Double queue introduced in Westminster Hall so more can see the Queen – as queue reaches Southwark

De rij rouwenden in Westminster Hall werd gisteren verdubbeld tot twee rijen aan weerszijden van de kist van de koningin na bezorgdheid over vertragingen.

Sinds de vroege ochtend van gisterochtend hebben ambtenaren wachtrijen opgedragen om twee kolommen te vormen aan weerszijden van de doodskist van de overleden koningin, versierd met de keizerlijke kroon, zodat twee keer zoveel mensen tegelijk hun respect kunnen betuigen.

Het enorme aantal mensen dat Hare Majesteit hun laatste eer wilde betuigen, leidde tot het besluit om de stroomsnelheid te verdubbelen, zodat zoveel mogelijk mensen die hun respect wilden betuigen, in staat waren.

Duizenden mensen staan ​​negen uur in de rij van Westminster, die zich bijna vijf mijl oostwaarts langs de Theems naar Southwark Park uitstrekt.

De wachtrij was nog verder kronkelend door Southward Park, wat volgens een bron het ‘einde van de wachtrij’ is, volgens de wachtrijvolger van het Department for Digital, Culture, Media & Sport vanaf ongeveer 01.00 uur vanochtend.

Terwijl rouwenden naast de koningin liggend in staat staan, zoals ze zal doen tot haar begrafenis op maandag, buigen velen plechtig hun hoofd als blijk van respect voor de overleden monarch, sommigen stoppen en bidden of pauzeren in een moment van stilte en reflectie .

ENKELE LIJNEN: De eerste leden van het publiek betuigen hun respect terwijl de wake begint rond de kist van koningin Elizabeth II zoals deze op woensdagavond ligt in Westminster Hall, in het Palace of Westminster

DUBBELE LIJNEN: Leden van het publiek werden gisteren in vier rijen verdeeld, twee aan weerszijden van de kist van de koningin (gesplitst weergegeven met rode pijlen), om de stroom rouwenden te versnellen na bezorgdheid over het feit dat te weinig mensen hun respect kunnen betuigen aan wijlen monarch voor haar begrafenis op maandag

Luchtfoto’s van de wachtrij om de Queens-kist in Westminster Hall te zien

De wachtrij om de koningin in staat te zien liggen is momenteel 7,9 mijl lang en strekt zich uit van Westminster tot Southwark Park – het zal naar verwachting negen uur duren om de voorkant van de rij te bereiken

Gisteren net na 5 uur ‘s ochtends kan men in Westminster Hall een ambtenaar zien die rouwenden naar vier rijen leidt, twee aan elke kant van de kist, na een wisseling van de wacht.

De rij om eer te bewijzen aan Elizabeth II wordt elke 20 minuten gestopt, omdat de bewakers op elke hoek van de kist kunnen wisselen.

Voordat de gesplitste lijnen werden ingevoerd, werd gevreesd dat vertragingen zouden betekenen dat slechts 100.000 mensen de zaal zouden kunnen betreden voor de begrafenis van de koningin – in tegenstelling tot de 350.000 die naar verwachting zullen bijwonen, vertelde een voormalige hoge functionaris aan de Times.

Weldoeners werden gisteren gewaarschuwd dat ze zondag om 12.30 uur in de rij moesten staan ​​om de kist te zien, zo hebben bronnen vandaag beweerd. De koningin zal tot maandag, de dag van de staatsbegrafenis, tot 06.30 uur opgebaard worden.

De rij om afscheid te nemen van de koningin kronkelt door Bermondsey in Zuid-Londen

Geschat wordt dat het aantal mensen dat de reis gaat maken meer dan 350.000 kan bereiken, en dat mensen van over de hele wereld naar verwachting Londen zullen bezoeken

Parlementaire bronnen onthulden ook dat ze zes weldoeners hadden tegengehouden die probeerden hun huisdieren Westminster Hall binnen te smokkelen.

De eigenaren van gezelschapsdieren hadden blijkbaar geprobeerd hun honden onder hun jassen te verbergen toen ze het rouwgebied binnengingen, zo werd vandaag beweerd. Anderen hebben gezien hoe ze hun baby’s brachten om de koningin opgebaard te zien liggen.

Ondertussen tonen foto’s paramedici die uitgeputte weldoeners lijken te behandelen, sommigen die de hele dag in de rij hebben gestaan ​​om de koningin opgebaard te zien liggen.

Het komt nadat een soldaat die de kist bewaakte, flauwviel tijdens zijn stint. Vandaag zag men een rouwende vallen toen hij de trappen van de historische Westminster Hall afliep naar de kist van de koningin.

Vooruitlopend op wat dit weekend naar verwachting een hoogtepunt zal zijn, zijn meer dan 1,7 miljoen mensen online gegaan om de live wachtrijtracker van de regering op YouTube te bekijken, die het einde van de rij laat zien terwijl mensen geduldig wachten om Westminster Hall binnen te gaan om de kist van de koningin te zien .

Paramedici zijn geroepen om mensen te behandelen (gisteren afgebeeld) die in de rij van negen uur wachten om de kist van de koningin in Westminster Hall te zien

De rouwenden vanochtend stonden al negen uur in de rij om de koningin te zien

De processie die de kist van koningin Elizabeth van Buckingham Palace naar Westminster Hall bracht, arriveerde gisteren om 15.00 uur

Een bron zei: ‘Southwark Park is aangewezen als het einde van de wachtrij. Er zijn slagbomen geplaatst om een ​​zigzag-wachtrijsysteem mogelijk te maken.

‘Iedereen aan het einde van die rij in het park kan verwachten tot 30 uur te wachten om de koningin in staat te zien.

‘We moeten een afkappunt hebben, een moment waarop we helaas mensen moeten gaan afwijzen.

‘Dat moment hangt af van de drukte en het debiet op de route. Op dit moment worden ongeveer 2.000 mensen per uur de Westminster Hall binnengelaten.

‘Momenteel zal dat ofwel heel laat op zaterdagavond ofwel heel vroeg op zondagochtend zijn. Maar de Metropolitan Police heeft het laatste woord.

‘We hebben ons hier duidelijk op voorbereid en verwachtten dat de menigte zo ver zou komen… alleen niet zo snel.’

Pesach Neussbaum, die woensdag vanuit Montreal, Canada naar het VK vloog, beschreef het zien van de kist van de koningin vanavond als een ‘heel bijzondere en buitengewone’ ervaring na bijna zes uur in de rij te hebben gestaan.

Hij zei: ‘Ik dacht dat zelfs als ik niet naar Westminster zou gaan en het te ver voor me zou zijn om te lopen, ik nog steeds mijn laatste eer zou bewijzen aan de koningin.

‘Ik ben gewoon vijf en een half uur doorgegaan en als ik het doormaak, voel ik me voldaan. Mijn vrouw Shari – die terug is in Canada – is de grootste fan van koningin Elizabeth. Ik dacht dat als mijn vrouw hier was, ze zou willen dat ik doorging.

‘De koningin is niet alleen een inspiratie voor mezelf, maar voor de hele wereld.’

Met zijn medailles trots op zijn jas, sloot Stephen Swallow, 64, die diende bij het Worcestershire en Sherwood Foresters-regiment, zich gisteravond om 22.00 uur aan in de rij.

Hij bereikte pas Westminster Hall om te zien hoe de koningin om 7 uur ‘s ochtends werd opgebaard, nadat hij gisteren was gereisd vanuit zijn huis in Mansfield, Nottinghamshire.

Rouwenden (afgebeeld in de vroege uren van woensdagochtend) wachten al ongeveer negen uur in de rij om de koningin te zien

Leden van het publiek wachten in een enorme rij om hun respect te betuigen aan Queen terwijl haar kist opgebaard ligt in het Palace of Westminster

Hij zei: ‘Het was vermoeiend en ik voelde dat mijn benen op een gegeven moment op het punt stonden te bezwijken, maar ik voelde dat het mijn plicht was om hier te komen.

‘Ik kocht een kleine stoel toen mijn benen erg zwaar werden en ik kwam er bijna doorheen door met anderen over The Queen and the Royals te praten.

‘Zodra ik gisteravond uit metrostation Southwark stapte, ging ik in de rij staan ​​en bleef de hele nacht bij dezelfde groep mensen.

‘Toen ik uiteindelijk de zaal bereikte, was het heel snel en heel somber. Ik kwam niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn twee zonen die ook in het leger zaten en het niet konden redden.

‘Ik boog mijn hoofd toen ik bij de kist kwam, bedankte voor al de jaren van dienst van de koningin en nu ga ik naar huis. Het is een lange, vermoeiende nacht geweest en ik ben uitgeput.’