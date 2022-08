Courteney Cox rocks a black bikini while vacationing with her boyfriend Johnny McDaid in Positano

Courteney Cox zag er absoluut sensationeel uit in een schrale zwarte bikini, die haar strakke figuur liet zien, terwijl ze op vakantie was met haar oude vriend Johnny McDaid in Positano, gelegen aan de Amalfikust in Zuid-Italië.

Terwijl ze samen wat quality time doorbrachten in het klifdorp, bekend om zijn stranden en visgerechten, zagen de Friends-ster, 58, en Snow Patrol-rocker, 46, er gelukzalig uit terwijl ze het schilderachtige kustparadijs op een boot verkenden.

Terwijl ze naast elkaar zonnebaden, staarde de schoonheid van de actrice haar liefdevol aan voordat hij op zijn rug ging liggen en zijn ogen sloot terwijl ze genoot van het uitzicht op de oceaan.

Op een gegeven moment trokken de tortelduifjes allebei wat kleding aan nadat ze naar de andere kant van de boot waren verhuisd.

Cox koos ervoor om een ​​diepe zwarte cover-up aan te trekken, een bijpassende slappe hoed, een oranje getinte zonnebril en sandalen, terwijl haar man een zwarte baseballpet, lange mouwen en zwarte korte broek droeg.

Later tijdens een wandeling maakte het duo een wandeling terwijl ze het landschap in zich opnemen, terwijl ze elkaars hand vasthielden.

Rondrijden in stijl: Cox was het toonbeeld van ontspanning tijdens het cruisen rond Positano

De Golden Globe-winnares en haar singer-songwriterliefde zijn sinds 2013 samen.

Het stel verloofde zich in juni 2014, maar maakte in 2019 bekend dat ze niet langer verloofd waren, maar nog steeds in een relatie die tot op de dag van vandaag sterk lijkt te gaan.

Johnny is geboren in Derry, Noord-Ierland, waar hij opgroeide in een gezin met zes kinderen.

Een plons maken: het paar leek gelukkiger dan ooit terwijl ze samen genoten van wat quality time

Gelukkig paar: Later tijdens een wandeling maakte het duo een wandeling terwijl ze het landschap in zich opnemen, terwijl ze elkaars hand vasthielden

Handsy: McDaid was te zien terwijl hij speels de buit van zijn wederhelft greep terwijl ze naar het water keken

Hij speelt gitaar en piano als lid van de alternatieve rockband Snow Patrol en heeft liedjes geschreven en geproduceerd voor verschillende grote artiesten.

Enkele van zijn hits zijn The Rest Of Our Life van Faith Hill en Tim McGraw, What About Us van Pink en Underdog en Authors Of Forever van Alicia Keys.

De getalenteerde songwriter werkte ook samen met Ed Sheeran aan zijn tweede en derde album.

Hand in hand: het stel pakte de pda terwijl ze genoten van een wandeling en het kijken naar het landschap

Sterk gaan: de Golden Globe-winnares en haar singer-songwriter-liefje zijn samen sinds 2013

De zanger van Bad Habits beantwoordde de gunst en stelde hem voor aan Courtney.

In een interview in januari met MensenThe Scream-actrice beschreef haar langdurige liefde als ‘een geweldige luisteraar’, en voegde eraan toe: ‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet die geduldiger is, hij is een geweldige adviseur.’

‘Ik hou van zijn hart, zijn bedoelingen. Zijn moraal. Hij is buitengewoon getalenteerd en duidelijk muzikaal, maar hij is een dichter en een schrijver. Hij is gewoon zo slim, en dat vind ik echt sexy. En dan is hij prachtig,’ gutste ze.

Star power: Cox is het best bekend voor het uitbeelden van Monica Geller op NBC’s sitcom Friends van 1994 tot 2004

Knap: Johnny komt uit Derry, Noord-Ierland, waar hij opgroeide in een gezin met zes kinderen

Tijdens het interview vertelde ze ook wat het haar leerde over hun romance als ze de eerste helft van de coronaviruspandemie apart moest doorbrengen.

‘Ik heb geleerd dat liefde kostbaar is,’ legde ze uit. ‘Toen ik ouder werd, realiseerde ik me dat.’

Cox noemde haar liefde ‘een geweldige luisteraar’ en de meest ‘geduldige’ persoon die ze ooit heeft ontmoet.

Uitvoerder: Hij speelt gitaar en piano als lid van de alternatieve rockband Snow Patrol en heeft liedjes geschreven en geproduceerd voor verschillende grote artiesten

De zanger van Bad Habits beantwoordde de gunst en stelde hem voor aan Courtney

‘Hij is een geweldige adviseur. Ik hou van zijn hart, zijn bedoelingen. Zijn moraal. Hij is buitengewoon getalenteerd en duidelijk muzikaal, maar hij is een dichter en een schrijver,’ gutste de actrice.

Ze vervolgde: ‘Hij is gewoon zo slim, en dat vind ik echt sexy. En dan is hij prachtig.’

Wat betreft het hertrouwen, zei ze dat ze ‘zeker niet tegen’ is, maar ‘er niet over nadenkt’.