DOJ issues 40 subpoenas seizes phones two Trump administration officials Capitol riot investigation

Het ministerie van Justitie heeft 40 dagvaardingen uitgevaardigd om informatie te vragen over de acties van voormalig president Donald J. Trump en zijn medewerkers met betrekking tot de verkiezingen van 2020 en de aanval van 6 januari 2021 op het Capitool.

Bij Boris Epshteyn en Mike Roman, beiden adviseurs van Trump, is hun telefoon in beslag genomen als bewijsmateriaal meldt dat de… New York Timesmaar de nieuwe dagvaardingen zijn uitgevaardigd voor een grote verscheidenheid aan mensen rond Trump, van lage assistenten tot zijn meest senior adviseurs.

De actie vertegenwoordigt een escalatie in het onderzoek dat slechts twee maanden voor de tussentijdse verkiezingen komt, na enkele maanden van relatieve rust.

Het onderzoek van 6 januari valt samen met een afzonderlijk onderzoek naar de opslag van geheime documenten door Trump in zijn huis in Mar-a-Lago.

Het ministerie van Justitie doet al meer dan een jaar onderzoek naar de honderden relschoppers die op 6 januari 2021 op de grond zaten in het Capitool.

Andere namen waarmee het DOJ contact heeft gehad en die dicht bij de voormalige president staan, zijn onder meer Dan Scavino, de voormalige directeur van de sociale media van Trump.

Scavino begon voor Trump te werken op een van zijn golfbanen en groeide op tot een van zijn meest loyale assistenten. Hij blijft adviseur van Trump.

The Times meldt hoe het ministerie van Justitie huiszoekingsbevelen uitvoerde om elektronische apparaten in beslag te nemen van mensen die betrokken waren bij de ‘nep-kiezersinspanning’ die in swingstaten woonden, waaronder Epshteyn en Roman, die een campagnestrateeg van Trump was.

Federale agenten namen vorige week de elektronische apparaten van het paar adviseurs in beslag.

Bernard Kerik, een voormalige politiecommissaris van New York City die samen met zijn vriend, de voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, ongegronde beweringen van kiezersfraude promootte, werd ook gedagvaard door openbare aanklagers van het Amerikaanse advocatenkantoor in Washington.

Stephen Miller, voormalig speechschrijver van het Witte Huis en senior adviseur onder president Donald Trump, is ook gedagvaard door het ministerie van Justitie.

Volgens de Times zijn de dagvaardingen op zoek naar informatie in verband met een plan om kiezerslijsten in te dienen die aan Trump zijn toegezegd uit swingstaten die al door Biden waren gewonnen bij de verkiezingen van 2020.

Trump had samen met zijn bondgenoten het idee gepromoot dat swing-staten het blokkeren of uitstellen van de overwinning van Biden binnen het Kiescollege kunnen rechtvaardigen tijdens een gezamenlijke zitting van het Congres op 6 januari 2021.

Naast, en in wat een nieuwe onderzoekslijn is, onderzoeken sommige dagvaardingen de activiteiten van het Save America Political Action Committee, het belangrijkste kanaal waarlangs Trump fondsen is blijven werven sinds hij zijn ambt heeft verlaten.

De afdeling was op zoek naar informatie over de Save America PAC, vermeende ‘nepkiezers’ en communicatie tussen Miller en een lange lijst mensen.

De herziene focus van het ministerie van Justitie op het vermogen van Trump om geld in te zamelen komt net op het moment dat de geselecteerde commissie van het Huis die de aanval van 6 januari onderzoekt, ook vragen heeft gesteld over geld dat Trump heeft weten binnen te halen, allemaal onder het mom van ‘bestrijding van verkiezingsfraude’.

Save America werd gelanceerd twee dagen nadat netwerken de verkiezing van 2020 voor president Joe Biden hadden aangekondigd en geld hadden ingezameld met behulp van Trumps verkiezingsfraudeclaims

De Save America PAC, opgericht enkele dagen na de verkiezingen van 2020, heeft meer dan $ 135 miljoen binnengebracht, waaronder meer dan $ 30 miljoen overgedragen van het campagnecomité van Trump.

De groep heeft ongeveer $ 36 miljoen uitgegeven, waaronder ongeveer $ 3,1 miljoen aan verschillende advocatenkantoren voor juridisch advies, waardoor het in de laatste verslagperiode in juli een oorlogskas van $ 99 miljoen overhield.

De PAC betaalde ook ongeveer $ 8,7 miljoen aan Event Strategies Inc, het bedrijf dat hielp bij het organiseren van de rally van Trump op 6 januari 2021 in DC, die onmiddellijk voorafging aan de rellen in het Amerikaanse Capitool.

De Save America PAC van voormalig president Donald Trump wordt onderzocht als onderdeel van het bredere onderzoek van een federale grand jury naar de aanval op het Capitool van 6 januari

De nieuwe dagvaardingen zijn een ander teken van escalerend toezicht door de politie op Trump.

Vorige maand doorzocht de FBI zijn huis in Florida als onderdeel van het onderzoek naar de vraag of hij geheime documenten van het Witte Huis naar Mar-a-Lago heeft gebracht.

Hij wordt ook geconfronteerd met een civiel onderzoek in New York wegens beschuldigingen dat zijn bedrijf, de Trump Organization, banken en belastingautoriteiten heeft misleid over de waarde van zijn activa.

Trump heeft eerder de FBI-inval bestempeld als ‘vervolgend wangedrag’ en politieke bewapening van het strafrechtsysteem. Hij heeft herhaaldelijk elke aantijging ontkend.

In de 246 jaar sinds de oprichting van de Verenigde Staten is er nog nooit een voormalige president van een misdaad beschuldigd. Voormalige presidenten genieten echter geen algemene immuniteit tegen vervolging.

Donald Trump werd gespot tijdens het golfen rond dezelfde tijd dat zijn juridische team een ​​weerlegging indiende van het beroep van het ministerie van Justitie op het bevel van rechter Aileen Cannon

Maandag werd Trump gespot op zijn golfbaan in Washington DC nadat hij teruggeslagen had naar het ministerie van Justitie in hun voortdurende oorlog over geheime documenten.

De voormalige president leidde maandagochtend een stoet golfkarretjes op zijn landgoed in Loudoun County, Virginia, nadat hij zijn laatste motie had ingediend waarin hij de DOJ afkeurde.

Eric Trump, het jongste kind uit zijn eerste huwelijk, zat naast zijn vader aan de passagierszijde.

Trump plaatste maandag laat op zijn Truth Social-app: ‘Vandaag aan het werk bij @TrumpWashingtonDC aan de Potomac-rivier. Wat een ongelooflijke plek!’

Zijn juridische team bekritiseerde de DOJ eerder op de dag in een nieuwe rechtbank die het beroep van de federale aanklagers weerlegde om de benoeming van een speciale meester te stoppen om documenten te beoordelen die de FBI in beslag had genomen van Mar-a-Lago.

In het 21-pagina’s tellende weerwoord van de rechtbank verwierp hij het onderzoek als een ‘misplaatst opslaggeschil’, terwijl hij vaag leek over de aard van de vraag of documenten in zijn bezit waren geclassificeerd.

Donald Trump werd zondagavond gespot bij een haastige aankomst op Dulles International Airport

Hij verdedigde ook zijn opslag van de documenten en beweerde dat ze op een veilige locatie werden bewaard – ondanks het feit dat het DOJ beweerde dat er enkele topgeheime gegevens werden gevonden in zijn persoonlijke bureauladen.

In hun argument dat Trump de vrijheid heeft om bepaalde documenten als ‘persoonlijk’ te beschouwen, steunen zijn advocaten op een uitspraak over het bewaren van audio-opnamen door Bill Clinton nadat hij in 2000 het Witte Huis verliet. Een rechter sloot zich aan bij Clintons bewering dat ze persoonlijk waren en niet onderworpen aan aan de Presidential Records Act.

Die rechter is Amy Berman Jackson, die het onderwerp was van beschimpingen en aanvallen door Trump en zijn bondgenoten terwijl ze het strafproces van Roger Stone voorzat.

Jackson had echter besloten dat de classificatie ‘door de president was gemaakt, tijdens de ambtstermijn van de president en naar eigen goeddunken’, en er waren geen substantiële bezwaren tegen de nationale veiligheid over de opnames.

Het ministerie van Justitie heeft een zinderende juridische aanvraag vrijgegeven met een foto van documenten die in beslag zijn genomen tijdens de huiszoeking van Mar-a-Lago op 8 augustus. Rechts is een ingelijste omslag van Time Magazine te zien

Maar de advocaten van Trump suggereren dat hij het permanente vermogen heeft om bepaalde records als ‘persoonlijk’ te onderscheiden, zelfs nadat hij zijn ambt heeft verlaten, en stellen: ‘De voormalige president heeft de exclusieve bevoegdheid om een ​​record als persoonlijk of presidentieel te classificeren.’

Ze lijken ook de openbare verklaringen van de ex-president te ondermijnen dat hij de documenten die hij naar Mar-a-Lago heeft gebracht, heeft vrijgegeven – en op een gegeven moment een juridisch verwarde bewering doen dat hij classificaties kon bepalen, zelfs nadat hij zijn ambt had verlaten.

Het komt nadat de DOJ beweerde dat het onderbreken van het onderzoek terwijl de bestanden worden beoordeeld door een derde partij ‘onherstelbare schade’ zou toebrengen aan de nationale veiligheid, volgens een donderdag ingediende rechtbank. Federale aanklagers vroegen om uitzonderingen op het bevel als het gaat om documenten die gemarkeerd zijn als ‘gerubriceerd’.

Trump heeft zondagavond gespeculeerd toen hij onaangekondigd het gebied van Washington, DC binnenvloog, nog steeds zijn golfschoenen aan, zonder een formele reden voor zijn komst.