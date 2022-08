Disney World’s Woody from Toy Story goes out of his way to greet black kids

Woody en Jessie van Toy Story deden hun uiterste best om zwarte kinderen te begroeten in Disney World nadat controverses over kostuummascottes van Sesame Place en Chuck E. Cheese werden beschuldigd van racisme omdat ze beweerden dat ze hen ‘negeerden’.

Een vader van twee kinderen die deze week zijn kinderen naar het Magic Kingdom in Orlando bracht, deelde de video op TikTok, waarin een menigte zwarte kinderen te zien was die Woody en Jessie smeekten om naar hen toe te komen nadat beide personages een kring van jonge fans hadden begroet.

Jessie was in beslag genomen door een deel van de menigte toen Woody naar haar toe kwam om in de richting van de zwarte kinderen aan de andere kant van de kring te wijzen en haar schijnbaar verzocht om naar hen toe te gaan en hen wat liefde te tonen.

Tot grote vreugde van de jonge fans ging de gekostumeerde mascotte naar hen toe voordat hij een zwart meisje een dikke knuffel gaf. Woody voegde zich even later bij Jessie, waardoor de kinderen nog meer opgewonden raakten.

‘WOODY FOR THE WIN’, luidde het bijschrift van de TikTok-video.

Een vader van twee kinderen die deze week zijn kinderen naar Disney World in Orlando bracht, deelde een video op TikTok van een menigte zwarte kinderen die Woody en Jessie smeekten om naar hen toe te komen nadat beide personages een kring van jonge fans kwamen begroeten

Het schattige moment komt nadat verschillende gekostumeerde personages in bepaalde themaparken en restaurants werden beschuldigd van racisme door opzettelijk zwarte kinderen te ‘snuisteren’.

De mascotte voor een Chuck E. Cheese-restaurant in Wayne, New Jersey, beschuldigd van het afwijzen van een zwart kind op 30 juli tijdens een meet-and-greet-periode, werd het nieuwste gekostumeerde personage dat werd beschuldigd van racisme.

Natyana Muhammad, de moeder van het kleine meisje, plaatste een video van de interactie op Twitter waarop de mascotte te zien is die loopt en kinderen begroet terwijl haar kleine kind haar hand uitsteekt voor een high-five.

‘Mijn 2-jarige werd raciaal gediscrimineerd’, schreef Mohammed over het incident. ‘Zoals je kunt zien, geeft hij alle… [white] kinderen [high fives] en negeerde doelbewust mijn zwarte baby.’

Mohammed, die op Twitter langs Umm Safa gaat, beweert dat toen ze de persoon die de muzikale muis speelde confronteerde, hij haar negeerde en de manager van het restaurant, die ze Angie Valasquez noemde, ‘excuses voor hem maakte’.

Chuck E. Cheese heeft ook een verklaring vrijgegeven na het incident waarin hij zegt dat het ‘bedroefd is als een gezin of kind een minder dan perfecte ervaring heeft.

“We willen de familie bedanken die dit onder onze aandacht heeft gebracht … en voor het geven van de gelegenheid aan de manager ter plaatse om zijn excuses aan te bieden en hun zorgen persoonlijk aan te pakken”, voegde het eraan toe.

De mascotte voor een Chuck E. Cheese-locatie in New Jersey is de nieuwste mascotte die van racisme wordt beschuldigd

Het incident zou hebben plaatsgevonden op 30 juli, toen een vrouw met de naam Umm Safa haar kinderen meenam naar de locatie in de stad Wayne in North Jersey.

Ze plaatste een video van de ontmoeting op Twitter en schreef: ‘Mijn 2-jarige werd raciaal gediscrimineerd. Zoals je kunt zien, geeft hij alle [white] kinderen [high fives] en met opzet negeerde mijn zwarte baby’

Ze zegt dan dat het restaurant haar dochter ‘drong’ om op de foto te gaan met Chuck E. Cheese

Het incident vond plaats op een langlopende locatie van de restaurantketen in Wayne, New Jersey, een van de slechts 612 overgebleven

Een familie beweerde ook dat vier werknemers verkleed als Sesamstraat-personages Quinton Burns, zijn dochter Kennedi Burns en andere zwarte gasten negeerden tijdens de meet-and-greet op 18 juni.

‘Alleen al als ik naar haar gezicht kijk, moet ik elke keer huilen als ik het zie’, zei Quinton Burns tijdens een persconferentie waarin hij een rechtszaak aankondigde van $ 25 miljoen tegen het moederbedrijf van het themapark.

De video begint met de gekostumeerde personages die dansen in een parade terwijl de werknemer verkleed als het Telly-monster naar hem toe liep om te zwaaien en de handen van verschillende kinderen te schudden.

Onder de kinderen in de groep was Kennedi, die probeerde het personage te bereiken voordat hij wegliep en met zijn hand zwaaide naar andere toeschouwers. Kennedi draait zich dan om naar haar vader met een grote frons op haar gezicht.

Even later zag men een medewerker verkleed als Ernie dezelfde groep begroeten, maar stopt ook net om Kennedi een hand te geven.

Na het incident legde Sesame Place uit dat de vermeende afstoting niet opzettelijk was en dat de medewerkers bij deze incidenten eenvoudigweg niet iedereen kunnen zien vanwege het beperkte gezichtsveld van het kostuum.

Quinton Burns, links, sprak woensdag over zijn angst toen hij een rechtszaak aanspande waarin hij beweerde dat dochter Kennedi, rechts, werd genegeerd door personages tijdens een Sesamstraat-pretparkparade omdat ze zwart is

De rechtszaak komt in de nasleep van een video, die veel op sociale media is gedeeld, waarin twee andere zwarte meisjes uit New York te zien zijn die blijkbaar worden afgesnauwd door een gekostumeerde medewerker tijdens een parade in het park in Langhorne, buiten Philadelphia

De furore zorgde ervoor dat meer families naar voren kwamen met soortgelijke ervaringen.

Een soortgelijk incident deed zich voor toen twee andere zwarte meisjes uit New York blijkbaar werden afgesnauwd door Rosita in het themapark Sesamstraat in Langhorne, buiten Philadelphia.

De rechtszaak die door de familie Burns is aangespannen om de status van class action te verkrijgen, is ingediend bij een federale rechtbank in Philadelphia tegen SeaWorld Parks, de eigenaar van Sesame Place, wegens ‘doordringende en weerzinwekkende rassendiscriminatie.

In de rechtszaak staat ook dat ‘de artiesten van SeaWorld graag in contact kwamen met tal van blanke klanten in dezelfde situatie’.

Tijdens een persconferentie die woensdag werd gehouden, riep een van de advocaten van de familie, Malcolm Ruff, op tot transparantie van SeaWorld en het bedrijf om de familie Burns te compenseren.

‘Ze werd genegeerd tussen een zee van andere jonge blanke kinderen die in staat waren om met elkaar om te gaan, knuffels te geven, high fives te geven’, zei Ruff.

‘Kennedi heeft op 5 jarige leeftijd noodgedwongen met racisme te maken gehad. Dit is onaanvaardbaar en we zullen niet toekijken en dit zo laten doorgaan’, vervolgt Ruff.

Sesame Workshop – die voorzichtig was om uit te leggen dat Sesame Place een gelicentieerde partner is – plaatste vervolgens maandagavond nog een verklaring op zijn sociale media

Sesam Place reageerde op de rechtszaak in een verklaring aan Eyewitness News en zei: ‘We zullen de rechtszaak die namens de heer Burns is ingediend, beoordelen. We kijken ernaar uit om die claim via de gevestigde juridische procedure aan te pakken. We zijn toegewijd aan het leveren van een inclusieve, rechtvaardige en vermakelijke ervaring voor al onze gasten.”

De aanklacht is ingediend bij de US District Court voor het Eastern District van Pennsylvania.

Leden van de Congressional Black Caucus vroegen naar verluidt om een ​​ontmoeting met de leiding in een themapark in Sesamstraat, nadat een video waarop een gekostumeerd personage te zien is dat twee zesjarige zwarte meisjes uitzwaait tijdens een parade viraal ging.

Jodi Brown, de moeder van een van de meisjes, deelde afgelopen weekend voor het eerst de videoclip van negen seconden, waarop het Sesame Place-personage Rosita een high-five geeft van een blank kind en een blanke vrouw, vervolgens ‘nee’ gebaart en wegloopt van de twee zwarte meisjes die hun armen uitstaken voor knuffels.

Black Caucus-leden willen een ontmoeting met Cathy Valeriano, algemeen directeur van het themapark, om ‘de veranderingen, actieplannen en training van de parkplannen te bespreken’, zei Fox News-verslaggever Chad Pergram zaterdag.

De caucus zei: ‘De afgelopen week hebben we meerdere in het oog springende voorbeelden van racisme uit het park gezien, waaronder de virale video waarin twee mooie kleine zwarte meisjes schaamteloos werden afgewezen door een personage dat ze verafgoodden terwijl blanke kinderen werden omhelsd.’

Op zaterdag verscheen Brown op MSNBC en zei dat ze de excuses verwierp die waren afgegeven door Sesame Place, het themapark buiten Philadelphia.

‘Ik geloof niet dat het echt was, ik geloof dat ze alleen maar verklaringen aflegden vanwege de virale verspreiding van de video’, zei Brown.

Browns advocaat B’Ivory Lamarr verscheen naast de moeder en herhaalde zijn dreigement om het themapark aan te klagen en te eisen dat de niet-geïdentificeerde werknemer in het Rosita-kostuum zou worden ontslagen.

Sesam Place bevestigde dat het incident plaatsvond in een verklaring die zaterdag op Instagram werd geplaatst, maar zei dat het een ‘misverstand’ was.

In een verklaring op zondag noemden themaparkfunctionarissen het nu virale moment een ‘misverstand’, waarbij ze zeiden dat de mascotte de meisjes waarschijnlijk niet zag vanwege het beperkte zicht in het onhandige masker van het kostuum.

‘Ons merk, ons park en onze medewerkers staan ​​voor inclusiviteit en gelijkheid in alle vormen’, luidt het statement. ‘Dat is waar Sesame Place om draait en we tolereren geen gedrag in onze parken dat in strijd is met die verplichting.’

‘We zijn ook toegewijd, en zijn dat altijd geweest, om ervoor te zorgen dat elk gezin en elk kind de best mogelijke ervaring op onze parken heeft en we zijn ongelooflijk teleurgesteld als dat niet gebeurt.’

‘We hebben met de familie gesproken, onze excuses aangeboden en ze uitgenodigd voor een speciale meet-and-greet-gelegenheid met onze personages’, staat in de verklaring.

Het park zei dat de acteur die Rosita speelt – die niet bij naam wordt genoemd – ‘de meisjes niet opzettelijk negeerde en kapot is van het misverstand’.

De verklaring beweerde dat Rosita ‘nee’ gebaarde tegen een andere gast die had gevraagd hun kind vast te houden voor een foto, ‘wat niet is toegestaan’.

Het park zei ook dat de mascotte de meisjes waarschijnlijk niet heeft gezien vanwege het beperkte gezichtsvermogen in het onhandelbare masker van het kostuum, waardoor het ‘soms moeilijk is om op lagere niveaus’ hoofdrolspelers te zien die af en toe ‘knuffelverzoeken van gasten missen’.

“Onze excuses aan deze gasten voor het niet leveren van de ervaring die ze hadden verwacht en we verbinden ons ertoe ons best te doen om het bezoek en de steun van hun en alle gasten te verdienen”, concludeerde de verklaring.