Dissident Iranian journalist tells the regime to ‘go to hell’

De Iraanse journalist en activist Masih Alinejad zei maandag tegen de Iraanse regering dat ze ‘naar de hel’ moest gaan nadat ze beweerde dat het regime van het land verantwoordelijk was voor het sturen van een man gewapend met een geladen AK-47 naar haar wijk in Brooklyn.

‘Ga naar de hel’, zei Alinejad in een direct bericht aan het Iraanse regime tijdens een camera-interview met CNN. ‘Ik ben niet bang voor je. Ik heb maar één leven. Jij geeft om macht – ik geef om mijn waardigheid – en vrijheid zoals miljoenen andere mensen in Iran.’

Khalid Mehdiyev, 23, werd donderdag gevonden met het aanvalsgeweer, een tijdschrift met hoge capaciteit en meer dan $ 1.000 in contanten verstopt in zijn auto, volgens een federale klacht.

Mehdiyev zat twee dagen buiten het huis van de journalist in Brooklyn in zijn grijze Subaru Forester SUV met een Illinois-kenteken voordat hij werd betrapt op Alinejad’s Ring-camerabeelden, waarop de 23-jarige op haar veranda ronddwaalde.

‘Ik ben niet bang [for] mijn leven helemaal niet omdat ik weet wat ik doe,’ zei Alinejad. ‘Ik heb maar één leven en ik heb mijn leven gewijd aan het geven van een stem aan het Iraanse volk in Iran dat moedig de straat op gaat, met geweren en kogels om te protesteren tegen het Iraanse regime, maar dit gebeurt in Amerika. Dit is aan het gebeuren [for the] tweede keer. Ze proberen Amerikaanse burgers te vermoorden, te doden en te ontvoeren [on] Amerikaanse bodem.’

De politie onderzoekt waarom Mehdiyev het huis van Alinejad uitkaapte.

Luister alsjeblieft naar dit interview op CNN en wees mijn stem. Vorige week arresteerde het Iraanse regime anti-verplichte hijab-vrouwen in Iran en martelde hen om zichzelf en mij op de staatstelevisie aan de kaak te stellen. Nu sturen ze een man met geladen AK-47 naar New York om me te vermoorden. pic.twitter.com/2WubfRCTTB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 1 augustus 2022

Alinejad, 45, vertelde CNN dat het Iraanse regime het op haar familie heeft gemunt omdat ze constant haar gedachten over vrijheid en vrouwenrechten in Iran uiten, vooral omdat sommige vrouwen proberen de traditionele hijab kwijt te raken.

‘Eerst hebben ze mijn broer in de gevangenis gezet om me te straffen,’ zei Alinejad. ‘Ten tweede hebben ze mijn zus op tv gebracht om me publiekelijk te verloochenen. Ten derde, mijn moeders urenlang ondervraagd en haar gevraagd me mee te nemen naar Turkije.’

‘Ze voegde eraan toe: ‘Toen arresteerden ze al deze vrouwen en brachten ze allemaal op tv om me publiekelijk te verloochenen.’

Alinejad legde uit hoe het Iraanse regime zich op haar familie heeft gericht in een poging haar inspanningen voor de rechten en vrijheid van vrouwen in het land te bestrijden

Alinejad heeft zich uitgesproken tegen corruptie in de Iraanse regering. In januari 2020 worden anti-regeringsdemonstranten gezien buiten de Iraanse ambassade in Berlijn

Alinejad werd in 2021 het doelwit van een ontvoeringscomplot voordat hij werd gered door de FBI. Ze werd naar een onderduikadres gebracht voordat ze op 13 juli vernam dat vier Iraanse inlichtingenofficieren van plan waren haar uit haar huis in Brooklyn te halen en haar op een speedboot naar Venezuela te brengen.

‘Vorig jaar toen ik hier was, was het toen de FBI aankondigde dat ze het ontvoeringscomplot stopten’, vertelde ze aan CNN. ‘Ik had zoiets van oké – ik ben veilig – eindelijk – ik ga genieten van mijn vrijheid in Amerika om stemloze mensen in Iran een stem te geven. Maar nu heb ik een paar dagen geleden te horen gekregen dat ik mijn huis moet verlaten omdat deze keer een man voor mijn huis stond met geladen geweren om me te vermoorden.’

Later werd onthuld dat privédetectives waren ingehuurd om beelden van Alinejad en haar familie rond haar huis in Brooklyn vast te leggen.

Vier verdachten – Alireza Shahvaroghi Farahani, Mahmoud Khazein, Omid Noori en Kiya Sadeghiwere – werden geïdentificeerd in het ontvoeringsplan toen de FBI hen probeerde te arresteren toen ze terugvluchtten naar Iran.

Een vijfde verdachte, Niloufar Bahadorifar, die ervan werd beschuldigd het complot financieel te steunen maar niet deel te nemen aan de samenzwering tot ontvoering, werd later gearresteerd in Californië.

Iraanse functionarissen ontkenden de beschuldigingen van ontvoering.

Voordat ze haar interview met CNN beëindigde, liet Alinejad een bericht achter voor president Joe Biden en zijn regering.

‘Sluit de Islamitische Republiek… gooi alle Iraanse diplomaten eruit’, zei ze. ‘Waarom [are] zij hier? Het Iraanse regime daagde de Amerikaanse regering twee keer uit op Amerikaanse bodem. Ik verdien vrijheid in de Verenigde Staten van Amerika. Schop ze eruit. Als je dat niet doet, geloof me, ze gaan achter meer Amerikaanse burgers aan.’

Alinejad speculeert dat Mehdiyev deel uitmaakt van het plan van het Iraanse regime om haar het zwijgen op te leggen. De 23-jarige arriveerde op 27 juli in de straat van Alinejad in Brooklyn.

Hij werd een dag later opgemerkt toen hij terugkwam op straat en bleef urenlang in zijn auto.

Mehdiyev gedroeg zich in die tijd verdacht: hij ging onder andere de Subaru verschillende keren uit en ging hij binnen, bestelde eten dat bij de Subaru moest worden afgeleverd, naderde de Residence, leek te proberen door de ramen van de Residence te kijken en probeerde de voordeur van de Residence’, schreef speciaal agent David Kasse in zijn rapport.

De politie hield Mehdiyev later op 28 juli aan nadat hij door een stopbord was gerold en ontdekte dat hij reed met een geschorst rijbewijs, aldus Kasse.

Documenten van de NYPD onthulden dat Mehdiyev op 23 juli een parkeerkaart kreeg in dezelfde Brooklyn Street – hij werd in hechtenis genomen voordat de politie het pistool en het geld in zijn auto vond.

Mehdiyev vertelde de onderzoekers dat hij probeerde aan te kloppen op de voordeur van Alinejads huis om te informeren naar een kamer te huur, maar besloot te vluchten uit angst iemand wakker te maken. Hij zei dat de duizenden dollars in contanten bedoeld waren voor een hotelkamer.

Hij ontkende kennis te hebben van het vuurwapen dat in zijn auto werd gevonden voordat hij het eigendom bekende.

Later zei hij dat hij in Brooklyn was ‘omdat hij iemand zocht.’

Mehdiyev zat dagenlang in zijn grijze Subaru Forester SUV in een straat in Brooklyn met een kentekenplaat uit Illinois. Hij werd op 27 juli door de politie aangehouden omdat hij door een stopbord rolde. Hij werd gearresteerd voor het rijden met een verlopen rijbewijs en voor een parkeerbon die hij op 23 juli ontving terwijl hij geparkeerd stond in dezelfde straat in Brooklyn

Mehdiyev vertelde de politie dat hij in de straat van Alinejad was aangekomen om te informeren naar een kamer te huur. Hij zei dat hij het huis was ontvlucht uit angst dat hij een bewoner wakker zou maken