Did Queen Elizabeth II die from a broken heart?

Een dokter heeft de dood van prins Philip, 18 maanden geleden, gezegd als een mogelijke voorbode van het overlijden van koningin Elizabeth II op 96-jarige leeftijd toen de koninklijke familie worstelde om het hoofd te bieden zonder haar ‘kracht en verblijf’.

Het koninklijk paar was 73 jaar getrouwd voordat de hertog van Edinburgh stierf op 9 april 2021, slechts twee maanden voor zijn 100ste verjaardag, een iconisch portret van Hare Majesteit die alleen zit op zijn begrafenis met een zwart masker op een symbool van haar plotselinge eenzaamheid.

De Australische huisarts dr. Deb Cohen-Jones sprak met FEMAIL over wat het verlies van een dierbare kan doen voor de gezondheid van hun partner en of het medisch mogelijk is om te overlijden aan een gebroken hart.

‘Er is geen strikte wetenschap omheen. Maar het is zeker een waargenomen fenomeen’, zei ze vrijdag.

‘Het gaat meer om het verliezen van je wil dan om je gezondheid in sommige opzichten. Vanuit fysiologisch oogpunt zou het verlies van prins Philip haar hevige stress hebben veroorzaakt, pieken in de cortisolspiegel en haar lichaam verlaten om daarmee om te gaan.’

Stress, hoewel soms gebagatelliseerd als gevolg van hard werken, kan diepgaande en ernstige – soms fatale – gevolgen hebben voor het menselijk lichaam.

Hartchirurg Nikki Stamp vertelde de abc dat het heel goed mogelijk is dat de stress van het verlies van je man of vrouw een ‘kettingreactie’ kan veroorzaken die tot de dood leidt.

‘Wat we weten is dat voor sommige mensen de stress van het verliezen van een dierbare, of welke stressvolle gebeurtenis in je leven dan ook, een hele reeks reacties in het fysieke lichaam en in je geest uitlokt die ziekte kunnen veroorzaken en soms iemand laten overlijden,’ zei ze.

‘En natuurlijk begin je die dingen te doen die misschien niet zo goed voor je zijn [when you’re stressed]zoals je emoties begraven in troostmaaltijd of niet sporten, geen contact maken met mensen.

De 11-jarige voormalige lakei van koningin Elizabeth II, Paul Burrell, sprak over de unieke relatie die het koninklijk paar deelde nadat het nieuws over haar dood bekend was geworden

De 96-jarige had mobiliteitsproblemen waardoor ze zich moest terugtrekken uit belangrijke evenementen, waaronder veel van haar platina jubileumvieringen, waarbij ze ervoor koos om virtueel bij te wonen of senior royals in haar plaats te sturen

‘Het is zeker iets dat we de laatste tijd steeds meer ontdekken.’

Paul Burrell, de 11-jarige voormalige lakei van koningin Elizabeth II, sprak over de unieke relatie die het koninklijk paar deelde nadat het nieuws over haar dood bekend werd.

‘De koningin droeg de broek in het openbaar en hij droeg de broek achter gesloten deuren. Ze liet hem de baas van het huishouden worden, dus runde hij alle paleizen en leidde hij de koninklijke zaken – hij was de CEO van het bedrijf’, zei Burrell.

‘Ze miste hem heel erg, en hij wacht op haar in de kapel van St. George in Windsor en ze zal heel snel naast hem zijn.

‘Ze gaat naar de andere kant en ontmoet haar ouders en zus. Er zijn meer mensen aan de andere kant dan aan deze kant.’

Hoewel er geen suggestie is dat koningin Elizabeth II stierf aan een gebroken hart, begon haar gezondheid zeker te verslechteren na het overlijden van haar overleden echtgenoot.

De 96-jarige had mobiliteitsproblemen die haar dwongen zich terug te trekken uit belangrijke evenementen, waaronder veel van haar platina jubileumvieringen, waarbij ze ervoor koos om virtueel bij te wonen of senior royals in haar plaats te sturen.

De vorst bracht afgelopen najaar ook een nacht door in het ziekenhuis vanwege een mysterieuze ziekte.

Vanaf oktober 2021: Episodische mobiliteitsproblemen

De koningin had aanhoudende ‘episodische mobiliteitsproblemen’ die teruggingen tot afgelopen herfst en gebruikte tijdens haar laatste dagen een wandelstok.

In oktober 2021, zes maanden na de dood van haar man, gebruikte de vorstin de stok bij een dienst in Westminster Abbey.

Het was de eerste keer dat ze dat deed bij een groot openbaar engagement.

Na de dood van prins Philip had de koningin moeite om veel van haar gebruikelijke persoonlijke taken uit te voeren, waarbij haar mobiliteitsproblemen haar dwongen te stoppen met evenementen of via videogesprekken te verschijnen.

Ze trok zich terug uit de Commonwealth Day-dienst in Westminster Abbey in maart 2022, een belangrijke datum in de koninklijke kalender, en woonde de Witte Donderdag-dienst op 14 april niet bij.

Maar ze verzamelde zich om de hertog van Edinburgh te eren tijdens een herdenkingsdienst op 29 maart, langzaam en voorzichtig lopend met behulp van een stok en vasthoudend aan de elleboog van de hertog van York voor steun.

Op 20 mei miste ze voor het eerst in bijna 60 jaar de Staatsopening van het Parlement, waarbij Buckingham Palace haar afwezigheid toeschreef aan ‘episodische mobiliteitsproblemen’.

De Prins van Wales en de Hertog van Cambridge openden namens haar het parlement als staatsraad, waarbij Charles voor het eerst de toespraak van de koningin voorlas.

Op 8 augustus werd naar verluidt het traditionele welkom van de koningin in Balmoral Castle door een erewacht privé gehouden. Een bron zei dat dit in overeenstemming was met de gebeurtenissen die werden aangepast voor het comfort van de vorst.

Vorige week nog miste de koningin de Braemar Gathering, een populair evenement van de Highland Games, dat op 3 september werd gehouden.

Het is duidelijk dat de beslissing is genomen voor het comfort van het staatshoofd.

Oktober 2021: Bedrust besteld

Op 20 oktober 2021 kreeg de koningin na een druk najaarsprogramma de opdracht om enkele dagen te rusten van haar artsen.

Een woordvoerder van Buckingham Palace zei dat ze ‘goedgezind’ was, maar teleurgesteld was, omdat het medische advies betekende dat ze een tweedaagse reis naar Noord-Ierland moest annuleren.

Oktober 2021: ziekenhuisopname wegens mysterieuze ziekte

De koningin, toen 95 jaar oud, werd op 20 oktober 2021 in het geheim opgenomen in het ziekenhuis van King Edward VII om ‘vooronderzoeken’ te ondergaan.

Ze werd de volgende dag ontslagen en ‘accepteerde medisch advies om de komende dagen te rusten’ en er werd gezegd dat ze ‘goedgeluimd’ was – ze deed lichte taken aan haar bureau in Windsor.

November 2021: Teruggetrokken uit evenementen

De bezorgdheid over de gezondheid van de koningin nam toe toen ze zich in november 2021 terugtrok uit meer spraakmakende verlovingen.

Deze omvatten de Cop26-top over klimaatverandering in Glasgow op 1 november en het Festival of Remembrance op 12 november.

Buckingham Palace zei dat de vorst het advies had gekregen om te blijven rusten en geen officiële bezoeken af ​​te leggen.

Ze was van plan om op 13 november de herdenkingsdienst bij de Cenotaaf bij te wonen, maar miste dit vanwege een verstuikte rug.

Februari 2022: Covid-infectie

Er was angst voor haar gezondheid toen ze Covid kreeg en op 20 februari 2022 positief testte.

De koningin, die toen driemaal werd gevaccineerd, leed aan milde verkoudheidssymptomen, maar zei dat het virus haar ‘erg moe en uitgeput’ maakte.

Ze ging door met lichte taken terwijl ze zichzelf in Windsor isoleerde, maar annuleerde enkele virtuele toeschouwers.

Juni 2022: Ongemak tijdens feesten

Op 3 juni, een dag na een opwindende menigte op de eerste dag van haar platina jubileumvieringen, trok de koningin zich terug uit een viering in St Paul’s Cathedral.

Dit was te wijten aan het lijden van ‘ongemak’ tijdens de vieringen van de vorige dag

Het besluit werd als betreurenswaardig beschouwd, dat is begrijpelijk, maar verstandig vanwege de lengte van de reis, de tijd die ermee gemoeid is en de fysieke eisen van het evenement.

Ze ging verder met het missen van vele andere Platinum Jubilee-evenementen en maakte slechts twee openbare optredens.