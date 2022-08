Diplomat accused of raping his neighbor once ‘flew into drunken rage at white neighbor’

De Zuid-Soedanese diplomaat die van verkrachting wordt beschuldigd, is een dronkaard die ooit probeerde een racistisch gemotiveerd gevecht aan te gaan met een blanke buurman die hem probeerde te wekken uit een dronken bui, zo kan DailyMail.com onthullen.

Dat incident vond plaats buiten het Bronx-gebouw, waar hij nu wordt beschuldigd van het forceren van het appartement van een buurman en het seksueel misbruiken van haar – alleen om te vluchten dankzij zijn diplomatieke immuniteitsstatus.

Charles Dickens Imene Oliha, 46, woont in het gebouw in de buurt van 191st Street in Upper Manhattan met zijn vrouw en hun vier jonge kinderen.

Een buurman, Melvin, zei dat Oliha en zijn vrouw regelmatig buiten het flatgebouw op opvouwbare strandstoelen zaten te drinken, soms met hun twee dochters.

Melvin zei: ‘Op een keer zagen we hem flauwvallen en mijn vriend ging hem wakker maken. De man werd wakker en begon wild te rennen. Mijn vriend, omdat hij blank is, wordt een racist genoemd en zo. De man begon tegen hem te vechten en noemde hem een ​​racist en zo. We moesten ze scheiden.’

Hij maakte ook opmerkingen over de slechte persoonlijke hygiëne van de verdachte en zei dat hoewel Oliha zich goed zou kleden, hij een onaangename geur had.

‘Voor de rest was hij best chill. We gaven elkaar af en toe sigaretten.’ Afgezien van die interacties, zeiden buren dat ze beperkte interacties met hem hebben.

DailyMail.com onthulde eerder hoe Oliha voorafgaand aan het incident zijn dagen doorbracht met het drinken van Coors Light buiten het gebouw waar hij woont met zijn vrouw en vier jonge kinderen.

In onze exclusieve video wordt Oliha bewusteloos op straat gezien, dronken na een sessie met Coors Light, amper een maand geleden.

Een diplomaat! Charles Dickens Imene Oliha, 46, wordt buiten bewustzijn getoond op straat voor zijn flatgebouw, waar buren zeggen dat hij regelmatig dronken was

Zijn buurman zei dat ze een video op sociale media hadden gezien van Oliha die dronken was flauwgevallen.

De buurman voegde eraan toe: ‘Ik heb de video gezien waarin hij flauwviel van een drankje. Ik heb het ook persoonlijk gezien.’ Ondanks dat hij constant dronk, zei zijn buurman dat Oliha was: ‘Nooit niet beleefd.’

Een andere buurman, Emilio Joubert, 25, vertelde DailyMail.com dat hij Oliha en zijn vrouw de afgelopen twee weken elke dag buiten hun gebouw had gezien. Joubert zei dat hij wist dat Oliha ook hallo zou zeggen.

Tijdens een interactie zei Joubert dat Oliha hem en zijn vriendin hun gebouw binnenliet nadat het management de deuren had veranderd in een sleutelsysteem.

Na het incident van zondag zei Joubert dat hij en zijn vriendin overwegen contact op te nemen met het management: ‘We voelen ons hier niet veilig’, zei hij.

De verdachte Charles Oliha vertegenwoordigde eerder Zuid-Soedan in het Zuidoost-Aziatische land Laos

Zondagavond belde een andere vrouw in het flatgebouw de politie en beweerde dat hij haar naar haar eenheid was gevolgd en haar twee keer had verkracht – een keer met een condoom en een keer zonder – en vervolgens was gevlucht.

Oliha werd in hechtenis genomen, maar werd vrijgelaten nadat hij zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid had beroepen. Nu is hij nergens te bekennen.

De Permanente Vertegenwoordiging van de Republiek Zuid-Soedan bij de Verenigde Naties, waarvoor Oliha werkt, heeft geweigerd vragen te beantwoorden over de zaak of hij al dan niet ondergedoken is in de ambassade.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet bevestigen of het van plan is zijn diplomatieke status in te trekken zodat hij kan worden aangeklaagd, en er is geen teken van Oliha in zijn huis.

In een verklaring vertelde Mayiik Ayii Deng, de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Soedan: VOA: ‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met spijt kennis genomen van het vermeende verkrachtingsincident waarbij een van onze diplomaten op de permanente missie in New York betrokken was.’

‘Het rapport van de permanente missie gaf aan dat een van onze diplomaten werd beschuldigd van verkrachting door een van de lokale vrouwen in New York City. Hij werd kort verhoord en vastgehouden door de politie van New York,’ vervolgde de verklaring.’

De minister voegde eraan toe: ‘Volgens het rapport is het onderzoek echter nog gaande en zullen er binnenkort duidelijkere details zijn over wat er bij het incident is gebeurd. Het bestuur, ikzelf en het ministerie van Buitenlandse Zaken besteden veel aandacht aan dit rapport en zullen dringend passende maatregelen nemen om het op korte termijn aan te pakken.’

Oliha zit regelmatig buiten het gebouw Coors Light te drinken en gedroeg zich zo slecht dat buren hem nooit geloofden toen hij zei dat hij een diplomaat was

Oliha is nu nergens te bekennen. Nadat hij zondagavond in hechtenis was genomen, beriep hij zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en werd hij vrijgelaten door de NYPD

Buren vertelden DailyMail.com dat hij ‘s middags en ‘s avonds vaak buiten was en dat het gedrag in de video niets bijzonders is.

‘Iedereen kent hem hier als een dronkaard, hij drinkt elke avond op die stoep.

‘Hij is geen diplomaat. In de ochtend is hij een heer in zijn pak.

‘S Avonds is hij een dronkaard. Hij zit elke dag dronken en drinkend op die trappen.

‘Hij vertelde iedereen dat hij voor de VN werkte, maar niemand geloofde hem omdat hij altijd dronken was.

‘Pas toen dit gebeurde, dachten we allemaal dat hij niet loog’, vertelde een buurman, die niet genoemd wilde worden, dinsdag aan DailyMail.com terwijl de politie de wacht hield buiten het appartement van Oliha’s vrouw.

Het is onduidelijk hoe hij aan zijn functie als vertegenwoordiger van Zuid-Soedan in Amerika en bij de VN is gekomen.

Volgens zijn online gegevens verhuisde hij in 2008 met de missie naar de VS. Oliha omschrijft zichzelf als de oprichter van de Partij voor Nationale Grenzen.

De verdachte werkte voorheen als diplomaat in het land Laos in Zuidoost-Azië.

In mei 2021 was Oliha te zien in een video geproduceerd door het Vietnam News Agency, waarin hij de regering van dat land bedankte voor het verstrekken van een groot aantal gezichtsmaskers aan Zuid-Soedan tijdens de Covid-19-pandemie.

Oliha werkt zijn Facebook-pagina regelmatig bij. Zijn meest recente bericht is een muziekvideo met de titel ‘Sip (Alcohol.)’. In een statusupdate een paar weken eerder grapte Oliha dat mensen die geen alcohol drinken degenen die dat wel doen met rust moeten laten.

De verdachte plaatste regelmatig berichten over de dood van zijn moeder in november 2021. Terwijl hij in oktober 2021 een video plaatste waarin hij een taser promootte die vrouwen kunnen gebruiken tegen mannelijke aanvallers.

Meer recent, in juli 2022, schreef Oliha op Facebook: ‘Hmmm… Monkeypox. De biseksuelen zitten in de problemen als wat de dokters zeggen waar is. Moge een rechte oriëntatie een zegen zijn.’

Favoriete drankje: Buren zeiden dat Oliha regelmatig Coors Light buiten het flatgebouw dronk en dat dit zijn laatste blikje was voordat hij werd weggehaald

De scène buiten het flatgebouw in Fort George, vlakbij de Bronx, waar de politie dinsdag de wacht hield

De NYPD zegt gebonden te zijn aan het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het al dan niet aanklagen van hem

Online beweert Oliha diplomaat te zijn sinds 2008. Hij zegt ook de oprichter te zijn van een politieke partij in Zuid-Soedan

Beschuldigde verkrachter Charles Dickens Imene Oliha is maandagochtend vrijgelaten uit politiehechtenis nadat hij was beschuldigd van verkrachting omdat hij zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid had beroepen.

Charles Dickens Imene Oliha, is een diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geweigerd details te geven over of hij al dan niet in het land blijft, of dat er plannen zijn om zijn immuniteit in te trekken.

Oliha met een van zijn vier jonge kinderen. Hij woont in het gebouw met zijn vrouw, die volgens de buren geen Engels spreekt

‘We zijn op de hoogte van het incident waarnaar wordt verwezen waarbij een bij de Verenigde Naties geaccrediteerde diplomaat betrokken was.

‘We nemen deze aantijgingen serieus en werken nauw samen met de politie van New York en het bureau voor internationale zaken van de burgemeester, zoals we doen in alle juridische en strafzaken waarbij buitenlandse diplomaten betrokken zijn die zijn toegewezen aan permanente missies en waarnemersbureaus bij de VN.

‘We doen geen uitspraken over de details van lopende onderzoeken.’

Stephane Dujarric De La Riviere, een woordvoerder van de VN, waar hij werkte, vertelde DailyMail.com dat hij geen werknemer van hen was, maar dat ze het politieonderzoek zouden blijven volgen.

‘We zijn op de hoogte van dit rapport, dat zeer zorgwekkend is. Elk geval van vermeend seksueel geweld moet volledig worden onderzocht.

Op zondag werd Oliha gearresteerd nadat een buurman in zijn flatgebouw in Washington Heights de politie had gebeld en beweerde dat hij haar in hun flatgebouw had verkracht.

‘In dit specifieke geval gaat het om een ​​lid van de Permanente Missie van Zuid-Soedan die geen medewerker is van de Verenigde Naties. Dit is een bilaterale kwestie tussen Zuid-Soedan en de Amerikaanse autoriteiten.’

Burgemeester Eric Adams reageerde ook terughoudend op vragen.

‘Aanranding van welke aard dan ook mag nooit worden getolereerd. Er loopt een actief onderzoek. Afhankelijk van de resultaten zullen we alle passende acties ondernemen.’

Nu is Oliha in de wind.

Het slachtoffer is om juridische redenen niet genoemd en het is onduidelijk of ze Oliha kende vóór het incident van zondag.

Ze vertelde de politie dat ze naar huis terugkeerde van het uitlaten van de hond van een buurman toen hij de deur van haar appartement naar binnen duwde en haar verkrachtte nadat hij haar tegen een muur had gespeld.