Democrats stay away from Biden as he prepares for nationwide campaign tour

President Joe Biden zal een landelijke tour beginnen om steun te verzamelen voorafgaand aan de midterms van november, maar zijn stops missen misschien één ding: de Democratische kandidaten op de stemming.

De president blijft tot woensdag op vakantie in zijn strandhuis in Rehoboth, Delaware. Maar hij begint zijn campagne op donderdagavond in Maryland, waar hij zal spreken op een evenement van het Democratisch Nationaal Comité – zijn eerste politieke bijeenkomst in maanden.

Democraten in die staat nemen het grotendeels op tegen tegenstanders van Trump die een zware strijd tegemoet gaan in Maryland, waar het aantal democraten de Republikeinen twee tegen één overtreft.

Maar terwijl Biden zich voorbereidt om het land door te trekken om te proberen de Democraten de controle over het Congres te houden, vecht de president ook tegen lage goedkeuringsclassificaties en kiezers die kritisch zijn over zijn omgang met de economie.

Dit zijn enkele van de redenen waarom sommige kandidaten voor het Congres zich zorgen maken dat campagne voeren met Biden hen pijn zal doen bij de verkiezingen van 8 november, volgens meer dan een dozijn interviews met hoge democraten en lokale campagnefunctionarissen in slagveldstaten, waaronder Pennsylvania en Arizona.

De president zal volgende week in Pennsylvania zijn, waar campagnefunctionarissen aan Reuters vertelden dat een bezoek aan Biden niet nodig is – en mogelijk riskant – omdat de Democraten vroege aanwijzingen hebben over Republikeinse kandidaten die als gebrekkig worden beschouwd.

De Republikeinse gouverneurskandidaat Doug Mastriano is een door Trump gesteunde verkiezingsontkenner die de bijeenkomst van 6 januari in Washington bijwoonde, terwijl senaatskandidaat Dr. Mehmet Oz worstelt in vroege peilingen te midden van vragen over zijn banden met de staat.

‘We hopen dat de president naar de staat komt, maar we weten niet zeker in hoeverre de Democratische kandidaten zich bij hem zullen aansluiten. Op dit moment heeft het niet veel zin’, zei een hoge Democratische functionaris die betrokken was bij de race van de gouverneur.

Josh Shapiro, de Democratische kandidaat voor gouverneur in Pennsylvania, is dit jaar afzonderlijk verschenen met Biden en vice-president Kamala Harris. Manuel Bonder, een campagnewoordvoerder, zei dat Shapiro ‘president Biden zal blijven verwelkomen in zijn thuisstaat’.

Biden keert de komende weken ook terug naar Ohio. Bij zijn laatste bezoek daar was de Democratische Senaat-kandidaat Tim Ryan opvallend niet bij de president. Ryan had een planningsconflict, volgens zijn campagne.

Ryan, een oud democratisch congreslid, heeft vragen ontweken of Biden opnieuw president zou moeten worden. Ryan zou alleen overwegen om onder beperkte omstandigheden met Biden te verschijnen, vertelde een functionaris met de campagne-inspanning aan Reuters.

De functionaris merkte bijvoorbeeld op dat Biden naar verwachting zal terugkeren naar Ohio voor het baanbrekende werk van een Intel-fabriek die uiteindelijk 3.000 banen zal opleveren en een grote impuls zal krijgen van de onlangs aangenomen CHIPS-wet, die de halfgeleiderindustrie helpt.

‘Dat is iets dat Tim Ryan waarschijnlijk samen met Biden zou bijwonen. De berichtgeving en de politiek zijn op elkaar afgestemd’, zei de functionaris.

Democraten nemen afstand, aangezien een nieuwe peiling aantoont dat bijna driekwart van de Amerikanen denkt dat de Verenigde Staten onder Biden de verkeerde kant op gaan, volgens weer een andere slechte peiling voor de president voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen.

Ondanks het feit dat hij al tijdens een groot deel van zijn eerste termijn worstelde met lage gunstige beoordelingen, kende Bidens populariteit de afgelopen maanden een diepe neergang te midden van groeiend pessimisme over de economie.

Nu zegt maar liefst 74 procent van de Amerikanen dat het land op het verkeerde spoor zit, terwijl slechts 21 procent vindt dat de natie de goede kant opgaat, volgens een nieuwe studie. vragenlijst van NBC News.

Het ontdekte dat meer dan de helft van de respondenten – 58 procent – zich ‘meer zorgen maakt dat de beste jaren van Amerika misschien al achter ons liggen’, terwijl slechts 35 procent denkt dat de beste jaren nog moeten komen.

Een van hun grootste zorgen was volgens de peiling de economie – 68 procent van de respondenten gelooft dat de Verenigde Staten al in een recessie verkeert, ondanks de verklaringen van Biden dat de economie aan het herstellen is nadat de inflatie van het land in juni het hoogste punt in 40 jaar bereikte .

In totaal blijkt uit de peiling dat 55 procent van de Amerikanen het werk dat de president doet nu afkeurt, terwijl slechts 42 procent het goedkeurt.

Dat is slecht nieuws voor de president, aangezien hij zijn basis wil versterken om in november te stemmen voor een door de Democraten gecontroleerd Congres.

Uit een nieuwe NBC-enquête blijkt dat meer dan de helft van de Amerikanen de werkprestaties van president Joe Biden tijdens zijn ambt afkeurt

Bijna 3/4 van de ondervraagden zei dat de Verenigde Staten nu de verkeerde kant op gaan

De economie bleef een grote zorg voor de 1.000 Amerikanen die van 12 tot en met 16 augustus door NBC News werden ondervraagd.

In de afgelopen paar maanden heeft de inflatie consequent het gezonde werkloosheidscijfer van 3,6 procent overschaduwd als een brandpunt voor Amerikanen, die te maken hebben met bijzonder scherpe pieken in benzine- en voedselprijzen.

De gemiddelde kosten van consumptiegoederen stegen in juli tot 8,5 procent, na in juni het hoogste punt in 40 jaar van 9,1 procent te hebben bereikt.

Volgens Moody’s Analytics-econoom Mark Zandi, die de laatste prijsgegevens van de Amerikaanse overheid bestudeerde, geven huishoudens nu elke maand bijna $ 493 meer uit om dezelfde items te kopen die ze een jaar geleden kochten.

Hij noemde het een ‘big deal voor een huishouden dat ongeveer $ 60.000 per jaar verdient’. Het mediane gezinsinkomen in de VS is $ 67.521.

De situatie heeft sindsdien meer Amerikanen gedwongen om hulp te zoeken bij voedsel, met Feeding America, een nationale liefdadigheidsinstelling, die meldt dat 45 procent van de voedselbanken een toename van de vraag heeft gezien, waarbij doorgaans 10 procent meer begunstigden om hulp vroegen.

Nu blijkt uit het onderzoek dat 56 procent van de Amerikanen de manier waarop de president met de economie omgaat afkeurt, terwijl 40 procent nog steeds optimistisch lijkt.

En toen hen werd gevraagd naar hun mening over de onlangs aangenomen Inflation Reduction Act, gaf 36 procent van de kiezers aan te denken dat de wetgeving geen verschil in hun leven zal maken, terwijl nog eens 35 procent aangaf te denken dat het de zaken voor hen persoonlijk erger zou maken.

Slechts 26 procent van de ondervraagden zei dat ze dachten dat de nieuwe wet gunstig voor hen zou zijn.

Een van de grootste zorgen voor de ondervraagden was de economie, waarbij 56 procent zei dat ze de manier waarop Biden met de economie omging afkeurden

Achtenzestig procent van de 1.000 ondervraagde Amerikanen zei dat ze geloven dat de Verenigde Staten al in een recessie zitten, ondanks de verklaringen van de president

De Inflation Reduction Act, met in totaal $ 437 miljard aan uitgaven, zou sommige huishoudens kunnen helpen besparen omdat het de kosten van geneesmiddelen op recept voor ouderen verlaagt, de subsidies voor ziektekostenverzekeringen uitbreidt en de energieprijzen verlaagt.

Maar of het de inflatie in het land echt zal verlagen, is de afgelopen weken in twijfel getrokken.

De Congresbegrotingsbureau vond dat ‘het aannemen van het wetsvoorstel een verwaarloosbaar effect op de inflatie zou hebben’, en de Universiteit van Pennsylvania vond ‘de impact op de inflatie is statistisch niet van nul te onderscheiden.’

Het zal het tekort de komende tien jaar echter met naar schatting $ 300 miljard verlagen, en sommigen beweren dat een lager tekort een lagere inflatie betekent.

Jason Furman, economisch adviseur van president Barack Obama, schreef in The Wall Street Journal: ‘Tekortreductie is bijna altijd inflatieverlagend.’

Een Factcheck van Associated Press ontdekte dat ‘in theorie lagere tekorten de inflatie kunnen verminderen. Dat komt omdat lagere overheidsuitgaven of hogere belastingen, die het tekort helpen verkleinen, de vraag in de economie verminderen, waardoor de druk op bedrijven om de prijzen te verhogen afneemt.’

Gevraagd naar de effecten van de Inflation Reduction Act, zei de meerderheid van de respondenten dat het ofwel geen verschil zal maken of de zaken erger voor hen zal maken

De president is nu gepland om de Inflation Reduction Act op 6 september in het Witte Huis te promoten.

Kabinetsleden zullen ook op meer dan 35 reizen naar 23 staten reizen om de wetgeving aan te prijzen, samen met andere overwinningen van Biden, waaronder het ondertekenen van de wetgeving inzake verbrandingsputten en de CHIPS-wet, het doden van al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri en de gasprijzen die onder de $ 4 dalen. .

De reis, die de Building A Better America Tour wordt genoemd, zal dit najaar worden voortgezet in de aanloop naar de verkiezingen in november.

Biden heeft eerder beweerd dat de daling van zijn populariteit te wijten was aan de stijging van de gasprijzen die een jaar geleden begon.

Hij zei dat de prijzen verder zijn gestegen met de Russische invasie van Oekraïne in februari. Maar hij verwierp beweringen van Republikeinse wetgevers en enkele grote economen dat zijn $ 1,9 biljoen coronavirushulppakket van vorig jaar bijdroeg aan de inflatie, waarbij hij opmerkte dat prijsstijgingen een wereldwijd fenomeen waren.

‘We bevinden ons in een sterkere positie dan welk land ter wereld dan ook om deze inflatie te boven te komen’, zei Biden. ‘Als het mijn schuld is, waarom is het dan in elk ander groot industrieland ter wereld zo dat de inflatie hoger is?’

Maar het lijkt erop dat Amerikanen al maanden ontgoocheld zijn over Biden.

Volgens opiniepeiling-aggregator FiveThirtyEight zakte de gemiddelde goedkeuringsscore van de president medio augustus onder de 50 procent.

Zijn afkeuringscijfer overschreed die drempel eind oktober.

Republikeinen prijzen ondertussen een reeks interne peilingen die aantonen dat de verschillende competitieve House-races hun weg vinden en dat de GOP de voorkeur geniet om de controle over de lagere kamer terug te winnen.

Maar de Senaat is moeilijker voor de Republikeinen en zou in democratische handen kunnen blijven.

De Het peilingsgemiddelde van FiveThirtyEight voor de generieke stemming bij de verkiezingen van 2022 hebben Democraten en Republikeinen in wezen gelijk op 43,9 procent tot 43,5 procent.