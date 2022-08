Cyndi Lauper dons Alice + Olivia houndstooth pantsuit to attend off-Broadway opening of Kinky Boots

Legendarische popster Cyndi Lauper had ‘een geweldige avond om de terugkeer van Kinky Boots te vieren’ op Stage 42 in Manhattan op donderdag.

De 69-jarige inheemse New Yorker – die slechts een Oscar verwijderd is van de elite EGOT-status – zag er scherp uit in een Alice + Olivia pied-de-poule broekpak en bijpassende schoenen geselecteerd door stylist Nikki Fontanella.

Haarstylist Mischa Golebiewski kapte Cyndi’s (geboren Cynthia) lavendelkleurige pixie-snit, die werd bekroond met een met parels beladen zwarte leren motorpet.

Ze is zo ongewoon! De legendarische popster Cyndi Lauper had donderdag ‘een geweldige avond om de terugkeer van Kinky Boots te vieren’ in Stage 42 in Manhattan

Visagiste Nafra Gonzalez definieerde Lauper’s wenkbrauwen in Dietrich-stijl en bracht een paarse steenbolk aan voor de off-Broadway-opening.

In 2013 schreef het icoon uit de jaren tachtig geschiedenis als de eerste vrouwelijke solo-winnaar van de beste originele score bij de 67e jaarlijkse Tony Awards voor haar werk bij het componeren van de muziek en teksten voor Kinky Boots.

Cyndi – die in 2014 ook de Grammy won voor het beste muziektheateralbum – poseerde met nieuwe castleden Callum Francis (Lola), Christian Douglas (Charlie) en Danielle Hope (Lauren).

Backstage werd Lauper omringd door ‘The Angels’ gespeeld in drag door Nick Drake, Ian Gallagher Fitzgerald, Kevin Smith Kirkwood, Marty Lauter, Ricky Schroeder en Tarion Strong.

Tweekleurige look: de 69-jarige inheemse New Yorker – die slechts een Oscar verwijderd is van de elite EGOT-status – zag er scherp uit in een Alice + Olivia pied-de-poule broekpak en bijpassende schoenen geselecteerd door stylist Nikki Fontanella

Fetisjkleding: Haarstylist Mischa Golebiewski kapte Cyndi’s (geboren Cynthia) lavendelkleurige pixie-snit, die werd bekroond met een met parels beladen zwarte leren motorpet

Klaar voor haar close-up! Visagiste Nafra Gonzalez definieerde Lauper’s Dietrich-achtige wenkbrauwen en bracht een paarse steenbolk aan voor de off-Broadway-opening

Indrukwekkend: in 2013 schreef het icoon uit de jaren 80 geschiedenis als de eerste vrouwelijke solo-winnaar van de beste originele score bij de 67e jaarlijkse Tony Awards voor haar werk bij het componeren van de muziek en teksten voor Kinky Boots

Frisse gezichten: Cyndi – die in 2014 ook de Grammy won voor het beste muziektheateralbum – poseerde met nieuwe castleden (van LR) Callum Francis (Lola), Christian Douglas (Charlie) en Danielle Hope (Lauren)

Werrr! Backstage werd Lauper omringd door ‘The Angels’ gespeeld in drag door Nick Drake, Ian Gallagher Fitzgerald, Kevin Smith Kirkwood, Marty Lauter, Ricky Schroeder en Tarion Strong

Nostalgie: het was ook een mini-reünie voor de Hope-zanger, die trots poseerde met het originele Broadway-castlid Stark Sands (L) en de originele Broadway-regisseur-choreograaf Jerry Mitchell (R)

Het was ook een mini-reünie voor de Hope-zanger, die trots poseerde met het originele Broadway-castlid Stark Sands en de originele Broadway-regisseur-choreograaf Jerry Mitchell.

Origineel Broadway-castlid Lena Hall wiegde een strapless LBD, visnetten en hakken bij de opening terwijl boekschrijver Harvey Fierstein stuurde zijn felicitaties virtueel.

Kinky Boots was gebaseerd op Julian Jarrold’s akelig beoordeeld Film uit 2005, oorspronkelijk gebaseerd op een aflevering uit 1999 van BBC2’s Trouble at the Top over de worstelende schoenenfabrikant Steve Pateman.

Cyndi werkt momenteel samen met nieuw aangeworven toneelschrijver Theresa Rebeck om een ​​Broadway-gebonden muzikale bewerking te maken van Mike Nichols’ komedie Working Girl uit 1988.

Langbenige: Original Broadway-castlid Lena Hall wiegde een strapless LBD, visnetten en hakken bij de opening terwijl boekschrijver Harvey Fierstein zijn felicitaties virtueel stuurde

Gordijn oproep! Kinky Boots was gebaseerd op Julian Jarrolds slecht beoordeelde film uit 2005, die oorspronkelijk was gebaseerd op een aflevering van BBC2’s Trouble at the Top uit 1999 over de worstelende schoenenfabrikant Steve Pateman.

Weer een hit in de maak! Cyndi werkt momenteel samen met de nieuw ingehuurde toneelschrijver Theresa Rebeck om een ​​Broadway-gebonden muzikale bewerking van Mike Nichols’ komedie uit 1988 Working Girl te maken

Nieuwe acteeroptreden ook! Variety meldde op 1 augustus dat Lauper de Broadway-theaterinwoonster/privé-detective Ruthie zal spelen in Amazon Prime Video’s serie van acht afleveringen The Horror of Dolores Roach

En Verscheidenheid meldde op 1 augustus dat Lauper de Broadway-theaterleidster/privé-detective Ruthie zal spelen in Amazon Prime Video’s serie van acht afleveringen The Horror of Dolores Roach.

Het was het eerste publieke optreden van de in Brooklyn geboren belter sinds de arrestatie op 14 juli van haar zoon Declyn ‘Dex’ Wallace uit haar 30-jarige huwelijk met A Time to Kill-acteur David Thornton.

De 24-jarige rapper werd opgepakt omdat hij in een gestolen Mercedes Benz uit 2014 zat, en hij… verscheen bij de Manhattan Criminal Court op 3 augustus op beschuldiging van ‘ongeoorloofd gebruik van een voertuig in de derde graad en crimineel bezit van gestolen goederen in de vijfde graad’.

Volgens assistent DA Katelyn Colman zei Dex tegen de politie: ‘Ik ben een artiest. Je weet waarschijnlijk wie ik ben. Cyndi Lauper van mijn moeder. Het is niet mijn auto, iemand zei me erin te gaan zitten. Mijn moeder is Cyndi Lauper.’

Troubled: Het was het eerste publieke optreden van de in Brooklyn geboren belter sinds de arrestatie op 14 juli van haar zoon Declyn ‘Dex’ Wallace (L, foto 12 september) uit haar 30-jarige huwelijk met A Time to Kill-acteur David Thornton

Juridische problemen: de 24-jarige rapper werd opgepakt omdat hij in een gestolen Mercedes Benz uit 2014 zat, en hij verscheen op 3 augustus voor de correctionele rechtbank van Manhattan op beschuldiging van ‘ongeoorloofd gebruik van een voertuig in de derde graad en crimineel bezit van gestolen eigendommen’ in de vijfde graad’