Could the G.O.P. Beat Whitmer in Michigan? Party Chaos Has Hurt Its Chances.

Een Republikeinse proxy-strijd

Jase Bolger, een voormalig spreker van het Michigan House die gelieerd is aan de familie DeVos, zei dat de Trump-loyalisten van de staat hadden geprobeerd “een wig te drijven tussen de Republikeinen”, eraan toevoegend: “Ze moeten voorzichtig zijn omdat ze anders de Democraten zouden kunnen helpen. ”

De voorverkiezingen van de GOP in Michigan zijn kenmerkend voor schermutselingen in het hele land, waar door Trump geïnspireerde opstandelingen strijden om de controle te ontnemen aan Republikeinse machtsmakelaars die al lang gecontroleerde portemonnees en nominaties hebben.

Kandidaten die door de heer Trump werden onderschreven, wonnen voorverkiezingen voor gouverneur in Pennsylvania, Illinois en Maryland, terwijl de GOP-vestiging de overhand had in Georgië en Nebraska. Gelijkaardige Republikeinse confrontaties zullen dinsdag in Arizona en op 9 augustus in Wisconsin plaatsvinden in de voorverkiezingen voor de gouverneur.

“In de staat Michigan, vooral in de Republikeinse Partij, is het gebroken”, zei Garrett Soldano, een chiropractor en leidende Republikeinse kandidaat voor gouverneur die de politiek inging door in 2020 oppositie te organiseren tegen de pandemische mitigatie-inspanningen van mevrouw Whitmer. “We hebben de oude bewaker, het establishment, het DeVos-imperium die hun duim op de weegschaal leggen. En we hebben ‘wij de mensen’, deze basismensen die opstaan.”

Maar de Republikeinse strijd heeft de nationale democraten onlangs optimistisch gemaakt over het voor het eerst in generaties overnemen van de staatssenaat.