Disgraced Ex-CNN anchor Chris Cuomo ‘will take $5m pay cut to $1m to join NewsNation’

Chris Cuomo zal naar verluidt $ 1 miljoen verdienen voor zijn nieuwe hosting-optreden op NewsNation – een fractie van zijn voormalige salaris van $ 6 miljoen per jaar bij CNN

Een bron vertelde de NY Post dat Cuomo mogelijk geen invloed had nadat hij vorig jaar bij CNN was ontslagen, en speculeerde dat dit aanbod misschien het beste was dat hij kon doen.

De bron noemde Cuomo ‘beschadigde goederen’ en zei: ‘Ik denk niet dat hij veel invloed had.’

Dezelfde bron zei dat het van vitaal belang is voor Cuomo om snel weer een hosting-optreden te krijgen om ervoor te zorgen dat hij relevant blijft en zijn toekomst als een van de bekendste nieuwslezers van de Verenigde Staten te garanderen.

NewsNation is een nieuwe omroeporganisatie die zichzelf factureert als neutrale berichtgeving over actuele gebeurtenissen – een duidelijk vertrekpunt voor Cuomo, die ervan genoot om zijn mening in verhalen te verwerken terwijl hij op CNN was.

De best beoordeelde nieuwsprogramma’s hebben gemiddeld ongeveer 50.000 kijkers – ver onder de twee miljoen die Cuomo op zijn hoogtepunt naar CNN bracht.

Insiders denken dat als Cuomo zelfs 100.000 kijkers kan binnenhalen, hij zijn geld verdiend heeft.

Bosses bouwt ook een nieuwe studio in Manhattan voor hem om zijn show uit te zenden, hoewel hij zijn royale CNN-reiskostenvergoeding zal verliezen, die hem heeft betaald om tussen de studio van de omroep en zijn huis in Hamptons te vliegen.

Cuomo werd vorig jaar ontslagen nadat bleek dat hij zijn broer, de toenmalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, had geholpen bij het bestrijden van beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Dinsdag werd bekend dat de 51-jarige een nieuwe prime time show zal presenteren op NewsNation.

Cuomo verscheen op NewsNation met Dan Abrams in zijn eerste tv-interview sinds zijn vertrek bij CNN. Cuomo zei: ‘Ik heb besloten dat ik niet terug kan naar wat mensen zien als het grote spel.’

Cuomo droeg gisteren blauwe button-down en broek toen hij de studio’s van NewsNation op 42nd Street in New York City binnenging.

Hij was daar om op ‘Dan Abrams Live’ te verschijnen om zijn nieuwe rol bij het kabelnetwerk van Nexstar Media Group te bespreken.

Tijdens zijn optreden in de show van Abrams werd Cuomo gevraagd of zijn oude collega’s Jake Tapper en Don Lemon ‘agressief uit de kast kwamen’ tegen de gastheer.

Cuomo zei: ‘Het zijn goede mensen. Het zijn goede mensen.’

Hij voegde eraan toe: ‘Ik kan mensen niet kwalijk nemen dat ze handelen naar wat ze wordt verteld. Hadden ze mij moeten bellen? Natuurlijk. Maar ik begrijp de omstandigheden ook.’

Cuomo vervolgde: ‘Ik begrijp waarom ze dat misschien geen optie vonden. Maar dit zijn goede mensen. Ze nemen hun werk serieus. Ik ga ze niet veroordelen voor wat ze over mij zeggen op basis van wat ze wel en niet wisten. Ik wens ze het beste.’

Chris Cuomo werd eerder vandaag gezien in de studio’s van NewsNation op 42nd Street in de Big Apple

Eerder op de show van Abrams, toen Cuomo werd aangekondigd als lid van het netwerk, zei hij tegen de kijkers: ‘Ik wil helpen. Ik wil een manier vinden om mensen te helpen. Ik ga naar NewsNation en ik wil iets speciaals bouwen.’

De voormalige CNN-ster voegde toe: ‘Ik heb besloten dat ik niet terug kan naar wat mensen zien als het grote spel. Ik denk niet dat ik daar het verschil kan maken.’

Cuomo sloot af met te zeggen: ‘Ik ga de klus klaren. Ik ga waar het nieuws is en ik ga heel hard mijn best doen om eerlijk te zijn.’

Later in het interview werd Cuomo gevraagd naar zijn ontslag bij CNN. De nieuwe NewsNation-ster zei: ‘Ik herinner me het telefoontje, maar ik herinner me geen emoties eromheen.’

Hij vervolgde: ‘Weet je, er was zo veel negativiteit geweest, zo intens, zo lang, dat ik niet zag aankomen.’

Cuomo voegde toe: ‘Ik weet niet of ik verdoofd was of wat het ook was, maar het was nog maar één ding waar ik mee te maken zou krijgen.’

NewsNation heeft ook deze headshot van Chris Cuomo vrijgegeven om zijn benoeming bij het kanaal te markeren

CNN ontsloeg Cuomo afgelopen december nadat hij betrapt was op het adviseren van zijn door schandalen geteisterde broer, de voormalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, door beschuldigingen van seksueel wangedrag.

De omroep – die naar verluidt $ 6 miljoen per jaar verdiende – deed dat terwijl hij tegelijkertijd werkte voor een journalist bij een netwerk dat tot taak had onpartijdig verslag uit te brengen over het schandaal.

Uit het rapport van een procureur-generaal van de staat bleek dat zijn broer 11 verschillende vrouwen seksueel had lastiggevallen, hoewel Andrew Cuomo doorgaat

In maart diende de uitzendjournalist, die van 2017 tot december vorig jaar Cuomo Prime Time presenteerde, CNN een arbitrageclaim van $ 125 miljoen voor over wat volgens hem zijn onrechtmatig ontslag is.

Er wordt aangenomen dat die rechtszaak aan de gang is.

Ontslagen CNN-presentator Chris Cuomo heeft zijn comeback gelanceerd met een nieuwe podcast, met een uitdagende toon toen hij de eerste aflevering uitbracht

Sean Compton, President of Network van Nexstar Media Inc., kondigde de nieuwe stap aan: ‘Chris voegt zich bij ons groeiende team van ervaren, bekroonde journalisten en zal onze inspanningen voortzetten om eerlijkheid en transparantie in onze nieuwsverslaggeving en talkshows.

‘NewsNation gelooft in het werk dat ik doe met het Chris Cuomo Project, en ik kijk ernaar uit om hier iets speciaals op te bouwen – nieuws brengen waar het ook gebeurt en gesprekken voeren die gericht zijn op gemeenschappelijke zorgen en oplossingen in plaats van politieke partijen of het politieke circus.’

NewsNation heeft zichzelf lange tijd gefactureerd als een onpartijdig, rechttoe rechtaan netwerk dat zich uitsluitend richt op het rapporteren van het nieuws, zonder enige politieke invalshoek.

De omroeporganisatie lanceerde vorige week ook zijn eigen comeback-podcast, The Chris Cuomo Project, met een uitdagende toon toen hij de eerste aflevering uitbracht – met nieuwe shows die op dinsdag en donderdag uitkomen.

In de podcast maakte Cuomo de verrassende verklaring dat hij geen democraat is, ondanks zijn diepe familiebanden met de partij, en verdedigde hij de acties die leidden tot zijn afzetting bij CNN.

De ervaren tv-journalist zei ook dat er geen wrevel was als het ging om zijn voormalige werkgever – die hem ontsloeg te midden van het sekspestschandaal van zijn broer.

‘Wat CNN betreft, ik zal nooit een hater zijn. CNN heeft geweldige mensen, CNN heeft een geweldig doel en ik wens ze het allerbeste, en ik mis zoveel mensen daar. Maar het is tijd voor mij om verder te gaan, en ik geloof dat ik meer kan zijn dan ooit tevoren’, zei hij.

Cuomo zei ook dat hij zichzelf niet als een democraat beschouwt, ondanks het feit dat zowel zijn vader Mario als zijn broer Andrew als democratische gouverneurs van New York dienden.

‘Ik hou van mijn vader, ik hou van mijn broer, ik respecteer ze allebei enorm, maar ik ben geen democraat’, zei hij.

‘En ik ben hier niet om het jullie gemakkelijk te maken linkshandig te zijn. Ik wil dat je je afvraagt ​​waarom je bent. Ik wil dat je alles in twijfel trekt,’ voegde Cuomo eraan toe.

De promo’s komen slechts enkele weken nadat het voormalige tv-anker naar Instagram ging om Amerika te vertellen ‘meer aandacht te besteden’ aan wat er in Oekraïne gebeurt.

‘Wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, is slecht en Amerika zou veel meer aandacht moeten besteden’, zei hij vanuit het door oorlog verscheurde land.

‘Ik ging naar het oostfront… We waren te bemand en gewapend en moesten ons verschuilen achter verlaten gebouwen.’

Cuomo vergeleek het conflict met ‘WW2’ en vergeleek Oekraïners met Amerikanen die vochten in de Onafhankelijkheidsoorlog.

‘Oekraïners klinken als Amerikanen van 240 jaar geleden versus de Britten. Ze geven hun leven om de vrijheden die we hier hebben te behouden.

‘De belangstelling hier is afgenomen… de oorlog versnelt alleen maar. Ik zal je binnenkort meer reden geven om je zorgen te maken. Bedankt voor de interesse.’

Cuomo heeft zijn hele carrière bij bijna alle nieuwszenders gewerkt, werkte voor Fox News, CNBC, MSNBC, ABC en CNN, en kreeg eindelijk zijn eigen show van zijn goede vriend en baas Jeff Zucker, die ook werd ontslagen wegens het overtreden van de bedrijfsregels op dating ondergeschikten.

Nadat hij het optreden van $ 6 miljoen per jaar had verloren wegens interferentie voor zijn broer, klaagde Cuomo het netwerk aan voor $ 125 miljoen.

Volgens de rechtszaak: ‘Cuomo is onterecht besmeurd op zijn journalistieke integriteit, waardoor het voor Cuomo moeilijk, zo niet onmogelijk is om in de toekomst soortgelijk werk te vinden en hem schade toebrengen aan bedragen van meer dan $ 125 miljoen, waaronder niet alleen het resterende salaris dat op grond van de overeenkomst verschuldigd is. , maar toekomstige lonen verloren als gevolg van de inspanningen van CNN om zijn reputatie te vernietigen in strijd met de overeenkomst.’