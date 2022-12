Die Vorgehensweise einer Agentur Social Media

Agenturen haben verschiedene Mittel und Methoden Ihnen und Ihrem Anliegen zu helfen. Dabei ist es schwierig pauschal zu sagen, welche die effektivsten sind. Dennoch sind Social Media Werbeagenturen dafür bekannt in Ihrer Nische sich gut auszukennen und wollen oft verstehen, welche Ziele Sie mit dem Betreiben eines Social Media Accounts verfolgen. Das Hauptproblem ist, dass der Nutzen der Social Media Pflege nicht immer einfach nachzuvollziehen ist und oft in Richtung Image geht. Viele erhoffen sich schnelle Sales oder ein großes Wachstum der Zielgruppe, was leider nicht möglich ist und vor allem dann, wenn Sie am Anfang stehen, einer Utopie gleicht. Um einen richtigen Mehrwert zu generieren stellt sich die Frage, wie gehen Social Media Agenturen vor?

Die Standortauswahl

Eine Social Media Agentur München beispielsweise, wird versuchen Kunden in der Region Ihres Standortes zu gewinnen. Dies hat viel mit Psychologie zu tun und dient oft dem Zwecke der Kundennähe. Wenn Sie eine Geschäftsbeziehung eingehen, welches die Voraussetzung für eine Social Media Agentur darstellt, dann wünschen Sie sich bestimmt, dass Sie Ihren Ansprechpartner auch mal kennenlernen und diesen mal zu einem Kaffee einladen. Genauso wollen es eben auch andere Unternehmen.

Die Agenturauswahl

Die Auswahl der Agentur gleich wohl dem Sprichwort: „Die Qual der Wahl“, denn es gibt Sie und ja es gibt viele von Ihnen, und je nach Größe Ihres eigenen Unternehmens wird es nicht immer einfach die richtige Social Media Werbeagentur zu finden. Dennoch müssen Sie sich bewusst werden welche Nische Sie besetzten und Ihre Strategie der Agenturauswahl anpassen. Viele kleine Agenturen mit studierten in der Medienbranche als Geschäftsführung sind für ein klein-mittelständiges Unternehmen wohl eher die richtige Wahl, als eine riesige Agentur dessen Preise gar nicht stemmbar sind. Klar sind die Referenzen entscheidend und sagen etwas aus, dennoch gibt es viele Kleinunternehmen, welche eine Social Media Marketing Agentur besitzen und gute bis sehr gute Arbeit leisten. Seien Sie also nicht abgeschreckt von der Größe, diese bieten Ihnen oftmals sogar Vorteile in der Preisgestaltung.

Die Ziele

Ja das Thema mit den Zielen hat es wohl in sich und wird niemals alt. Leider ist es wie oben bereits angeschnitten oft so, dass viele eine komplett falsche Erwartungshaltung von Social Media Marketing Agenturen haben und somit auch die falsche Einstellung für eine realistische und nachhaltige Zusammenarbeit an den Tag legen. Eine Agentur die Ihr Problem wirklich verstehen möchte, wird in aller erste Linie darauf schauen ob Social Media Marketing überhaupt für Ihre Produkte oder Dienstleistungen geeignet ist. Leider gibt es auch oft Fälle, in welchen Ihnen eine Agentur erzählt das alles total sinnvoll ist und viel Perspektive verspricht, aber am Ende die gewünschten Erfolge ausbleiben.

Die Entscheidung

So schwer es sich anhört, aber ob die getroffene Entscheidung eine Social Media Werbeagentur einzuschalten die richtige ist, liegt ganz allein in Ihrer eigenen Hand. Deswegen ist es sehr ratsam selber viel Recherche Arbeit zu betreiben und die Risiken richtig abzuschätzen. Oftmals zahlt sich das Imagebuilding auch erst nach Jahren aus und kann viel Durchhaltevermögen erfordern, was viele nicht wissen ist, dass alles im Bereich der Social Media Kanäle dem Image dient und perspektivisch die Junge Zielgruppe abholt, um Langjährige Kunden zu gewinnen und ein immer wieder positives Bild eine Marke in den Köpfen zu verankern.

Der Abschluss

Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu beginnen, muss der Vertragsabschluss zustanden kommen, eine seriöse Agentur die viel von dem Marketing im Social Media Bereich versteht, wird Ihnen immer einen vernünftigen Vertrag vorlegen, welcher eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten beinhaltet. Dies hat den Grund, dass alles darunter sinnfrei wäre, denn bis der Algorithmus der Netzwerke Sie überhaupt erst als relevant empfindet, kann mehr als ein Jahr vergehen.