Couple spends €100,000 on IVF and have miracle twins after six years

Een koppel heeft eindelijk een wondertweeling verwelkomd – na bijna £ 82.000 (€ 100,00) te hebben uitgegeven aan IVF in een zes jaar durende strijd om kinderen te krijgen met ‘onverklaarbare vruchtbaarheidsproblemen’.

Leraren Amy en Gary O’Keeffe uit Carlow in Ierland waren wanhopig om een ​​eigen gezin te stichten, en nadat ze zes jaar geleden waren getrouwd, begonnen ze meteen te proberen een baby te krijgen.

Nadat ze tijdens hun huwelijksreis zwanger waren geworden, maar toen hun eerste miskraam hadden meegemaakt, worstelde het paar met de vruchtbaarheid en kreeg het nog twee miskramen.

Amy en Gary O’Keeffe uit Carlow in Ierland met haar tweeling Maisie en Jared die werden geboren na zes jaar proberen zwanger te worden via IVF

Amy en Gary in hun tuin met hun hond tijdens Amy’s succesvolle zwangerschap na tien rondes IVF

Amy tijdens de zwangerschap nadat het IVF-proces had gewerkt, klaar om haar tweeling Jared en Maisie op de wereld te verwelkomen

Amy werd gemakkelijk zwanger en had niet verwacht dat ze vruchtbaarheidsproblemen zouden krijgen omdat ze toen allebei halverwege de twintig waren.

Maar na de twee verwoestende verliezen besloot het paar de IVF-route te volgen en daarbij genoeg geld te verdienen om een ​​klein pand te kopen.

Ze werkten extra banen om het kostbare proces van privé IVF te financieren en het paar was vastbesloten om hun droom waar te maken.

Ze zeiden dat ze zouden ‘opgeven’ na tien rondes van IVF, en bij de tiende poging hield de zwangerschap stand en het paar was dolgelukkig.

In een poging om hun droomfamilie € 100.000 (£ 82.500) te laten besteden aan tien IVF-rondes, en net toen ze op het punt stonden op te geven, verwelkomden ze hun tweeling, Maisie net voor middernacht op 22 juli en Jared, net na middernacht op 23 juli.

Het paar stond ‘op het punt om op te geven’ voordat ze uiteindelijk zwanger werden

Amy zei: ‘Ik wist dat ze er waren, maar nu zijn ze er eindelijk, na al die tijd, is ongelooflijk.

‘We leefden constant met de vraag of we onze droomfamilie wel of niet zullen hebben, en we hebben eindelijk sluiting.

‘We hebben het gelukkige einde dat we zo hard hadden gewenst en kunnen als gezin van vier doorgaan naar ons volgende hoofdstuk.

‘Gary en ik zijn allebei leraren, we zijn dol op kinderen en konden niet wachten om een ​​eigen gezin te stichten.

‘We zijn elf jaar samen en zes jaar getrouwd. We begonnen te proberen voor een baby nadat we getrouwd waren, en werden zwanger tijdens onze huwelijksreis die helaas eindigde in onze eerste miskraam.

‘We waren gemakkelijk zwanger geraakt, dus we hadden niet verwacht dat we in de toekomst problemen zouden krijgen, maar na 14 maanden opnieuw proberen, waren we niet blij.

‘We waren halverwege de twintig, dus zwanger worden had voor ons makkelijker moeten gebeuren dan het was.’

Bezorgd dat hun miskraam hen uit balans had gebracht, ging het paar naar de huisarts die hen doorverwees naar een vruchtbaarheidskliniek.

Amy zei: ‘Na uitgebreide tests hebben we nooit een officiële diagnose gekregen en onze strijd werd toegeschreven aan onverklaarbare onvruchtbaarheid.’

Het paar begon hun IVF-reis in 2017 en onderging de volgende vijf jaar tien behandelingsrondes.

Amy werd in deze periode twee keer zwanger, maar helaas leidden beide zwangerschappen tot miskramen.

Trotse vader Gary houdt zijn twee pasgeboren tweelingen vast na zes jaar, drie miskramen en 10 rondes IVF

De wonder tweeling Maisie en Jared nadat ze vorig jaar het tiende embryo hadden teruggeplaatst, hoopten ze niet dat de zwangerschap zou plaatsvinden en Amy was bezorgd dat ze ‘haar lichaam te ver had geduwd’

Ondanks dat ze een tweeling zijn en een dag uit elkaar zijn geboren, hebben de tweeling twee verschillende sterrenbeelden! Maisie, 5lbs, werd geboren net voor middernacht op 22 juli en is een Kreeft, en haar tweelingbroer Jared, 5lbs 8oz, werd geboren net na middernacht op 23 juli en is een Leeuw.

Ze zei: ‘Ik werd in oktober 2018 voor de tweede keer zwanger en in januari 2020 voor de derde keer.

‘Het was verschrikkelijk om steeds weer hetzelfde mee te maken.

‘Elke keer dacht ik bij mezelf dat ik niet meer verder kon en verloor ik weer een beetje meer hoop.

‘Als we bij de tiende ronde van IVF niet zwanger waren geworden, hadden we afgesproken dat we zouden buigen omdat de kansen groter waren dan tegen ons.

‘We sloten bijna vrede met het idee dat we misschien zelf geen kinderen zouden kunnen krijgen.

‘We werkten allebei extra naast ons werk om de IVF te financieren. Het werd een deel van ons huishoudbudget.

‘Soms moesten we cycli uitstellen terwijl we het geld spaarden om het te betalen.

Amy en Gary in het ziekenhuis. Na een vlotte zwangerschap droeg ze de baby’s tot 37 weken en moest ze worden ingeleid

Amy zei: ‘We hebben het geslacht van de baby’s niet ontdekt, dus we waren zo blij toen we ontdekten dat we een jongen en een meisje hadden. Het was de kers op de taart. Drie dagen later namen we onze baby’s mee naar huis en dat was het beste gevoel ter wereld. Na al die tijd hebben we eindelijk ons ​​happy end.’

Amy afgebeeld op haar babyshower na een langverwachte zwangerschap. Ze zei dat het hartverscheurend was om steeds weer door dezelfde cyclus te gaan en het paar had het bijna opgegeven

‘In november vorig jaar hadden we onze tiende embryotransfer waarbij we twee embryo’s terugplaatsten, maar we hadden niet verwacht dat ze zouden worden weggenomen.

‘Je mag twee weken niet testen, maar binnen een week na de overplaatsing begon ik me echt onwel te voelen.

‘Ik dacht gewoon dat ik het deze keer overdreven had gemaakt en mijn lichaam te ver had geduwd, maar uit nieuwsgierigheid besloot ik een zwangerschapstest te doen en ik zag een sterke lijn op het stokje.

‘De kliniek wilde ons niet testen, dus besloten we naar onze huisarts te gaan die ons vroeg of er een kans is dat het een tweeling is, maar na alles wat we hebben meegemaakt, hadden we nooit gedacht dat we zoveel geluk zouden hebben.’

De eerste scan van het stel was vorig jaar vijf dagen voor Kerstmis en was doodsbang dat ze nog meer slecht nieuws zouden ontvangen.

Amy zegt dat haar hart in haar mond was en ze kon het niet geloven toen de verpleegster hen vertelde dat ze een tweede baby kon zien.

Ze voegde eraan toe: ‘Toen we de twee baby’s zagen, waren er veel tranen. We huilden allebei en de verpleegster ook, omdat ik denk dat ze zo bang was dat ze ons voor Kerstmis slecht nieuws zou moeten vertellen.

‘Het was zo onverwacht omdat de kansen tegen ons waren.

‘Onze families waren dolblij toen we het hen vertelden. Ik denk dat ze een enorm gevoel van opluchting voelden na vijf jaar slecht nieuws, en als het ooit goed nieuws was, werd het slecht nieuws.

‘Dus hoewel iedereen blij was, kwam er een waarschuwing bij. Het was bitterzoet.

‘Ik was doodsbang om tot het einde van mijn zwangerschap te veel babyspullen in huis te hebben, omdat ik constant bang was of we de tweeling mee naar huis zouden nemen.

‘De zwangerschap verliep vlot. Ik droeg de baby’s tot 37 weken en moest worden ingeleid.

‘Ik heb ze natuurlijk op verschillende data afgeleverd en het zijn allebei verschillende sterrenbeelden.

‘Maisie, 5lbs, werd geboren net voor middernacht op 22 juli en is een Kreeft, en haar tweelingbroer Jared, 5lbs 8oz, werd geboren net na middernacht op 23 juli en is een Leeuw.

‘We hebben het geslacht van de baby’s niet ontdekt, dus we waren zo blij toen we ontdekten dat we een jongen en een meisje hadden. Het was de kers op de taart.

‘Drie dagen later namen we onze baby’s mee naar huis en dat was het beste gevoel ter wereld. We hebben eindelijk ons ​​happy end na al die tijd.

‘De tweeling zijn twee kleine vechters. Ze bloeien en voldoen zeker aan hun sterrenbeelden.

‘We zouden niet gelukkiger kunnen zijn.’