Dr Oz compares the homeless in Philadelphia to ‘zombies with needles sticking out of their necks’  

De hoopvolle dr. Mehmet Oz van de Republikeinse Senaat van Pennsylvania vergeleek de daklozen van Philadelphia met ‘zombies’ tijdens een campagne-optreden maandagavond in een buitenwijk van Pittsburgh.

‘Ga naar het centrum van Philadelphia. Ik zie nu ook een beetje in Pittsburgh, maar meer in Philadelphia. Er zijn hele blokken, zoals meerdere blokken en gebieden. Je kunt niet gaan. Er lopen verslaafden als zombies de straat op met naalden die uit hun nek steken’, vertelde Oz aan een menigte in Monroeville.

Twitter-gebruikers wezen erop dat Oz niet erg meelevend klonk voor verslaafden omdat hij een arts was.

De oude tv-persoonlijkheid is flauwgevallen vanwege enkele van zijn onduidelijke opmerkingen terwijl hij zich kandidaat stelt voor de Amerikaanse senaat tegen de democraat John Fetterman, de luitenant-gouverneur van het Gemenebest.

De hoopvolle dr. Mehmet Oz van de Republikeinse Senaat van Pennsylvania vergeleek de daklozen van Philadelphia met ‘zombies’ tijdens een campagne-optreden maandagavond in een buitenwijk van Pittsburgh

De Republikeinse Senaatskandidaat van Pennsylvania, Dr. Oz, vergelijkt niet-gehuisveste mensen in Philadelphia met zombies “met naalden die uit hun nek steken.” pic.twitter.com/FHfe4DUEWH — De hertelling (@therecount) 30 augustus 2022

Een woordvoerder van Oz berispte Fetterman onlangs over de beroerte die hij in mei had opgelopen en zei: ‘Als John Fetterman ooit in zijn leven een groente had gegeten, dan had hij misschien geen zware beroerte gehad en zou hij niet in de positie van er constant over moeten leven’, zegt communicatieadviseur Rachel Tripp.

Fetterman had Oz eerder bespot omdat hij de Franse term ‘crudite’ gebruikte bij het filmen van een video die hoge prijzen opleverde en president Joe Biden de schuld gaf, omdat Pennsylvanians het een ‘veggie tray’ noemen.

Oz nam dinsdag in een interview afstand van de verklaring van zijn woordvoerder.

‘De campagne heeft veel dingen gezegd, allebei. Mijn standpunt is dat ik alleen kan spreken over wat ik zeg’, zei Oz tegen KDKA.

In de politiek wordt er over het algemeen van uitgegaan dat de woordvoerder van een campagne namens de kandidaat spreekt.

In Monroeville zei Oz ‘als arts heb ik enorm veel empathie’ voor gezondheidsproblemen, maar hij suggereerde dat Fetterman niet met hem in debat wilde gaan omdat de progressieve Democraat ‘radicale standpunten’ innam.

Fetterman had senator Bernie Sanders gesteund tijdens de Democratische voorverkiezingen van 2016 over Hillary Clinton, maar heeft afstand genomen van enkele van de progressieve vleugel van de standpunten van de partij, waaronder ‘defund the politie’.

Op een ander ongemakkelijk moment maandag begon Oz de bloeddruk van een man te meten tijdens zijn Monroeville-evenement – terwijl hem werd gevraagd naar zijn standpunt over abortus

Man in menigte bij rally: “Vertel me een beetje over …” *Dr. Oz doet een bloeddrukband om zijn arm terwijl het publiek lacht* Man: “Abortus.” pic.twitter.com/m2VLh4jFvV — De hertelling (@therecount) 30 augustus 2022

In een ander ongemakkelijk moment maandag, Oz begon de bloeddruk van een man te meten tijdens zijn evenement in Monroeville – terwijl hem werd gevraagd naar zijn standpunt over abortus.

Oz zei dat hij ‘pro-life’ was, maar vond dat er wettelijke uitzonderingen zouden moeten zijn in gevallen van incest, verkrachting en bedreiging van het leven van de moeder.

De race in de Senaat van Pennsylvania is een van de meest cruciale in het land, maar is ook een van de meest kleurrijke geworden, waarbij de voormalige televisiepersoonlijkheid het opneemt tegen de cartoonachtig lange, kale en getatoeëerde Fetterman.

Op dinsdag bracht Fetterman een nieuwe advertentie uit die achter Oz aanging omdat hij zei dat hij zacht zou zijn tegen misdaad.

‘Doc Oz, in zijn Gucci-loafers, valt me ​​aan op het gebied van misdaad,’ zei Fetterman. ‘Dr. Oz zou het hier in Braddock nog geen twee uur uithouden.’

De Democratische luitenant-gouverneur toonde vervolgens de tatoeages op zijn armen, terwijl een verteller uitlegde dat op Fettermans linkerarm de postcode ‘15104’ van Braddock, Pennsylvania staat, terwijl zijn rechterarm is versierd met de data van moorden in de roestgordelgemeenschap.

‘Openbare veiligheid is de reden waarom ik me kandidaat heb gesteld. Toen twee van mijn studenten werden vermoord, rende ik naar de burgemeester om het geweld te stoppen’, legt Fetterman uit. ‘Ik werkte zij aan zij met de politie. Verscheen op de plaats delict. We hebben gedaan wat nodig was om onze politie te financieren en vijf jaar lang een einde te maken aan wapendoden.’

Hoopvol pronkt de Democratische Senaat van Pennsylvania met zijn tatoeages in een nieuwe advertentie waarin Dr. Mehmet Oz, zijn Republikeinse tegenstander, wordt bekritiseerd omdat hij suggereert dat hij zacht is tegen misdaad

‘Doc Oz, in zijn Gucci-loafers, valt me ​​aan op misdaad’, zei Fetterman op de nieuwe plek van 30 seconden. ‘Dr. Oz zou het hier in Braddock nog geen twee uur uithouden’, voegde hij eraan toe, verwijzend naar zijn geboorteplaats in Pennsylvania, waar hij als burgemeester in de politiek begon.

Fetterman’s arm is getatoeëerd met data waarop moorden plaatsvonden in Braddock, terwijl hij probeerde de beweringen van Dr. Oz terug te dringen dat hij veroordeelde moordenaars graag zou zien vrijgelaten uit de gevangenis

Fetterman stak de draak met de ‘Gucci-loafers’ van Oz in de advertentie en in posts op sociale media die het dinsdag deelde

Fetterman zei dat hij zijn start in de politiek kreeg toen twee van zijn studenten werden vermoord, eraan toevoegend dat hij de politie steunde en met hen samenwerkte om wapengeweld te beteugelen

Net als andere Republikeinen probeert Dr. Oz te beweren dat een stem op een Democraat een stem is voor het ontlasten van de politie

Oz lanceerde een website met de titel ‘Gevangenen voor Fetterman’, die de luitenant-gouverneur benadrukte te praten over het verminderen van de gevangenispopulatie met een derde, en beweerde dat het ‘niemand minder veilig’ zou maken.

Oz heeft, net als andere Republikeinse kandidaten, geprobeerd zijn Democratische tegenstander te binden met de progressieve oproep om ‘de politie te ontlasten’.

Oz lanceerde een website genaamd ‘Inmates for Fetterman’, waarop de luitenant-gouverneur spreekt over het verminderen van de gevangenispopulatie met een derde, en beweert dat het ‘niemand minder veilig’ zou maken.

Op de website berispte de voormalige tv-dokter Fetterman omdat hij probeerde veroordeelde moordenaars vrij te laten.

Fetterman was 13 jaar burgemeester van Braddock, Pennsylvania nadat hij opgroeide in York County, de zoon van tienerouders.

Hij verhuisde naar de vervallen staalstad in het westen van Pennsyvanian nadat hij in AmeriCorps had gediend en een master’s degree had behaald aan de Kennedy School of Government van Harvard. Hij werd ingehuurd door Allegheny County om een ​​jeugdprogramma te starten.

Braddock had 90 procent van zijn bevolking verloren sinds het hoogtepunt in de jaren 1920, dankzij de sluiting van staalfabrieken en de bewoners die naar de buitenwijken verhuisden.

In de stad wonen ongeveer 2.000 mensen.

‘Ik ben bang dat Dr. Oz me in salsa gaat dopen, stem alstublieft op John Fetterman’, zei een van een trio vrouwen gekleed als broccoli tijdens een democratisch campagne-evenement in het weekend, dat werd benadrukt op de sociale media van Fetterman op Maandag

Fetterman was in staat om met de politie samen te werken en het moordcijfer op nul te krijgen gedurende vijf van de jaren dat hij in functie was.

Hij drong aan op hervorming van het strafrecht en zei voorafgaand aan de reis van president Joe Biden naar de regio Pittsburgh op Labor Day dat hij Biden marihuana wilde decriminaliseren.

Deze week bracht Fetterman ook een video uit van een democratisch campagne-evenement van afgelopen weekend, waarin hij samen met drie vrouwen gekleed als broccoli verscheen en de inwoners van Pennsylvania aanspoorde om niet op Dr. Oz te stemmen na zijn hoity-toity ‘crudite’ opmerking.

‘Ik ben bang dat dr. Oz me in salsa gaat dopen, stem alstublieft op John Fetterman,’ zei een van de vrouwen.

Fetterman stak de draak met Oz omdat hij probeerde een punt te maken over inflatie, en Biden de schuld te geven door boodschappen te doen voor ‘crudite’, waarin hij de naam van de supermarkt verknoeit en suggereert dat salsa en tequila naast een vegetarisch dienblad worden geserveerd.