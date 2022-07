Di Kershaw’s memorable moments on Gogglebox Australia following her death at 76

Fans van Gogglebox Australia zijn diepbedroefd na het nieuws dat de geliefde ster van de show, Di Kershaw, op 76-jarige leeftijd is overleden na een korte ziekte.

Di, een voormalig model dat een inheemse kunsthandelaar was geworden, was sinds het eerste seizoen in 2015 samen met haar man Mick op de Channel 10-Foxtel-show verschenen en werd al snel een favoriet bij de fans dankzij haar droge humor en woeste oneliners.

Haar scherpe commentaar bracht haar in de loop der jaren vaak in de krantenkoppen en zag haar zelfs botsen met collega-castlid Angie Kent na het vertrek van de Bachelorette-ster uit de show.

Di Kershaw (foto) had veel memorabele momenten op Gogglebox Australia voor haar tragische dood op 76-jarige leeftijd

In februari 2020 bespotte Di Angie beroemd omdat ze meedeed aan Dancing With The Stars, haar vierde realityshow.

‘Ze zat op Gogglebox, ging toen naar de jungle, toen werd ze de Bachelorette, en nu is ze een dansster,’ knipoogde Di terwijl ze Angie zag meedoen aan de danswedstrijd.

‘Ze is geen danseres, dat is zeker,’ voegde ze eraan toe.

Di, een voormalig model dat een inheemse kunsthandelaar was geworden, speelde sinds het eerste seizoen in 2015 samen met haar man Mick (links) in de Channel 10-Foxtel-show en werd al snel een favoriet bij de fans dankzij haar droge humor en woeste een- voeringen

Dit was niet de eerste keer dat Di haar klauwen uitstak voor Angie – een jaar eerder wierp de veteraan serieuze schaduw naar de blondine na haar debuut op The Bachelorette.

In beelden van de datingshow beschreef Angie zichzelf als een ‘Bachelorette aan de top’ [and a] bogan down the bottom’, verwijzend naar het feit dat ze een trainingsbroek droeg.

Met afschuw toekeek Di siste: ‘Schat, je bent bo…’ voordat ze zichzelf inhield en zei: ‘Daar ga ik geen commentaar op geven!’

In februari 2020 bespotte Di de voormalige Goggleboxer Angie Kent (links op de foto) omdat ze meedeed aan Dancing With The Stars, haar vierde realityshow

Dit was niet de eerste keer dat Di haar klauwen uithaalde voor Angie – een jaar eerder gooide de veteraan serieuze schaduw naar de blondine na haar debuut op The Bachelorette

In maart van dit jaar toonde Di opnieuw haar minachting voor D-list reality-sterren tijdens het kijken naar Netflix-serie Byron Baes.

Di maakte een scène belachelijk waarin castleden deelnamen aan een spirituele meditatie met Tibetaanse klankschalen.

Ze maakte een huilend geluid om het geluid van de kommen te imiteren, voordat ze spottend uitriep: ‘Ik ga naar een traaaaance!’

In maart van dit jaar toonde Di opnieuw haar minachting voor D-list reality-sterren tijdens het kijken naar Netflix-serie Byron Baes

Di maakte een scène belachelijk waarin cast=-leden deelnamen aan een spirituele meditatie met Tibetaanse klankschalen

‘Oh Di, spot er niet mee. Het is heel spiritueel’, schold Mick haar speels uit.

In september 2019 nam Di ook een steek in Rove McManus na de release van zijn inmiddels afgeschafte variété Saturday Night Rove.

‘Hij denkt dat hij zo’n koning is!’ zei Di tijdens de show, nadat hij aan het begin van de aflevering had gezegd: ‘Ik kan deze man niet verdragen’.

In september 2019 deed Di ook een steek in Rove McManus (foto) na de release van zijn inmiddels afgeschafte variété Saturday Night Rove

‘Hij denkt dat hij zo’n koning is!’ Di zei tijdens de show, nadat hij aanvankelijk had gezegd: ‘Ik kan deze man niet verdragen’ aan het begin van de aflevering

Rove’s show werd later geannuleerd na slechts een paar afleveringen vanwege de slechte kijkcijfers.

Een maand later belaagde Di ook de deelnemers van Love Island Australia voor het dragen van extreem schrale outfits tijdens de show.

Toen het realityprogramma begon, waren Di en Mick zichtbaar stomverbaasd toen ze de Love Island-dames de villa zagen betreden met schrale badkleding en hoge hakken.

Een maand later belaagde Di ook de deelnemers van Love Island Australia voor het dragen van extreem schrale outfits tijdens de show. Op de foto: Love Island Australia-presentatrice Sophie Monk

Andere klassieke regels van Di zijn onder meer het moment waarop ze Seven’s reality-datingshow The Proposal bestempelde als ‘een van de slechtste van deze (type) shows’, en vroeg of de cast van Queer Eye (links) ‘nog gayer kon worden dan dit’ ‘

Di zei herhaaldelijk: ‘Oh mijn god’ terwijl haar Mick daar zat en glimlachte.

Andere klassieke regels van Di zijn het moment waarop ze Seven’s reality-datingshow The Proposal bestempelde als ‘een van de slechtste van deze (soort) shows’, en vroeg of de cast van Queer Eye ‘nog gayer kon worden dan dit’.

Di wordt overleefd door Mick, hun volwassen kinderen Victoria en Alex, en jonge kleinzoon Harvey.

Di wordt overleefd door Mick (links), hun volwassen kinderen Victoria en Alex, en jonge kleinzoon Harvey

Artsen ontdekten naar verluidt een aantal maanden geleden een tumor in haar keel en deze bleek onbruikbaar te zijn.

Entertainmentverslaggever Peter Ford maakte het nieuws maandag bekend op 3AW.

‘Ze was al een paar maanden helaas ziek, dus mijn condoleances aan Mick en de hele familie,’ zei Ford.

‘Ze was een groot talent. De producers troffen goud toen ze haar vonden.’

Di is te zien op de onderste rij, tweede van rechts, met de cast van Gogglebox Australia

De Kershaws, afkomstig uit de noordelijke stranden van Sydney, waren al meer dan 50 jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in een pub toen Di 17 was en Mick 20.

‘Het was niet echt een realityshow’, zei ze ooit over hun verkering.

‘Het was niet zo officieel als chique diners en cocktails drinken in een bar. Het hing als een groep rond en dronk rum en cola – heel ongekunsteld.’

Mick stelde voor na vijf jaar af en toe te daten.

Ze wordt overleefd door echtgenoot Mick, hun volwassen kinderen Victoria en Alex, en kleinzoon Harvey. (De Kershaws, van de noordelijke stranden van Sydney, zijn hier afgebeeld in hun jongere jaren)

Di en Mick worden meer dan 50 jaar geleden op hun trouwdag afgebeeld

Di (afgebeeld in haar twintiger jaren) begon haar werkzame leven als model, maar het was haar carrière als inheemse kunsthandelaar waarvoor ze vooral bekend was

Een vriend van de Kershaws zei dat Di ervoor koos om niemand te vertellen over haar afnemende gezondheid.

‘Ze voelde zich een paar maanden geleden niet lekker en… [Mick] brachten haar naar hun dokter. Na veel onderzoeken en specialisten ontdekten ze een tumor in haar keel die niet te opereren was’, zeiden ze.

‘Toen besloot ze het aan niemand te vertellen en gewoon quality time door te brengen met hun familie.’

Di begon haar werkzame leven als model, maar het was haar carrière als inheemse kunsthandelaar waarvoor ze het meest bekend was.

Een vriend van de Kershaws zei dat Di ervoor koos om niemand te vertellen over haar afnemende gezondheid

Ze overtuigde haar man om zijn hoogvliegende carrière als reclameman op te geven om hun passie voor kunst te volgen.

Ze hadden meer dan drie decennia een Aboriginal kunstgalerie en -dealer.

Na een lange carrière in de industrie ontving Di in 2020 de Order of Australia Medal voor haar verdiensten voor de beeldende kunst.

Di en Mick verschenen in elk seizoen van Gogglebox, maar verdwenen tijdens het elfde seizoen in 2020 eventjes toen ze ervoor kozen om zichzelf in hun huis in Sydney te isoleren zonder dat er een cameraploeg aanwezig was.

De zoon van de Kershaws, Alex, trouwde in 2018. Hun dochter Victoria is ook getrouwd en heeft een zoon genaamd Harvey, die Di aanbad.