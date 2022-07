Daycare owner who shot ‘child molester’ husband is held without bail

De eigenaar van het kinderdagverblijf die haar man neerschoot nadat ze hoorde van beschuldigingen dat hij de kinderen onder haar hoede had lastiggevallen, werd vandaag vastgehouden zonder band.

Shanteari Weems, 50, schoot haar man James Weems Jr, 57, op donderdag 21 juli neer in het Mandarin Oriental hotel in Washington DC.

Een van de moeders wiens kind naar de kinderopvang gaat, had haar net verteld dat James, een gepensioneerde politieagent en bewaker, hun kind had lastiggevallen.

Het was de tweede keer dat een dergelijke beschuldiging tegen hem werd geuit; De politie van Baltimore begon hem eerder deze maand te onderzoeken vanwege andere misbruikclaims.

De advocaat van Weems vertelde DailyMail.com dat ze naar het hotel was gereden om haar man te confronteren, maar dat toen ze aankwam, hij ‘gewelddadig’ werd.

Ze schoot hem neer, naar verluidt uit ‘zelfverdediging’, en werd een uur later gearresteerd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleefde, en hij wordt nu zelf beschuldigd van kindermishandeling.

Op vrijdag verscheen Shanteari voor een rechter van het Superior Court in Washington DC, ondersteund door haar volwassen kinderen.

Eigenaar van de kinderopvang Shanteari Weems, 50, op een foto die is verstrekt aan DailyMail.com. Ze heeft 20 jaar in de kinderopvang gewerkt voordat haar man eerder deze maand werd beschuldigd van kindermishandeling

Shanteari Weems, 50, en haar man, James Weems Jr., 57. Vandaag zit ze in hechtenis met de bedoeling om hem te doden en te bewapenen nadat ze hem had neergeschoten, en hij ligt in het ziekenhuis. Hij is gearresteerd wegens kinderseksmisdrijven in verband met vermeend misbruik in het kinderdagverblijf dat zijn vrouw sinds 2015 runt

Ze werd borgtocht geweigerd, tot ongenoegen van haar familie en haar advocaat.

Er zijn groeiende oproepen om haar vrij te laten door velen die haar niet kwalijk nemen dat ze haar man heeft neergeschoten in het licht van de afschuwelijke beschuldigingen tegen hem.

GoFundMe heeft vorige week een inzamelingspagina verwijderd die was opgezet om haar juridische kosten te betalen.

Weems, zelf een moeder die 20 jaar in de kinderopvang heeft gewerkt, reed in een razernij van haar huis in Randallstown, Maryland, naar DC nadat een van de ouders op haar kinderdagverblijf had gehoord dat haar man hun kind had misbruikt.

Het was de tweede beschuldiging tegen hem; de eerste geblindeerde Lil Kidz Kastle, het kinderdagverblijf dat Shanteari runt waar haar man als buschauffeur werkte.

Toen Shanteari de tweede beschuldiging hoorde, reed ze 80 kilometer naar het zuiden naar Washington om hem in zijn kamer te confronteren. Haar advocaat beweert dat hij gewelddadig werd en toen vuurde ze uit zelfverdediging een wapen op hem af. Het is nog onduidelijk wiens wapen het was.

Nu vechten Shanteari’s advocaat en familie voor haar vrijlating, terwijl James wacht op zijn eerste rechtszaak wegens kindermisbruik.

‘Ze is in de hel. Dit is een vrouw die volledig en volkomen getraumatiseerd was door deze moeders naar haar toe te laten komen.

‘Ze wilde niet dat hij een ander kind aanraakte… niet op haar wacht – dat is verdomd zeker.

‘Ze doet dit al twintig jaar. Ze heeft dit bedrijf helemaal opnieuw opgebouwd. Haar hele levenswerk is dat moeders haar vertrouwen en haar toestaan ​​voor hun kinderen te zorgen terwijl ze naar hun werk gaan. Om dit te laten gebeuren… en het is niet eens een werknemer.

‘Het is haar man’, vertelde advocaat Tony Garcia aan DailyMail.com.

Weems wordt getoond buiten het kinderdagverblijf in Owings Mills, Maryland. Ze was woedend toen het centrum eerder deze maand werd gesloten na de eerste aanklacht tegen haar man

Een interieur van het Lil Kidz Kastle Child Development Center. Shanteari’s advocaat vertelde DailyMail.com: ‘Ze doet dit al 20 jaar. Ze heeft dit bedrijf helemaal opnieuw opgebouwd. Haar hele levenswerk is dat moeders haar vertrouwen en haar toestaan ​​voor hun kinderen te zorgen terwijl ze naar hun werk gaan. Om dit te laten gebeuren… en het is niet eens een werknemer. Het is haar man’

Weems runt het kinderdagverblijf in de buurt van Baltimore voor baby’s tot kinderen in de leerplichtige leeftijd

De eerste aantijgingen tegen James Weems werden eerder deze maand geuit. Als gevolg hiervan werd het kinderdagverblijf abrupt gesloten.

Weems is een 57-jarige gepensioneerde agent die in de particuliere beveiliging had gewerkt en die had geholpen op de kinderopvang door een bus te besturen.

Voorafgaand aan het incident in het hotel op donderdag, werd het kinderdagverblijf in Owings Mills, Maryland, gesloten door de eerste beschuldiging tegen hem.

Het is onduidelijk of alle betrokken kinderen jongens of meisjes zijn, maar er worden nu drie verschillende beschuldigingen tegen Weems ingeroepen.

Op donderdag was hij in DC en hoorde zijn hardwerkende vrouw, die ook vrijwilligerswerk doet bij een non-profitorganisatie die straat schoonmaakt, van een andere moeder.

‘Ze wilde hem zien om hem te vragen of het waar was of niet, dus reed ze naar DC. Nu is hij een gepensioneerde marinier, hij is een voormalige agent, hij heeft in de beveiliging gewerkt en hij is gewapend. Ze ging in de hoop dat de beschuldiging niet waar was.

‘Hij reageerde heftig op beschuldigingen en zij moest zichzelf verdedigen.’

Wat er het komende uur precies in de kamer is gebeurd, is onduidelijk. De politie arriveerde nadat een alarm in de kamer was afgegaan.

Tijdens een impasse van een uur binnen schreeuwde James dat hij in zijn been en in het hoofd was geschoten.

Het stel was in het hotel van $ 400 per nacht in Washington DC geweest voor James, een gepensioneerde agent, om een ​​evenement bij te wonen

Kinderopvangeigenaar Shanteari Weems, 50, wordt op 20 juli gearresteerd nadat ze haar man door het hoofd had geschoten. Ze had net te horen gekregen dat hij een paar kinderen in haar kinderdagverblijf aan het molesteren was

Shanteari begon aantekeningen te maken waarin ze haar verlangen om haar man te ‘verlammen’ opschreef. Ze zei dat ze wilde dat hij zou ‘betalen’ voor wat hij de kinderen had aangedaan, en haar enige spijt was dat ze ‘geen kogel door zijn hoofd had geschoten’.

Uiteindelijk werd ze gearresteerd en werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij blijft met een gebroken dijbeen.

Hij is bij bewustzijn en zal naar verwachting het incident overleven, hoewel hij beweert in het hoofd te zijn geschoten.

Shanteari’s vrienden en familie scharen zich achter haar, beloven te vechten voor haar vrijheid op sociale media en lanceren GoFundMe-campagnes om haar juridische kosten te betalen.

‘We hopen op borgtocht, dat is onze hoop’, zei haar advocaat. Vrijdag verschijnt ze voor de rechter.

De details van de beschuldigingen tegen Weams blijven schaars. Maryland Child Protective Services weigerde commentaar te geven op de zaak onder verwijzing naar privacywetten.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs wil niet bevestigen wanneer het specifiek klachten tegen Weams heeft ontvangen.

Shanteari Weems, 50, is de eigenaar van Lil Kidz Kastle in Owing Mills, Maryland

De politie van Baltimore County zei dat het Weems sinds eerder deze maand aan het onderzoeken was.

‘Rechercheurs in Baltimore County begonnen eerder deze maand met een onderzoek naar Weems nadat ze op de hoogte waren gesteld van het misbruik. Weem wordt geconfronteerd met meerdere aanklachten.

‘Hij ligt momenteel in het ziekenhuis in politiehechtenis in Washington DC, in afwachting van zijn uitlevering.

‘De rechercheurs van Baltimore County blijven nauw samenwerken met rechercheurs van de Metropolitan Police Department en met leden van het Baltimore County State’s Attorney’s Office, het Maryland State Department of Education en het Maryland Department of Human Services, Child Protective Services’, zei een woordvoerder.

Ondertussen vechten de vrienden van de vrouw voor haar vrijlating.

‘Shanny en ik zijn al 32 jaar vrienden… de laatste paar jaar heeft ze mijn studentenarbeiders en het Baltimore Clean Streets-programma gesteund.

‘Shanny zorgde de afgelopen twee jaar voor een verzorgde lunch en vakantiegeld – $ 75/student-werker x 30 – elk van de afgelopen twee jaar’, vertelde Sean Stinnett, die het programma leidt, aan DailyMail.com.

Haar volwassen kinderen hebben een GoFundMe-account opgezet om geld in te zamelen voor haar verdediging, maar dat werd op het laatste moment afgebroken.