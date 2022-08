Delta Goodrem and Ada Nicodemou at The Phantom of the Opera premiere in Sydney

De sterren waren van kracht tijdens de première van The Phantom of the Opera in het Sydney Opera House op vrijdagavond.

Zangeres Delta Goodrem verblufte in een strapless zwarte jurk die haar slanke figuur omzoomde.

De jurk van de 37-jarige bereikte de grondlengte en had een V-hals die wat buste liet zien.

Ze trok een paar passende operahandschoenen van doorschijnend zwarte stof aan en stopte haar handen in de zakken van haar japon.

Delta droeg een paar witte hakken en koos voor een eenvoudige gouden chokerketting en een stevige ring voor haar accessoires.

De hitmaker koos een perzikachtig make-uppalet met een nude-lippenstift en droeg haar blonde lokken in losse golven.

Ook hoofden draaien was Home and Away-actrice Ada Nicodemou, die er prachtig uitzag in een zwarte mini-jurk met gekruiste details over de buste.

De leeftijd-tartende 45-jarige pronkte met haar sierspelden en koos een paar donkerrode hakken.

Ze droeg haar haar naar achteren getrokken in een paardenstaart en koos voor een glamoureuze make-uplook met een opvallende rode lippenstift.

Kyly Clarke bedekte haar gescheurde figuur in een off-the-shoulder zwarte jurk die tot op de grond reikte en een gegolfd detail over de buste had.

De 40-jarige voormalige WAG koos voor een gebronsde make-uplook met een nude-lippenstift en droeg haar haar glad naar achteren.

Ze voegde een sierlijke zilveren accessoire om haar nek en borst toe, evenals een sierlijke choker.

Zeepactrice Toni Pearen zag er fantastisch uit in een elektrisch blauwe mini-jurk terwijl ze poseerde samen met haar man, Will Osmond.

De fluwelen jurk had splitten boven de elleboog voor extra interesse en de 50-jarige matchte haar look met rieten zwarte hakken.

Ze koos voor een roze make-uplook met een roze glans, maar ook voor statement-oorbellen en het dragen van haar donkerbruine lokken.

Actrice Danielle Spencer was prachtig in een glinsterende zwarte maxi-jurk met een wikkeldessin.

De 53-jarige koos voor een gebronsde make-uplook met een zachte nude-lippenstift en droeg haar blonde lokken van haar gezicht gespeld.

Ze voltooide haar ensemble met stevige zilveren manchetten, een choker ketting en gestapelde zwarte hakken.

Edwina Bartholomew was ‘s avonds mooi in het roze, in een heldere jurk met een strikdetail en een ontwerp met één mouw.

De 39-jarige koos voor een strakke make-uplook met een opvallende rode lippenstift en droeg haar blonde lokken in zachte krullen.

De Sunrise-ster voegde oorringen toe, donkerroze hakken met bandjes en droeg een zwarte satijnen clutch.

Actrice Suzan Mutesi, 36, ging helemaal uit in een dramatische rode jurk met sprankelende details die van haar schouders vielen, en droeg een bijpassende rode lippenstift.

WAG Lynette Bolton en haar footy star-echtgenoot Jude Bolton vormden een mooi paar, waarbij Lynette een getailleerde, sierlijke jurk met zilveren details droeg, terwijl Jude chic was in een smoking.

Vandaag trok Extra-ster Britt Cohen de aandacht in een semi-transparante zwarte jurk met een uitsnijding op de schouder en dikke gouden hakken, terwijl ze koos voor een perzikkleurige make-uplook.

De Living Room-ster Miguel Maestre, 42, ging samen met zijn vrouw Sascha Newport, die koos voor een zwarte balletrok en een trendy oversized trui.

Actrice Rachael Beck, 51, was chic in een doorschijnende, witte blouse die onder een zwarte blazer werd gedragen.

De Hey papa..! star voegde een aansluitende zwarte broek en laarzen met hakken toe en koos voor een porseleinen make-uplook met rode lippenstift.