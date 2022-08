Countdown to MLB’s trade deadline: Clubs ‘rush to put together offers for Nats star Juan Soto’

Major League-teams werken verwoed aan de telefoons voorafgaand aan de handelsdeadline van 18.00 uur EST van dinsdag, maar het is een gok of de tijdgevoelige onderhandelingen grote transacties zullen opleveren.

Terwijl Juan Soto, de ster van Washington Nationals, de grootste naam op de markt blijft, proberen verschillende teams pitching toe te voegen voor de play-offs, waaronder de leidende Yankees in de American League, die naar verluidt starters en relievers willen.

MLB-insider Jon Heyman meldde voor de New York Post dat de Yankees een aantal front-end rotatiehulp nastreven, waaronder Oakland A’s werper Frankie Montas, Pablo Lopez van de Miami Marlins, Texas Rangers southpaw Martin Perez, de San Francisco Giants’ Carlos Rodon en Nate Eovaldi van de Boston Red Sox.

Hoewel Eovaldi in 2022 geblesseerd was, en Montas, Lopez, Rodon en Perez dit seizoen allemaal solide zijn geweest, met een gemiddelde van minder dan vier verdiende runs per negen innings.

De Yankees hebben ook interesse getoond in de Los Angeles Angels-starter Noah Syndergaard, de voormalige ster van Mets, die ook indruk maakte in 2022 nadat hij in 2020 een Tommy John-operatie had ondergaan en vorig jaar slechts twee innings gooide.

Nationals-ster Juan Soto blijft de grootste naam op de markt voor de deadline

Texas Rangers southpaw Martin Perez (foto) heeft een 2.52 ERA voor het seizoen 2022

Zowel de Bronx Bombers als de Mets strijden ook om de voormalige Yankees-reliever David Robertson, die een nieuw jaar beleeft bij de Chicago Cubs en momenteel een ERA van slechts 2,23 heeft.

Angels two-way superster Shohei Ohtani is ook genoemd in handelsgeruchten, maar de algemene consensus is dat een deal voor een van de beste slagmensen en werpers van de competitie onwaarschijnlijk is voor de deadline van dinsdagavond.

Trouwens, de meeste geruchten zullen moeilijk te voltooien zijn vanwege MLB en de gezamenlijke overeenkomst van de vakbond om het naseizoen uit te breiden.

Met 12 beschikbare play-offplaatsen – en geen wildcardrondes van één game meer – lijkt het aantal kopers op de deadline van dit jaar groter te zijn dan het aantal verkopers. Dientengevolge hebben teams die hongerig zijn naar prospects hun vraagprijzen verhoogd om te profiteren van de verkopersmarkt, volgens Mark Feinsand van MLB.com.

Een snelle blik op het klassement toont ten minste 18 teams met legitieme play-off-aspiraties – 18 clubs die kunnen profiteren van onder meer Chicago Cubs-catcher Willson Contreras, Nationals-slugger Josh Bell of Montas.

Nats eerste honkman Josh Bell (midden) heeft een nieuw jaar achter de rug, waarbij hij zijn strikeout-percentage aanzienlijk verlaagde terwijl hij .302 sloeg met 14 homeruns. De 29-jarige vrije agent-in-wording wordt ook beschouwd als een positieve aanwezigheid in het clubhuis. Als switch-hitter zou hij in de opstelling van elke mededinger passen, maar hij zou het beste de verdedigende World Series-kampioen Atlanta Braves kunnen verbeteren, die niet veel productie heeft gekregen bij DH van Marcell Ozuna

Met Soto, die onlangs een 15-jarige deal van $ 440 miljoen afwees om bij de Nationals te blijven, zouden er zelfs meer bieders kunnen zijn dan dat.

De 23-jarige is een tweevoudig All-Star, een Home Run Derby-kampioen, een World Series-winnaar en een van de moeilijkste slagbeurten in honkbal. Wrik hem weg van de Nationals, en een club kan genieten van 2½ seizoenen Soto en zijn kenmerkende slagperkshuffle voordat hij free agency kan testen.

Natuurlijk, met zoveel vrijers, zal Washington zeker een zware oogst halen voor de diensten van Soto. De Nationals leken niet happig op een langdurige wederopbouw, waarbij prioriteit werd gegeven aan bijna klaar talent bij het wegruilen van Max Scherzer en Trea Turner vorig jaar. De industrie verwacht dat GM Mike Rizzo in Soto-gesprekken vergelijkbare geavanceerde vooruitzichten zal zien.

Een paar kanshebbers lijken betere weddenschappen om Rizzo ervan te overtuigen dat het nu tijd is om afstand te doen van de hoeksteen van de franchise:

St. Louis-kardinalen: Geen enkele franchise heeft de afgelopen decennia consequent hoogwaardige jonge hoofdklassers voortgebracht dan St. Louis, en de kaarten sluiten aan bij het soort spelers dat Washington wil. Outfielders Dylan Carlson en Tyler O’Neill, infielders Nolan Gorman en Tommy Edman, en linkshandige Matthew Liberatore zullen zeker worden gevraagd. Infield-vooruitzichten Jordan Walker en Masyn Winn – beide bij Double-A – zouden ook aanlokkelijk zijn. De Cardinals volgen Milwaukee in de NL Centraal maar hebben een goede kans op een wildcard in de laatste seizoenen voor Albert Pujols en Yadier Molina.

Rookie shortstop CJ Abrams is een consensus top-10 vooruitzicht in alle honkbal, maar vervangbaar vanwege Fernando Tatis Jr., dus dat is een begin. De jonge linkshandige MacKenzie Gore leek ook een uitstekende ruilspeler na een sterke seizoensstart, maar hij ging vorige week op de geblesseerde lijst met een pijnlijke elleboog, waardoor zijn waarde vertroebeld werd. Outfield-vooruitzichten Robert Hassell III en James Wood zijn consensus top 100-vooruitzichten die ook zouden kunnen worden verplaatst als de Padres de Dodgers in het NL-westen achtervolgen. Over dat gesproken … Los Angeles Dodgers: LA zou de rivaliserende Padres voor Scherzer hebben overboden op de deadline van vorig jaar en de stukken hebben om hetzelfde te doen voor Soto, die een serenade kreeg met ‘Future Dodger!’ gezangen bij Chavez Ravine tijdens de All-Star week. De topvooruitzichter van de Dodgers is de 20-jarige High-A-catcher Diego Cartaya – een beetje ver weg voor de historische voorkeur van Washington, maar een mogelijkheid. Triple-A-slugger Michael Busch en Double-A-werper Bobby Miller zouden zeker kunnen werken, en de Nats zouden ook geïnteresseerd kunnen zijn in de 24-jarige starter Dustin May, die herstellende is van een Tommy John-operatie.

Rookie shortstop CJ Abrams is een van de vele vooruitzichten uit San Diego die in het geval van Juan Soto aan Washington kunnen worden gedeeld.

Na het winnen van een World Series met de Red Sox in 2018, zou JD Martinez op weg kunnen gaan naar de uitgang

Naast andere mogelijkheden: de Texas Rangers zijn naar voren gekomen als een verrassende bieder in de geruchtenmolen, en Soto zou mooi in een line-up passen, samen met spetterende transfers van vrije agenten Corey Seager en Marcus Semien.

De Yankees en crosstown Mets staan ​​beide op de eerste plaats. Soto zou een verzekering kunnen zijn na 2022 als Aaron Judge in free agency vertrekt, maar New York lijkt te aarzelen om Double-A shortstop Anthony Volpe te verplaatsen, gerangschikt onder de beste vooruitzichten van het spel. Ondertussen moeten de Mets misschien een premie betalen als divisierivaal. De Seattle Mariners en San Francisco Giants zijn ook als mogelijke landingsplaatsen aangevoerd.

Soto is natuurlijk niet de enige ster die dinsdag zal verhuizen. Hier zijn enkele andere spelers om naar te kijken:

C Willson Contreras, Chicago Cubs: De drievoudige All-Star kreeg vorige week een staande ovatie in zijn waarschijnlijke Wrigley Field-finale, waarbij Chicago vrijwel zeker een nieuw thuis voor hem zal vinden voordat hij dit najaar het vrije agentschap bereikt. De Mets en Astros behoren tot de kanshebbers die een upgrade achter de schotel kunnen gebruiken.

En een paar andere van belang: Cubs OF Ian Happ is een free agent na 2023, maar kan deze week worden verplaatst nadat hij zijn eerste All-Star-team heeft gemaakt. Chicago-teamgenoot David Robertson is waarschijnlijk de beste hulpwerper die er is. … Cincinnati cijfers ook om INF-OF Brandon Drury te verkopen, die zondag zijn carrière-hoge 20e homer sloeg. … Veelzijdige bougie Whit Merrifield kan worden gedeeld door de Royals, maar zijn status is duister omdat hij heeft geweigerd zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Merrifield heeft gezegd dat hij zou heroverwegen of het betekende dat hij na het seizoen wedstrijden moest spelen in Toronto, waar niet-gevaccineerde spelers dit jaar door reisbeperkingen zijn uitgesloten.