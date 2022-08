Does this video PROVE Russia is attacking Europe’s largest nuclear plant?

Er zijn beelden opgedoken die bewijzen dat Rusland volgens de Oekraïense atoomwaakhond Europa’s grootste kerncentrale aanvalt en het continent bedreigt met een ramp ‘op de schaal van Fukushima’.

De video, die een eerste blik geeft in de bezette elektriciteitscentrale in Zaporizja, werd gemaakt door Oekraïense arbeiders tijdens een aanval in het weekend en legt het geluid vast van wat lijkt op mortiergranaten die worden afgevuurd en geland.

Nauwelijks een seconde verstrijkt tussen het geluid van de aflopende mortel en de daaropvolgende explosie, iets dat volgens nucleaire baas Petro Kotin bewijst dat het vuur afkomstig moet zijn van Russische troepen die het omliggende gebied bezetten.

De reden voor de aanvallen, zegt Kotin, is dat Russische troepen proberen om hoogspanningslijnen te vernietigen die de fabriek verbinden met het elektriciteitsnet van Oekraïne – terwijl ze ook een gevaarlijke situatie creëren die ze de schuld kunnen geven van Kiev.

Video van een aanval op de kerncentrale van Zaporizja legt het geluid vast van een mortier die afgaat en amper een seconde later een explosie – wat suggereert dat het van dichtbij werd afgevuurd, in door Rusland gecontroleerd gebied

Rook stijgt op uit de kerncentrale donderdag na nieuwe aanvallen, die volgens Oekraïne door Rusland worden uitgevoerd in een ‘valse vlag’-operatie

Er stijgt meer rook op in Zaporizja, waarvan Oekraïne zegt dat het door de troepen van Poetin in een militaire basis is veranderd – met het risico op een nucleaire ramp

Hij voegde eraan toe dat de Russische troepen die de fabriek bezetten allemaal in bunkers waren verdwenen kort voordat de mortieren het vuur openden, terwijl ze de Oekraïense arbeiders die ze bovengronds gegijzeld achterlieten, achterlieten, als verder bewijs dat Moskou de schuldige is.

Kotin zegt dat de Russische bezetters de stroom die wordt opgewekt in de fabriek van Oekraïne naar de Krim willen leiden, die in 2015 werd losgekoppeld van de rest van het elektriciteitsnet van het land nadat het door Rusland was geannexeerd.

Momenteel werkt slechts een van de drie hoogspanningslijnen die de fabriek met het Oekraïense net verbinden – met Kotin vertelt De tijden dat de situatie zeer precair is, omdat het doorsnijden van de laatste lijn een stroomonderbreking van de reactoren zou veroorzaken.

Dat zou betekenen dat het koelsysteem van de fabriek zou moeten draaien op dieselgeneratoren, die maar voor twee weken brandstof hebben.

Zodra die brandstof opraakt, zouden de Russen of de Oekraïense arbeiders die ze gegijzeld houden handmatig water door koeltanks moeten pompen om de reactoren stabiel te houden. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot een kernsmelting.

De situatie wordt verder bemoeilijkt door het feit dat Rusland van de energiecentrale een militaire basis heeft gemaakt, gepantserde voertuigen en explosieve munitie in en rond de reactoren heeft gestationeerd.

‘Ongeveer 50 zware voertuigen met explosief materiaal zijn op het grondgebied van de fabriek’, zei Kotin. ‘Het is een gevaarlijke situatie.

‘De situatie is de afgelopen twee weken verslechterd, toen ze 14 zware wapenvoertuigen in de turbinehallen van reactoren nummer één en zes in nummer twee plaatsten.

‘Als een van hun explosieve materialen daar zou ontploffen, zou dat een enorme brand veroorzaken zonder de mogelijkheid om het te blussen voordat het de reactor bereikt.’

Een brand in een van de zes reactoren kan een ramp veroorzaken die vergelijkbaar is met die van Fukushima – de Japanse kerncentrale die instortte nadat ze in 2011 werd getroffen door een tsunami.

President Zelensky hekelde gisteravond wat hij ‘Russisch terrorisme’ noemde en beschuldigde het Kremlin ervan ‘de hele wereld te bedreigen’ met radioactieve radioactieve neerslag.

‘Absoluut iedereen in de wereld zou onmiddellijk moeten reageren om de bezetters van het grondgebied van de kerncentrale van Zaporizja te verdrijven’, zei hij.

‘Dit is een wereldwijd belang, niet alleen een Oekraïense behoefte.’

Rafael Grossi, hoofd van de wereldwijde nucleaire waakhond IAEA, zei gisteravond op een VN-top om de situatie in Zaporizja te bespreken, dat het nieuws over aanvallen op de fabriek ‘zeer alarmerend’ was.

Oekraïense kerncentrale zegt dat Russische troepen proberen hoogspanningsleidingen op te blazen die de centrale verbinden met het elektriciteitsnet van Oekraïne

Russische troepen hebben de centrale sinds begin maart bezet, maar hebben daar Oekraïense ingenieurs gegijzeld zodat ze hem kunnen blijven runnen

Grossi drong er bij Rusland en Oekraïne op aan om nucleaire experts onmiddellijk toe te staan ​​de schade te beoordelen en de veiligheid en beveiliging te evalueren in het uitgestrekte nucleaire complex, waar de situatie ‘zeer snel verslechtert’.

Hij wees op beschietingen en verschillende explosies in Zaporizja afgelopen vrijdag, waardoor de elektrische stroomtransformator en twee reservetransformatoren moesten worden stilgelegd, waardoor één kernreactor moest worden stilgelegd.

Grossi eiste een stopzetting van militaire acties ‘die zelfs maar het kleinste potentieel hebben om de nucleaire veiligheid in gevaar te brengen’ bij zo’n belangrijke installatie.

Hoewel een voorlopige beoordeling door experts ‘geen onmiddellijke bedreiging voor de nucleaire veiligheid’ aantoonde in de fabriek door de beschietingen en militaire acties, ‘kan dit elk moment veranderen’, waarschuwde hij.

De oproep van Grossi kwam overeen met de oproep van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres eerder donderdag om een ​​einde te maken aan alle militaire activiteiten rond de fabriek in Zaporizja, waarbij hij waarschuwde dat eventuele schade zou kunnen leiden tot ‘catastrofale gevolgen’ in de omgeving, de regio en daarbuiten.

Grossi, directeur-generaal van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, gaf een virtuele briefing aan de VN-Veiligheidsraad tijdens een bijeenkomst die door Rusland was bijeengeroepen om te bespreken wat volgens Moskou Oekraïense aanvallen op de fabriek waren.

Terwijl de centrale door Rusland wordt gecontroleerd, blijft het Oekraïense personeel de nucleaire operaties uitvoeren. Het is in Enerhodar, een stad die begin maart door Russische troepen werd ingenomen, kort nadat ze Oekraïne waren binnengevallen.

Grossi zei dat verklaringen van Rusland en Oekraïne ‘vaak worden tegengesproken’ en dat het IAEA geen belangrijke feiten kan bevestigen, tenzij zijn experts Zaporizja bezoeken.

De Russische ambassadeur Vassily Nebenzia vertelde de raad dat ‘de criminele aanvallen van Kiev op nucleaire infrastructuur de wereld op de rand van een nucleaire catastrofe brengen’.

Hij beschuldigde de Oekraïense strijdkrachten de afgelopen dagen van herhaaldelijk gebruik van zware artillerie en meervoudige raketsystemen om de fabriek in Zaporizja te beschieten, ook op donderdag.

‘De achtergrondstraling bij de kerncentrale is op dit moment binnen de perken, maar als de stakingen doorgaan is het slechts een kwestie van tijd’, waarschuwde Nebenzia. ‘We roepen staten die het Kiev-regime steunen op om hun volmachten in toom te houden en hen te dwingen de aanslagen onmiddellijk en voor eens en voor altijd te stoppen.’

Rafael Grossi, hoofd van de nucleaire waakhond van de VN, spreekt een top in New York toe waarin wordt opgeroepen om internationale inspecteurs dringend toegang tot de fabriek te geven

De Oekraïense VN-ambassadeur, Sergiy Kyslytsya, beschuldigde Rusland van het gebruik van “uitgebreide plannen van bedrog, sabotage en doofpotaffaires” om de beschieting op Zaporizja te organiseren, ook op donderdag, die “een ongekende bedreiging vormt voor de nucleaire veiligheid van Oekraïne, Europa en de wereld als geheel.’

Het Oekraïense staatsbedrijf dat de fabriek exploiteert, Enerhoatom, zei dat er donderdag hernieuwde Russische beschietingen waren op de Zaporizja-faciliteit en nabijgelegen gebouwen.

‘Vijf (treffers) werden geregistreerd in de buurt van het kantoor van de fabrieksdirectie – direct naast de laslocatie en de opslagfaciliteit voor stralingsbronnen’, zei Enerhoatom in een bericht op zijn officiële Telegram-kanaal. ‘Het gras vatte vlam boven een klein gebied, maar gelukkig raakte niemand gewond.’

De Oekraïense ambassadeur vertelde de raad dat de enige manier om de nucleaire dreigingen weg te nemen, is door de Russische troepen terug te trekken en de fabriek terug te geven aan Oekraïne.

Nebenzia zei dat Rusland in juni een bezoek van de IAEA aan Zaporizjzja steunde, dat op het laatste moment door VN-veiligheidsexperts ‘een rood licht’ kreeg. Moskou staat klaar om ‘alle mogelijke hulp’ te bieden om eventuele problemen voor een bezoek ‘zelfs voor eind augustus’ op te lossen,’ zei hij.

Yevhen Balytskyy, het door het Kremlin geïnstalleerde tijdelijke hoofd van de regio Zaporizja, zei donderdag dat de door Rusland gesteunde regering daar klaar stond om de veiligheid en beveiliging te waarborgen van elke IAEA-delegatie die werd gestuurd om de omstandigheden te onderzoeken.

Hij zei in een interview op de Russische staatstelevisie dat de door het Kremlin gesteunde autoriteiten gepantserde voertuigen hadden voorbereid voor de internationale gezanten.

Kyslytsya gaf Ruslands ‘ongerechtvaardigde omstandigheden’ de schuld van de vertraging bij het krijgen van IAEA-experts naar Zaporizja, en zei dat Oekraïne klaar staat om ‘alle noodzakelijke hulp’ te bieden om de reizen van het nucleaire team door Oekraïens gecontroleerd gebied te vergemakkelijken, dat slechts vijf mijl van de fabriek aan de overkant ligt. de rivier de Dnjepr.

Bonnie Jenkins, de Amerikaanse staatssecretaris voor wapenbeheersing, noemde de situatie in Zaporizja ‘een ander tragisch resultaat’ van de Russische invasie van Oekraïne.

Ze zei dat de oplossing eenvoudig is: Rusland moet zijn troepen onmiddellijk terugtrekken uit Oekraïne, zodat Oekraïners ‘de onberispelijke veiligheid, beveiliging en waarborgen kunnen herstellen die het decennialang in de faciliteit heeft gehandhaafd’.

Aan het einde van de raadsvergadering zei Grossi dat er ‘een gemene deler’ was onder de 15 leden: ‘Iedereen is het erover eens dat de nucleaire veiligheid en beveiliging behouden moet blijven. . En iedereen vindt dat deze missie moet plaatsvinden.’

‘Dus het is niet langer een kwestie van of, het is alleen een kwestie van wanneer’, zei de nucleaire chef van de VN. ‘Het wanneer moet zo snel mogelijk zijn.’

Guterres deed in een verklaring ‘uit gezond verstand en reden’ een beroep op het vermijden van acties ‘die de fysieke integriteit, veiligheid of beveiliging van de kerncentrale in gevaar zouden kunnen brengen’, en op het terugtrekken van al het militair personeel en materieel.

De Russische inname van Zaporizja hernieuwde de vrees dat de reactoren van de grootste van de vier kerncentrales van Oekraïne zouden kunnen worden beschadigd, waardoor een nieuwe noodsituatie ontstond, zoals het ongeluk in Tsjernobyl in 1986, de grootste nucleaire ramp ter wereld. Dat gebeurde ongeveer 110 kilometer (65 mijl) ten noorden van de hoofdstad Kiev.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy vertelde defensieleiders donderdag op een conferentie in Kopenhagen dat de gevolgen van een stralingsongeval in Zaporizja ‘zelfs rampzaliger zouden kunnen zijn dan Tsjernobyl, en in wezen hetzelfde als het gebruik van kernwapens door Rusland, maar zonder een nucleaire aanval’ .’

‘Als de Sovjetautoriteiten de ramp in Tsjernobyl en de volledige gevolgen ervan probeerden te verbergen, zijn de Russische autoriteiten veel cynischer en gevaarlijker’, zei hij. ‘Ze doen er alles aan om het risico op een nucleaire ramp zo groot mogelijk te maken, en liegen tegen de hele wereld dat iemand anders de schuldige is.’