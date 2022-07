Desert Island Discs: Kate Moss was targeted by predators as a teen model

Als de koningin van de catwalk gedurende drie decennia, heeft de interview-verlegen Kate Moss gewoonlijk het beroemde onofficiële motto van de koningin overgenomen: ‘Nooit klagen, nooit uitleggen.’

Maar in een openhartig interview op Desert Island Discs vandaag onthult het supermodel de giftige waarheid over uitbuiting in de mode-industrie en hoe ze als jonge tiener het doelwit was van seksuele roofdieren.

Ze is nu 48 en herinnert zich dat ze tot tranen toe geroerd werd door fotografen die haar onder druk zetten om topless te gaan. Op 15-jarige leeftijd moest de zelfbewuste tiener zelfs een sessie ontvluchten toen haar werd gevraagd haar beha uit te doen.

‘Ik had een vreselijke ervaring voor een bh-catalogus’, vertelt ze in het programma BBC Radio 4. ‘Ik was waarschijnlijk pas 15 en hij zei: “Doe je topje uit”, en ik deed mijn topje uit. En ik was toen echt verlegen over mijn lichaam.

‘En hij zei: “Doe je beha uit”, en ik voelde dat er iets mis was, dus pakte ik mijn spullen en rende weg. Ik denk dat het mijn instinct heeft aangescherpt. Ik kan een verkeerde ‘op een mijl afstand’ vertellen.

De tiener Kate, die in 1988 op 14-jarige leeftijd bij het Storm-modellenbureau tekende, zou zonder begeleiding door Londen reizen en tot acht modellenopdrachten per dag voltooien.

Tijdens de radioshow vertelt ze over de shoot in 1990 die haar beroemd heeft gemaakt – maar geeft toe dat het ‘pijnlijk’ blijft om de herinnering opnieuw te bekijken.

Wijlen fotografe Corinne Day, met wie Moss vaak samenwerkte, maakte op haar zestiende een serie foto’s voor het tijdschrift The Face op het strand van Camber Sands, East Sussex.

Moss zegt: ‘Die verkreukelde neus op de omslag, ze zou zeggen: “Snurk als een varken” om die foto te krijgen. En ik zou zeggen: “Ik wil niet snuiven als een varken”, en zij zou zeggen: “Snuiven als een varken, dan ziet het er goed uit”.’

Het model herinnert zich hoe ze ‘veel had gehuild’ tijdens de shoot omdat ze zich niet op haar gemak voelde om ‘naakt’ te zijn, en voegde eraan toe: ‘Ik wilde mijn topje niet uitdoen.

De tiener Kate, die in 1988 op 14-jarige leeftijd bij het Storm-modellenbureau tekende, zou zonder begeleiding door Londen reizen en tot acht modellenopdrachten per dag voltooien.

‘Ik was echt heel erg zelfbewust over mijn lichaam en ze zou zeggen: “Als je je top niet uitdoet, zal ik je niet boeken voor Elle”, en ik zou huilen. Het is pijnlijk omdat ze mijn beste vriendin was en ik echt van haar hield – maar ze was een erg lastig persoon om mee samen te werken.

‘Maar… de foto’s zijn geweldig, dus ze kreeg wat ze wilde en ik heb ervoor geleden, maar uiteindelijk hebben ze me heel veel goeds gedaan. Ze hebben mijn carrière wel veranderd.’

Moss herinnert zich ook de opnames van een ondergoedcampagne voor Calvin Klein in 1992 met Hollywood-acteur Mark Wahlberg, destijds bekend als Marky Mark. Het was haar eerste grote reclamecampagne, maar de toen 17-jarige moest Valium nemen om haar angst te verlichten, veroorzaakt door het vooruitzicht topless te gaan.

Op de vraag van presentator Lauren Laverne of ze zich tijdens de campagne geobjectiveerd voelde, antwoordt Moss: ‘Ja helemaal, en kwetsbaar en bang. Ik denk dat ze op mijn kwetsbaarheid hebben gespeeld, en ik was nog vrij jong en onschuldig, dus dat vond Calvin geweldig.’

Moss kwam uit deze vroege uitdagingen om een ​​van de meest iconische en krachtige figuren in de internationale mode te worden, met een inner circle die enkele van ‘s werelds grootste beroemdheden omvat.

Maar de hoogtepunten gingen gepaard met dieptepunten en Moss spreekt openhartig over haar gevechten met drank en drugs die haar carrière bijna hebben doen ontsporen. Ze herinnert zich haar wilde jeugd die opgroeide in Croydon, Zuid-Londen, toen ze voor het eerst ontspoorde op 13-jarige leeftijd nadat haar ouders uit elkaar gingen.

‘Ik begon spliffs te roken en om te gaan met mensen die veel ouder waren dan ik, veel oudere jongens die me onder hun hoede namen en me beschermden’, zegt ze.

‘Ze zouden me met de trein naar Londen brengen. Ik zou mijn schooluniform omkleden en naar Fred gaan [a bar in Soho]. Ik hield niet eens van de smaak van alcohol.

‘Ik zou Long Island Ice Teas drinken omdat het niet naar alcohol smaakte, maar dan is het natuurlijk wel een sterke drank.’

Ze reflecteert ook op het drugsschandaal dat haar carrière in 2005 dreigde te vernietigen. Ze verloor tijdelijk verschillende lucratieve contracten toen een landelijke krant foto’s publiceerde waarop ze cocaïne leek te gebruiken.

Haar carrière werd echter hervat toen de politie besloot dat er niet genoeg bewijs was om actie te ondernemen.

‘Ik voelde me ziek en was behoorlijk boos omdat iedereen die ik kende drugs gebruikte, zodat ze zich op mij concentreerden en probeerden mijn dochter af te pakken, dat vond ik echt hypocriet’, zegt ze.

De ster verwerpt ook het idee dat zij en Day opzettelijk de enorm controversiële look creëerden die ‘heroïne chic’ werd genoemd toen ze opnieuw samenwerkten aan een shoot in het huis van het model voor Vogue in 1993.

‘Ik denk dat ik de zondebok was voor de problemen van veel mensen’, zegt ze. ‘Ik heb nooit anorexia gehad, dat ben ik ook nooit geweest. Ik had nog nooit heroïne genomen.

‘Ik was mager omdat ik tijdens shoots of shows geen eten kreeg en ik was altijd al mager geweest. Het was een modeshoot. Het werd opgenomen in mijn flat en zo kon ik me toen veroorloven om te leven.

‘En ik denk dat het een schok was, want ik was niet wulps en ik was gewoon een normaal meisje. Ik was geen glamazon-model, en dat schokte hen.’

Ondanks dat ze een van ‘s werelds meest gefotografeerde vrouwen is, zegt Moss dat ze er een hekel aan heeft om buiten de werkplek op de foto te gaan.

‘Ik ben eigenlijk heel verlegen voor de camera. Ik hou er niet van om op de foto te gaan als ik niet aan het werk ben’, zegt ze. ‘Ik hou niet van selfies of snapshots. Ik vind het moeilijk om mezelf te zijn voor een camera. Ik vind het veel gemakkelijker om iemand anders te zijn.’

Ze heeft nu haar eigen modellenbureau opgericht, dat haar 19-jarige dochter Lila in de boeken heeft staan.

Moss, die onlangs haar huis in Noord-Londen verkocht om naar de Cotswolds te verhuizen, zegt dat ze haar ‘saaie’ hedonistische levensstijl heeft opgegeven en een nieuwe passie heeft ontdekt die ze kan delen met haar moeder Linda.

‘Ik ben geobsedeerd door tuinieren’, zegt ze. ‘Ik heb een lidmaatschap van het tuincentrum, en ik ga met mijn moeder en we hebben de beste tijd.’

Haar muzikale keuzes voor de show omvatten My Sweet Lord van George Harrison, Harvest Moon van Neil Young en een speciaal geremixte versie van Back To Life van Soul II Soul met Kanye Wests Sunday Service Choir.

De kleine prins van Antoine de Saint-Exupery is haar favoriete boek en een kasjmier deken is haar luxeartikel.

Desert Island Discs is vandaag om 11.15 uur te zien en wordt op vrijdag om 9.00 uur herhaald.

Kate Moss onthult de waarheid over Johnny Depp – en haar Freud-tatoeage – in Desert Island Discs

Lucian Freud heeft een onuitwisbare indruk op Kate Moss achtergelaten toen hij een tatoeage op haar dij zette terwijl ze zat voor een portret.

Herinnerend aan hun vriendschap, zegt ze dat de gevierde kunstenaar, die in 2011 op 88-jarige leeftijd stierf, oorspronkelijk een kip ondersteboven in een emmer voorstelde voor een ontwerp, maar ze kozen voor een meer traditioneel beeld.

Ze zegt: ‘Hij gaf me een fles echt goede Rothschild-wijn, en hij haalde zijn etsnaald tevoorschijn en schraapte in mijn dij een zwerm vogels die nu op spataderen lijken. Maar ik ben waarschijnlijk nog steeds de enige levende persoon met een Lucian Freud op mijn dij.’

Voor Freuds veelgeprezen portret uit 2002 poseerde Moss naakt terwijl hij hoogzwanger was van dochter Lila. Het schilderij duurde ongeveer negen maanden om te voltooien en werd later verkocht aan een anonieme bieder voor £ 3,9 miljoen.

Moss is trots op haar loyaliteit aan vrienden. In 2011 verdedigde ze publiekelijk modeontwerper John Galliano toen hij door een Franse rechtbank schuldig werd bevonden aan het maken van antisemitische opmerkingen.

Ze veroorzaakte eerder dit jaar ook een sensatie toen ze videobewijs afleverde ter ondersteuning van ex-vriend Johnny Depp in zijn smaadproces tegen Amber Heard, die een gerucht had geuit dat het model door de acteur van de trap was geduwd toen ze aan het daten waren.

Moss legt haar standpunt uit en zegt: ‘Ik geloof in de waarheid, en ik geloof in eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ik weet dat John Galliano geen slecht mens is – hij had een alcoholprobleem en mensen draaien zich om. Mensen zijn zichzelf niet als ze drinken, en ze zeggen dingen die ze nooit zouden zeggen als ze nuchter waren.’

Ze voegt eraan toe: ‘ik ken de waarheid over Johnny [Depp]. Ik weet dat hij me nooit van de trap heeft geschopt. Ik moest die waarheid zeggen.’

Depp, die tussen 1994 en 1998 een relatie had met Moss, won vorige maand de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Heard.