Daniel Andrews: New book by Sumeyya Ilanbey on Victoria premier

Daniel Andrews stopt collega’s die het niet met hem eens zijn in ‘Dan’s vriezer’ – en weigert om hun telefoontjes aan te nemen of sms-berichten te beantwoorden, beweert een explosief nieuw boek.

Sumeyya Ilanbey’s biografie, simpelweg getiteld Daniel Andrews, onthult het verhaal achter zijn opkomst van ‘factional hack’ tot Victoriaanse leider en de ‘schandalen en drama’s’ onderweg.

Insiders van Labour werpen buitengewoon licht op de relatie van de heer Andrews met zijn toenmalige NSW-tegenhanger Gladys Berejiklian, zijn ‘meedogenloosheid’ als een ‘command-and-control’-leider – en onthullen dat hij van plan was te stoppen voor de komende staatsverkiezingen.

Daily Mail Australia nam contact op met de heer Andrews voor commentaar op de beweringen in het boek.

Victoriaanse premier Daniel Andrews (links) is afgebeeld met zijn vrouw Catherine in Fitzroy, Melbourne, vrijdag 22 oktober 2021

‘Dan’s vriezer’

Voormalige collega’s van Andrews beweren dat de Victoriaanse premier ‘niemand loyaal is dan zichzelf’ en dat hij zijn politieke bondgenoten afsnijdt als ze het niet met elkaar eens zijn.

‘Als je hem vertelt wat hij niet wil horen, bevriest hij je. Hij zal niet bellen, hij zal hun telefoontje misschien niet aannemen, hij zou hen in een vergadering kunnen denigreren’, zei een insider van Labour.

Ilanbey schreef dat er ‘zelden een confrontatie’ was tussen de heer Andrews en zijn collega’s, ‘hij stopt gewoon met terugbellen’.

‘Hij reageert verdomme nooit. Stuur nooit een sms terug, tenzij het iets is dat hij nodig heeft. Het is gewoon hysterisch’, zei een andere oud-collega.

Victoriaanse Labour-cijfers kunnen volgens het boek weken, maanden of zelfs jaren in ‘Dan’s vriezer’ liggen.

‘Niemand is uit de vriezer gespaard – zelfs niet degenen die hem de grootste loyaliteit hebben getoond’, schreef Ilanbey.

Ze beweerde dat de heer Andrews een uniek vermogen heeft om iedereen te ‘stomen’ die zich probeert te verzetten tegen zijn ‘visie op de overheid’.

‘Hij is een command-and-control leiderschap… Daniel Andrews leidt alles. De macht berust bij hem en zijn innerlijke heiligdom, en degenen die hun hoofd boven de borstwering durven uitsteken, zullen spoedig in de vriezer belanden’, schreef ze.

Geen van de politieke bondgenoten die ‘in de vriezer zijn gestopt’ wordt in het boek genoemd – noch zijn er posities.

Covid en Gladys Berejiklian

Het geleidelijke einde van de Victoriaanse premier Daniel Andrews’ (rechts) ooit hechte relatie met zijn NSW-tegenhanger Gladys Berejiklian (links) wordt blootgelegd in een nieuw boek

De heer Andrews was volgens de biografie woedend op de NSW-leider in juni 2021 – toen de Covid-crisis in Sydney uit de hand begon te lopen.

De premiers werkten samen aan het begin van de pandemie toen de politieke tegenstellingen het gebrek aan urgentie van toenmalig premier Scott Morrison aanpakten.

Op 13 maart 2020 werd een Nationaal Kabinet gevormd door de federale, staats- en territoriumregeringen van Australië om de pandemie aan te pakken, maar het duurde slechts negen dagen voordat de twee grootste staten hun eigen agenda hadden opgesteld – behalve essentiële diensten.

Maar de dagen dat de heer Andrews en mevrouw Berejiklian samenwerkten, overleefden een uitbraak in Sydney in juni 2021 van de meer virulente Deltra-stam van Covid-19 niet.

De heer Andrews hekelde mevrouw Berejiklian’s ‘zachte benadering’ van de nieuwe golf van infecties tijdens zijn dagelijkse persconferenties en riep op tot een ‘ring van staal’ rond Sydney om te voorkomen dat het virus naar andere staten lekt.

Maar mevrouw Berejiklian negeerde het advies – en werd geprezen door de heer Morrison om dat te doen – en de ziekte verspreidde zich, precies zoals de heer Andrews had gewaarschuwd.

Voormalig minister Martin Pakula, een collega van de heer Andrews, hield vol dat de relatie tussen de premiers van NSW en Victoria niet helemaal stukliep, maar de heer Andrews was destijds ‘behoorlijk ‘p***ed off’.

‘Ik denk dat dat vooral kwam omdat Daniel, begrijpelijkerwijs, het gevoel had dat Victoria onnodig was blootgesteld aan het soort arrogante benadering van NSW in de begindagen van Delta,’ vertelde de heer Pakula aan Ilanbey.

Plannen om af te treden gedumpt

Daniel Andrews (links) en Scott Morrison komen aan op Remembrance Day 2021 Service bij de Shrine of Remembrance, in Melbourne, donderdag 11 november 2021

Een van de meest verrassende onthullingen in het boek is dat de heer Andrews altijd van plan was af te treden vóór de verkiezingen van 2022.

‘Andrews ging ervan uit – puur op basis van de manier waarop de moderne politiek werkt – dat hij niet herkozen zou zijn voor een derde termijn’, schrijft Ilanbey.

Ze zegt dat hij van gedachten veranderde toen Labour in 2018 zo’n klinkende overwinning behaalde.

Toen ‘begreep hij dat hij een derde termijn kon winnen en zichzelf in brons zou zien naast andere lang in dienst zijnde premiers buiten de Treasury Place van het Parlement’.

‘Schandalen en drama’

Victorian Labour wordt onder leiding van de heer Andrews geplaagd door schandalen, van de hotelquarantaine en het stapelen van takken tot de Red Shirts-rort.

‘Er zijn schandalen en drama’s die de premier had moeten vermijden, en als hij had nagedacht, had hij dat gedaan’, zei een voormalig Labour-parlementslid tegen Ilanbey.

‘Hij is heel goed geweest in het uitbannen van schandalen. De vraag is soms of het überhaupt schandalen waren geweest?’

SCHANDALEN DIE DE ANDREWS-REGERING HEBBEN GESCHIEDEN ADEM SOMYUREK PESTEN * In mei 2015 werd de minister van Kleine Zaken, Innovatie en Handel, Adem Somyurek, uit het kabinet gezet nadat zijn toenmalige stafchef Dimity Paul hem beschuldigde van pesten, wat hij ontkende. * Hij nam ontslag in juli 2015 na een onderzoek door de secretaris van het Departement van Premier en Kabinet. PATCH EN TED * In november 2016 nam Steve Herbert, minister van opleiding en vaardigheden, ontslag omdat hij zijn door de belastingbetaler gefinancierde chauffeur had gebruikt om zijn twee honden, Patch en Ted, tussen zijn huizen in Melbourne en Trentham te vervoeren. * De heer Herbert vertelde het parlement dat hij had georganiseerd dat zijn honden zonder hem zouden worden gereden, maar hij wist niet hoe vaak omdat de reizen niet werden geregistreerd. * Hij betaalde $ 192,80 aan reiskosten voor de reizen terug en schonk $ 1000 aan een dierenasiel van Woodend. * De heer Herbert verliet het parlement in 2017. TWEEDE HUISVERGOEDING * In 2017 waren voormalig voorzitter Telmo Languiller en zijn plaatsvervanger Don Nardella betrokken bij het slopen van een toelage voor landsleden, wat leidde tot hun ontslag. * De heer Languiller vertegenwoordigde Tarneit, maar claimde in 2016 $ 38.000 om in Queenscliff te wonen. * Hij betaalde het geld terug en verzette zich niet tegen de verkiezing. * De heer Nardella heeft sinds 2010 aanspraak gemaakt op de toelage, eerst woonachtig in Ballarat en daarna in Ocean Grove. * Hij nam aanvankelijk ontslag bij Labour in plaats van akkoord te gaan met de eis van premier Daniel Andrews om $ 98.000 terug te betalen. * De heer Nardella stemde later in met een betalingsplan en een forfaitair bedrag van $ 16.000. * Het schandaal resulteerde in de oprichting van het tribunaal dat bedoeld is om loonkwesties uit de controle van parlementsleden zelf te nemen. * In april 2019 betaalde de voormalige Victoriaanse assistent-penningmeester Robin Scott $ 60.000 terug aan toelagen voor een tweede huis die hij onbewust tussen 2014 en 2016 had ontvangen. RODE SHIRTS * Labour heeft tijdens de verkiezingen van 2014 $ 388.000 aan parlementaire vergoedingen misbruikt om het personeel van politieke campagnes te betalen. * Ongeveer 21 voormalige en huidige Labour-parlementsleden hebben de parlementaire richtlijnen overtreden toen personeel werd omgeleid om campagne te voeren voor leden. * De rort was onderworpen aan ombudsman- en politieonderzoeken van meer dan 12 maanden, en er werden geen strafrechtelijke vervolgingen ingesteld. GELD AFDRUKKEN VOOR STAPELS * Het kiesbureau van Eerste Kamerlid Khalil Eideh werd beschuldigd van het misbruiken van drukrechten om de stapeling van partijtakjes in 2017 te financieren. * Een parlementaire controle bracht twijfelachtige facturen aan het licht, die werden doorverwezen naar de Independent Broad-based Anti-corruption Commission, en zijn kantoor werd later gesloten. * Hij nam ontslag als vice-president in oktober 2017 en ging toen met pensioen bij de verkiezingen van 2018. * IBAC heeft vier mensen in rekening gebracht, waaronder vader en zoon Justin en Umberto Mammarella, wiens zaken dit jaar zijn afgerond. JANE GARRETT EN DE CFA * Voormalig minister van hulpdiensten Jane Garrett stapte uit het kabinet in plaats van akkoord te gaan met een controversiële loonovereenkomst voor brandweerlieden, waarbij de premier in 2016 tussenbeide kwam. * Vervolgens verloor ze haar preselectiebod voor het hogerhuis van de staat nadat ze had besloten de marginale zetel van Brunswick te verlaten bij de staatsverkiezingen van 2018. * Ze diende vervolgens Oost-Victoria in de Wetgevende Raad gedurende bijna vier jaar voordat ze op 2 juli van dit jaar stierf aan borstkanker op 49-jarige leeftijd. MATIGE FACTIE BRANCH STACKING * In 2020 werd de heer Somyurek beschuldigd van het overhandigen van contant geld en het gebruik van parlementaire medewerkers om nepleden te creëren om politieke macht te vergaren. * Hij was de eerste van vier ministers die hun portefeuille verloren, met Robin Scott en Marlene Kairouz die aftreden, en een jaar later Luke Donnellan. * Een gezamenlijk onderzoek van de ombudsman en de IBAC bracht onethisch en ongepast gedrag binnen Labour aan het licht, waaronder pesten, door de belastingbetaler gefinancierde banen voor ongekwalificeerde mensen om fractiewerk te verrichten, ongebreideld nepotisme en het vervalsen van handtekeningen. * Er zijn negatieve bevindingen gedaan tegen de heer Somyurek en mevrouw Kairouz, maar geen van beiden zal strafrechtelijk worden vervolgd. * De heer Andrews verontschuldigde zich voor het “schandalige” gedrag en beloofde alle 21 aanbevelingen van het Operation Watts-rapport uit te voeren, plus aanvullende wetgevende hervormingen voor alle partijen.

Victoriaanse premier Daniel Andrews (links) is afgebeeld bij het nationale kabinet met toenmalig premier Scott Morrison (midden) en vervolgens NSW-premier Glady Berejiklian (rechts)

factie vechter

In een samenvatting van haar zwaar onderzochte boek schreef Ilanbey dat meneer Andrews in tijden van crisis altijd deed alsof er niets te zien was.

‘En dan, als het echt moeilijk wordt, keert hij terug naar zijn roots als een factiesvechter: fel en meedogenloos’, zei ze.

Maar ze schreef dat zijn tijd als premier misschien voorbij is in de Victoriaanse staatsverkiezingen op 26 november.

‘Deze bepalende kwaliteiten van Andrews, die ideologie altijd in evenwicht heeft gehouden met een scherp besef van wat de mainstream zal tolereren, is misschien wel de achilleshiel die de val van zijn regering mogelijk maakt.’

Daniel Andrews van Sumeyya Ilanbey, uitgegeven door Allen & Unwin, is nu verkrijgbaar in boekwinkels en online