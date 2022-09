‘D-grade celebrities’ Harry and Meghan are ‘NOT welcome’ in Britain anymore, says Karl Stefanovic

Vandaag mikte presentator Karl Stefanovic maandag opnieuw op Meghan Markle, na berichten dat haar eindeloze grappen bij de koninklijke familie een tol eisen van de koningin.

De Channel Nine-presentator, die een uitgesproken criticus is van de Sussexen, noemde de voormalige Suits-actrice een ‘D-grade beroemdheid’ – enigszins verkeerd geciteerd beweringen van vorige week door ABC-stoel Ita Buttrose op rivaliserende ochtendshow Studio 10.

Hij sprak zich uit tijdens een live-cross met 9News-correspondent Tracy Vo, die verslag deed vanuit Manchester, Engeland, waar Meghan en prins Harry deze week een jeugdtop zullen bijwonen.

Het bezoek van het stel aan het VK komt op het moment dat hun relatie met de Windsors een nieuw dieptepunt bereikt na Meghan’s interview met het Amerikaanse tijdschrift The Cut, waarin ze beweerde dat Harry zijn vader prins Charles ‘verloor’ te midden van hun familievete.

Het valt ook samen met een beschermingsrij die de Sussexen hun eigen lijfwachten heeft zien inhuren voor de reis omdat de Britse politie hen geen beveiliging zal bieden.

Tijdens haar rapport vatte Vo de reisroute van het paar in het VK samen en legde uit dat er ‘geen officiële plannen’ waren voor hen om de hertog en hertogin van Cambridge te ontmoeten, of met de koningin of prins Charles in Balmoral.

Een niet onder de indruk Stefanovic, 48, merkte op: ‘Ita Buttrose zei dat ze zijn veranderd in D-grade beroemdheden. Dat klopt zo’n beetje, nietwaar?’

Vo antwoordde: ‘Nou, we hebben hier ook lokaal gehoord, jongens, dat sommige mensen zeggen dat ze hier niet welkom zijn.

‘Er is een echte kloof in die steun voor prins Harry en Meghan, dus we zullen zien hoe morgen afloopt.’

Buttrose had de Sussexes niet echt ‘D-grade’-beroemdheden genoemd tijdens haar optreden vorige week in Studio 10, per Mediadagboekmaar zei wel dat Meghan ‘gewoon een beroemdheid’ was en beschuldigde haar ervan ‘provocerende uitspraken’ te doen om de aandacht te trekken.

‘Ik wil niet onaardig zijn, maar ze is gewoon een beroemdheid. Er is niets mis met een beroemdheid te zijn, maar ze is een van de velen – terwijl ze ooit een prinses van het rijk was. [Now] ze gaat maar door met haar zaak van een beroemdheid zijn,’ zei Buttrose.

Later in de uitzending sprak mede-presentator Allison Langdon van Today met de koninklijke redacteur van The Daily Mirror, Russell Myers, over de veiligheidsruzie rond de reis van de Sussexen naar het VK.

Ze suggereerde dat het paar verantwoordelijk was voor de angst voor bescherming, omdat ze zichzelf tot zulke controversiële figuren hadden gemaakt door meedogenloos kritiek te leveren op de koninklijke familie sinds hun verhuizing naar de Verenigde Staten.

‘Is de beveiliging streng omdat Meghan weer bij de koninklijke familie is gedumpt en de mensen zijn niet blij?’ zij vroeg.

Myers zei dat het waarschijnlijker was dat de ‘paranoia’ van het paar achter hun streven naar meer veiligheid zat, maar Langdon zette door en zei: ‘Ik denk dat het alleen onveilig voor hen is omdat ze blijven uitladen, nietwaar?’

Het komt zoals gezegd wordt dat de koningin niet de hele tijd ‘op spanning wil staan’ te wachten op de ‘volgende atoombom’ van de hertog en hertogin van Sussex.

Harry en Meghan zijn deze week voor het eerst terug in het VK sinds ze terugkeerden voor het platina jubileum van de koningin in juni.

Het paar zal verschijnen op evenementen in Londen en Manchester, en zal ook naar Duitsland vliegen om het aftellen van een jaar naar de Invictus Games te vieren.

Rapporten suggereren dat het paar zaterdag op Britse bodem landde, maar een woordvoerster van het paar weigerde hun aankomst te bevestigen.

De reis komt slechts enkele dagen na Meghan’s uitgebreide interview met The Cut waarin ze zei dat het ‘veel moeite’ kost om te vergeven en liet doorschemeren dat ze ‘alles kon zeggen’.

In het interview, dat opliep tot meer dan 6.000 woorden, zei Meghan dat ‘gewoon door te bestaan’ zij en Harry ‘de dynamiek van de hiërarchie verstoorden’ voordat ze aftreden als senior werkende royals.

Een artikel van de koninklijke redacteur van de Sunday Times, Roya Nikkhah, bevat een citaat uit een koninklijke bron waarin staat dat het moeilijk te zien is dat wat Harry en Meghan doen ‘gelijk zou zijn met de waarden van de koningin, die mensen nooit heeft aangemoedigd om diep persoonlijke familie te bespreken. relaties in het openbaar’.

Toen ze afstand deden van hun rol als senior royals, beloofden Harry en Meghan dat ‘alles wat ze doen de waarden van Hare Majesteit zal blijven handhaven’.

De krant meldde dat een bron die de koningin goed kent zei: ‘Ze wil niet de hele tijd in spanning zitten, wachtend op wat de volgende atoombom zal zijn – dat zal zijn tol eisen.’

Ondertussen wordt een vriend van de prins van Wales geciteerd die zegt dat Charles ‘volledig verbijsterd is over de reden waarom zijn zoon, van wie hij veel houdt, vindt dat dit de manier is om familierelaties te beheren’.

Een koninklijke bron, die betrokken was bij de onderhandelingen rond het vertrek van Harry en Meghan, vertelde de krant dat de ‘star power’ van het paar een associatie met de koninklijke familie vereist ‘en de brandstof op die vlammen is de onenigheid in de familie’.

Een andere bron van het paleis vertelde de krant: ‘Uiteindelijk slaan ze de instelling neer die hen in de positie heeft gebracht waarin ze zich bevinden, de levensduur van die strategie is niet houdbaar.’

Harry en Meghan hebben deelgenomen aan een aantal interviews sinds hun vertrek uit het koninklijke leven, waaronder een controversiële sit-down met Oprah Winfrey in 2021.

Ze beschuldigden de koninklijke familie van racisme en beweerden dat een niet nader genoemde koninklijke een racistische opmerking maakte over Archie voordat hij werd geboren, en dat de instelling een suïcidale Meghan niet hielp.

De hertogin van Cambridge werd publiekelijk door Meghan uitgekozen omdat ze haar naar verluidt aan het huilen had gemaakt in de aanloop naar de bruiloft.

Terwijl hij eerder dit jaar in Den Haag was voor de Invictus Games, deed Harry een interview met NBC’s Today-show waarin hij een versluierde waarschuwing leek te geven aan degenen die het dichtst bij de koningin stonden, zeggend dat hij er zeker van wilde zijn dat zijn grootmoeder “beschermd” was en “de juiste mensen om haar heen”.

Hij ging niet in op de vraag of hij het had over koninklijke assistenten of leden van zijn familie, maar zijn opmerkingen hebben waarschijnlijk de kloof met zijn vader en zijn broer, de hertog van Cambridge, en met verbijsterende paleisfunctionarissen vergroot.

Meghan is ook geïnterviewd door de Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres, terwijl Harry is geïnterviewd door James Corden, presentator van het Amerikaanse talkprogramma The Late Late Show.

Tijdens het The Cut-interview zei Meghan dat haar werd verteld dat er in Zuid-Afrika hetzelfde gejuich was toen ze met Harry trouwde als toen Nelson Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis.

Een koninklijke bron vertelde The Sunday Times: ‘Het is allemaal gewoon verbijsterend.’

Buckingham Palace weigerde commentaar te geven.

Harry en Meghan gaan maandag naar Manchester voor de One Young World-top, een evenement dat jonge leiders uit meer dan 190 landen samenbrengt.

Het paar gaat vervolgens naar Duitsland voor het Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go-evenement dat dinsdag plaatsvindt, voordat het terugkeert naar het VK voor de WellChild Awards in Londen, waar Harry donderdag een toespraak zal houden.

Het is niet bekend of Harry en Meghan tijdens hun reis de koningin in Balmoral zullen bezoeken.