Covid Australia: How the ABC is campaigning to bring back hated mask mandates

Hoewel de meeste Australiërs na meer dan twee jaar genoeg hebben van de Covid-19-beperkingen, spreken ABC-presentatoren politici op televisie en radio nog steeds aan over het terugbrengen van maskermandaten.

Zo eensgezindheid onder journalisten bij de nationale omroep over het dwingen van burgers om weer gezichtsbedekking te dragen, het lijkt bijna onderdeel van het ABC-handvest te zijn geworden.

Terwijl de belastingbetalers die tante financieren doorgaan met hun werk en leren leven met het virus, beweren waarnemers dat ‘groepsdenken’ is ingezet in ABC-studio’s.

Van David Speers op Insiders tot Michael Rowland op News Breakfast en Patricia Karvelas op Radio National, er is een meedogenloze druk om maskermandaten terug te brengen.

Het voortouw nemen, zoals hij vanaf het begin heeft gedaan, is Dr. Norman Swan, gastheer van The Health Report van Radio National en de Coronacast-podcast.

Hoewel de meeste Australiërs na meer dan twee jaar genoeg hebben van de Covid-19-beperkingen, maken ABC-presentatoren nog steeds ruzie met politici op televisie en radio over maskermandaten

Sky News-presentator Chris Kenny zal dinsdagavond een uur lang een onderzoek van de 90-jarige instelling presenteren, genaamd Your ABC Exposed.

Kenny is al lang een criticus van de grootste omroep van het land en heeft opgemerkt dat de presentatoren gefixeerd zijn op het opleggen van Covid-beperkingen door de overheid.

‘Vanaf het begin van de pandemie heeft het ABC de leiding genomen bij het aanwakkeren van hysterie en publieke paranoia en tegelijkertijd maximale overheidsinterventie aanmoedigen’, zei hij.

‘Hoe vaak ook het ongelijk van Norman Swan en anderen is bewezen, ze zijn gewoon verdubbeld.

‘Maar zelfs nu, met iedereen die wil dat een vaccin tot vier keer wordt gestoken, en al het bewijs en de ervaring die aantonen dat de meeste mensen weinig te vrezen hebben, houden ABC-presentatoren de angstzaaierij vol en dringen aan op mandaten en onliberale benaderingen.’

Tot dusver hebben regeringen zich verzet tegen de roep om maskermandaten, maar de federale minister van Volksgezondheid, Mark Butler, weet dat hij waarschijnlijk over het onderwerp zal worden gegrild wanneer hij in een ABC-programma verschijnt.

Van David Speers op Insiders tot Michael Rowland op News Breakfast en Patricia Karvelas (hierboven) op Radio National, er is een meedogenloze druk om maskermandaten terug te brengen

Op 8 juli ging Rowland zelfs zover dat hij suggereerde dat Butler en zijn politieke collega’s sterfgevallen ‘accepteerden’ door de verplichte gezichtsbedekking niet opnieuw in te voeren.

[As of this week there had been fewer than 300 deaths of Australians aged under 50 to have contracted Covid, from a total of fatal cases under 11,000].

Butler zei dat het advies van hoofdgezondheidsfunctionarissen was dat de natie ‘het tijdperk van zeer brede maskermandaten en afsluitingen achter zich had gelaten’, en dat Australiërs hun eigen keuze konden maken over het dragen van een masker binnenshuis.

Rowland weigerde die positie te accepteren en bleef aandringen op maskermandaten.

‘We weten dat er studies zijn die dit weerspiegelen, dat verplichte maskermandaten een slagingspercentage van bijna 100 procent hebben’, zei hij.

‘[That’s] in tegenstelling tot wat je zegt, gewoon mensen vragen om ze te dragen. Maak je je geen zorgen dat mensen hier niet de juiste beslissing nemen?’

Butler sloeg terug door te zeggen dat Australiërs in het derde jaar van de pandemie ‘hun eigen omstandigheden in handen konden nemen’, omdat ze eraan gewend raakten met het virus te leven.

Op 8 juli suggereerde ABC News Breakfast Michael Rowland (hierboven) dat minister van Volksgezondheid Mark Butler en zijn politieke collega’s sterfgevallen ‘accepteerden’ door de verplichte gezichtsbedekking niet opnieuw in te voeren

Rowland was nog steeds niet tevreden en wees op de meer dan 10.000 mensen die sinds het begin van de pandemie waren overleden aan Covid.

‘Door geen stappen te ondernemen om uitzendingen te minimaliseren… accepteren wij, Mark Butler, als samenleving, dat dodental niet impliciet?’ hij zei. ‘En vind je dat prettig?’

Door geen stappen te ondernemen om uitzendingen te minimaliseren… accepteren wij, Mark Butler, als samenleving, impliciet dat dodental niet? Nieuws Michael Rowland van het ontbijt

Butler merkte de levens ‘tragisch verloren’ op en probeerde de vraag te beantwoorden, maar werd afgesneden door Rowland. ‘Kunnen we als samenleving gewoon achterover leunen en dat accepteren?’ zei de gastheer.

Butler: ‘Nee, we leunen niet achterover en accepteren het.’

Twee dagen later op Insiders was het Speers die Butler aanspoorde om Australiërs te dwingen maskers te dragen in de winter.

‘U zegt dat we naar een nieuwe fase van de pandemie zijn overgegaan, maar u heeft ons net verteld dat we in een nieuwe golf zitten die zeer ernstig is, u maakt zich hier zorgen over’, zei Speers.

‘Bevinden we ons echt in een nieuwe fase van de pandemie waarin we sommige van deze oude maatregelen, zoals maskermandaten in het bijzonder, niet hoeven te overwegen?

Op 10 juli ondervroegen Insiders-presentator David Speers minister van Volksgezondheid Mark Butler waarom maskermandaten niet waren hersteld. ‘Waarom kijken we daar de komende zes weken niet naar?’ hij vroeg

‘Waarom kijken we daar de komende zes weken niet naar?’

Butler had geen advies gekregen om het dragen van maskers verplicht te stellen en zei dat gezichtsbedekkingen beter waren in ‘gerichte’ plaatsen zoals ziekenhuizen en luchthavens en om kwetsbare bewoners in instellingen voor ouderenzorg te beschermen.

Bevinden we ons echt in een nieuwe fase van de pandemie waarin we sommige van deze oude maatregelen, zoals maskermandaten in het bijzonder, niet hoeven te overwegen? Insiders hosten David Speers

‘En als je in een overvolle binnenruimte bent zonder de mogelijkheid om sociaal afstand te nemen, moet je sterk overwegen om een ​​masker te dragen’, zei hij.

Speers zei toen dat het aanbevelen van mensen om maskers te dragen ‘ineffectief’ was en dat het bewijs te zien was in winkelcentra en sportstadions waar er maar weinig werden gedragen.

‘Was niet een van de lessen van deze pandemie, maskermandaten voor een bepaalde periode, werk?’ hij vroeg.

Butler: ‘Maar we zitten al diep in het derde jaar. Die hebben de eerste jaren heel goed gewerkt.’

Speers: ‘We zitten in een derde golf’.

Swan zei op 18 juli dat het land ‘vol’ zou kunnen zijn, tenzij maskermandaten worden teruggebracht voordat de volgende Covid-variant aan onze kusten arriveert.

‘We moeten waarschijnlijk maskers en N95’s verplicht stellen in omgevingen met een hoog risico’, vertelde hij aan Karvelas.

VITALE COVID-FEITJES Op 18 juli waren slechts 293 mensen onder de 50 overleden aan Covid Als je onder de 50 bent en Covid krijgt, heb je een kans van 1 op 10.000 om te overlijden De meeste mensen die overlijden zijn mannen boven de 70 of vrouwen boven de 80 De mediane leeftijd om te overlijden aan Covid is 83 jaar De gemiddelde levensverwachting in Australië is 82.9 Zelfs kwetsbare ouderen in bejaardentehuizen hebben 95 procent kans om een ​​infectie te overleven Meer dan 60.770 ouderenzorgbewoners van de 63.875 geïnfecteerden zijn hersteld van Covid Slechts één op de twintig in bejaardentehuizen is overleden nadat ze het virus hadden opgelopen

‘Anders zitten we vol als de volgende variant langskomt en die nog virulenter is dan deze – met andere woorden meer kans om je te doden of ernstig ziek te maken.’

Swan zei dat regeringen de verantwoordelijkheid hadden om de maskerregels opnieuw in te voeren, en benadrukte dat vaccins alleen niet voldoende waren om de bevolking te beschermen.

‘De regering heeft de dobbelstenen op de vaccins geladen en de vaccins zijn niet genoeg’, zei hij.

Karvelas ging op 20 juli verder met het thema toen ze professor Paul Kelly, de Chief Medical Officer van Australië, interviewde.

‘Oké, laat me je dan vragen of je maskermandaten hebt aanbevolen?’ zij vroeg.

‘Ik heb aanbevolen dat we het gebruik van maskers moeten verhogen’, antwoordde Kelly. ‘We hebben natuurlijk wel bestaande mandaten.’

Kelly zei dat hij had aanbevolen het gebruik van maskers in de hele gemeenschap te vergroten, ‘en we hebben het daar gelaten voor anderen om de voor- en nadelen te overwegen van hoe dat te doen – dat is echt een zaak voor anderen.’

Karvelas: ‘Waarom heb je die aanbeveling niet sterker gemaakt?’

Kelly: ‘Het is een vrij sterke aanbeveling.’

Maar Karvelas liet Kelly niet los. ‘Nou, je zegt dat het aan hen is,’ zei ze.

‘Je zegt niet dat het verplicht moet worden gesteld. Het is een andere taal in het verleden, dat probeer ik niet te zijn, ik wil alleen begrijpen waarom je aanbeveling niet is gegeven.

‘We zien deze golf en u zegt dat hij in het verleden in ziekenhuizen een piek zal bereiken in ziekenhuizen, hoger dan ooit in ons land, waarom is er geen harde aanbeveling geweest?’

Radio National’s The Health Report-presentator Norman Swan zei op 18 juli dat het land ‘vol’ zou kunnen zijn, tenzij maskermandaten worden teruggebracht voordat de volgende Covid-variant aan onze kusten arriveert

Op maandag kregen ouders in Victoria van de hoofden van alle schoolsystemen het advies dat kinderen ouder dan acht jaar hun gezicht in de klas moesten bedekken, maar de deelstaatregering stond erop dat dit geen maskermandaat was.

Melbourne’s Herald Sun-krant meldde het nieuwe advies onder de kop ‘Mask Madness’ op de voorpagina, waarmee Raf Epstein, de presentator van de ABC Radio-drive in de stad, op gang kwam.

‘Behulpzaam zijn ze niet?’ Epstein schreef op Twitter. ‘Eenvoudige wetenschap @advice die zegt dat maskers een goed idee zijn op school, wordt bewapend als ‘waanzin’.’

Sky News-presentator Chris Kenny heeft ABC-presentatoren en producenten beschuldigd van ‘groepsdenken’ in hun houding ten opzichte van Covid-maskermandaten

Kenny beschreef de Covid-opvattingen van ABC-presentatoren als groepsdenken en suggereerde dat ze niet de meerderheid van de Australiërs vertegenwoordigden.

‘Al meer dan twee jaar hebben veel mensen te maken met echte baanonzekerheid, kleine bedrijven zijn gesloten, kinderen hebben school gemist en mensen zijn gescheiden van dierbaren’, zei hij.

‘Maar ABC-presentatoren en andere overheidsmedewerkers hebben werkzekerheid gehad en kunnen vanuit huis werken, maar ze moedigen nog steeds overdreven autoritaire reacties aan die, in de echte wereld, de kwaliteit van leven van mensen dramatisch kunnen beïnvloeden en zelfs hun leven kunnen ondermijnen. levensonderhoud.

‘Het groepsdenken bij het ABC is buitengewoon, waarbij alle presentatoren en producenten dezelfde mening lijken te delen en instinctief de voorkeur geven aan overheidsingrijpen en dwang.

‘Ze moeten zich vermengen met de reguliere Australiërs die een ander perspectief hebben, vrijheid van keuze, veerkracht en individuele verantwoordelijkheid waarderen.’

Het ABC is benaderd voor commentaar. Your ABC Exposed gaat in première op Sky News op dinsdag 26 juli om 20.00 uur AEST.