Divorcee ROSIE GREEN, 48, shares her hard-learned lessons on online dating

Niemand zal ooit nog van me houden. Dat waren de woorden die ik drie jaar geleden onder het kopje ‘je grootste angst’ schreef, als onderdeel van een oefening bij een bootcamp voor echtscheidingen.

Ik was banger om alleenstaand te zijn dan om dakloos te worden of vast te zitten in het financiële vagevuur.

Dat gezegd hebbende, ik was niet bepaald onbevreesd over het vooruitzicht iemand te vinden die van me houdt. Alleenstaande vrienden hadden me gewaarschuwd voor online daten. De zelfvertrouwen-verpletterende no-show dates, ongewenste naaktfoto’s, ghosting en love bombing en het zogenaamde ‘broodkruimelen’ (dwz je leiden door interessante stukjes te laten zien zonder de intentie om daadwerkelijk uit te gaan – verrassend vaak online) .

Het is ontmoedigend, vooral als je zelfvertrouwen op een historisch laag niveau staat na de scheiding, maar ik heb geleerd dat het echt niet somber hoeft te zijn. Je hebt alleen een strategie nodig.

Op 45-jarige leeftijd liep het huwelijk van Rosie Green (foto) stuk en was ze single. De in het VK gevestigde journalist heeft haar ultieme lijsten van DO’s en DO NOT’s voor het vinden van een man nageleefd

Er zijn manieren om het systeem te spelen, de weegschaal in uw voordeel te laten kantelen en – belangrijker nog – het plezier ervan te herontdekken: de luxe van verkleden, de huivering een knappe vreemdeling te ontmoeten…

Ik besloot ervoor te gaan een jaar nadat mijn huwelijk stuk was gegaan.

Op mijn 45ste was ik al 26 jaar niet single geweest. (Ik had mijn ex op 18-jarige leeftijd op de universiteit ontmoet.) Dus een deel van mij was opgewonden bij het vooruitzicht nieuwe mannen te ontmoeten.

Een vriend nam de leiding en schreef me in bij Hinge, een site die beweert te gaan over het vinden van relaties in plaats van hook-ups. Het voelde raar. En toen een beetje geweldig toen al deze mannen voor mijn ogen begonnen te flitsen.

In vijf maanden tijd ging ik op tien dates. Ik vond het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, hun verhalen te horen. Ik telde het als een succes als ik een leuke tijd had gehad. En steevast deed ik dat.

Er waren ups en downs, dat was duidelijk. De man die de hele tijd een zonnebril droeg – binnenshuis. De man die (serieus) probeerde me voor de eerste date naar Mallorca te vliegen. Degenen die spookten en degenen die wilden dat ik ze foto’s van mezelf stuurde – naakt.

De man van wie ik dacht dat hij een ouderwetse, ietwat stuntelige charme had, maar bleek een sul te zijn die onophoudelijk over zichzelf praatte en zijn exen kwaad maakte – zijn vrouw en de vrouw voor wie hij haar had verlaten.

Maar over het algemeen waren de pluspunten groter dan de minpunten. Ik ontmoette twee vriendjes via dating-apps – beide duurden ongeveer zes maanden – en het speelde een integrale rol bij het terugwinnen van mijn zelfrespect na mijn verwoestende scheiding.

Ik ben nu met een man die ik IRL (in het echte leven) heb ontmoet – geïntroduceerd via een vriend – en we zijn al meer dan een jaar samen. Ik ben zo blij en dit komt mede dankzij de lessen die ik heb geleerd tijdens het datingcircuit.

Serieus, als je in de juiste ‘zone’ komt, kan online daten het meest briljante geschenk van de moderne tijd zijn. Je hoeft je alleen maar aan deze gouden regels te houden…

TIPS OM HET ALGORITME TE VERSLAAN

Rosie raadt aan om strategisch te denken, aangezien u uw profiel aan zoveel mogelijk mensen op de website wilt laten zien en u wilt dat nieuwkomers het snel zien

Denk strategisch: je wilt dat je profiel aan zoveel mogelijk mensen in de app wordt getoond en, cruciaal, dat nieuwkomers het snel zien. Nieuwe gebruikers worden ingenomen, of worden afgemat, en u wilt toegang tot hen voordat een van beide gebeurt.

Om dit waarschijnlijker te maken, moet u de site regelmatig bezoeken. Als ze inactiviteit detecteren, zullen de mensen – of algoritmen – die de app uitvoeren, uw profiel minder zichtbaar maken. Door uw foto’s elke maand te verversen (nieuwe toevoegen en oude verwijderen) krijgt uw profiel meer bekendheid.

Selfies krijgen trouwens 40 procent minder engagement dan normale foto’s. Vermijd het filteren van je foto’s of het dragen van een zonnebril, maar lach met je tanden, voeg volledige lengtes toe en een foto terwijl je iets doet waar je van houdt. Ik betaalde het extra geld voor de premium service. Op Scharnier komt dit neer op £ 10 per maand als u kiest voor een periode van zes maanden. Minder dan een afhaalmaaltijd en het is jouw toekomst, dus waarom zou je niet?

DE JUISTE TOON INSTELLEN

Rosie zegt dat ze de dates luchtig moet houden. Ze behandelt ze op dezelfde manier als elk ander groot evenement dat eng aanvoelt: tot drie tellen en diep ademhalen

Er rust zoveel op die eerste berichten. Maak ze luchtig en leuk. Te afstandelijk zijn is onaangenaam, net als te scherp zijn. Ga niet te vroeg te diep of te seksueel. In dit stadium moet u in principe niet te veel investeren.

Stel je voor dat je een bericht stuurt met een nieuwe collega. Je zou ze graag willen ontmoeten, maar je hele eigenwaarde/toekomstige leven hangt er niet van af. Oh, en vermijd stockreacties of openingszinnen die geen originaliteit vertonen. ‘Hoi!’ zal het niet snijden.

Wat betreft de data zelf, wees luchtig. Ik behandel ze op dezelfde manier als elk ander groot evenement dat eng aanvoelt: tel tot drie en haal diep adem. Ik herinner mezelf er ook aan dat wat er ook gebeurt, het maar een paar uur is en dan ben ik weer thuis.

LIEG NIET – ZELFS OVER JE LEEFTIJD

Handen omhoog, ik heb dit op de harde manier geleerd. Op mijn profiel zette ik mijn locatie als Londen in plaats van het dorp Home Counties waar ik echt woon. Ik wilde niet dat iemand in de buurt me zou zien op een app. Dit was achteraf een vergissing. Ik werd begroet door een onheilspellende stilte toen ik mijn ware locatie opbiechtte aan de man die mijn eerste vriendje zou worden en hij bleef het tijdens onze relatie opvoeden.

Een vriend van mij scheert een paar jaar van haar leeftijd af. Dit stoot mannen ook af. Idem het gebruik van filters.

LAAT DE VEILIGHEIDSREMMEN LOS

Sommige datingexperts raden aan om eerste dates kort en zakelijk te houden. Zeg, een koffie met een strak tijdslot. Ben ik het niet mee eens. Ik denk dat dat een nederlaag is voordat je zelfs maar begonnen bent.

Voor mijn dates ging ik uit eten – maar was selectief over met wie ik dat deed. Op die manier had het niet het gevoel dat ik hen of mij ‘interviewde’.

De beperkingen van alleen een kopje koffie of een ‘snel drankje’ voelen voor mij alsof jullie allebei al een voet buiten de deur hebben. Het klinkt misschien contra-intuïtief, maar het voelt als minder druk om je aan een aanzienlijk deel van de tijd te binden. Het is ook een teken van emotionele vrijgevigheid en het tegenovergestelde van afgemat en gespannen zijn.

Het loonde voor mij, want ik had zoveel leuke avonden en de meest succesvolle daarvan was toen de veiligheidsremmen loskwamen en ik ontspande. Ik weet dat er een trend is voor nuchter daten, maar ik vond een paar drankjes een essentieel sociaal smeermiddel.

HOE EEN ‘ZQ DATER’ TE BEHANDELEN

Stel vragen, flirt een beetje, vlei een beetje. Vraag hen naar hun werk, hun leven, hun familie. Ook als je er niet van houdt, kun je hier iets leren.

Online datingforums staan ​​vol met mensen die praten over ZQ daters ZQ = nul vragen). Wees niet die persoon. Als je date eindeloos over zichzelf praat, laat dan pauzes in het gesprek en hopelijk worden ze eraan herinnerd om naar je te vragen.

Vergeet niet dat ze ook nerveus zullen zijn. Stel ze op hun gemak. Stuur ze weg van eerdere partners. Zeg iets aardigs over hun kleding of geur. Zoek een gemeenschappelijke basis. En zacht plagen (in plaats van puntige weerhaken) zal elke verbinding verdiepen en een gevoel van vertrouwdheid creëren.

WEET WANNEER JE OP JE HANDEN MOET ZITTEN

Wees open en vriendelijk, maar achtervolg ze niet. Rosie zegt dat je duidelijk moet maken dat je ze leuk vindt, maar dat je ze niet mee uit vraagt ​​en adviseert om pas na een paar maanden emotioneel in een relatie te investeren.

Achtervolg ze niet. Ik weet dat het 2022 is en het is ouderwets om de bal in hun kamp te leggen – maar als het gaat om het regelen van de volgende date, zeg ik: ga op je handen zitten.

Wees open, wees vriendelijk, maak duidelijk dat je ze leuk vindt, maar vraag ze niet mee uit. Ik zou ook zeggen: investeer emotioneel pas over een paar maanden in een relatie. Zie het als een proeftijd voor het daten.

Als het gaat om mannen die je snaps sturen, als ze op het randje van te seksueel of te overvloedig zijn, sluit ze dan voorzichtig af door ofwel niet op de foto’s te reageren, door met een ander onderwerp bezig te zijn of door te zeggen dat je dat soort dingen voor later wilt bewaren.

Als ze veel te seksueel zijn, blokkeer, blokkeer, blokkeer. De kans is groter dat je dit soort dingen tegenkomt in hook-up-apps zoals Tinder.

ZEG JA TEGEN TWEEDE KANS

Het is te gemakkelijk om iemand te ontslaan omdat je zijn kleren niet meteen van je af wilt rukken. Misschien was hun lengte niet zoals geadverteerd of lijken ze een beetje te stil. Maar ik denk dat online daten alles over vinkjes kan worden, terwijl het goed is om te zien wat er op de tweede, derde of vierde date naar voren komt. De persoon die je denkt te willen, is misschien niet de persoon die je nodig hebt. Toen ik aan het daten was, als ik twijfelde over iemand, zou ik het nog minstens één kans geven. Misschien twee.

ER KAN VEILIGHEID ZIJN IN CIJFERS

In de begindagen van het daten raden experts zoals de echtscheidingscoach Sara Davison aan om met vier of vijf mannen tegelijk te chatten. Het zorgt ervoor dat je je niet te veel op een van hen concentreert, waardoor je te veel geïnvesteerd wordt. Bovendien is het leuk. Ik deed dit in de begindagen van online daten. Dat gezegd hebbende, het was tijdrovend!

GA GRAAG VERDER

Ik was hier in het begin niet zo goed in. Ik heb misschien zelf wat ghosting gedaan, waar ik niet trots op ben. Ik heb van mijn beste vriend geleerd dat dit geen best practice is. Doe anderen aan en zo. Dus ik zou zeggen: ‘Ik zie geen romantische toekomst voor ons.’ Gemakkelijk.

NIEMAND WIL EEN ‘AFHANKELIJKE’

Rosie zegt dat het belangrijk is om aan te bieden om je eigen weg te betalen op alle data waarop je gaat. Geen enkele man of vrouw wil het gevoel hebben dat ze een afhankelijke persoon aannemen

Het is belangrijk om aan te bieden om op alle data te betalen. Ik maak een uitzondering als ze een superduur restaurant suggereren, maar zelfs dan zou ik de drankjes aan het begin of aan het einde kopen. Of betaal voor de taxi. Ik denk dat het fundamentele menselijke psychologie is. Geen enkele man of vrouw wil het gevoel hebben dat ze een afhankelijke persoon aannemen.