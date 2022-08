Disney faces reckoning as heiress Abigail says Harvey Weinstein abuse was no secret

In de duisternis van de #MeToo-beweging leek Disney, de grootste entertainmentproducent ter wereld, er relatief ongeschonden uit te komen.

In de jaren daarna is het bedrijf over zichzelf gevallen om meer inclusief diversiteit en vrouwen te zijn, en heeft het zijn wakkere kruistocht zo ver doorgevoerd dat kijkers het moeilijk hebben om een ​​nieuwe film of franchise te vinden die geen gezichtssmakelijke sociale rechtvaardigheid heeft bericht.

Maar het smetteloze imago werd deze week bezoedeld met de bekentenis van de non-conformistische erfgename Abigail Disney dat het bedrijf niet alleen op de hoogte was van het veelvuldig seksueel misbruik van Harvey Weinstein, maar dat het er niets aan deed en hem misschien zelfs hielp om vrouwen die naar voren kwamen te betalen.

‘Het was een publiek geheim. Ik bedoel, het was niet eens een geheim. Iedereen wist waar Harvey over ging, en dat was prima, zolang iedereen het maar zag als: “Nou, dit is gewoon hoe zaken worden gedaan.” ‘Niemand had de morele helderheid om op te staan ​​en te zeggen: ‘Nou, niet hier. zo doen we het hier niet’, zei Abigail, de achternicht van Walt Disney’s zwarte schaap.

Haar opmerkingen aan Rollende steen werden woensdag samen met anderen gepubliceerd door Kaja Sokola, een voormalig model dat zegt dat Weinstein haar in 2002 heeft aangevallen toen ze 16 was. Ze klaagt Weinstein en Disney aan omdat het bedrijf er niet in is geslaagd hem ervan te weerhouden haar kwaad te doen. Disney heeft tot nu toe gezwegen over haar beweringen.

Of het bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor het gedrag van Weinstein valt nog te bezien (de zaak van Sokola is nog in behandeling bij het Hooggerechtshof van New York), maar de opmerkingen van Abigail roepen ernstige ethische vragen op voor een bedrijf dat zijn missie lijkt te hebben gemaakt om de wereld veiliger en eerlijker te maken. , wokerplaats.

‘Mevrouw. De opmerking van Disney roept belangrijke vragen op. Wat wist Disney en wanneer wisten ze het? Hebben ze meldingen gekregen van seksueel wangedrag?’ Gloria Allred, een productieve advocaat die andere Weinstein-slachtoffers vertegenwoordigde, vertelde vrijdag aan DailyMail.com.

‘Zo ja, welke actie hebben ze ondernomen? Hebben ze enig onderzoek gedaan? Zo ja, wat bleek? Als ze geen onderzoek hebben gedaan, waarom hebben ze dan die beslissing genomen?

Kaja Sokola klaagt Disney en Harvey Weinstein aan omdat hij haar in 2002 heeft aangevallen toen ze 16 was en dat Disney niets deed om hem te stoppen

‘Als het ‘business as usual’ was om Harvey Weinstein te beschermen in plaats van degenen die mogelijk het slachtoffer waren te beschermen, zou het Disney-bedrijf dat moeten toegeven.

‘Slachtoffers verdienen de waarheid en een volledige verantwoording door Disney’, voegde ze eraan toe.

Sokola’s advocaat Douglas Wigdor vertelde DailyMail.com: ‘We zijn ervan overtuigd dat Disney en anderen verantwoordelijk zullen worden gehouden voor het toestaan ​​van Harvey Weinstein om zich in te laten met roofzuchtig gedrag en de schade die mevrouw Sokola is aangedaan.

‘Mevrouw. Disney zou geprezen moeten worden om haar eerlijkheid en openhartigheid.’

Weinstein ontkent Sokola’s beschuldigingen, zoals hij die heeft van elke vrouw die hem van wangedrag heeft beschuldigd.

Sokola klaagt niet alleen Weinstein aan, maar ook The Walt Disney Company, omdat het bedrijf op de hoogte was van het wangedrag van Weinstein en betalingen aan vrouwen faciliteerde via haar dochteronderneming Miramax.

Talloze werknemers en leidinggevenden van Miramax en Disney waren op de hoogte van het wangedrag van Harvey Weinstein, maar de bedrijven die hem in dienst hadden, faalden volkomen om toezicht op hem te houden, en ze bleven hem machtigen met hun prestige en middelen en stelden hem in staat meer slachtoffers te vinden, waaronder Kaja Sokola.

‘Zonder de grove verwaarlozing van deze personen en bedrijven en hun verzuim om redelijke zorg te betrachten, zou Sokola gespaard zijn gebleven van het roofzuchtige gedrag van Harvey Weinstein’, luidt haar rechtszaak.

Disney was het moederbedrijf van Weinsteins kleinere filmwinkel Miramax tussen 1993 en 2010, toen het het bedrijf verkocht aan een investeringsmaatschappij. Weinstein en zijn broer lanceerden het bedrijf samen als eerbetoon aan hun ouders – Miriam en Max.

De 69-jarige zedendelinquent blijft in de gevangenis nadat hij begin 2020 in New York was veroordeeld voor afzonderlijke misdaden.

Sokola’s rechtszaak beschrijft hoe ze in 2002 als jong tienermodel in New York arriveerde en al snel Weinstein ontmoette, die haar roem en succes beloofde.

Ze beweert dat hij haar aanviel in zijn SoHo-appartement, ‘ejaculerend op de vloer’ binnen tien minuten nadat ze bij het huis waren aangekomen.

Ze hielden contact en ze zweeg jarenlang over het vermeende incident.

Pas toen een golf van vrouwen naar voren kwam om Weinstein van soortgelijk wangedrag te beschuldigen in 2017, nam Sokola contact op met een advocaat.

Destijds werd haar claim te veel verteld om te vervolgen vanwege het toenmalige statuut van beperkingen in New York. De wetten zijn echter onlangs gewijzigd om slachtoffers in staat te stellen juridische stappen te ondernemen tegen hun misbruikers.

Haar juridische team heeft de rechtszaak in 2019 aangespannen als gevolg van die wijziging en de zaak is nog steeds in behandeling.

Het is een van de weinige openstaande beschuldigingen tegen Weinstein. Het is onduidelijk of Sokola haar beschuldigingen bij de politie heeft gemeld.

Ze klaagt nu Weinstein aan, samen met zijn broer, Robert, Miramax, Disney Enterprises en The Walt Disney Company.

Sokola’s rechtszaak tegen Disney en Weinstein loopt nog bij het Hooggerechtshof van New York. Ze diende de aanklacht in in 2019

Het werpt een donkere vlek op het ontwaakte nieuwe beeld dat Disney wanhopig heeft geprojecteerd.

In het afgelopen jaar heeft het bedrijf alle sporen van iets aanstootgevends uit zijn projecten gewist.

Het heeft de rollen van de zeven dwergen in zijn remake van Sneeuwwitje gedumpt nadat Game of Thrones-acteur Peter Dinklage beweerde dat het ‘achterlijk’ was om ze op te nemen en onlangs een homokus in een remake van Toy Story injecteerde.

Ontwaakte focus: het bedrijf hekelde Florida House Bill 1557 en zei dat het zou proberen het te laten intrekken

Minnie Mouse kreeg een Stella McCartney-broekpak om het 30-jarig jubileum van Disneyland Parijs te vieren en het bedrijf weegt ook op de politiek door de ‘Don’t Say Gay’-rekening van Florida af te zweren als homofoob.

‘Ons doel als bedrijf is dat deze wet door de wetgever wordt ingetrokken of door de rechter wordt vernietigd’, zei Chapek in een verklaring in maart.

De wet verbiedt leraren om leerlingen vóór een bepaalde leeftijd te vragen naar seksuele geaardheid of om over seksuele geaardheid te praten.

Het werd geïntroduceerd en geleid door gouverneur Ron de Santis als een tegengif voor de steeds progressievere mentaliteit die Amerikaanse openbare scholen overspoelt.

Disney reageerde vrijdag niet op verzoeken over zijn vermeende betrokkenheid bij het wangedrag van Harvey Weinstein.

Abigail Disney is al lang vocaal in haar kritiek op haar vermeende tekortkomingen van het bedrijf.

In 2019 haalde ze het salaris van Bob Iger van $ 65 miljoen uit, noemde het een ‘krankzinnig’ bedrag en meer dan 1.000 keer meer dan het loon van de gemiddelde Disney-arbeider.

‘Toen hij vorig jaar zijn bonus kreeg, deed ik de berekening, en ik kwam erachter dat hij persoonlijk, uit eigen zak, een loonsverhoging van 15 procent had kunnen geven aan iedereen die bij Disneyland werkte, en toch wegkwam met $ 10 miljoen.

‘Dus er is een punt waarop er gewoon te veel rond de top van het systeem gaat in deze klasse van mensen die – het spijt me dat dit radicaal is – te veel geld heeft. Er bestaat zoiets’, zei ze toen.