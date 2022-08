Donald Trump ‘had over 300 classified documents at Mar-a-Lago’

Donald Trump nam volgens een nieuw rapport op maandagavond 300 geheime documenten mee toen hij het Witte Huis verliet.

De omvang van de onwettige opslag van bestanden van de voormalige president heeft het ministerie van Justitie ertoe aangezet om hun ongekende inval op 8 augustus te lanceren, volgens The New York Times.

De krant meldde dat de eerste tranche van 150 gerubriceerde documenten in januari werd teruggestuurd naar het Nationaal Archief.

Een deel van de rest werd in juni teruggegeven en de rest werd in beslag genomen tijdens de inval in Mar-a-Lago in augustus.

Bij de huiszoeking in augustus verwijderden de FBI-agenten 26 dozen, waaronder 11 sets materiaal die als geclassificeerd waren gemarkeerd. Eén set had het hoogste classificatieniveau, topgeheime/gevoelige gecompartimenteerde informatie.

Dozen met documenten en persoonlijke spullen worden in januari 2021 uit het Witte Huis gehaald, toen Donald Trump vertrok

Trump, maandag gezien in Trump Tower in Manhattan, heeft de federale regering aangeklaagd en gevraagd om een ​​speciale meester om te bepalen welke materialen in beslag genomen van Mar-a-Lago kunnen worden gebruikt in het onderzoek naar hem

De aanklacht die maandag door Trump is ingediend, met de bedoeling dat een ‘speciale meester’ toezicht houdt op het onderzoek naar de documenten, bevat een gespecificeerde lijst van eigendommen die de FBI in beslag heeft genomen en vraagt ​​om een ​​meer gedetailleerde boekhouding. Een doos bevatte ‘Diversen Top Secret Documents’

Het blijft onduidelijk wat het geclassificeerde materiaal besproken. Een ontvangstbewijs dat na de zoekopdracht in augustus openbaar werd gemaakt, zei dat er geheime documenten waren met betrekking tot de Franse president, Emmanuel Macron, en documenten waarin de clementie werd beschreven die Trump verleende aan zijn oude geldschieter, Roger Stone.

De krant meldde dat de 15 dozen die Trump in januari overhandigde – bijna een jaar nadat hij zijn ambt had verlaten – documenten bevatten van de CIA, de National Security Agency en de FBI

De documenten bevatten meerdere onderwerpen die van belang zijn voor de nationale veiligheid, vertelde een bron aan de krant.

Naar verluidt ging Trump eind 2021 zelf door de dozen voordat hij ze overhandigde.

Maandag daagde Trump de federale regering voor de rechter en vroeg om een ​​speciale meester om te bepalen welke materialen in beslag genomen van Mar-a-Lago kunnen worden gebruikt in het onderzoek naar hem.

De voormalige president diende de rechtszaak in bij de Amerikaanse rechtbank in het zuidelijke district van Florida en zei dat zijn rechten op het vierde amendement waren geschonden door de inbeslagname van bepaalde documenten, waaronder twee van zijn paspoorten.

Het komt erop neer dat een magistraat in Florida zich voorbereidt om te beslissen of de huiszoekingsverklaring die twee weken geleden tot de inval leidde, moet worden ontsloten.

‘Politiek mag de rechtspraak niet beïnvloeden. President Donald Trump is de duidelijke koploper in de Republikeinse presidentsverkiezingen van 2024 en in de algemene verkiezingen van 2024, mocht hij besluiten zich kandidaat te stellen’, luidt de rechtszaak.

Het voegt eraan toe dat de aanval op Mar-a-Lago ‘schokkend agressief’ was en dat de actie ‘geen begrip toonde voor het leed dat het de meeste Amerikanen zou veroorzaken’.

‘Zoals alle burgers wordt (Trump) beschermd door het vierde amendement op de grondwet van de Verenigde Staten. In beslag genomen goederen in strijd met zijn grondwettelijke rechten moeten onmiddellijk worden teruggegeven’.

De rechtszaak draait tussen constitutionele argumenten over het recht op bescherming tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagnames tot enkele van Trumps lang gekoesterde grieven.

‘De regering heeft president Donald J. Trump lang oneerlijk behandeld’, luidt een onderwerp in de rechtszaak.

Het zegt dat het DOJ en de FBI Trump ‘anders hebben behandeld dan welke andere burger dan ook’.

‘Twee jaar van luidruchtige ‘Russische collusie’-onderzoeken hebben geleid tot de bevinding van een speciale aanklager van bevooroordeelde FBI-agenten en functionarissen’, zegt de rechtszaak.

Er staat dat ‘tekstuitwisselingen tussen de hoofdagent (Peter Stzrok) en zijn minnaar (Lisa Page) hun volledige minachting en vooringenomenheid tegen president Trump en zijn aanhangers weerspiegelen, terwijl ze werden belast met het onderzoeken van de kluchtige Russische collusieclaims.

Dat is een verwijzing naar de ‘liefhebbers’ van de FBI, advocaten die aan het onderzoek werkten en die anti-Trump-tweets hadden uitgewisseld.

Een achtergrondvoorwoord voorafgaand aan de buitengewone inval beschrijft de verhuizing van Trump en voormalig first lady Melania Trump naar Mar-a-Lago na de verkiezingen van 2020.

Het pak eist dat een speciale meester toezicht houdt op materialen die in beslag zijn genomen bij de inval van de FBI in Mar-a-Lago, en noemt Donald Trump de ‘duidelijke koploper in de Republikeinse presidentiële voorverkiezingen van 2024’

‘Mar-a-Lago is een historisch herenhuis met 58 slaapkamers en 33 badkamers op 17 hectare land dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot de Intracoastal Waterway’, benadrukt het pak. Een DOJ-functionaris kreeg een opslagruimte te zien waar naast kleding ook overheidsdocumenten werden bewaard

De rechtszaak geeft een stem aan de grieven van Trump, zoals de ‘FBI-liefhebbers’ Peter Strzok en Lisa Page, die aan het Rusland-onderzoek hebben gewerkt

‘Op 20 januari 2021 verlieten president Trump en zijn gezin het Witte Huis. Ze verhuisden terug naar hun huis in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.

‘Mar-a-Lago is een historisch herenhuis met 58 slaapkamers en 33 badkamers op 17 hectare land dat zich uitstrekt van de Atlantische Oceaan tot de Intracoastal Waterway, vandaar de naam, die zee-naar-meer betekent’, zegt het pak – met taal die te vinden was in een glossy vastgoedbrochure.

Het pak beschrijft een bezoek van 3 juni door DOJ-functionaris Jay Bratt, dat te midden van heen en weer kwam over overheidsmateriaal dat in Mar-a-Lago werd bewaard.

Op een gegeven moment bezochten Bratt en een groep functionarissen, onder leiding van twee agenten van de geheime dienst, een opslagruimte waar archiefdocumenten werden bewaard.

‘De opslagruimte bevatte dozen, veel met de kleding en persoonlijke spullen van president Trump en de first lady’, merkt het pak op.

De advocaten van Trump dienden de aanklacht twee weken na de inval in.

Een Amerikaanse magistraat die die zaak behandelde, zei maandag in een bevel dat Trump niet tussenbeide was gekomen in de zaak.

Het pak zegt dat nadat Trump en zijn familie ‘terug in hun huis waren gesetteld’, Trump ‘vrijwillig vroeg’ [the National Archives] verhuizers om naar Mar-a-Lago te komen om 15 dozen met documenten in ontvangst te nemen.’

De rechtszaak brengt ook de mogelijkheid naar voren dat Trump in de rechtbank zal aanvoeren dat de opgehaalde documenten – waaronder enkele op de hoogste classificatieniveaus van de overheid – door hem zijn vrijgegeven.

Het pak stelt dat een intern DOJ ‘taint team’ of ‘filter team’ de rechten van Trump niet voldoende zou beschermen.

‘President Trump heeft bepaald dat er moet worden gezocht naar documenten met classificatiemarkeringen, zelfs als de gemarkeerde documenten zijn vrijgegeven’, staat er.

In de aanklacht staat dat zijn personeel een ‘ijverige zoektocht’ heeft uitgevoerd.

Een politieagent in Palm Beach wordt op 9 augustus gezien buiten het landgoed van Trump in Mar-a-Lago, de dag na de inval

Autoriteiten houden op 9 augustus de wacht buiten Mar-a-Lago. Trump was in Manhattan op het moment van de inval

Documenten met betrekking tot het huiszoekingsbevel voor de nalatenschap van Trump zijn afgebeeld op 18 augustus

Trump sprak de rechtszaak ook aan in een verklaring van zijn Save America PAC.

Hij noemde het een ‘onnodige, ongerechtvaardigde en on-Amerikaanse inbraak door tientallen FBI-agenten en anderen van mijn huis, Mar-a-Lago’.

Hij voegde eraan toe: ‘Ze eisten dat de beveiligingscamera’s werden uitgeschakeld, een verzoek dat we terecht hebben afgewezen. Ze verhinderden dat mijn advocaten konden zien wat er bij de inval werd meegenomen en zeiden ‘absoluut niet’.

‘Ze namen documenten mee die onder het advocaat-cliënt- en uitvoerend privilege vallen, wat niet is toegestaan. Ze namen mijn paspoorten af. Ze brachten zelfs een ‘kluizenkraker’ mee en braken met succes in mijn persoonlijke kluis, waaruit bleek… niets!’ Trump schreef.

‘We eisen verder dat het DOJ wordt gedwongen een ECHTE, zonder ‘planten’, inventaris van mijn eigendom over te dragen die is meegenomen en bekend te maken waar dat eigendom zich nu bevindt.

‘We eisen dat alle items die ten onrechte uit mijn huis zijn meegenomen ONMIDDELLIJK worden teruggegeven’, vervolgde hij, terugkerend naar zijn beschuldiging, zonder bewijs te leveren, dat FBI-agenten materiaal tijdens de huiszoeking hadden geplaatst.

Vervolgens zegt Trump, nadat hij de inval opnieuw heeft gedaan, dat hij de documenten terug wil hebben, zodat hij ze aan de regering kan teruggeven voor gebruik in een presidentiële bibliotheek van Trump.

‘Deze Mar-a-Lago-inbraak, huiszoeking en inbeslagname was onwettig en ongrondwettelijk, en we nemen alle nodige maatregelen om de documenten terug te krijgen, die we hen zouden hebben gegeven zonder de verachtelijke inval in mijn huis. , zodat ik ze aan het Nationaal Archief kan geven totdat ze nodig zijn voor de toekomstige presidentiële bibliotheek en museum van Donald J. Trump’, zei hij.