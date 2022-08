David Beckham harvests honey as he tends to his hives at his Cotswolds

Hij werd verliefd op de bijenteelt nadat hij tijdens de lockdown een bijenkorf in zijn tuin had geïnstalleerd.

En twee jaar later – David Beckham bewees dat hij zijn ‘favoriete’ tijd in het verleden heeft volgehouden, zoals hij zaterdag op zijn Instagram-account documenteerde.

De ex-voetballer, 47, werd gezien terwijl hij honing oogstte in zijn huis in Cotswolds, maar zijn vrouw Victoria, 48, was minder dan onder de indruk van zijn outfitkeuze.

Zoemend: David Beckham bewees dat hij zijn ‘favoriete’ tijd in het verleden heeft volgehouden toen hij zaterdag honing oogstte uit zijn huis in Cotswolds op zijn Instagram-account

Toen hij weer in de ban van het plattelandsleven kwam terwijl hij zijn bijen in de tuin verzorgde, keek David extatisch over de resultaten.

De sportster droeg een witte overall en een platte pet en keek hijgend ‘wow, echt geweldig’ terwijl hij wat van de smakelijke siroop produceerde.

Bij zijn 75 miljoen volgers schreef hij: ‘Wat een buzzzz, wie had gedacht dat het oogsten van honing mijn favoriete bezigheid zou worden. Fijne #WorldHoneyBeeDay.’

Ondertussen was zijn voormalige popstervrouw minder dan onder de indruk van zijn uiterlijk op de dag, toen ze speels antwoordde in de commentarensectie: ‘Draag alsjeblieft dat overall niet naar huis.’

Imker: De voetballer keerde terug naar de swing van het plattelandsleven terwijl hij voor zijn bijen in de tuin zorgde, en keek extatisch over de resultaten

Landleven: de sportster werd verliefd op de bijenteelt nadat hij tijdens de lockdown een bijenkorf in zijn tuin had geïnstalleerd

Onder de indruk: de sportster droeg een witte overall en een platte pet en keek hijgend ‘Wauw! Echt geweldig’ terwijl hij een deel van de smakelijke siroop produceerde?

Verleden tijd: bij zijn 75 miljoen volgers schreef hij: ‘Wat een gedoe, wie had gedacht dat het oogsten van honing mijn favoriete bezigheid zou worden. Fijne #WorldHoneyBeeDay’

Joke: Ondertussen was zijn voormalige popster-vrouw minder dan onder de indruk van zijn uiterlijk op de dag, toen ze antwoordde in de commentarensectie: ‘Draag alsjeblieft dat overall niet naar huis

Deze week werd onthuld dat Victoria haar figuur de afgelopen maanden heeft getransformeerd door slopende trainingen met een voormalige Team GB-ster.

Ondanks dat ze bekend staat onder haar Posh Spice-mantra, lijkt de ster, 48, nu meer verwant aan Sporty Spice na het omarmen van het regime van een atleet, volgens de in Londen gevestigde personal trainer Bobby Rich.

Bobby heeft ook onthuld dat ondanks de beweringen van haar man David dat ze al 25 jaar dezelfde maaltijd eet, Victoria’s actieve levensstijl betekent dat ze zich nog steeds kan overgeven aan gezonde vetten en zelfs af en toe een alcoholisch drankje.

Fit blijven! Deze week werd onthuld dat Victoria haar figuur de afgelopen maanden heeft getransformeerd door middel van slopende trainingen met een voormalige Team GB-ster

Spreken met De zonbood Bobby inzicht in Victoria’s oefenprogramma en onthulde dat ze zich heeft geconcentreerd op het gezond houden van haar gewrichten naarmate ze de 50 nadert.

Hij zei dat ze vijf dagen per week met hem naar de sportschool gaat en zelfs op vakantie haar routine handhaaft door middel van online sessies.

‘Mijn methodologie en toepassing voor Victoria’s training is gebaseerd op mijn eigen conditioneringsprogrammering die ik gebruikte tijdens de competitie’, zei Bobby.

Ook als ze weg is! De ster lijkt nu meer verwant aan Sporty Spice nadat ze het regime van een atleet heeft omarmd, zelfs tijdens haar zomervakantie met haar echtgenoot David (foto)

‘Ik behandel het jaar als een seizoen en werk door verschillende trainingsblokken, waarbij ik pieken en herstelfasen identificeer om het meeste te halen uit de ongelooflijke inspanningen die Victoria in elke sessie levert, mentaal en fysiek.

‘Het grootste verschil in Victoria’s training is de introductie van krachttraining en functionele bewegingen, zoals overhead squats, cleans en snatches.’

Fragmenten, die een belangrijk onderdeel vormen van Victoria’s werk, zijn gewichthefbeweging waarbij je van de grond naar het plafond wordt getild en waarbij voornamelijk de kernspieren, schouders en bilspieren worden gebruikt.

Waarheid: Voormalig Team GB-judoster Bobby Rich heeft inzicht gegeven in de training van Victoria en onthult dat ze vijf keer per week oefent

Victoria zal naar verwachting tot 600 calorieën verbranden tijdens haar trainingen, en ze blijft ze verbranden als haar sessie is afgelopen.

De ster is twee jaar verwijderd van haar 50-jarige leeftijd en is begonnen haar gewrichten en mobiliteit prioriteit te geven bij haar trainingen, terwijl Bobby onthult dat ze zich concentreert op ‘de kleinere bewegingen en accessoires’.

Victoria, die met echtgenoot David en hun kinderen op een luxe jacht heeft verbleven, is tijdens haar zomervakantie dagelijks blijven trainen, waarbij de voetballer onlangs een hilarische clip deelde van de ster die over het dek uitviel.

De zangeres staat ook bekend om haar gedisciplineerde voeding, waarbij David onlangs beweerde dat ze nooit afwijkt van een diner met gegrilde vis en gestoomde groenten.

Belangrijk: de ster is nog maar twee jaar verwijderd van haar 50-jarige leeftijd en begint haar gewrichten en mobiliteit voorrang te geven bij haar trainingen

Openbaring: Bobby legt uit: ‘Het grootste verschil in Victoria’s training is de introductie van krachttraining en functionele bewegingen, zoals overhead squats, cleans en snatches’

Strikt: ondanks de beweringen van David dat ze alleen gestoomde vis en groenten eet, sloeg Victoria onlangs terug door uit te leggen dat ze ‘meer gedisciplineerd’ is en nog steeds gezonde vetten eet

Victoria’s trainingsregime op atletisch niveau betekent nu echter dat ze kan genieten van gezonde vetten zoals noten, avocado en vette vis.

De ster sloeg eerder terug op Davids beweringen over haar dieet en zei: ‘Over me saai laten klinken gesproken! Nee. Wat hij bedoelde is dat hij nog nooit iemand heeft ontmoet die meer gedisciplineerd is met de manier waarop ze eten.’

‘Ik eet veel gezond vet: vis, avocado, noten, dat soort dingen. Ik drink wel alcohol, tenzij ik een reden heb om dat niet te doen. Ik zal drie tot zes maanden ontgiften van alles waar ik niet zal drinken.’

‘Ik ben vrij extreem in alles wat ik doe, of het nu gaat om eten of sporten of drinken of niet drinken.’

Opdrinken! Ondanks haar strikte eetgewoonten, staat Victoria zichzelf nog steeds de vreemde ondeugd toe, of het nu tequila is, of een goed glas wijn

Het is gebleken dat ze geen dag voorbij laat gaan zonder ‘s morgens vroeg appelciderazijn te drinken en Skinaide collageenpeptidepoeder aan haar koffie toe te voegen.

Ondanks haar strikte eetgewoonten, staat Victoria zichzelf nog steeds de vreemde ondeugd toe, of het nu tequila is of een goed glas wijn.

Victoria’s dagelijkse routine-onthullingen komen nadat ze onder vuur kwam te liggen van een beroemde Spaanse chef-kok omdat ze hem verdriet had bezorgd op een bruiloft van beroemdheden met haar ‘ingewikkelde’ diner-eisen.

Drie Michelin-sterrenchef Dani Garcia, 46, beweerde dat de Spice Girl ‘het hele menu had veranderd’ toen voormalig Real Madrid-ster Sergio Ramos in het huwelijksbootje stapte met zijn model en tv-presentator vrouw Pilar Rubio in Spanje in 2019.

Dani herinnerde zich hoe Victoria ‘de hele tijd’ kokoswater bij zich had, evenals kommen pepermuntjes, terwijl hij de gewoontes ‘vreemd’ noemde in een nieuw interview.

Lekker! Foodie David bekende eerder dit jaar in de River Che Table 4-podcast: ‘Ik word behoorlijk emotioneel van eten en wijn, als ik iets geweldigs eet, wil ik dat iedereen het probeert’

Een bron dicht bij Victoria, die Dani’s versie van de gebeurtenissen in twijfel trekt, zei: ‘Dit is een geweldig verhaal, maar het is niet eerlijk of nauwkeurig.

Victoria’s ‘vreemde’ eetgewoonten zijn al jaren onderwerp van intensief onderzoek.

Tijdens Euro 2004 hield ze naar verluidt vast aan een dieet van aardbeien die werden weggespoeld met mineraalwater.

De moeder van vier heeft eerder onthuld dat ze geen voedsel zal eten dat is gekookt in olie, boter of sauzen en geen rood vlees of zuivel eet.

Vorig jaar zei ze dat haar troostmaaltijd volkoren toast was met zout erop en gaf toe: ‘Voor de meeste restaurants ben ik waarschijnlijk hun ergste nachtmerrie.’