een gepubliceerd verslag van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog geeft inzicht in het trainingsregime.

De passage uit ‘Training for the Trenches’, door kapitein Leslie Vickers luidt: ‘Mannen moet worden geleerd om eerst op klaarlichte dag loopgraven te graven en als ze de kneepjes van het vak hebben geleerd, moeten ze ze ‘s nachts gaan graven.

‘Van tijd tot tijd tijdens hun opleiding moeten ze worden gedwongen om terug te keren – bij voorkeur naar dezelfde secties van de loopgraven – om ze te verbeteren en te onderhouden.

‘Een uitstekend plan is om wedstrijden onder de mannen te organiseren om hen aan te sporen vernuftige apparaten uit te vinden om zichzelf en hun makkers te beschermen tijdens hun bezetting.

‘Op bepaalde tijden moeten ze ook een nacht doorbrengen en dan meerdere nachten daar, terwijl ze de normale routine van wachtdienst doorlopen, de wapens opnemen, enz., net zoals ze zullen moeten in echte oorlogsvoering.

‘Een ander plan is om tegenover elkaar liggende zijden te kiezen met loopgraven binnen handbereik, zeg vijfentwintig meter uit elkaar.

Andere oefenloopgraven zijn opgegraven in Rothbury in Nothumberland. Ze werden voor het eerst uitgegraven in 1915

Andere overblijfselen van oefenloopgraven waarvan bekend is dat ze in Groot-Brittannië bestaan, zijn die op Salisbury Plain in Wiltshire

‘Organiseer een driedaagse tocht door de loopgraven en laat beide partijen proberen de ander te verrassen. Scheidsrechters kunnen in niemandsland worden gestationeerd om te beslissen over de relatieve verdiensten van de twee partijen.

‘Op bepaalde momenten kan er extra aandacht worden besteed aan het conflict door enkele ongevaarlijke raketten zoals zandzakken (zonder het zand!) opgerold en tot een bal gemaakt, een uitstekende oefening in het gooien van bommen.’

Het komt nadat in Kent deze maand loopgraven werden gevonden die tijdens de Eerste Wereldoorlog op Britse bodem waren gegraven.

De sloten vormden een verdedigingssysteem dat liep van het Isle of Sheppey tot Maidstone, Kent.

De versterkte linie, het Chatham Land Front genoemd, zou de laatste hoop van Groot-Brittannië zijn geweest als Duitsland tussen 1914 en 1918 was binnengevallen.

Een onderzoek door Swale and Thames Archaeological Survey Company op het land in Bobbing, in de buurt van Sittingbourne, bracht het zigzaggeulsysteem aan het licht. Het is zeer vergelijkbaar met die gebouwd aan het Westelijk Front in Europa.