Deshaun Watson’s last accuser opens up on why she won’t agree to settle her indecent assault case

De enige verdediger onder de 24 beschuldigers van seksueel wangedrag van Deshaun Watson zegt dat hij ‘zijn destructieve gedrag zal voortzetten’ tenzij er een gezaghebbende interventie tegen hem komt.

Watson, 26, kreeg donderdag een schorsing van 11 wedstrijden en een boete van $ 5 miljoen opgelegd nadat de NFL en de NFL Players Association een schikking hadden getroffen over zijn zaak van seksueel wangedrag. Watson werd door meer dan twee dozijn vrouwen beschuldigd van ongepast gedrag tijdens massagesessies.

De quarterback van Cleveland Browns moet zich verplichten tot verplichte evaluatie door gedragsdeskundigen en counseling als onderdeel van zijn straf. Maar terwijl de NFL een koor van kritiek kreeg vanwege een ‘zachte’ aanpak, heeft de laatst overgebleven eiser van Watson zich uitgesproken.

Lauren Baxley is een gediplomeerd massagetherapeute die met atleten werkte en haar eigen bedrijf had. Ze zegt nu dat ze heeft moeten stoppen met ‘de enige carrière die ik ken’ omdat ze zich niet meer veilig kan voelen sinds Watson haar heeft lastiggevallen en aanranding heeft gepleegd.

In een verklaring uitgegeven onder de titel ‘Taking A Stand’ op Dagelijks Beest, waarschuwde Baxley dat Watson zou doorgaan met zijn ‘destructieve gedrag’ als hij niet op de juiste manier wordt gestraft. Ze noemde zijn acties ook ‘slecht’ en zegt dat hij ‘wroeging en wandaden niet erkent’.

‘Ik heb alle schikkingsaanbiedingen afgewezen, deels omdat ze geen oprechte erkenning van wroeging en wandaden bevatten, noch beloften van rehabilitatiebehandeling’, schreef Baxley.

Lauren Baxley, die bij naam is geïdentificeerd maar niet in het openbaar is afgebeeld sinds hij Watson vorig jaar aanklaagde, was een van de aanklagers die strafrechtelijke klachten tegen hem indienden in Harris County, Texas. Die vrouwen verschenen op 11 maart in een rechtbank in Houston (foto), toen werd onthuld dat een grand jury Watson niet zou aanklagen wegens aanranding van de eerbaarheid

‘Watson weigert nog steeds toe te geven dat hij mij heeft lastiggevallen en aanranding heeft gepleegd. Elk schikkingsaanbod dat hij heeft gedaan, is een afwijzing van zijn slechte daden geweest, en ik weet dat hij zijn destructieve gedrag zal voortzetten, tenzij er een gezaghebbende interventie is.

‘Omdat Watson herhaaldelijk vrouwen heeft mishandeld, moeten ook de instellingen en personen die hem op dit moment steunen en in dienst hebben, ter verantwoording worden geroepen. Ik ben slechts een van de tientallen vrouwen wiens leven voor eeuwig is geschaad door zijn seksuele geweld. Nog één slachtoffer is schandalig.’

Baxley schreef eerder in maart een open brief waarin ze Watson bestempelde als een ‘hinderlaagroofdier’.

Op 25 maart zeiden Browns-eigenaren Jimmy en Dee Haslam dat ze zich ‘comfortabel’ voelden bij Watson nadat ze met hem en onderzoekers hadden gesproken, die op advies van de teamadvocaat geen contact hadden opgenomen met de aanklagers van de quarterback.

Baxley ging in op de verklaringen van de Haslam in haar open brief aan de Daily Beast.

‘De eigenaar van de Browns stond erop dat ze ‘zich op hun gemak voelden’ om Deshaun Watson te ontmoeten voordat ze hem zijn platencontract gunden’, schreef ze. ‘Ik geef toe, Deshaun Watson zorgde er ook voor dat ik me op mijn gemak voelde voordat hij me in de val lokte en me aanviel tijdens een massagesessie die hij van tevoren had beloofd ‘professioneel’ en ‘niet-seksueel’ te zijn.’ Dat is wat hinderlaagroofdieren doen. Ze vermommen zich als iets wat ze niet zijn.

Watson begroet Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts tijdens een gezamenlijke training op donderdag

‘Als niemand erop staat dat Deshaun Watson nu professionele hulp zoekt voor zijn verslavingen, vrees ik dat hij de rest van zijn leven op dit pad van vernietiging zal doorgaan’, vervolgde Baxley. ‘De onder ede afgelegde verslagen van mishandeling en aanranding krassen slechts de oppervlakte van zijn gebrokenheid. In het belang van vrouwen overal hoop ik echt dat hij een manier vindt om te stoppen.’

Tony Buzbee, de advocaat die de 24 vrouwen vertegenwoordigt die Watson hebben aangeklaagd, was van streek door de schikking van de NFL op donderdagavond.

Tijdens een persconferentie eerder deze maand riep Buzbee NFL-commissaris Roger Goodell op ‘om het juiste te doen’. Nadat Watson zes wedstrijden was geschorst door een gepensioneerde federale rechter die door de competitie en de spelersvakbond was aangesteld als onafhankelijke disciplinaire functionaris, ging de NFL in beroep tegen de beslissing en gaf aan dat het zou aandringen op een schorsing voor onbepaalde tijd.

“Door deze zaak op de manier op te lossen zoals hij heeft gedaan, heeft Roger Goodell twee dingen bewezen: ofwel was zijn recente retoriek volkomen flauwekul, of zijn blaf is veel erger dan zijn beet”, zei Buzbee in een verklaring die donderdag werd vrijgegeven.

Eerder deze maand riep Tony Buzbee commissaris Roger Goodell op ‘om het juiste te doen’

‘De boodschap van vandaag aan alle slachtoffers is duidelijk: als je denkt dat je seksueel bent misbruikt door een machtig persoon, houd dan je mond en ga weg.’

Watson was nog steeds bij de Houston Texanen toen de 24 vrouwen rechtszaken aanspanden waarin hij beweerde dat hij zichzelf had blootgesteld, hen had aangeraakt met zijn geslachtsdelen of hen tegen hun wil had gekust tijdens massage-afspraken. Een vrouw beweerde dat Watson haar dwong tot orale seks.

Watson ontkent al lang enig vergrijp en werd in maart verhandeld aan de Browns. Deze week sprak hij over ‘doorgaan met mijn carrière en leven’.

De voorzitter van de Nationale Organisatie voor Vrouwen Christian Nunez zei dat zijn straf ‘lang niet genoeg’ was.

‘Die $ 5 miljoen vertegenwoordigt 2,1739% van Watsons nieuwe contract van $ 230 miljoen met de Cleveland Browns’, vertelde Nunes aan TMZ, ‘waarover werd onderhandeld nadat meer dan twee dozijn vrouwen de topsporter hadden beschuldigd van seksueel wangedrag.’

‘Nu, met uitzondering van een laatste civiele zaak, kan hij ernaar kijken en zeggen dat de deur in deze zaak is gesloten, althans de juridische procedures’, zei David Ring, een in Californië gevestigde advocaat die niet betrokken is bij de rechtszaken en die slachtoffers van seksueel geweld heeft vertegenwoordigd.

‘Wat betreft de rechtbank van de publieke opinie en hoe de fans op hem reageren, daar zal hij nog wel een tijdje mee te maken hebben, denk ik.’

Buzbee heeft gezegd dat hij de resterende rechtszaak zou blijven bespreken met het juridische team van Watson.

‘Ik denk dat deze slachtoffers er naar kijken alsof het een allegaartje is’, zei Ring. ‘Ze hebben niet alles gekregen wat ze wilden en helaas is het in ons rechtssysteem, zowel strafrechtelijk als civiel, moeilijk om een ​​volledige overwinning te behalen.’

Baxley, die bij naam is geïdentificeerd maar niet in het openbaar is afgebeeld sinds ze Watson vorig jaar aanklaagde, zweert dat ze ‘nooit zal ophouden met voorlichting te geven’ over seksuele handelingen zonder wederzijds goedvinden.

‘Ik vraag oprecht, met nederigheid in mijn relatieve anonimiteit, dat de machthebbers over Deshaun Watson snelle en strikte beslissingen nemen om verdere schade aan vrouwen te voorkomen’, zei ze in haar Daily Beast-verklaring.

‘Denk alsjeblieft aan de vrouwen die besloten hebben dat ze deze juridische strijd niet langer konden voeren nadat meerdere rechtbanken en meerdere fandoms hen vertelden dat hun leven er niet toe deed.’

Baxley’s open brief eerder dit jaar kwam nadat twee grote jury’s in Texas weigerden een aanklacht in te dienen tegen de drievoudig Pro Bowler.

Maandenlang hebben de Browns geopereerd in de veronderstelling dat Watson minstens een deel van het seizoen uitgeschakeld zou zijn. Veteraan Jacoby Brissett (foto) is gepland om te starten terwijl Watson uit is

‘We deelden de hoop dat hij zou worden tegengehouden – dat hij op de een of andere manier niet in staat zou worden gesteld of aangemoedigd om nog meer vrouwen pijn te doen op de manier waarop hij ons pijn heeft gedaan’, schreef Baxley.

‘De aanklagers lieten me geloven dat ze de goedkeuring van een grand jury nodig hadden om Watson aan te klagen wegens aanranding van de eerbaarheid, wat een misdrijf is’, schreef Baxley. ‘Dat was niet het geval, en ze lieten ons in de steek.

‘De ergste vrouwenhaters kwamen naar buiten en verklaarden het no-bills-bewijs dat we altijd al ‘prostituees’ waren’, schreef ze, eraan toevoegend dat zij en de andere eisers er nu regelmatig van worden beschuldigd sekswerkers te zijn die op zoek zijn naar een betaaldag.

‘Ik worstel met het gevoel dat het makkelijker zou zijn om niet te bestaan’, schreef Baxley. ‘Veel overlevenden delen deze gevoelens, en sommige fans van Watson hebben gezegd dat ze graag zouden willen dat we worden verkracht, gevangengezet of vermoord.

Baxley leek te zinspelen op LeBron James, een inwoner van Akron, Ohio die een met emoji beladen tweet (foto) schreef ter ere van de overname van Watson door Browns op 18 maart. die in één adem bewustzijn kan brengen voor de strijd van gemarginaliseerde zwarte vrouwen, en in de volgende lof de verhevenheid van een man die tientallen van hen heeft misbruikt’, schreef ze.

‘Als iemand die er trouw naar heeft gestreefd om het hoogste niveau van professionaliteit te behouden, en als iemand die – in mijn hele carrière – nog nooit het soort gedrag heeft ervaren dat Watson vertoonde, zijn dergelijke opmerkingen niet alleen irritant en onwaar, ze veranderen ook volledig. de schuld van een serieroofdier op onwetende en onwillige vrouwen’, schreef ze.

Baxley benadrukte dat ‘het niet aanklagen of veroordelen van een misdaad niet gelijk staat aan onschuld’ en dat getuigenissen van Watsons aanklagers ‘door aanklagers en rechercheurs’ als ‘zeer geloofwaardig’ werden beschouwd.’

“Ik zou een bepaalde NBA-speler willen toevoegen aan de andere teleurstellende excuses van mannen die in één adem de strijd van gemarginaliseerde zwarte vrouwen bewust kunnen maken, en in de volgende lof de verhevenheid van een man die tientallen van hen heeft misbruikt”, schreef ze. .