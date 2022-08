Documentary reveals woman was manipulated into dating her high school teacher

Een vrouw die ten prooi viel aan het misbruik van haar leraar op de middelbare school, onderzocht haar vroegere relatie met hem opnieuw in een nieuwe documentaire, terwijl ze een wijdverbreide epidemie van verzorging en seksueel misbruik in het onderwijssysteem blootlegde.

Cheryl Nicholas, nu 39, een filmmaker uit Little Elm, Texas, groeide op met bewondering voor de charme van het leven in een klein stadje, totdat ze het middelpunt werd van een schandaal dat haar wereld veranderde.

In een vierdelige docuserie getiteld Keep This Between Us, vertelt Cheryl over de relatie die ze had met haar dramaleraar op de middelbare school toen ze 16 was.

Ze zegt dat haar leraar haar het gevoel gaf dat ze het slimste meisje in hun kleine stad was en die ze als ‘mentor’ bewonderde, haar uiteindelijk verraadde en haar gevoel voor onschuld wegnam.

Cheryl Nicholas, nu 39, uit Little Elm, Texas

De documentaire van de filmmaker getiteld Keep This Between Us

Cheryl, die opgroeide in het kleine stadje Little Elm, beschreef haar dramaleraar op Little Elm High School

De documentaire, die op 29 en 30 augustus verschijnt op Freeform en kan worden gestreamd op Hulu, beschrijft de nacht waarop hun verboden relatie begon en hoe de relatie haar volgde van haar tienerjaren tot aan de universiteit.

Toen Cheryl net 16 jaar oud was, nodigde haar dramalerares op de middelbare school, die ze niet bij naam noemt, haar en een paar van haar klasgenoten bij hem thuis uit om naar een comedyserie uit de jaren 90 ‘Strangers with Candy’ te kijken.

Later die avond, terwijl zijn vrouw in een andere kamer was en haar klasgenoten niet in de buurt waren, boog haar leraar zich naar voren om Cheryl te kussen.

‘Ik wist dat het niet zomaar een flirt was. [I knew it was wrong] toen het een echt fysiek iets werd.

‘Het was bij hem thuis’ [and] een stel theaterkinderen zou er regelmatig heen gaan en hij en zijn vrouw zouden ons uitnodigen en ze zouden voor ons koken.

‘[His wife] was niet op de hoogte van wat er gebeurde,’ vertelde Nichols De post.

In een trailer van haar kwetsbare docuserie geeft ze toe: ‘Ik had een relatie met mijn lerares en het begon toen ik 16 was.’

Cheryl onderzocht opnieuw de relatie met de man die ze dacht te kunnen vertrouwen met haar leven en die haar naar verluidt voor een relatie had gezorgd.

In de trailer van de aangrijpende documentaire gaf Cheryl kijkers een kijkje in de relatie en las een e-mail van haar voormalige leraar.

De documentaire beschrijft de nacht waarop hun verboden relatie begon en hoe de relatie haar volgde van haar tienerjaren tot aan de universiteit

In de trailer van de aangrijpende documentaire gaf Cheryl kijkers een kijkje in de relatie en las ze een e-mail van haar voormalige leraar

De e-mail vroeg Cheryl om hun relatie 'geheim' te houden en wordt beschreven als 'steeds seksueler worden'

‘Liefste Pony: Oké, eerst en vooral – stuur nooit een e-mail met je echte naam erop. Denk eraan, dit is ons kleine geheimpje.’

Ze voegde eraan toe: ‘Hij begint gewoon steeds seksueler te worden.’

De serie werpt licht op het groeiende aantal vrouwen in het hele land dat is verzorgd door oudere mannelijke opvoeders.

En terwijl Cheryl opmerkt dat de relatie ‘heel onschuldig’ begon, onthulde ze dat het ‘zeer opzettelijk van zijn kant’ was, eraan toevoegend dat hij het veranderde in een ‘direct seksueel insinuatiegesprek’.

De filmmaker zei dat ze de waarschuwingssignalen over het hoofd had gezien vanwege haar bewondering voor de man die ze als haar mentor en vriend beschouwde, wat volgens haar in de docuserie veel voorkomt bij jonge vrouwen die het slachtoffer zijn van verzorging.

Het nationale netwerk voor verkrachting, misbruik en incest (RAINN) definieert verzorging als een patroon van manipulatief gedrag dat vaak wordt gebruikt om jonge kinderen en tieners seksueel te misbruiken.

RAINN merkt op dat misbruikers vaak manipulatieve tactieken gebruiken en zich richten op kwetsbare slachtoffers om hen emotioneel of fysiek te isoleren van dierbaren door hun vertrouwen te winnen door aandacht, geschenken of het delen van ‘geheimen’.

Deze tactieken worden het meest gebruikt door iemand in de nabije kring van een slachtoffer, zoals een familielid, vriend of leraar.

‘Hij was gewoon makkelijk in de omgang en hij verrijkte de delen van mijn leven die nodig waren voor verrijking.

‘Ik dacht dat hij de maan had opgehangen. Ik dacht dat hij het beste ooit was en ik vond het geweldig hoeveel aandacht hij me gaf.

Ik voelde me geliefd door hem. Hoe kun je niet van iemand houden die zoveel in je heeft geïnvesteerd?’

De serie werpt licht op het groeiende aantal vrouwen in het hele land dat is verzorgd door oudere mannelijke opvoeders

En terwijl Cheryl opmerkt dat de relatie 'heel onschuldig' begon, onthulde ze dat het 'zeer opzettelijk van zijn kant' was

Cheryl zei dat ze de waarschuwingssignalen over het hoofd had gezien vanwege haar bewondering voor hem

En terwijl Cheryl haar leraar op een voetstuk plaatste toen ze een tiener was, realiseerde ze zich al snel dat hij deze tactieken doelbewust gebruikte om haar loyaliteit te winnen en hun relatie geheim te houden tot ze op de universiteit zat.

Voordat Cheryl aan haar vijfjarige reis begon om licht te werpen op een epidemie van wijdverbreide verzorging, had ze geen andere mede-overlevenden ontmoet, maar dat veranderde al snel.

De trailer introduceert ook overlevende Heaven Rubin, nu 25, uit Florida, die vertelde over haar relatie met voormalig middelbare schoolleraar Jason Meyers, van wie ze beweert dat ze haar seksueel heeft misbruikt toen ze 17 was.

Haven won $ 6 miljoen aan schadevergoeding in haar zaak tegen het schoolbestuur van Miami Dade.

Hoewel de staat Florida strafrechtelijk vervolgd werd tegen Meyers, werd hij niet schuldig bevonden en ontkent hij de beschuldigingen.

‘Ik was bang dat als ik iets zou zeggen, ik iemands leven zou verpesten.

‘Ik was een kind,’ zei Heaven in de docuserie.

Tijdens het filmen van de documentaire ontdekte Cheryl dat de toegangspoort van verzorging tot seksueel misbruik veel vaker voorkwam dan ze zich had voorgesteld.

In 2004 publiceerde het ministerie van Onderwijs een uitgebreide rapport over seksueel misbruik op openbare scholen.

Het onderzoek, uitgevoerd door de American Association of University Women, onder 2.065 studenten in de groepen acht tot en met elf, wat neerkomt op bijna 10 procent van de K-12-studenten is het slachtoffer geworden van seksueel wangedrag door een onderwijzer van een openbare school.

Het percentage vertaalt zich in bijna 4,5 miljoen kinderen in het hele land die lijden aan seksueel wangedrag terwijl ze in de klas zitten, met naar schatting 3 miljoen die lijden aan fysieke mishandeling door een medewerker van een openbare school.

Heaven Rubin, nu 25, uit Florida, is ook te zien in de documentaire en vertelt over haar vermeende seksueel misbruik van haar voormalige leraar

Haven won $ 6 miljoen aan schadevergoeding in haar zaak tegen het Miami Dade-schoolbestuur en zei dat ze slechts een ‘kind’ was tijdens haar misbruik en bang was dat ze ‘iemands leven zou verwoesten’

Keep This Between Us gaat in première op maandag 29 augustus om 21.00 uur op Freeform als een tweedaags evenement en zal beschikbaar zijn om te streamen op Hulu

Volgens een 2017 case study door de National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), zijn degenen die het meest waarschijnlijk het slachtoffer worden van seksueel wangedrag door een schoolmedewerker vrouwelijke middelbare scholieren, net als Cheryl.

Toen Cheryl besloot naar Californië te verhuizen om een ​​carrière als filmmaker na te streven, eindigde de relatie.

Ze merkte op dat haar voormalige dramaleraar nooit enige consequenties heeft gehad voor hun relatie, maar hij werd ontslagen nadat hij betrapt was op een ongepaste relatie met een andere student.

In de documentaire probeert Cheryl haar voormalige leraar te bereiken voor commentaar.

‘Ik heb hem al zo’n 10 jaar niet meer gesproken en ik had hem zeker niet gezien.

‘Ik was echt zenuwachtig. Ik had veel therapie ondergaan en ik was echt bezorgd dat ik op een bepaalde manier terug in zijn web zou worden getrokken, om helemaal eerlijk te zijn.

‘Ik was bang dat hij me zou kunnen manipuleren’, vertelde Cheryl aan The Post.

Ze voegde eraan toe dat hij tijdens hun gesprek de beschuldigingen niet ‘rechtstreeks ontkende’ en dat ze er spijt van had dat ze contact met hem had opgenomen.

‘Ik zou er niet voor pleiten dat slachtoffers de confrontatie aangaan met de mensen die hen hebben verzorgd of hun misbruikers.

‘Ik zou nooit pleiten voor een confronterend moment. Er was een deel van mij dat er naïef in sprong als filmmaker en ik had geen idee wat er met me zou gebeuren. Het is een lange weg geweest.’

Cheryl heeft haar relatie met zichzelf en anderen opnieuw onderzocht sinds ze begon te werken aan Keep This Between Us en hoopt dat haar deels persoonlijke verhaal en deels culturele verkenningsdocumentaire meer gesprekken zal aanwakkeren over de waarschuwingssignalen van verzorging.

Keep This Between Us gaat in première op maandag 29 augustus om 21.00 uur op Freeform als een tweedaags evenement en zal beschikbaar zijn om te streamen op Hulu.