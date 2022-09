Cops tow car and take shears from home of abducted mother-of-two who is a BILLIONAIRE heiress

De rijke familie van een 34-jarige onderwijzeres die werd ontvoerd in Memphis terwijl ze aan het joggen was, biedt $ 50.000 aan voor informatie die tot haar redding leidt.

Eliza Fletcher, een 34-jarige echtgenote, moeder van twee kinderen en kleuterjuf, werd in de buurt van de Universiteit van Memphis gegrepen door een onbekende ontvoerder in een donkere SUV.

Minder dan 24 uur na haar verdwijning werd gezien dat de politie van Memphis haar gezinsauto van haar huis wegsleepte. Onderzoekers werden ook gezien om een ​​paar tuinscharen en een computer als bewijs te bestempelen.

Een grote politie-aanwezigheid bleef de hele avond bij het ouderlijk huis. Lokale media meldden dat er ook een grote aanwezigheid was in Overton Park in Memphis, niet ver van het ouderlijk huis.

Fletcher, die door Liza gaat, woont in haar huis in het Midtown-gedeelte van Memphis met haar man van acht jaar, Richard ‘Richie’ Fletcher III en hun twee kinderen.

Terwijl de zoektocht voortduurt, meldt verslaggever Melanie Moon getweet dat Richie ‘naar verluidt een advocaat had’.

Verschrikkelijke bewakingsbeelden legden Fletchers laatste momenten vast voordat ze werd ontvoerd, evenals een korrelig beeld van de auto die haar meenam.

Fletcher trouwde in 2014 met haar man, Richie, in een uitbundige ceremonie die werd gedekt door Memphis Magazine

De politie heeft een afbeelding vrijgegeven van Fletcher, een moeder van twee, in hardloopkleding, net voordat ze werd weggerukt

Fletcher, een fitnessfanaat die regelmatig dezelfde route jogde, liet haar telefoon op de grond slingeren en kapot maken tijdens de misdaad.

Het werd later opgepikt door agenten die nu de verontrustende verdwijning onderzoeken.

De FBI is nu bezig met de zaak, net als het Tennessee Bureau of Investigation.

Fletcher, die 1.80 meter lang, 137 pond en blond is, is afgebeeld met joggingkleding, waaronder een kleurrijke korte broek en een sportbeha, kort voor haar ontvoering.

Wetshandhavers werden rond 7.45 uur ter plaatse geroepen, waar ze Fletcher’s waterfles en mobiele telefoon vonden voor een huis in de buurt van de scène, volgens een rapport van Action News 5.

Fletcher werd benaderd door een onbekende persoon en na een korte worsteling in een donkere SUV gedwongen.

Ze werd enkele uren later als vermist opgegeven toen ze niet naar huis terugkeerde. Het is niet duidelijk wie haar als vermist heeft opgegeven.

Fletcher’s waterfles en kapotte mobiele telefoon voor een huis in de buurt van de plaats delict, volgens een rapport van Action News 5

Fletcher is een kleuterjuf aan de St. Mary’s Episcopal School en zij en haar man behoren tot de Second Presbyterian Church in East Memphis

In 2021 verwees een Facebook-bericht op de schoolpagina naar Fletcher als een persoon wiens ‘glimlach elke kamer die ze binnenkomt opfleurt’

De ontvoerde vrouw is de kleindochter van hardwaremagnaat Joseph ‘Joe’ Orgill III die in 2018 stierf.

Fletchers moeder, Adele, is de dochter van Orgill. Hun hardwaregroothandelsfamiliebedrijf, Orgill Inc., realiseert volgens de website van het bedrijf een jaarlijkse omzet van $ 3 miljard.

De beschrijving van het bedrijf op de website noemt Orgill ‘s werelds grootste onafhankelijke hardlines-distributeur met een jaarlijkse omzet van $ 3 miljard.’ Het bedrijf is in particulier bezit.

Het bedrijf heeft meer dan 5.500 mensen in dienst.

In een eerbetoon artikel gepubliceerd in het commerciële beroep van Memphis in 2018 verwees een vriend van Joe Orgill III naar hem als een kruising tussen Bono en Mr. Rogers in hardwarekringen. Een duidelijke verwijzing naar zijn filantropische activiteiten en warme houding.

Bij het aankondigen van het beloningsgeld in de zaak van Fletcher, zei de familie in een korte verklaring: ‘We kijken uit naar Eliza’s veilige terugkeer en hopen dat deze prijs de politie zal helpen degenen die deze misdaad hebben gepleegd te arresteren.’

In februari zei Fletcher in een Instagram-bericht dat ze aanwezig was op de Orgill-beurs in Orlando, Florida.

De leerlingen van de school zouden vrijdag via een brief te horen hebben gekregen dat een leraar was ontvoerd.

‘We hebben onze jongere leerlingen niet over mevrouw Fletcher verteld. We steunen de oudere leerlingen bij het vernemen van dit nieuws’, staat in de brief van hoofd van de school Albert Throckmorton. Fox nieuws.

Visuele weergave van de route die Fletcher vrijdagochtend nam van haar huis naar haar ontvoeringspunt dicht bij de hoofdcampus van de Universiteit van Memphis

Dit zijn de SUV-agenten die Fletcher hebben ontvoerd. Een hectische jacht op de kleuterjuf gaat door

Eliza Fletcher, afgebeeld, werd vrijdagochtend ontvoerd tijdens een joggen van 04.30 uur in de buurt van de campus van de Universiteit van Memphis.

Campus van de Universiteit van Memphis in de buurt van waar Eliza Fletcher vrijdagochtend werd ontvoerd

Het ging verder: ‘Ze is een zorgzame en gepassioneerde lerares die altijd op zoek is naar creatieve manieren om les te geven aan alle leerlingen.’

De post concludeerde: ‘Ze kent elke student individueel en doet er alles aan om ze enthousiast te maken voor het leren. Je ziet haar altijd grote en kleine successen vieren in de klas.’

Ze ging naar de Hutchison School in Memphis en studeerde af als onderdeel van de klas van 2006. Fletcher is afgestudeerd aan de Baylor University en behaalde een diploma in bewegings- en sportwetenschappen. Ze behaalde haar master in lesgeven aan de Belmont University.

Voordat hij bij St. Mary’s werkte, gaf Fletcher les aan de Promise Academy in Nashville en was hij ook de voetbalcoach van de school.

Ze was een doorgewinterde hardloper die zich kwalificeerde voor de Boston Marathon. In 2019 eindigde Fletcher de St. Jude-marathon op een tijd van drie uur en 26 minuten en eindigde als 22e algemeen.

Wetshandhavers hebben nog geen mogelijk motief onthuld of ze geloven dat Fletcher is ontvoerd door een opportunistisch roofdier of door een persoon die de veelbezochte hardlooproute van de jonge moeder had bestudeerd.

Fletchers ontvoering heeft haar gemeenschap geschokt. Vrijdagmiddag had een Facebook-groep genaamd ‘Eliza Fletcher Missing in Memphis, Tennessee’ meer dan 2.000 leden verzameld.

Ze werd dichtbij de Universiteit van Memphis gebracht. Een leerling van de school, Sam Sparrenberg, vertelde de WREG: ‘Ik en mijn vriend waren waarschijnlijk een van de eersten die de politieauto’s zagen aankomen, maar we hadden geen idee.’

Hij voegde eraan toe: ‘Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Ik bracht tijd door op hogescholen. Ik ben aan de universiteit van Tennessee en de universiteit van Mississippi geweest; Ik heb nog nooit gehoord dat zoiets is gebeurd.’

In 2014 trouwde Fletcher met Richard ‘Richie’ James Fletcher III in een weelderige, magische ceremonie met een bosthema, gedetailleerd in Memphis Tijdschrift. De bruid wordt in het profiel beschreven als ‘buiten, atletisch en warm’.

Richie werkt bij een bedrijf genaamd Venture Libre, een bedrijf dat ‘op maat gemaakte opslagoplossingen voor avontuurlijke voertuigen’ maakt.

Volgens berichten op zijn Instagram-pagina nam het gezin begin augustus een lange vakantie.

De senior pastoor van de kerk die werd bijgewoond door Fletcher en haar man, George Robertson, beschreef de vermiste vrouw als ‘vol leven’, aldus de politie. het commerciële beroep van Memphis.

Robertson vervolgde: ‘Zij en haar man Ritchie zijn allebei zeer actieve en geweldige leiders in onze gemeente. Ze hebben twee kleine jongens die elke week naar me toe komen en me een knuffel geven.’

Hij vervolgde door te zeggen: ‘Zij en haar man zijn allebei gewoon inspiraties in de zin van hun levensvreugde en liefde voor hardlopen en atletiek.’

Robertson zei ook dat het paar een ‘diep en diep vertrouwen in Christus’ heeft. Hij zei: ‘Dat is nu het vertrouwen van Ritchie.’

De Tweede Presbyteriaanse Kerk zei op hun Facebook-pagina dat de kerk de hele dag open was voor gebed.

Spreken met WREG, een vriend van Fletcher, Hart Robinson, zei: ‘Je wilt niet horen dat dat aan de hand is. We willen haar vinden.’

Robinson zei ook: ‘We weten niet wat er aan de hand is, maar iedereen is wanhopig op zoek naar haar en de politie is er mee bezig. Je ziet dat er veel bedrijvigheid is, dus als je iets weet of iets gezien hebt vanmorgen vroeg, vragen we je even naar voren te komen.’

In maart van dit jaar markeerde Richie de verjaardag van het paar in een Instagram-post waarin hij schreef: ‘[Eight] jaren in de maak met deze hete babe. Zou niet anders willen. Ook als de buikgriep door ons gezin raast.’

Een jaar eerder schreef hij op Instagram: ‘Gisteren was ik 7 jaar getrouwd met deze schoonheid!’

Hij voegde eraan toe: ‘Als je ons in jaar 3 zou vragen of we de 7 zouden halen, zouden we waarschijnlijk NEE hebben gezegd! We hebben blijkbaar niet de memo gekregen dat een gezond huwelijk niet gemakkelijk zal worden. Gelukkig stelden we God/Herstel voorop, we waren allebei bereid in elkaar te geloven en vroegen om hulp.’

Hij vervolgde: ‘We zijn zo dankbaar voor individuele begeleiding, relatietherapie, herstel en vrienden! We kunnen oprecht zeggen dat we het niet anders hadden gewild!’

Uit gegevens blijkt dat Richie meerdere arrestaties heeft gehad voor alcoholgerelateerde overtredingen, waaronder openbare dronkenschap en rijden onder invloed.

Er zijn nog geen verdachten geïdentificeerd, hoewel de politie de verdachte als een man heeft geïdentificeerd.

Volgens openbaar beschikbare veiligheidsgegevens op de website van de stad zijn er dit jaar minstens 100 incidenten geclassificeerd als ontvoeringen in Memphis.